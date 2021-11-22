РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4873 посетителя онлайн
Новости ОбществоШоу-бизнес
4 253 51
выступление (110) Госпогранслужба (5408) концерт (398) Крым (26017) шоу-бизнес (147) гастроли (8) Демченко Андрей (133)

Шуфутинскому могут запретить въезд в Украину, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Общество Шоу-бизнес

Шуфутинскому могут запретить въезд в Украину, - Госпогранслужба

Российский исполнитель Шуфутинский, концерт которого запланирован в киевском Дворце спорта на 8 марта 2022 года, по всей видимости, не сможет прибыть в Украину. Причина - ряд незаконных посещений оккупированного Крыма.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Действия отечественной пограничной службы регламентированы действующим законодательством, согласно которому за незаконное посещение оккупированного полуострова предусмотрены штраф и запрет на въезд в Украину.

Демченко подчеркнул, что о фактах неоднократного посещения Шуфутинским Крыма после российской оккупации 2014 года Госпогранслужбе известно из открытых источников.

Читайте также: Российский певец Шуфутинский, выступавший в оккупированном Крыму, весной хочет дать концерт в Киеве

Эта информация будет проверяться, а решение о запрете на въезд будет приниматься непосредственно при попытке пересечения украинской границы, поскольку ГПСУ не может запретить въезд до момента такой попытки.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+17
Как можно слушать подобное гуано ?
показать весь комментарий
22.11.2021 21:56
+17
Чого ця кацапня пхається до нас ?
Їм тут що медом намазано ?
показать весь комментарий
22.11.2021 22:01
+17
Как можно слушать Шуфутинского и смотреть квартал 95.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шмаркля разве не пустит?
показать весь комментарий
22.11.2021 21:55 Ответить
Шмаркле тогда перекроют роялти за Сватов и проч. егоное дерьмо
показать весь комментарий
22.11.2021 22:04 Ответить
Коллаборанты рассчитывают ,что к тому времени Украина уже будет завоёванарашистами
показать весь комментарий
23.11.2021 07:19 Ответить
"неодноразово незаконно відвідував Крим після російської окупації 2014 року"

В камеру посадити і змусити на повторі слухати "3 сентября" через динаміки, поки не лусне.
показать весь комментарий
22.11.2021 21:55 Ответить
А почему могут запретить, а не запрещен?
Зеленые мартышки во всем завели двойные стандарты!
показать весь комментарий
22.11.2021 21:55 Ответить
Я не фанат кацапопопсы, но конкретно в данном случае зеленые мартышки ничем не лучше хрякофанов - за почти восемь лет граница открытая как решето, заезжай кто хошь, выезжай кто хошь, даже намёка на контроль нет (не говоря уже о визовом режиме), кацапские певцы ртом дают концерты в Украине и, парадоксально, билеты на них раскупаюся!
показать весь комментарий
22.11.2021 23:22 Ответить
Как можно слушать подобное гуано ?
показать весь комментарий
22.11.2021 21:56 Ответить
А как 👃🏻🎹🤡 🎪 квартал 95 и "сватов"и всю вонь 💩🤢🤮🤮🤮🤮???
показать весь комментарий
23.11.2021 07:24 Ответить
нэхай ему тут шастать, аж до третього сентября надьцятого года
показать весь комментарий
22.11.2021 21:57 Ответить
Якалендарь, проезжай мимо. Твой репертуар для лаптеногих лагерных урок.
показать весь комментарий
22.11.2021 21:59 Ответить
А бубочкиным 73% нравится. Давить на владу-мало. Надо лечить 73%.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:28 Ответить
И это ты еще не знаешь происхождения большой части слов на фене, например слова "шмон".
Лечить 73% есть только один проверенный историей способ - arbeit macht frei.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:54 Ответить
Чого ця кацапня пхається до нас ?
Їм тут що медом намазано ?
показать весь комментарий
22.11.2021 22:01 Ответить
слаще меда - бабло
показать весь комментарий
22.11.2021 22:05 Ответить
Це правда 🙂
показать весь комментарий
22.11.2021 22:16 Ответить
Как можно слушать Шуфутинского и смотреть квартал 95.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:04 Ответить
никогда не слушал лагерную шнягу и 5 лет не смотрю 95 придурков...
показать весь комментарий
22.11.2021 22:15 Ответить
а могут и не запретить, всё решат договорняки....
показать весь комментарий
22.11.2021 22:07 Ответить
Без копняка від Стерненка ніфіга не ворушаться
показать весь комментарий
22.11.2021 22:08 Ответить
снова гость в моей квартире?
показать весь комментарий
22.11.2021 22:11 Ответить
русскій народ абіжают!
показать весь комментарий
22.11.2021 22:14 Ответить
это же копия квартальщика, разрешат полюбому, как поддержка отечественного производителя
показать весь комментарий
22.11.2021 22:15 Ответить
Нехай щастить !!!))))
показать весь комментарий
22.11.2021 22:24 Ответить
можуть, але не хочуть тому не заборонять.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:25 Ответить
не "могут", а "должны"!
показать весь комментарий
22.11.2021 22:25 Ответить
Саме так,згідно чинного законодавства !!!))))
показать весь комментарий
22.11.2021 22:33 Ответить
А воно нам треба???)))
показать весь комментарий
22.11.2021 22:32 Ответить
Кирзовой бородатой морде после крыма нечего делать в Украине. то есть антикультура.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:33 Ответить
Тихо как в раю, я себе крою, я себе пою.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:37 Ответить
Шуфутинський, Жириновський, Комаровський, Зеленський, Рабиновський, Червоновський, Менделовський, Гордоновський!
Відчуваєте ряд?
Хазяєва жізні, млять!
показать весь комментарий
22.11.2021 22:40 Ответить
каломойський нє?
показать весь комментарий
23.11.2021 09:29 Ответить
І Коломойський, і фірташовський, і СО°шобла!
Їх в Україні легіон!
показать весь комментарий
23.11.2021 11:51 Ответить
Представьте себе, даже сегодня в воющей Украине найдутся тысячи любителей "пения" этого российского пошляка.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:46 Ответить
хай їде на колиму чи магадан - його "творчість" якраз для того контингенту!
показать весь комментарий
22.11.2021 22:47 Ответить
будьте бдительны, это известный русский шпион с Брайтон бич !
показать весь комментарий
22.11.2021 22:50 Ответить
Еврей может уехать из ссср, но ссср из еврея не уедет никогда, и как раз на Брайтон бич это видно особенно ярко.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:58 Ответить
ссср не может уехать из еврея, евреи создали ссср и поработили кацапов для себя !
показать весь комментарий
22.11.2021 23:13 Ответить
Зеля своїм указом дозволить (Як він пробував пустити до України Кіркорова). У Моніки надзвичайна лояльність до фіглярів, обрізаних та гоміків.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:56 Ответить
А ще "артісти" чомусь ну прямо тащаться від "варов" і "бандітов". Коля-Катлета (Оболонский) в "слугах ЗЕ"...
показать весь комментарий
22.11.2021 23:03 Ответить
Що означає "можуть"???
Його тре на кордорні поголити й запустити взад, до фєдєрастів поголеним рожевиньким...
показать весь комментарий
22.11.2021 22:57 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2021 23:02 Ответить
Яка журбинка. А так кортіло послухати Шуфуна

(ніт, звичайно)
показать весь комментарий
22.11.2021 22:58 Ответить
Що таке "можуть заборонити"? Шуфутинський, що кум зЕлоха і не підлягає під Українське законодавство?
Не можуть, а повинні ЗАБОРОНИТИ!!!
показать весь комментарий
22.11.2021 23:05 Ответить
Силовики и урки традиционно любят шансон и прочий блатняк. Т.е. наша вся наша элитка за Шуфутинского.
показать весь комментарий
22.11.2021 23:18 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2021 23:22 Ответить
Вот чего они суки сюда лезут, им что намазано тут ? На россии что места мало ?
показать весь комментарий
23.11.2021 01:16 Ответить
при не прекращавшимся никогда многомиллиардном обороте с рф охота на артистиков смехотворна.
показать весь комментарий
23.11.2021 01:59 Ответить
Скільки можна ту л(О)абуду "хороводити" з різними "моргенштернами"! Мабуть поки будуть "Свати" з "Папіками" і будуть до нас лізти подібні співаки зі своїм "мистецтвом вище політики".
показать весь комментарий
23.11.2021 06:49 Ответить
Забороняйте уже зараз,поки місцеві кацапи і манкурти квитки не розхапали.Бо потім воні не оберешся.
показать весь комментарий
23.11.2021 08:15 Ответить
Попса лаптєнога!На урал,сибір,далекий схід,в якутію,на сахалін,камчатку...Вас,ганд@нів,тільки в Україні і не вистачає.
показать весь комментарий
23.11.2021 08:20 Ответить
да на хрен он тут нужен со своим шансоном... пусть блатных в рассеи развлекает своим шансоном... нам не до таких песенок такого жанра...(( рассея матушка громадна... пусть на кавказ его приглашат к примеру с его репертуаром....((
показать весь комментарий
23.11.2021 09:07 Ответить
 
 