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США вітають позицію президента Болгарії Радева щодо належності Криму Україні, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США вітають позицію президента Болгарії Радева щодо належності Криму Україні, - Держдеп

США вітають позицію президента Болгарії Румена Радева щодо українського Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє Державний департамент.

"Ми вітаємо сьогоднішню заяву президента Радева, в якій він підтвердив підтримку Болгарією України. США, "Велика сімка", Європейський Союз і НАТО були зрозумілими і єдиними в нашій позиції, що, незважаючи на спробу Росії анексувати, Крим - це Україна", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що прес-служба президента Болгарії Румена Радева роз'яснила позицію глави держави щодо окупованого Криму у зв'язку з його висловлюванням під час теледебатів у рамках передвиборчої кампанії.

Як повідомлялося, президент Болгарії Румен Радев назвав Крим російською територією та заявив про неефективність санкцій проти Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юридично Крим український, але перебуває під контролем Росії, - пресслужба президента Болгарії Радева

Посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева було запрошено до МЗС України 19 листопада у зв'язку з висловлюваннями президента Болгарії.

Водночас Радев повторив свої слова про "російський Крим", хоча й визнав, що анексія була порушенням міжнародного права, повідомило інтернет-видання "Європейська правда", посилаючись на канал bTV.

"Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму це порушення міжнародного права, але, як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці і нині Крим належить Росії" – наводять висловлювання Радева ЗМІ.
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Топ коментарі
+7
Яйця прищемили - кудиподіться? Змушений був визнать! Ну а США - "привітали" дане рішення!
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23.11.2021 08:32
+6
Все правильно , никуда не делся Радев , вьінужден бьіл дезавуировать свое провокационное заявление , столкнувшись с мгновенной реакцией Украиньі , ЕС и США . Так нужно бьіло действовать и пару-тройку лет назад , когда презик Чехии алкаш Земан заявил аналогичную туфту про Крьім. Ибо нефуй !
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23.11.2021 08:30
+5
Тут уж выбирать не приходиться,Болгария в ЕС, Радев рад бы кацапам жопу вилизать,да благами Евросоюза хочется пользоваться.
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23.11.2021 08:40
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Все правильно , никуда не делся Радев , вьінужден бьіл дезавуировать свое провокационное заявление , столкнувшись с мгновенной реакцией Украиньі , ЕС и США . Так нужно бьіло действовать и пару-тройку лет назад , когда презик Чехии алкаш Земан заявил аналогичную туфту про Крьім. Ибо нефуй !
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23.11.2021 08:30 Відповісти
Яйця прищемили - кудиподіться? Змушений був визнать! Ну а США - "привітали" дане рішення!
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23.11.2021 08:32 Відповісти
Та , да ! Вот только почему Земану не прищемили яйца , если международная поддержка Украиньі при Порошенко бьіла такой мощной , как утверждают порохоботьі , и МИД Украиньі с Климкиньім занимал наступательную ? позицию ?
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23.11.2021 08:55 Відповісти
опять Порошенко виноват...
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23.11.2021 09:13 Відповісти
Не , виновато "жму руку , обнимаю" , о чем прекрасно осведомленьі на Западе .
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23.11.2021 09:25 Відповісти
Да кому тот Земан нужен, кто его из чехов слушает. Так себе престарелЬій клоун без каких либо полномочий, при єтом давно пропивший мозги.
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23.11.2021 10:11 Відповісти
Земан уже не президент - он в клинике подписал отказ от должности
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23.11.2021 13:28 Відповісти
Тут уж выбирать не приходиться,Болгария в ЕС, Радев рад бы кацапам жопу вилизать,да благами Евросоюза хочется пользоваться.
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23.11.2021 08:40 Відповісти
И Госдеп их в этом поддерживает.
Так в новости написано.
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23.11.2021 08:41 Відповісти
Чукча не читатель,чукча писятель,да? Попробуй еще раз,штырлиц!--
""Мы приветствуем сегодняшнее заявление президента Радева, в котором он подтвердил поддержку Болгарией Украины. США, "Большая семерка", Европейский Союз и НАТО были ясны и едины в нашей позиции, что, несмотря на попытку России аннексировать, Крым - это Украина"
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23.11.2021 08:43 Відповісти
Т.е. ты не по теме писала?
Теперь понятно.
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23.11.2021 08:49 Відповісти
Понятно, кто чукча.
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23.11.2021 08:50 Відповісти
Вот вся дружба с путиным и закончилась,болгария всегда предавала рассеющку и всегда тянула из нее ништяки в обмен на обещания вечной и нерушимой дружбы двух славянских наридов
.
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23.11.2021 08:45 Відповісти
А росіяни не питали болгар ще з часів Катерини ІІ - чи потріба їм їх дружба! Якби Болгарія не була на шляху до захоплення Босфора та Дарданелл - болгари Росії "і нахрєн" не потрібні-б були!
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23.11.2021 09:01 Відповісти
Существует фразеологизм: «История не терпит сослагательного наклонения».
Имеется в виду то, что при оценке исторических процессов некорректно употреблять фразы наподобие: «Если бы А. Македонский не дошёл до Индии, то он бы…», поскольку история пошла так, как она пошла, а всё остальное - безосновательные спекуляции.
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23.11.2021 09:09 Відповісти
Читав переписку О Ф Коні (колишнього генерального прокурора Російської Імперії) з відомими людьми свого часу (8-митомник його творів у мене в бібліотеці) Так от у його переписці з учасниками "звільнення" Болгарії прочитав буквально такі рядки: Навіщо ми туди поперлися? Болгарський селянин носить шкіряні чоботи а наш російський солдат шкіряну взуванку побачив тільки в армії А до того лапті носив Ми змушені були для формування болгарських "добровольчих" дружин болгарів по кукурудзі відловлювать влаштовуючи облави!"
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23.11.2021 09:48 Відповісти
Про кукурузу - по теме.
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23.11.2021 10:03 Відповісти
Не віриш? Відкрий т 8 і почитай! Заодно побачиш як тодішні люди (мислячі) характеризували Росію!
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23.11.2021 10:17 Відповісти
Ты ушёл от темы в кукурузу.
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23.11.2021 10:19 Відповісти
Я не "ушёл" Я тобі виклав чітко позицію болгар стосовно РОсії починаючи з 19 століття Саме тому болгари годували всю І Світову австрійську армію свининою і підтримували Німеччину в ІІ світовій От і все! Тобто - питання ВИЧЕРПАНЕ!!!
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23.11.2021 10:51 Відповісти
Так, вичерпано.

Існує вираз «Історія не знає умовного способу» (або «не терпить умовного способу»).

Він означає, що при оцінці історичних процесів недоречні міркування з використанням умовних конструкцій: «Якби це повернулося таким чином, тоді…» й аналогічних.

На використанні подібних припущень заснований жанр фантастики, відомий як «альтернативна історія».
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23.11.2021 10:56 Відповісти
Історія "повертається" І купівля окремих осіб росіянами її не змінить!
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23.11.2021 11:13 Відповісти
Пиши сценарій альтернативної історії.
Сєнцов зніме - буде черговий шедевр.
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23.11.2021 11:21 Відповісти
Я хочу зрозуміть - чого ти хочеш? Тебе прислали щоб ти на сайті "срач" розвів? Бо я бачу що "фактура" тебе не цікавить ...
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23.11.2021 11:35 Відповісти
Я тебе написал, что история не имеет сослагательного наклонения на твой пост:
Яр Холодний

А росіяни не питали болгар ще з часів Катерини ІІ - чи потріба їм їх дружба! Якби Болгарія не була на шляху до захоплення Босфора та Дарданелл - болгари Росії "і нахрєн" не потрібні-б були!

23.11.2021 09:01

А весь остальной твой бред про кукурузу я тоже не понял.
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23.11.2021 11:38 Відповісти
Що сказать? неможливо ідіоту пояснить як потрапляє "єлектирика" в лампочку! Все питає - як туди гас вливають?"!
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23.11.2021 11:42 Відповісти
Кто же срач разводит на сайте?
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23.11.2021 11:43 Відповісти
Саме ти "розвів "срач" про "неблагадарых" болгар!!! Так що - "заткнись"!
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23.11.2021 11:47 Відповісти
Где?
Процитируй.
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23.11.2021 11:50 Відповісти
Навіщо? Щоб продовжувать "годувать троля" і поповнювать йому "поденне"?
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23.11.2021 11:55 Відповісти
Ото ж.

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23.11.2021 11:59 Відповісти
Знаєш шо тебе після чекає, "дурна Лахта"? Я ж тебе навмисно "розвів" - щоб ти "розкрився"! Скажи "куратору" хай підбирає тобі новий "нік"!
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23.11.2021 13:12 Відповісти
В чём я тебе "раскрылся"?
В том, что написал, что история не имеет сослагательного наклонения?
Или ещё в чём-то?
Цитату приведи , но только моих слов, а не своих.
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23.11.2021 13:17 Відповісти
Русофильство болгар сильно преувеличивалось российской пропагандой , начиная с 19 века . Император Александр Второй положил десятки тьісяч солдат под Плевной и на Шипке , но болгарская єлита вьібрала в цари представителя дома Габсбургов , а не Романовьіх...
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23.11.2021 09:30 Відповісти
Спілкувався з болгарами у 2019 році у Бургасі та Сазополі. Ненавидть росіян, які скупили чорноморське узбережжя і забудували віллами. Вони готові їх порвати.
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23.11.2021 10:15 Відповісти
Спочатку продали свою землю за бабло, а потім "готові порвати" - у цьому все продажне нутро болгара.
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24.11.2021 18:56 Відповісти
Шархан показал кто тут главный.
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23.11.2021 08:54 Відповісти
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23.11.2021 09:53 Відповісти
Належить росії і під контролем росії це різні речі. Щось болгарин мутить.
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23.11.2021 11:15 Відповісти
 
 