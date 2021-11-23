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Псакі підтвердила намір Байдена балотуватися на другий термін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Псакі підтвердила намір Байдена балотуватися на другий термін
Фото: CNN

Президент США Джо Байден має намір балотуватися на другий термін у 2024 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, цю інформацію підтвердила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Такий його намір", - заявила Псакі журналістам, які поставили питання про бажання Байдена брати участь у наступних президентських виборах.

Таким чином, прес-секретар підтвердила повідомлення низки американських ЗМІ, що Байден і його найближчі радники в останні дні запевняли союзників у тому, що він планує балотуватися на другий термін.

Про своє бажання брати участь у виборах 2024 року президент США заявляв майже відразу з моменту інавгурації.

"Я планую балотуватися на другий термін. Я чекаю на це", - заявляв 78-річний Байден ще у березні.

Тоді він додав, що найімовірніше разом з ним, можливо, переобиратиметься чинний віце-президент США Камала Гарріс.

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Тим часом, підтримка Байдена неухильно знижується в останні тижні. Про це свідчать дані опитувань, навіть лояльних до нього ЗМІ.

Так, опубліковане раніше у листопаді опитування, проведене виданням USA Today та Саффолькським університетом, показало, що діяльність Байдена підтримують лише 38% виборців у США, і більшість проти того, щоб він балотувався на другий термін.

Крім того, багатьох бентежить літній вік Байдена. 2024 року президенту США виповниться 82 роки.
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Топ коментарі
+4
То есть до 2024 года дед Джо ничего толкового делать не планирует?))
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23.11.2021 08:17
+3
Це за які заслуги така любов до цього старого лівака?
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23.11.2021 08:29
+2
Президед... Бабайден.
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23.11.2021 08:09
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Президед... Бабайден.
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23.11.2021 08:09 Відповісти
По сравнению с продавшимся ****** Трампаксом он ещё какой Президент.
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23.11.2021 09:20 Відповісти
Дідусь Байден ще задасть перцю:

https://www.youtube.com/watch?v=8PQIdeJ2L_c
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23.11.2021 08:10 Відповісти
Есть ещё порох в пороховницах.
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23.11.2021 08:12 Відповісти
У него ягоды
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23.11.2021 08:46 Відповісти
Дай бог йому здоров"я протриматися до кінця першого терміну президенства!
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23.11.2021 08:15 Відповісти
Они и на десятый пошли бы,так законы не такие как на Масковии
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23.11.2021 08:15 Відповісти
То есть до 2024 года дед Джо ничего толкового делать не планирует?))
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23.11.2021 08:17 Відповісти
Про прокацапського козла ви часом не з Досье Стиили довідалися?
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23.11.2021 08:25 Відповісти
Таки Steele Dossier, значиться.
Тільки от Стілі склав своє досье зі слів ************ засланого козачка, такого собі недавно заарештованого шпигуна Ігоря Данченко. І навіть Washington Post мусили визнати що досье - гівно а вони - засранці що поширювали ********** пропаганду.

The Washington Post corrects, removes parts of two stories regarding the Steele dossier

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/media-washington-post-steele-dossier/2021/11/12/f7c9b770-43d5-11ec-a88e-2aa4632af69b_story.html
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23.11.2021 21:47 Відповісти
Це за які заслуги така любов до цього старого лівака?
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23.11.2021 08:29 Відповісти
Наступного року Св. Джо стане кривою качкою. Його оточення робить заяви три роки наперед щоб він не став качкою вже завтра.
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23.11.2021 08:23 Відповісти
Я считаю, что это внутренние дела США и украинским недоделкам не стоит туда вмешиваться, а то обгадятся не сами а обгадят Украину!!!!
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23.11.2021 08:32 Відповісти
В таких случаях вспоминается поговорка " Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему от своих планах".
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23.11.2021 08:43 Відповісти
Тут не про "планы", а про то, что Байдену вполне хватает энергии и соображалки, чтобы держать кхйула на мушке.
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23.11.2021 09:19 Відповісти
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23.11.2021 08:57 Відповісти
Чекати аналогічної заяви "завгоспа"?
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23.11.2021 09:03 Відповісти
Вот что такое чистый кишечник !
После успешной колоноскопии Байден герой !
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23.11.2021 09:17 Відповісти
Путлер сдохнет при Байдене и Порошенко.
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23.11.2021 09:32 Відповісти
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23.11.2021 10:03 Відповісти
брови черные густые,
речи длинные пустые.
нету мяса ,нет конфет,
накуй нужен такой дед!
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23.11.2021 10:36 Відповісти
"....советский народ идёт на говно... гм-гм...
советский народ... идёт... нога в но гу
со всем прогрессивным человечеством !"
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23.11.2021 12:24 Відповісти
 
 