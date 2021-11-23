Псаки подтвердила намерение Байдена баллотироваться на второй срок
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Таково его намерение", - заявила Псаки журналистам, задавшим вопрос о желании Байдена участвовать в следующих президентских выборах.
Таким образом пресс-секретарь подтвердила сообщения ряда американских СМИ, что Байден и его ближайшие советники в последние дни заверяли союзников в том, что он планирует баллотироваться на второй срок.
О своем желании участвовать в выборах в 2024 году президент США заявлял почти сразу с момента инаугурации.
"Я планирую баллотироваться на второй срок. Я ожидаю этого", - заявлял 78-летний Байден еще в марте.
Тогда он добавлял, что вероятнее всего вместе с ним, возможно, будет переизбираться действующий вице-президент США Камала Харрис.
Тем временем поддержка Байдена неуклонно снижается в последние недели. Об этом свидетельствуют данные опросов, даже лояльных к нему СМИ.
Так, опубликованный ранее в ноябре опрос, проведенный изданием USA Today и Саффолкским университетом, показал, что деятельность Байдена поддерживают только 38% избирателей в США, и большинство против того, чтобы он баллотировался на второй срок.
Кроме того, многих смущает пожилой возраст Байдена. В 2024 году президенту США исполнится 82 года.
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Тільки от Стілі склав своє досье зі слів ************ засланого козачка, такого собі недавно заарештованого шпигуна Ігоря Данченко. І навіть Washington Post мусили визнати що досье - гівно а вони - засранці що поширювали ********** пропаганду.
The Washington Post corrects, removes parts of two stories regarding the Steele dossier
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/media-washington-post-steele-dossier/2021/11/12/f7c9b770-43d5-11ec-a88e-2aa4632af69b_story.html
После успешной колоноскопии Байден герой !
речи длинные пустые.
нету мяса ,нет конфет,
накуй нужен такой дед!
советский народ... идёт... нога в но гу
со всем прогрессивным человечеством !"