США вводят новые санкции против "Северного потока-2"

Правительство США добавило в список подсанкционных субъектов, связанных с Nord Stream 2, одну организацию и судно, причастные к проекту российского газопровода.

Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Госдепартамент подал Конгрессу отчет в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA - 2019) с внесенными в него поправками. В отчете указаны два судна, а также связанное с Россией предприятие Transadria Ltd., причастное к газопроводу Nord Stream 2", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что санкции США вводятся против предприятия Transadria Ltd., а также судна Marlin.

В Госдепе подчеркнули, что вместе с сегодняшними ограничениями в целом администрация США ввела санкции против восьми человек и 17 судов в соответствии с законом PEESA в контексте Nord Stream 2.

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"Несмотря на то, что администрация сохраняет позицию против газопровода Nord Stream 2, в том числе путем введения санкций, мы продолжаем сотрудничать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с газопроводом для Украины и приграничных стран НАТО и ЕС, а также противодействовать вредоносной активности России, в том числе в энергетической сфере", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, администрация Байдена продолжает сохранять исключение из санкций для компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG. В Конгрессе США готовится законопроект с поправками, которые будут обязывать Белый дом ввести обязательные ограничения против всех без исключения субъектов, связанных с газопроводом.