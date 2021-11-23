США вітають позицію президента Болгарії Радева щодо належності Криму Україні, - Держдеп
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США вітають позицію президента Болгарії Румена Радева щодо українського Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє Державний департамент.
"Ми вітаємо сьогоднішню заяву президента Радева, в якій він підтвердив підтримку Болгарією України. США, "Велика сімка", Європейський Союз і НАТО були зрозумілими і єдиними в нашій позиції, що, незважаючи на спробу Росії анексувати, Крим - це Україна", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що прес-служба президента Болгарії Румена Радева роз'яснила позицію глави держави щодо окупованого Криму у зв'язку з його висловлюванням під час теледебатів у рамках передвиборчої кампанії.
Як повідомлялося, президент Болгарії Румен Радев назвав Крим російською територією та заявив про неефективність санкцій проти Росії.
Посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева було запрошено до МЗС України 19 листопада у зв'язку з висловлюваннями президента Болгарії.
Водночас Радев повторив свої слова про "російський Крим", хоча й визнав, що анексія була порушенням міжнародного права, повідомило інтернет-видання "Європейська правда", посилаючись на канал bTV.
"Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму це порушення міжнародного права, але, як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці і нині Крим належить Росії" – наводять висловлювання Радева ЗМІ.
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Так в новости написано.
""Мы приветствуем сегодняшнее заявление президента Радева, в котором он подтвердил поддержку Болгарией Украины. США, "Большая семерка", Европейский Союз и НАТО были ясны и едины в нашей позиции, что, несмотря на попытку России аннексировать, Крым - это Украина"
Теперь понятно.
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Имеется в виду то, что при оценке исторических процессов некорректно употреблять фразы наподобие: «Если бы А. Македонский не дошёл до Индии, то он бы…», поскольку история пошла так, как она пошла, а всё остальное - безосновательные спекуляции.
Існує вираз «Історія не знає умовного способу» (або «не терпить умовного способу»).
Він означає, що при оцінці історичних процесів недоречні міркування з використанням умовних конструкцій: «Якби це повернулося таким чином, тоді…» й аналогічних.
На використанні подібних припущень заснований жанр фантастики, відомий як «альтернативна історія».
Сєнцов зніме - буде черговий шедевр.
Яр Холодний
А росіяни не питали болгар ще з часів Катерини ІІ - чи потріба їм їх дружба! Якби Болгарія не була на шляху до захоплення Босфора та Дарданелл - болгари Росії "і нахрєн" не потрібні-б були!
23.11.2021 09:01
А весь остальной твой бред про кукурузу я тоже не понял.
Процитируй.
В том, что написал, что история не имеет сослагательного наклонения?
Или ещё в чём-то?
Цитату приведи , но только моих слов, а не своих.