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Новости За рубежом
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Псаки подтвердила намерение Байдена баллотироваться на второй срок

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Псаки подтвердила намерение Байдена баллотироваться на второй срок
Фото: CNN

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Таково его намерение", - заявила Псаки журналистам, задавшим вопрос о желании Байдена участвовать в следующих президентских выборах.

Таким образом пресс-секретарь подтвердила сообщения ряда американских СМИ, что Байден и его ближайшие советники в последние дни заверяли союзников в том, что он планирует баллотироваться на второй срок.

О своем желании участвовать в выборах в 2024 году президент США заявлял почти сразу с момента инаугурации.

"Я планирую баллотироваться на второй срок. Я ожидаю этого", - заявлял 78-летний Байден еще в марте.

Тогда он добавлял, что вероятнее всего вместе с ним, возможно, будет переизбираться действующий вице-президент США Камала Харрис.

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Тем временем поддержка Байдена неуклонно снижается в последние недели. Об этом свидетельствуют данные опросов, даже лояльных к нему СМИ.

Так, опубликованный ранее в ноябре опрос, проведенный изданием USA Today и Саффолкским университетом, показал, что деятельность Байдена поддерживают только 38% избирателей в США, и большинство против того, чтобы он баллотировался на второй срок.

Кроме того, многих смущает пожилой возраст Байдена. В 2024 году президенту США исполнится 82 года.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
То есть до 2024 года дед Джо ничего толкового делать не планирует?))
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23.11.2021 08:17
+3
Це за які заслуги така любов до цього старого лівака?
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23.11.2021 08:29
+2
Президед... Бабайден.
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23.11.2021 08:09
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Президед... Бабайден.
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23.11.2021 08:09 Ответить
По сравнению с продавшимся ****** Трампаксом он ещё какой Президент.
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23.11.2021 09:20 Ответить
Дідусь Байден ще задасть перцю:

https://www.youtube.com/watch?v=8PQIdeJ2L_c
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23.11.2021 08:10 Ответить
Есть ещё порох в пороховницах.
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23.11.2021 08:12 Ответить
У него ягоды
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23.11.2021 08:46 Ответить
Дай бог йому здоров"я протриматися до кінця першого терміну президенства!
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23.11.2021 08:15 Ответить
Они и на десятый пошли бы,так законы не такие как на Масковии
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23.11.2021 08:15 Ответить
То есть до 2024 года дед Джо ничего толкового делать не планирует?))
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23.11.2021 08:17 Ответить
Про прокацапського козла ви часом не з Досье Стиили довідалися?
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23.11.2021 08:25 Ответить
Таки Steele Dossier, значиться.
Тільки от Стілі склав своє досье зі слів ************ засланого козачка, такого собі недавно заарештованого шпигуна Ігоря Данченко. І навіть Washington Post мусили визнати що досье - гівно а вони - засранці що поширювали ********** пропаганду.

The Washington Post corrects, removes parts of two stories regarding the Steele dossier

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/media-washington-post-steele-dossier/2021/11/12/f7c9b770-43d5-11ec-a88e-2aa4632af69b_story.html
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23.11.2021 21:47 Ответить
Це за які заслуги така любов до цього старого лівака?
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23.11.2021 08:29 Ответить
Наступного року Св. Джо стане кривою качкою. Його оточення робить заяви три роки наперед щоб він не став качкою вже завтра.
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23.11.2021 08:23 Ответить
Я считаю, что это внутренние дела США и украинским недоделкам не стоит туда вмешиваться, а то обгадятся не сами а обгадят Украину!!!!
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23.11.2021 08:32 Ответить
В таких случаях вспоминается поговорка " Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему от своих планах".
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23.11.2021 08:43 Ответить
Тут не про "планы", а про то, что Байдену вполне хватает энергии и соображалки, чтобы держать кхйула на мушке.
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23.11.2021 09:19 Ответить
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23.11.2021 08:57 Ответить
Чекати аналогічної заяви "завгоспа"?
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23.11.2021 09:03 Ответить
Вот что такое чистый кишечник !
После успешной колоноскопии Байден герой !
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23.11.2021 09:17 Ответить
Путлер сдохнет при Байдене и Порошенко.
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23.11.2021 09:32 Ответить
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23.11.2021 10:03 Ответить
брови черные густые,
речи длинные пустые.
нету мяса ,нет конфет,
накуй нужен такой дед!
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23.11.2021 10:36 Ответить
"....советский народ идёт на говно... гм-гм...
советский народ... идёт... нога в но гу
со всем прогрессивным человечеством !"
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23.11.2021 12:24 Ответить
 
 