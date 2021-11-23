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Резерв тероборони становить понад 200 тисяч громадян, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Резерв тероборони становить понад 200 тисяч громадян, - Резніков

В Україні з 1 січня почне діяти закон "Про національний спротив", що дозволить у разі потреби залучити тероборону для захисту держави.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, відповідаючи на запитання чи має можливість Україна відповісти на мобілізацію резервістів у Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вчимося чинити опір і стримування вже восьмий рік. Завдяки народним депутатам прийнято відповідний закон "Про національний спротив", про всеохоплюючу оборону, який з 1 січня почне діяти. Тому в нас є розуміння територіальної оборони, у нас більш як 200 тисяч українців та українок вже в резерві, які пройшли через цей фронт, мають відповідний досвід. Вони добровільно зголосились бути в цьому резерві, вони по суті військовозобов’язані", - зазначив Резніков.

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Він додав, що в разі потреби розгортання батальйонів територіальної оборони буде відбуватися згідно із законом, з використанням відповідних резервів та озброєнь.
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Топ коментарі
+8
Резніков а який процент "слуг" серед цих 200 000???
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23.11.2021 09:09
+7
В 99% - "бумагомаратєльство та шапкозакідатєльство".
Знаю, в інших областях (судячи з звітів в Фейсбуці) краще . Але от 114 ОБрТрО (Київська область) існує тільки на папері.
Останній раз нормальні збори були ще в 2015-му. Як хочеш так і злагоджуйся. Ага, з сусідами.
Сам озброюйся, сам закупай набої, сам закупай всю снарягу (в мене стільки всього пішло та залишилося на фронті, сам вже як той "сапожнік бєз сапог")..

Бардак, карочє ))
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23.11.2021 09:23
+6
Будет. Исходим из того, что будет. Украина готовится. При чем Зе или не Зе аообще. Задача Зе - будет объявить военное положение и ввести в действие несколько Указов. ВСЕ! Дальше действуют боевые генералы и около миллиона прошедших войну. Вопросы есть?????
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23.11.2021 09:25
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Резніков а який процент "слуг" серед цих 200 000???
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23.11.2021 09:09 Відповісти
Потрібно збільшити чисельність ЗСУ до 600 тис. військовослужбовців і призвати резервістів в армію на дійсну військову службу.
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23.11.2021 11:05 Відповісти
Так хто заважає - іди
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23.11.2021 11:10 Відповісти
вояки без командира - натовп !

де структури та озброєння тероборони ?
фанат тероборони Генерал Кривоніс був звільнений ЗЕленою жабою за свою активність
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23.11.2021 15:37 Відповісти
Заболтает Резников теперь всех! Можно по-прежнему ничего не делать а целый день в эфирах пиз де ть!
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23.11.2021 09:10 Відповісти
батальон квартала сформирован?
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23.11.2021 09:10 Відповісти
Та не будет полномасштабного вторжения. Это земрази пугают лохторат, шоб не качали лодку, а то ***** нападет...
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23.11.2021 09:12 Відповісти
Будет. Исходим из того, что будет. Украина готовится. При чем Зе или не Зе аообще. Задача Зе - будет объявить военное положение и ввести в действие несколько Указов. ВСЕ! Дальше действуют боевые генералы и около миллиона прошедших войну. Вопросы есть?????
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23.11.2021 09:25 Відповісти
Море вопросов. Клоунада и шапкозакидательсво на марше. По факту начнутся массовые бомбардировки и следом пойдут танковые армады и высадка береговых и воздушных десантов. Шмаркля за это время успеет лишь занюхать дорожку и здрыснуть на самолете в Оман. А здесь будет ад. А терроборона и собраться не успеет, не говоря уже о том , что 90% формирований на бумаге.
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23.11.2021 10:36 Відповісти
жаль кивасик уже не в резерве - пошел бы опору ЛЭП защищать...
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23.11.2021 09:12 Відповісти
В 99% - "бумагомаратєльство та шапкозакідатєльство".
Знаю, в інших областях (судячи з звітів в Фейсбуці) краще . Але от 114 ОБрТрО (Київська область) існує тільки на папері.
Останній раз нормальні збори були ще в 2015-му. Як хочеш так і злагоджуйся. Ага, з сусідами.
Сам озброюйся, сам закупай набої, сам закупай всю снарягу (в мене стільки всього пішло та залишилося на фронті, сам вже як той "сапожнік бєз сапог")..

Бардак, карочє ))
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23.11.2021 09:23 Відповісти
Глен Грант эксперт и мастер в деле построения вооруженых сил, предупреждал на страницах Цензора не сильно увлекаться теробороной В современной большой войне она может быть эффективной только если изначально строится под конкретную военную часть. Иначе это тысячи ненужных смертей при неэффективном сопротивлении .
Если уж идти воевать из офиса, без опыта, то лучше в ПС как по мне или известный добробат, а теробороной циничные совковые генералы будут прорывы в канализации затыкать, посылая на смерть лучших из лучших граждан
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23.11.2021 09:23 Відповісти
Так це і є м'ясо, ніхто цього не приховує.
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23.11.2021 09:27 Відповісти
******* "велика" війна воюється не арміями і дивізіями з мільйонами солдатів а БТГ. 100 тисяч кацапів зараз вважається дуже великою силою. Тому тероборона дуже важлива саме зараз. Тільки в не такому бардаку, як воно у нас є. Те що у нас є - то совок, тільки під нашими прапорами, толку нуль, тут з Вами згоден.
Не облаштовано ніде, де можна, жодної позиції, жодного сраного окопчика ні біля мостів, ніде.
Мінометні позиції ніде навіть теоретично не розглядались.
Куди цілити в кацапського танка з РПГ ніхто не знає й розказувати не збирається...
Ну а з Албанії, де тисячі бетонних ДОТів, де ними втикано кожне перехрестя усі тільки глузують.
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23.11.2021 09:41 Відповісти
ще - мільйони покинуть дивани,
й підуть в партизани
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23.11.2021 09:26 Відповісти
200 тис - це для Фінляндії хороша цифра, а не для України.
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23.11.2021 09:31 Відповісти
Яка чисельність армії у Фінляндії ?
Досвід "зимової війни" вже давно втрачений.
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23.11.2021 10:23 Відповісти
Финляндия советское быдло валило с простых охотничих берданок в 1939 году-40г....
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23.11.2021 09:47 Відповісти
"Фінляндія" мала ВПК нічим не гірший від СРСР - хоч і в менших обсягах (враховуючи кількість населення) Її армія була озброєна краще навіть (для ведення оборони) ніж радянська! ДОТи трималися по кілька місяців (а знаменита "Лінія Сталіна" впала через кілька днів) Основа стрілецького озброєння - "маузер" К98 і "мосінка" під патрон "маузера" Кулемет "Максима" з широкою горловиною що давала можливість у морози заповнювать охолоджувальний кожух снігом Пістолет-кулемет "Суомі" - прообраз ППШ і ППД Протитанкова рушниця "Лахті"
Тобі досить?
І у нас "максими" непогано себе зарекомендували в обороні Та й ПТРД з ПТРС - теж
А "берданка" добра до першого пострілу - патрони "димним" порохом споряджувалися Перше "бах!" і позицію стрільця вже видно!
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23.11.2021 10:11 Відповісти
Тероборони існують виключно на папері, на зборах ледь до 150 людей на всю область збирають.Стрільби один раз в квартал по 10 патронів,ні агс ні мінометів, ні рпг.Командувати цими тероборонами поставлені коліровані совки.Всі вишколи проходять в дусі совка.Звиняйте хлопці але під таке командування хєр пійду.Та й оті 200 000 вписали воєнкоми виходячи з демобілізованих але відсотків 70 з них не ійдуть вже назад під совок,а готові координуватись на місцях.Тому в черговий раз наіпалово.
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23.11.2021 09:52 Відповісти
Украина должна стать монолитной и сильной, как Польша в 1920, Финляндия в 1939 или Израиль в 1967, иначе новой агрессии не избежать.
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23.11.2021 10:04 Відповісти
Апріорі це нереально - інша історія і інший склад населення.
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23.11.2021 10:25 Відповісти
immortality


@immorta83072852



Неприятный осадок остался... Разговаривал с военнослужащими нескольких ВЧ расквартир. в Одесской Области. (сейчас как никогда стратегически важные уч-ки). Упущу подробности, но совковые генералы опять грабят безбожно. Финансирование упало Военные без денег массово увольняются.
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23.11.2021 10:07 Відповісти
Государство формально отнеслось к созданию теробороны. Из этих 200 тысяч, хорошо, если 50 наберется действительно мотивированных. Но вся проблема, что они не слаженны и не вооруженны, как следует и не готовы к координированным оборонительным действиям.
2 года кропотливой работы и тогда будет результат. А сейчас время упущено и продолжает вытекать. Где минирование объектов и дорог?! Где подготовка бомбоубежищ?! Вот случись, что, куда идти, все знают? Рядом дом, с надписью бомбоубежище. Так вот его нет там! Там склады какие то!
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23.11.2021 10:43 Відповісти
200 000 ? интересно, у них хоть рогатки есть ?
мусрра и судьи распорядились не вооружать
лохов ..... судьи умные, лохи могут пристрелить,
а путин разрешит дальше из корыта чавкать ...
соображают
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23.11.2021 10:59 Відповісти
 
 