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США приветствуют позицию президента Болгарии Радева относительно принадлежности Крыма Украине, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

США приветствуют позицию президента Болгарии Радева относительно принадлежности Крыма Украине, - Госдеп

США приветствуют позицию президента Болгарии Румена Радева по отношению к украинскому Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Государственный департамент.

"Мы приветствуем сегодняшнее заявление президента Радева, в котором он подтвердил поддержку Болгарией Украины. США, "Большая семерка", Европейский Союз и НАТО были ясны и едины в нашей позиции, что, несмотря на попытку России аннексировать, Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пресс-служба президента Болгарии Румена Радева разъяснила позицию главы государства относительно оккупированного Крыма в связи с его высказыванием во время теледебатов в рамках предвыборной кампании.

Как сообщалось, президент Болгарии Румен Радев назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности санкций против России.

Также читайте: Юридически Крым украинский, но находится под контролем России, - пресс-служба президента Болгарии Радева

Посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был приглашен в МИД Украины 19 ноября в связи с высказываниями президента Болгарии.

Вместе с тем, Радев повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права, сообщило интернет-издание "Европейская правда", ссылаясь на канал bTV.

"Драмы нет. Вопрос совершенно понятный. Аннексия Крыма это нарушение международного права, но как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике и на данный момент Крым принадлежит России" – приводят высказывания Радева СМИ.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Яйця прищемили - кудиподіться? Змушений був визнать! Ну а США - "привітали" дане рішення!
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23.11.2021 08:32
+6
Все правильно , никуда не делся Радев , вьінужден бьіл дезавуировать свое провокационное заявление , столкнувшись с мгновенной реакцией Украиньі , ЕС и США . Так нужно бьіло действовать и пару-тройку лет назад , когда презик Чехии алкаш Земан заявил аналогичную туфту про Крьім. Ибо нефуй !
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23.11.2021 08:30
+5
Тут уж выбирать не приходиться,Болгария в ЕС, Радев рад бы кацапам жопу вилизать,да благами Евросоюза хочется пользоваться.
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23.11.2021 08:40
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Все правильно , никуда не делся Радев , вьінужден бьіл дезавуировать свое провокационное заявление , столкнувшись с мгновенной реакцией Украиньі , ЕС и США . Так нужно бьіло действовать и пару-тройку лет назад , когда презик Чехии алкаш Земан заявил аналогичную туфту про Крьім. Ибо нефуй !
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23.11.2021 08:30 Ответить
Яйця прищемили - кудиподіться? Змушений був визнать! Ну а США - "привітали" дане рішення!
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23.11.2021 08:32 Ответить
Та , да ! Вот только почему Земану не прищемили яйца , если международная поддержка Украиньі при Порошенко бьіла такой мощной , как утверждают порохоботьі , и МИД Украиньі с Климкиньім занимал наступательную ? позицию ?
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23.11.2021 08:55 Ответить
опять Порошенко виноват...
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23.11.2021 09:13 Ответить
Не , виновато "жму руку , обнимаю" , о чем прекрасно осведомленьі на Западе .
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23.11.2021 09:25 Ответить
Да кому тот Земан нужен, кто его из чехов слушает. Так себе престарелЬій клоун без каких либо полномочий, при єтом давно пропивший мозги.
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23.11.2021 10:11 Ответить
Земан уже не президент - он в клинике подписал отказ от должности
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23.11.2021 13:28 Ответить
Тут уж выбирать не приходиться,Болгария в ЕС, Радев рад бы кацапам жопу вилизать,да благами Евросоюза хочется пользоваться.
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23.11.2021 08:40 Ответить
И Госдеп их в этом поддерживает.
Так в новости написано.
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23.11.2021 08:41 Ответить
Чукча не читатель,чукча писятель,да? Попробуй еще раз,штырлиц!--
""Мы приветствуем сегодняшнее заявление президента Радева, в котором он подтвердил поддержку Болгарией Украины. США, "Большая семерка", Европейский Союз и НАТО были ясны и едины в нашей позиции, что, несмотря на попытку России аннексировать, Крым - это Украина"
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23.11.2021 08:43 Ответить
Т.е. ты не по теме писала?
Теперь понятно.
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23.11.2021 08:49 Ответить
Понятно, кто чукча.
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23.11.2021 08:50 Ответить
Вот вся дружба с путиным и закончилась,болгария всегда предавала рассеющку и всегда тянула из нее ништяки в обмен на обещания вечной и нерушимой дружбы двух славянских наридов
.
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23.11.2021 08:45 Ответить
А росіяни не питали болгар ще з часів Катерини ІІ - чи потріба їм їх дружба! Якби Болгарія не була на шляху до захоплення Босфора та Дарданелл - болгари Росії "і нахрєн" не потрібні-б були!
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23.11.2021 09:01 Ответить
Существует фразеологизм: «История не терпит сослагательного наклонения».
Имеется в виду то, что при оценке исторических процессов некорректно употреблять фразы наподобие: «Если бы А. Македонский не дошёл до Индии, то он бы…», поскольку история пошла так, как она пошла, а всё остальное - безосновательные спекуляции.
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23.11.2021 09:09 Ответить
Читав переписку О Ф Коні (колишнього генерального прокурора Російської Імперії) з відомими людьми свого часу (8-митомник його творів у мене в бібліотеці) Так от у його переписці з учасниками "звільнення" Болгарії прочитав буквально такі рядки: Навіщо ми туди поперлися? Болгарський селянин носить шкіряні чоботи а наш російський солдат шкіряну взуванку побачив тільки в армії А до того лапті носив Ми змушені були для формування болгарських "добровольчих" дружин болгарів по кукурудзі відловлювать влаштовуючи облави!"
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23.11.2021 09:48 Ответить
Про кукурузу - по теме.
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23.11.2021 10:03 Ответить
Не віриш? Відкрий т 8 і почитай! Заодно побачиш як тодішні люди (мислячі) характеризували Росію!
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23.11.2021 10:17 Ответить
Ты ушёл от темы в кукурузу.
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23.11.2021 10:19 Ответить
Я не "ушёл" Я тобі виклав чітко позицію болгар стосовно РОсії починаючи з 19 століття Саме тому болгари годували всю І Світову австрійську армію свининою і підтримували Німеччину в ІІ світовій От і все! Тобто - питання ВИЧЕРПАНЕ!!!
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23.11.2021 10:51 Ответить
Так, вичерпано.

Існує вираз «Історія не знає умовного способу» (або «не терпить умовного способу»).

Він означає, що при оцінці історичних процесів недоречні міркування з використанням умовних конструкцій: «Якби це повернулося таким чином, тоді…» й аналогічних.

На використанні подібних припущень заснований жанр фантастики, відомий як «альтернативна історія».
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23.11.2021 10:56 Ответить
Історія "повертається" І купівля окремих осіб росіянами її не змінить!
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23.11.2021 11:13 Ответить
Пиши сценарій альтернативної історії.
Сєнцов зніме - буде черговий шедевр.
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23.11.2021 11:21 Ответить
Я хочу зрозуміть - чого ти хочеш? Тебе прислали щоб ти на сайті "срач" розвів? Бо я бачу що "фактура" тебе не цікавить ...
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23.11.2021 11:35 Ответить
Я тебе написал, что история не имеет сослагательного наклонения на твой пост:
Яр Холодний

А росіяни не питали болгар ще з часів Катерини ІІ - чи потріба їм їх дружба! Якби Болгарія не була на шляху до захоплення Босфора та Дарданелл - болгари Росії "і нахрєн" не потрібні-б були!

23.11.2021 09:01

А весь остальной твой бред про кукурузу я тоже не понял.
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23.11.2021 11:38 Ответить
Що сказать? неможливо ідіоту пояснить як потрапляє "єлектирика" в лампочку! Все питає - як туди гас вливають?"!
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23.11.2021 11:42 Ответить
Кто же срач разводит на сайте?
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23.11.2021 11:43 Ответить
Саме ти "розвів "срач" про "неблагадарых" болгар!!! Так що - "заткнись"!
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23.11.2021 11:47 Ответить
Где?
Процитируй.
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23.11.2021 11:50 Ответить
Навіщо? Щоб продовжувать "годувать троля" і поповнювать йому "поденне"?
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23.11.2021 11:55 Ответить
Ото ж.

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23.11.2021 11:59 Ответить
Знаєш шо тебе після чекає, "дурна Лахта"? Я ж тебе навмисно "розвів" - щоб ти "розкрився"! Скажи "куратору" хай підбирає тобі новий "нік"!
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23.11.2021 13:12 Ответить
В чём я тебе "раскрылся"?
В том, что написал, что история не имеет сослагательного наклонения?
Или ещё в чём-то?
Цитату приведи , но только моих слов, а не своих.
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23.11.2021 13:17 Ответить
Русофильство болгар сильно преувеличивалось российской пропагандой , начиная с 19 века . Император Александр Второй положил десятки тьісяч солдат под Плевной и на Шипке , но болгарская єлита вьібрала в цари представителя дома Габсбургов , а не Романовьіх...
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23.11.2021 09:30 Ответить
Спілкувався з болгарами у 2019 році у Бургасі та Сазополі. Ненавидть росіян, які скупили чорноморське узбережжя і забудували віллами. Вони готові їх порвати.
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23.11.2021 10:15 Ответить
Спочатку продали свою землю за бабло, а потім "готові порвати" - у цьому все продажне нутро болгара.
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24.11.2021 18:56 Ответить
Шархан показал кто тут главный.
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23.11.2021 08:54 Ответить
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23.11.2021 09:53 Ответить
Належить росії і під контролем росії це різні речі. Щось болгарин мутить.
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23.11.2021 11:15 Ответить
 
 