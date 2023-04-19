Резерв теробороны составляет более 200 тысяч граждан, - Резников
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В Украине с 1 января начнет действовать закон "О национальном сопротивлении", который позволит при необходимости привлечь тероборону для защиты государства.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, отвечая на вопрос, имеет ли Украина возможность ответить на мобилизацию резервистов в России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы учимся оказывать сопротивление и сдерживание уже восьмой год. Благодаря народным депутатам принят соответствующий закон "О национальном сопротивлении", о всеобъемлющей обороне, который с 1 января начнет действовать. Поэтому у нас есть понимание территориальной обороны, у нас более 200 тысяч украинцев и украинок уже в резерве, которые прошли через этот фронт, имеют опыт. Они добровольно согласились быть в этом резерве, они, по сути, военнообязанные", - отметил Резников.
Он добавил, что в случае необходимости развертывание батальонов территориальной обороны будет происходить согласно закону с использованием соответствующих резервов и вооружений.
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де структури та озброєння тероборони ?
фанат тероборони Генерал Кривоніс був звільнений ЗЕленою жабою за свою активність
Знаю, в інших областях (судячи з звітів в Фейсбуці) краще . Але от 114 ОБрТрО (Київська область) існує тільки на папері.
Останній раз нормальні збори були ще в 2015-му. Як хочеш так і злагоджуйся. Ага, з сусідами.
Сам озброюйся, сам закупай набої, сам закупай всю снарягу (в мене стільки всього пішло та залишилося на фронті, сам вже як той "сапожнік бєз сапог")..
Бардак, карочє ))
Если уж идти воевать из офиса, без опыта, то лучше в ПС как по мне или известный добробат, а теробороной циничные совковые генералы будут прорывы в канализации затыкать, посылая на смерть лучших из лучших граждан
Не облаштовано ніде, де можна, жодної позиції, жодного сраного окопчика ні біля мостів, ніде.
Мінометні позиції ніде навіть теоретично не розглядались.
Куди цілити в кацапського танка з РПГ ніхто не знає й розказувати не збирається...
Ну а з Албанії, де тисячі бетонних ДОТів, де ними втикано кожне перехрестя усі тільки глузують.
й підуть в партизани
Досвід "зимової війни" вже давно втрачений.
Тобі досить?
І у нас "максими" непогано себе зарекомендували в обороні Та й ПТРД з ПТРС - теж
А "берданка" добра до першого пострілу - патрони "димним" порохом споряджувалися Перше "бах!" і позицію стрільця вже видно!
@immorta83072852
Неприятный осадок остался... Разговаривал с военнослужащими нескольких ВЧ расквартир. в Одесской Области. (сейчас как никогда стратегически важные уч-ки). Упущу подробности, но совковые генералы опять грабят безбожно. Финансирование упало Военные без денег массово увольняются.
2 года кропотливой работы и тогда будет результат. А сейчас время упущено и продолжает вытекать. Где минирование объектов и дорог?! Где подготовка бомбоубежищ?! Вот случись, что, куда идти, все знают? Рядом дом, с надписью бомбоубежище. Так вот его нет там! Там склады какие то!
мусрра и судьи распорядились не вооружать
лохов ..... судьи умные, лохи могут пристрелить,
а путин разрешит дальше из корыта чавкать ...
соображают