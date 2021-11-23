Псакі підтвердила намір Байдена балотуватися на другий термін
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден має намір балотуватися на другий термін у 2024 році.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, цю інформацію підтвердила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
"Такий його намір", - заявила Псакі журналістам, які поставили питання про бажання Байдена брати участь у наступних президентських виборах.
Таким чином, прес-секретар підтвердила повідомлення низки американських ЗМІ, що Байден і його найближчі радники в останні дні запевняли союзників у тому, що він планує балотуватися на другий термін.
Про своє бажання брати участь у виборах 2024 року президент США заявляв майже відразу з моменту інавгурації.
"Я планую балотуватися на другий термін. Я чекаю на це", - заявляв 78-річний Байден ще у березні.
Тоді він додав, що найімовірніше разом з ним, можливо, переобиратиметься чинний віце-президент США Камала Гарріс.
Тим часом, підтримка Байдена неухильно знижується в останні тижні. Про це свідчать дані опитувань, навіть лояльних до нього ЗМІ.
Так, опубліковане раніше у листопаді опитування, проведене виданням USA Today та Саффолькським університетом, показало, що діяльність Байдена підтримують лише 38% виборців у США, і більшість проти того, щоб він балотувався на другий термін.
Крім того, багатьох бентежить літній вік Байдена. 2024 року президенту США виповниться 82 роки.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=8PQIdeJ2L_c
Тільки от Стілі склав своє досье зі слів ************ засланого козачка, такого собі недавно заарештованого шпигуна Ігоря Данченко. І навіть Washington Post мусили визнати що досье - гівно а вони - засранці що поширювали ********** пропаганду.
The Washington Post corrects, removes parts of two stories regarding the Steele dossier
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/media-washington-post-steele-dossier/2021/11/12/f7c9b770-43d5-11ec-a88e-2aa4632af69b_story.html
После успешной колоноскопии Байден герой !
речи длинные пустые.
нету мяса ,нет конфет,
накуй нужен такой дед!
советский народ... идёт... нога в но гу
со всем прогрессивным человечеством !"