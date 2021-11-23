Резерв тероборони становить понад 200 тисяч громадян, - Резніков
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В Україні з 1 січня почне діяти закон "Про національний спротив", що дозволить у разі потреби залучити тероборону для захисту держави.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, відповідаючи на запитання чи має можливість Україна відповісти на мобілізацію резервістів у Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми вчимося чинити опір і стримування вже восьмий рік. Завдяки народним депутатам прийнято відповідний закон "Про національний спротив", про всеохоплюючу оборону, який з 1 січня почне діяти. Тому в нас є розуміння територіальної оборони, у нас більш як 200 тисяч українців та українок вже в резерві, які пройшли через цей фронт, мають відповідний досвід. Вони добровільно зголосились бути в цьому резерві, вони по суті військовозобов’язані", - зазначив Резніков.
Він додав, що в разі потреби розгортання батальйонів територіальної оборони буде відбуватися згідно із законом, з використанням відповідних резервів та озброєнь.
Будь ласка, зачекайте...
де структури та озброєння тероборони ?
фанат тероборони Генерал Кривоніс був звільнений ЗЕленою жабою за свою активність
Знаю, в інших областях (судячи з звітів в Фейсбуці) краще . Але от 114 ОБрТрО (Київська область) існує тільки на папері.
Останній раз нормальні збори були ще в 2015-му. Як хочеш так і злагоджуйся. Ага, з сусідами.
Сам озброюйся, сам закупай набої, сам закупай всю снарягу (в мене стільки всього пішло та залишилося на фронті, сам вже як той "сапожнік бєз сапог")..
Бардак, карочє ))
Если уж идти воевать из офиса, без опыта, то лучше в ПС как по мне или известный добробат, а теробороной циничные совковые генералы будут прорывы в канализации затыкать, посылая на смерть лучших из лучших граждан
Не облаштовано ніде, де можна, жодної позиції, жодного сраного окопчика ні біля мостів, ніде.
Мінометні позиції ніде навіть теоретично не розглядались.
Куди цілити в кацапського танка з РПГ ніхто не знає й розказувати не збирається...
Ну а з Албанії, де тисячі бетонних ДОТів, де ними втикано кожне перехрестя усі тільки глузують.
й підуть в партизани
Досвід "зимової війни" вже давно втрачений.
Тобі досить?
І у нас "максими" непогано себе зарекомендували в обороні Та й ПТРД з ПТРС - теж
А "берданка" добра до першого пострілу - патрони "димним" порохом споряджувалися Перше "бах!" і позицію стрільця вже видно!
@immorta83072852
Неприятный осадок остался... Разговаривал с военнослужащими нескольких ВЧ расквартир. в Одесской Области. (сейчас как никогда стратегически важные уч-ки). Упущу подробности, но совковые генералы опять грабят безбожно. Финансирование упало Военные без денег массово увольняются.
2 года кропотливой работы и тогда будет результат. А сейчас время упущено и продолжает вытекать. Где минирование объектов и дорог?! Где подготовка бомбоубежищ?! Вот случись, что, куда идти, все знают? Рядом дом, с надписью бомбоубежище. Так вот его нет там! Там склады какие то!
мусрра и судьи распорядились не вооружать
лохов ..... судьи умные, лохи могут пристрелить,
а путин разрешит дальше из корыта чавкать ...
соображают