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Шуфутинському можуть заборонити в’їзд в Україну, - Держприкордонслужба

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Шуфутинському можуть заборонити в’їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Російський виконавець Шуфутинський, концерт якого заплановано у київському Палаці спорту на 8 березня 2022 року, вірогідно, не зможе прибути в Україну. Причина - низка незаконних відвідин окупованого Криму.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Дії вітчизняної прикордонної служби регламентовано чинним законодавством, відповідно до якого за незаконне відвідування окупованого півострова передбачені штраф та заборона на в'їзд до України.

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Демченко наголосив, що про факти неодноразового відвідування Шуфутинським Криму після російської окупації 2014 року Держприкордонслужбі відомо з відкритих джерел.

Ця інформація буде перевірятися, а рішення щодо заборони на в’їзд ухвалюватиметься безпосередньо під час спроби перетину українського кордону, оскільки ДПСУ не може заборонити в’їзд до моменту такої спроби.

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Топ коментарі
+17
Как можно слушать подобное гуано ?
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22.11.2021 21:56
+17
Чого ця кацапня пхається до нас ?
Їм тут що медом намазано ?
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22.11.2021 22:01
+17
Как можно слушать Шуфутинского и смотреть квартал 95.
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22.11.2021 22:04
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шмаркля разве не пустит?
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22.11.2021 21:55 Відповісти
Шмаркле тогда перекроют роялти за Сватов и проч. егоное дерьмо
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22.11.2021 22:04 Відповісти
Коллаборанты рассчитывают ,что к тому времени Украина уже будет завоёванарашистами
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23.11.2021 07:19 Відповісти
"неодноразово незаконно відвідував Крим після російської окупації 2014 року"

В камеру посадити і змусити на повторі слухати "3 сентября" через динаміки, поки не лусне.
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22.11.2021 21:55 Відповісти
А почему могут запретить, а не запрещен?
Зеленые мартышки во всем завели двойные стандарты!
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22.11.2021 21:55 Відповісти
Я не фанат кацапопопсы, но конкретно в данном случае зеленые мартышки ничем не лучше хрякофанов - за почти восемь лет граница открытая как решето, заезжай кто хошь, выезжай кто хошь, даже намёка на контроль нет (не говоря уже о визовом режиме), кацапские певцы ртом дают концерты в Украине и, парадоксально, билеты на них раскупаюся!
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22.11.2021 23:22 Відповісти
Как можно слушать подобное гуано ?
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22.11.2021 21:56 Відповісти
А как 👃🏻🎹🤡 🎪 квартал 95 и "сватов"и всю вонь 💩🤢🤮🤮🤮🤮???
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23.11.2021 07:24 Відповісти
нэхай ему тут шастать, аж до третього сентября надьцятого года
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22.11.2021 21:57 Відповісти
Якалендарь, проезжай мимо. Твой репертуар для лаптеногих лагерных урок.
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22.11.2021 21:59 Відповісти
А бубочкиным 73% нравится. Давить на владу-мало. Надо лечить 73%.
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22.11.2021 22:28 Відповісти
И это ты еще не знаешь происхождения большой части слов на фене, например слова "шмон".
Лечить 73% есть только один проверенный историей способ - arbeit macht frei.
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22.11.2021 22:54 Відповісти
Чого ця кацапня пхається до нас ?
Їм тут що медом намазано ?
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22.11.2021 22:01 Відповісти
слаще меда - бабло
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22.11.2021 22:05 Відповісти
Це правда 🙂
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22.11.2021 22:16 Відповісти
Как можно слушать Шуфутинского и смотреть квартал 95.
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22.11.2021 22:04 Відповісти
никогда не слушал лагерную шнягу и 5 лет не смотрю 95 придурков...
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22.11.2021 22:15 Відповісти
а могут и не запретить, всё решат договорняки....
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22.11.2021 22:07 Відповісти
Без копняка від Стерненка ніфіга не ворушаться
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22.11.2021 22:08 Відповісти
снова гость в моей квартире?
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22.11.2021 22:11 Відповісти
русскій народ абіжают!
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22.11.2021 22:14 Відповісти
это же копия квартальщика, разрешат полюбому, как поддержка отечественного производителя
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22.11.2021 22:15 Відповісти
Нехай щастить !!!))))
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22.11.2021 22:24 Відповісти
можуть, але не хочуть тому не заборонять.
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22.11.2021 22:25 Відповісти
не "могут", а "должны"!
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22.11.2021 22:25 Відповісти
Саме так,згідно чинного законодавства !!!))))
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22.11.2021 22:33 Відповісти
А воно нам треба???)))
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22.11.2021 22:32 Відповісти
Кирзовой бородатой морде после крыма нечего делать в Украине. то есть антикультура.
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22.11.2021 22:33 Відповісти
Тихо как в раю, я себе крою, я себе пою.
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22.11.2021 22:37 Відповісти
Шуфутинський, Жириновський, Комаровський, Зеленський, Рабиновський, Червоновський, Менделовський, Гордоновський!
Відчуваєте ряд?
Хазяєва жізні, млять!
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22.11.2021 22:40 Відповісти
каломойський нє?
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23.11.2021 09:29 Відповісти
І Коломойський, і фірташовський, і СО°шобла!
Їх в Україні легіон!
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23.11.2021 11:51 Відповісти
Представьте себе, даже сегодня в воющей Украине найдутся тысячи любителей "пения" этого российского пошляка.
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22.11.2021 22:46 Відповісти
хай їде на колиму чи магадан - його "творчість" якраз для того контингенту!
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22.11.2021 22:47 Відповісти
будьте бдительны, это известный русский шпион с Брайтон бич !
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22.11.2021 22:50 Відповісти
Еврей может уехать из ссср, но ссср из еврея не уедет никогда, и как раз на Брайтон бич это видно особенно ярко.
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22.11.2021 22:58 Відповісти
ссср не может уехать из еврея, евреи создали ссср и поработили кацапов для себя !
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22.11.2021 23:13 Відповісти
Зеля своїм указом дозволить (Як він пробував пустити до України Кіркорова). У Моніки надзвичайна лояльність до фіглярів, обрізаних та гоміків.
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22.11.2021 22:56 Відповісти
А ще "артісти" чомусь ну прямо тащаться від "варов" і "бандітов". Коля-Катлета (Оболонский) в "слугах ЗЕ"...
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22.11.2021 23:03 Відповісти
Що означає "можуть"???
Його тре на кордорні поголити й запустити взад, до фєдєрастів поголеним рожевиньким...
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22.11.2021 22:57 Відповісти
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22.11.2021 23:02 Відповісти
Яка журбинка. А так кортіло послухати Шуфуна

(ніт, звичайно)
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22.11.2021 22:58 Відповісти
Що таке "можуть заборонити"? Шуфутинський, що кум зЕлоха і не підлягає під Українське законодавство?
Не можуть, а повинні ЗАБОРОНИТИ!!!
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22.11.2021 23:05 Відповісти
Силовики и урки традиционно любят шансон и прочий блатняк. Т.е. наша вся наша элитка за Шуфутинского.
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22.11.2021 23:18 Відповісти
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22.11.2021 23:22 Відповісти
Вот чего они суки сюда лезут, им что намазано тут ? На россии что места мало ?
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23.11.2021 01:16 Відповісти
при не прекращавшимся никогда многомиллиардном обороте с рф охота на артистиков смехотворна.
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23.11.2021 01:59 Відповісти
Скільки можна ту л(О)абуду "хороводити" з різними "моргенштернами"! Мабуть поки будуть "Свати" з "Папіками" і будуть до нас лізти подібні співаки зі своїм "мистецтвом вище політики".
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23.11.2021 06:49 Відповісти
Забороняйте уже зараз,поки місцеві кацапи і манкурти квитки не розхапали.Бо потім воні не оберешся.
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23.11.2021 08:15 Відповісти
Попса лаптєнога!На урал,сибір,далекий схід,в якутію,на сахалін,камчатку...Вас,ганд@нів,тільки в Україні і не вистачає.
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23.11.2021 08:20 Відповісти
да на хрен он тут нужен со своим шансоном... пусть блатных в рассеи развлекает своим шансоном... нам не до таких песенок такого жанра...(( рассея матушка громадна... пусть на кавказ его приглашат к примеру с его репертуаром....((
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23.11.2021 09:07 Відповісти
 
 