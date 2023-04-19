РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4895 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Война
5 342 25
война (47249) Минобороны (8273) Резников (1165) тероборона (293)

Резерв теробороны составляет более 200 тысяч граждан, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Резерв теробороны составляет более 200 тысяч граждан, - Резников

В Украине с 1 января начнет действовать закон "О национальном сопротивлении", который позволит при необходимости привлечь тероборону для защиты государства.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, отвечая на вопрос, имеет ли Украина возможность ответить на мобилизацию резервистов в России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы учимся оказывать сопротивление и сдерживание уже восьмой год. Благодаря народным депутатам принят соответствующий закон "О национальном сопротивлении", о всеобъемлющей обороне, который с 1 января начнет действовать. Поэтому у нас есть понимание территориальной обороны, у нас более 200 тысяч украинцев и украинок уже в резерве, которые прошли через этот фронт, имеют опыт. Они добровольно согласились быть в этом резерве, они, по сути, военнообязанные", - отметил Резников.

Он добавил, что в случае необходимости развертывание батальонов территориальной обороны будет происходить согласно закону с использованием соответствующих резервов и вооружений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защита воздушного и водного пространства - это два направления, которые критически недоразвиты, - Резников. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Резніков а який процент "слуг" серед цих 200 000???
показать весь комментарий
23.11.2021 09:09
+7
В 99% - "бумагомаратєльство та шапкозакідатєльство".
Знаю, в інших областях (судячи з звітів в Фейсбуці) краще . Але от 114 ОБрТрО (Київська область) існує тільки на папері.
Останній раз нормальні збори були ще в 2015-му. Як хочеш так і злагоджуйся. Ага, з сусідами.
Сам озброюйся, сам закупай набої, сам закупай всю снарягу (в мене стільки всього пішло та залишилося на фронті, сам вже як той "сапожнік бєз сапог")..

Бардак, карочє ))
показать весь комментарий
23.11.2021 09:23
+6
Будет. Исходим из того, что будет. Украина готовится. При чем Зе или не Зе аообще. Задача Зе - будет объявить военное положение и ввести в действие несколько Указов. ВСЕ! Дальше действуют боевые генералы и около миллиона прошедших войну. Вопросы есть?????
показать весь комментарий
23.11.2021 09:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Резніков а який процент "слуг" серед цих 200 000???
показать весь комментарий
23.11.2021 09:09 Ответить
Потрібно збільшити чисельність ЗСУ до 600 тис. військовослужбовців і призвати резервістів в армію на дійсну військову службу.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:05 Ответить
Так хто заважає - іди
показать весь комментарий
23.11.2021 11:10 Ответить
вояки без командира - натовп !

де структури та озброєння тероборони ?
фанат тероборони Генерал Кривоніс був звільнений ЗЕленою жабою за свою активність
показать весь комментарий
23.11.2021 15:37 Ответить
Заболтает Резников теперь всех! Можно по-прежнему ничего не делать а целый день в эфирах пиз де ть!
показать весь комментарий
23.11.2021 09:10 Ответить
батальон квартала сформирован?
показать весь комментарий
23.11.2021 09:10 Ответить
Та не будет полномасштабного вторжения. Это земрази пугают лохторат, шоб не качали лодку, а то ***** нападет...
показать весь комментарий
23.11.2021 09:12 Ответить
Будет. Исходим из того, что будет. Украина готовится. При чем Зе или не Зе аообще. Задача Зе - будет объявить военное положение и ввести в действие несколько Указов. ВСЕ! Дальше действуют боевые генералы и около миллиона прошедших войну. Вопросы есть?????
показать весь комментарий
23.11.2021 09:25 Ответить
Море вопросов. Клоунада и шапкозакидательсво на марше. По факту начнутся массовые бомбардировки и следом пойдут танковые армады и высадка береговых и воздушных десантов. Шмаркля за это время успеет лишь занюхать дорожку и здрыснуть на самолете в Оман. А здесь будет ад. А терроборона и собраться не успеет, не говоря уже о том , что 90% формирований на бумаге.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:36 Ответить
жаль кивасик уже не в резерве - пошел бы опору ЛЭП защищать...
показать весь комментарий
23.11.2021 09:12 Ответить
В 99% - "бумагомаратєльство та шапкозакідатєльство".
Знаю, в інших областях (судячи з звітів в Фейсбуці) краще . Але от 114 ОБрТрО (Київська область) існує тільки на папері.
Останній раз нормальні збори були ще в 2015-му. Як хочеш так і злагоджуйся. Ага, з сусідами.
Сам озброюйся, сам закупай набої, сам закупай всю снарягу (в мене стільки всього пішло та залишилося на фронті, сам вже як той "сапожнік бєз сапог")..

Бардак, карочє ))
показать весь комментарий
23.11.2021 09:23 Ответить
Глен Грант эксперт и мастер в деле построения вооруженых сил, предупреждал на страницах Цензора не сильно увлекаться теробороной В современной большой войне она может быть эффективной только если изначально строится под конкретную военную часть. Иначе это тысячи ненужных смертей при неэффективном сопротивлении .
Если уж идти воевать из офиса, без опыта, то лучше в ПС как по мне или известный добробат, а теробороной циничные совковые генералы будут прорывы в канализации затыкать, посылая на смерть лучших из лучших граждан
показать весь комментарий
23.11.2021 09:23 Ответить
Так це і є м'ясо, ніхто цього не приховує.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:27 Ответить
******* "велика" війна воюється не арміями і дивізіями з мільйонами солдатів а БТГ. 100 тисяч кацапів зараз вважається дуже великою силою. Тому тероборона дуже важлива саме зараз. Тільки в не такому бардаку, як воно у нас є. Те що у нас є - то совок, тільки під нашими прапорами, толку нуль, тут з Вами згоден.
Не облаштовано ніде, де можна, жодної позиції, жодного сраного окопчика ні біля мостів, ніде.
Мінометні позиції ніде навіть теоретично не розглядались.
Куди цілити в кацапського танка з РПГ ніхто не знає й розказувати не збирається...
Ну а з Албанії, де тисячі бетонних ДОТів, де ними втикано кожне перехрестя усі тільки глузують.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:41 Ответить
ще - мільйони покинуть дивани,
й підуть в партизани
показать весь комментарий
23.11.2021 09:26 Ответить
200 тис - це для Фінляндії хороша цифра, а не для України.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:31 Ответить
Яка чисельність армії у Фінляндії ?
Досвід "зимової війни" вже давно втрачений.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:23 Ответить
Финляндия советское быдло валило с простых охотничих берданок в 1939 году-40г....
показать весь комментарий
23.11.2021 09:47 Ответить
"Фінляндія" мала ВПК нічим не гірший від СРСР - хоч і в менших обсягах (враховуючи кількість населення) Її армія була озброєна краще навіть (для ведення оборони) ніж радянська! ДОТи трималися по кілька місяців (а знаменита "Лінія Сталіна" впала через кілька днів) Основа стрілецького озброєння - "маузер" К98 і "мосінка" під патрон "маузера" Кулемет "Максима" з широкою горловиною що давала можливість у морози заповнювать охолоджувальний кожух снігом Пістолет-кулемет "Суомі" - прообраз ППШ і ППД Протитанкова рушниця "Лахті"
Тобі досить?
І у нас "максими" непогано себе зарекомендували в обороні Та й ПТРД з ПТРС - теж
А "берданка" добра до першого пострілу - патрони "димним" порохом споряджувалися Перше "бах!" і позицію стрільця вже видно!
показать весь комментарий
23.11.2021 10:11 Ответить
Тероборони існують виключно на папері, на зборах ледь до 150 людей на всю область збирають.Стрільби один раз в квартал по 10 патронів,ні агс ні мінометів, ні рпг.Командувати цими тероборонами поставлені коліровані совки.Всі вишколи проходять в дусі совка.Звиняйте хлопці але під таке командування хєр пійду.Та й оті 200 000 вписали воєнкоми виходячи з демобілізованих але відсотків 70 з них не ійдуть вже назад під совок,а готові координуватись на місцях.Тому в черговий раз наіпалово.
показать весь комментарий
23.11.2021 09:52 Ответить
Украина должна стать монолитной и сильной, как Польша в 1920, Финляндия в 1939 или Израиль в 1967, иначе новой агрессии не избежать.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:04 Ответить
Апріорі це нереально - інша історія і інший склад населення.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:25 Ответить
immortality


@immorta83072852



Неприятный осадок остался... Разговаривал с военнослужащими нескольких ВЧ расквартир. в Одесской Области. (сейчас как никогда стратегически важные уч-ки). Упущу подробности, но совковые генералы опять грабят безбожно. Финансирование упало Военные без денег массово увольняются.
показать весь комментарий
23.11.2021 10:07 Ответить
Государство формально отнеслось к созданию теробороны. Из этих 200 тысяч, хорошо, если 50 наберется действительно мотивированных. Но вся проблема, что они не слаженны и не вооруженны, как следует и не готовы к координированным оборонительным действиям.
2 года кропотливой работы и тогда будет результат. А сейчас время упущено и продолжает вытекать. Где минирование объектов и дорог?! Где подготовка бомбоубежищ?! Вот случись, что, куда идти, все знают? Рядом дом, с надписью бомбоубежище. Так вот его нет там! Там склады какие то!
показать весь комментарий
23.11.2021 10:43 Ответить
200 000 ? интересно, у них хоть рогатки есть ?
мусрра и судьи распорядились не вооружать
лохов ..... судьи умные, лохи могут пристрелить,
а путин разрешит дальше из корыта чавкать ...
соображают
показать весь комментарий
23.11.2021 10:59 Ответить
 
 