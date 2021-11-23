США приветствуют позицию президента Болгарии Радева относительно принадлежности Крыма Украине, - Госдеп
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США приветствуют позицию президента Болгарии Румена Радева по отношению к украинскому Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Государственный департамент.
"Мы приветствуем сегодняшнее заявление президента Радева, в котором он подтвердил поддержку Болгарией Украины. США, "Большая семерка", Европейский Союз и НАТО были ясны и едины в нашей позиции, что, несмотря на попытку России аннексировать, Крым - это Украина", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пресс-служба президента Болгарии Румена Радева разъяснила позицию главы государства относительно оккупированного Крыма в связи с его высказыванием во время теледебатов в рамках предвыборной кампании.
Как сообщалось, президент Болгарии Румен Радев назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности санкций против России.
Посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был приглашен в МИД Украины 19 ноября в связи с высказываниями президента Болгарии.
Вместе с тем, Радев повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права, сообщило интернет-издание "Европейская правда", ссылаясь на канал bTV.
"Драмы нет. Вопрос совершенно понятный. Аннексия Крыма это нарушение международного права, но как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике и на данный момент Крым принадлежит России" – приводят высказывания Радева СМИ.
Пожалуйста, подождите...
Так в новости написано.
""Мы приветствуем сегодняшнее заявление президента Радева, в котором он подтвердил поддержку Болгарией Украины. США, "Большая семерка", Европейский Союз и НАТО были ясны и едины в нашей позиции, что, несмотря на попытку России аннексировать, Крым - это Украина"
Теперь понятно.
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Имеется в виду то, что при оценке исторических процессов некорректно употреблять фразы наподобие: «Если бы А. Македонский не дошёл до Индии, то он бы…», поскольку история пошла так, как она пошла, а всё остальное - безосновательные спекуляции.
Існує вираз «Історія не знає умовного способу» (або «не терпить умовного способу»).
Він означає, що при оцінці історичних процесів недоречні міркування з використанням умовних конструкцій: «Якби це повернулося таким чином, тоді…» й аналогічних.
На використанні подібних припущень заснований жанр фантастики, відомий як «альтернативна історія».
Сєнцов зніме - буде черговий шедевр.
Яр Холодний
А росіяни не питали болгар ще з часів Катерини ІІ - чи потріба їм їх дружба! Якби Болгарія не була на шляху до захоплення Босфора та Дарданелл - болгари Росії "і нахрєн" не потрібні-б були!
23.11.2021 09:01
А весь остальной твой бред про кукурузу я тоже не понял.
Процитируй.
В том, что написал, что история не имеет сослагательного наклонения?
Или ещё в чём-то?
Цитату приведи , но только моих слов, а не своих.