Шуфутинському можуть заборонити в’їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Російський виконавець Шуфутинський, концерт якого заплановано у київському Палаці спорту на 8 березня 2022 року, вірогідно, не зможе прибути в Україну. Причина - низка незаконних відвідин окупованого Криму.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Дії вітчизняної прикордонної служби регламентовано чинним законодавством, відповідно до якого за незаконне відвідування окупованого півострова передбачені штраф та заборона на в'їзд до України.

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Демченко наголосив, що про факти неодноразового відвідування Шуфутинським Криму після російської окупації 2014 року Держприкордонслужбі відомо з відкритих джерел.

Ця інформація буде перевірятися, а рішення щодо заборони на в’їзд ухвалюватиметься безпосередньо під час спроби перетину українського кордону, оскільки ДПСУ не може заборонити в’їзд до моменту такої спроби.

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