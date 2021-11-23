США вводят новые санкции против "Северного потока-2"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Правительство США добавило в список подсанкционных субъектов, связанных с Nord Stream 2, одну организацию и судно, причастные к проекту российского газопровода.
Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Госдепартамент подал Конгрессу отчет в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA - 2019) с внесенными в него поправками. В отчете указаны два судна, а также связанное с Россией предприятие Transadria Ltd., причастное к газопроводу Nord Stream 2", - отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что санкции США вводятся против предприятия Transadria Ltd., а также судна Marlin.
В Госдепе подчеркнули, что вместе с сегодняшними ограничениями в целом администрация США ввела санкции против восьми человек и 17 судов в соответствии с законом PEESA в контексте Nord Stream 2.
"Несмотря на то, что администрация сохраняет позицию против газопровода Nord Stream 2, в том числе путем введения санкций, мы продолжаем сотрудничать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с газопроводом для Украины и приграничных стран НАТО и ЕС, а также противодействовать вредоносной активности России, в том числе в энергетической сфере", - подчеркивается в заявлении.
Как сообщалось, администрация Байдена продолжает сохранять исключение из санкций для компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG. В Конгрессе США готовится законопроект с поправками, которые будут обязывать Белый дом ввести обязательные ограничения против всех без исключения субъектов, связанных с газопроводом.
Пожалуйста, подождите...
Украинский народ приветствует братьев-американцев и англосаксов.
Без вашей поддержки была бы жопа с агентами у власти.
фиговый листок
Это многомиллиардная потемкинская деревенька
Я полагаю, что и СП 2 тоже заработает.
Русские может и бухают постоянно и ничего не делают, а меж тем в отличие от Зели и Ко, инфраструктуру они строят.
Потому что им насрать на всех вокруг кроме них самих.
Тогда как украинской власти почему -то интересны интересы "дорогих партнеров", которые пока что ничем кроме как горлопанством в своих парламентах не отличились.
А все их санкции РФ до лампочки - она как делала то, что делает, так и продолжает.
Может там у них в сёлах сортиров нет из-за этих санкций, но нам-то какое дело? Главное - что их внешняя политика меняется только в худшую для нас сторону.
Стало быть меры, предпринимаемые нашими "типа союзниками" просто не работают.
А то, что могло бы работать, например, полный запрет на торговлю с РФ - они не вводят.
Почему? потому что это на самомо деле не в их интересах.
И потому вот так и вводят санкции против капитана судна-трубоукладчика или против сельхозиндустрии РФ, да такие санкции, что РФ теперь нам огурцы поставляет и сало.
Ппц.
Украина продолжает торговать с РФ, наращивая обороты, а ЕС должна вводить какие-то супер-санкции?
Вам самому не смешно ?
Какой смысл вводить эти санкции против фирмы, что уже построила трубопровод?
Они уже получили деньги, расформируются и создадут новую фирму, спокойно уйдя от ваших санкций. Это имитация борьбы.
В чём смысл американских санкций против какого-то предприятия Transadria Ltd. и судна Marlin не знает никто. В том числе американцы.
Это вам не какие-то жалкие высадки в Нормандии ради Союзников и не штурм Иводзимы.
Это реально суперсанкции, экономика в клочья и всё такое!
Поэтому, чтобы их озабоченность стала носить реальный характер и даже реальные действия, чтобы не допустить нападения, желательно заминировать атомные объекты на пути возможного наступления!
Неужто путен в бункере?