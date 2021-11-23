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США вводят новые санкции против "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

США вводят новые санкции против

Правительство США добавило в список подсанкционных субъектов, связанных с Nord Stream 2, одну организацию и судно, причастные к проекту российского газопровода.

Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Госдепартамент подал Конгрессу отчет в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA - 2019) с внесенными в него поправками. В отчете указаны два судна, а также связанное с Россией предприятие Transadria Ltd., причастное к газопроводу Nord Stream 2", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что санкции США вводятся против предприятия Transadria Ltd., а также судна Marlin.

В Госдепе подчеркнули, что вместе с сегодняшними ограничениями в целом администрация США ввела санкции против восьми человек и 17 судов в соответствии с законом PEESA в контексте Nord Stream 2.

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"Несмотря на то, что администрация сохраняет позицию против газопровода Nord Stream 2, в том числе путем введения санкций, мы продолжаем сотрудничать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с газопроводом для Украины и приграничных стран НАТО и ЕС, а также противодействовать вредоносной активности России, в том числе в энергетической сфере", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, администрация Байдена продолжает сохранять исключение из санкций для компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG. В Конгрессе США готовится законопроект с поправками, которые будут обязывать Белый дом ввести обязательные ограничения против всех без исключения субъектов, связанных с газопроводом.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Кажется США и Великобритания приняли решения не идти с соплежуями европейцами ,а опустить рашку своими силами.
Украинский народ приветствует братьев-американцев и англосаксов.
Без вашей поддержки была бы жопа с агентами у власти.
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23.11.2021 09:27
+20
Труба уже уложена, а они только теперь ввели санкции против суден укладчиков... смысл таких санкций?
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23.11.2021 09:49
+15
Готовый пакет санкций, утвержденный Сенатом, пролежал под сукном Байдена с января 2021 года 6 месяцев, пока не достроили СП2.
Какой смысл вводить эти санкции против фирмы, что уже построила трубопровод?
Они уже получили деньги, расформируются и создадут новую фирму, спокойно уйдя от ваших санкций. Это имитация борьбы.
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23.11.2021 10:21
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Вот ведь невезучий этот СП-2. СП-1, Турецкий поток, Сила сибири и прочие родственники над ним ржут наверное
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23.11.2021 09:25 Ответить
Кажется США и Великобритания приняли решения не идти с соплежуями европейцами ,а опустить рашку своими силами.
Украинский народ приветствует братьев-американцев и англосаксов.
Без вашей поддержки была бы жопа с агентами у власти.
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23.11.2021 09:27 Ответить
Братьев - вряд ли, а вот надежные партнеры - это да!
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23.11.2021 09:29 Ответить
Это высказывание на зло парашникам, которые почему-то называют украинцев своими братьями
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23.11.2021 10:48 Ответить
Что тут приветствовать. Эти санкции для галочки. От них СП2 ни холодно ни жарко. Если бы хотели остановить его, то ввели бы их против оператора СП2, дочернего предприятия Газпрома, зарегестрированного в Швейцарии.
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23.11.2021 16:25 Ответить
Надеятся на французов которые сдадутся первыми и лягут под того кто больше заплатит,на итальянцев которые любят деньги российских богачей и российский газ,на немцев-которые с рашкой в хороших отношениях еще со времен Пакта Млолтова-это полная глупость
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23.11.2021 18:33 Ответить
Воно то так, але ж все-таки є спроби запустити той "потік".
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23.11.2021 09:30 Ответить
северный поток-
фиговый листок
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23.11.2021 09:32 Ответить
Труба уже уложена, а они только теперь ввели санкции против суден укладчиков... смысл таких санкций?
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23.11.2021 09:49 Ответить
все правильно сделано - ********* вложилась в проект по самые гланды, теперь трубопровод сгниет
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23.11.2021 13:19 Ответить
Он развалится если по нему запустят полноценное движение

Это многомиллиардная потемкинская деревенька
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23.11.2021 15:11 Ответить
Макс, ровно то же самое на этом же сайте говорили и про мост и про СП1 и про Турецкий поток и про Силу Сибири.
Я полагаю, что и СП 2 тоже заработает.
Русские может и бухают постоянно и ничего не делают, а меж тем в отличие от Зели и Ко, инфраструктуру они строят.
Потому что им насрать на всех вокруг кроме них самих.
Тогда как украинской власти почему -то интересны интересы "дорогих партнеров", которые пока что ничем кроме как горлопанством в своих парламентах не отличились.
А все их санкции РФ до лампочки - она как делала то, что делает, так и продолжает.
Может там у них в сёлах сортиров нет из-за этих санкций, но нам-то какое дело? Главное - что их внешняя политика меняется только в худшую для нас сторону.
Стало быть меры, предпринимаемые нашими "типа союзниками" просто не работают.
А то, что могло бы работать, например, полный запрет на торговлю с РФ - они не вводят.
Почему? потому что это на самомо деле не в их интересах.

И потому вот так и вводят санкции против капитана судна-трубоукладчика или против сельхозиндустрии РФ, да такие санкции, что РФ теперь нам огурцы поставляет и сало.
Ппц.
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23.11.2021 17:32 Ответить
Вы забываете самое интересное. Мост не развалился не потому, что кацапы такие охеренные строители. А потому, что им его строили нидерландцы.
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23.11.2021 22:53 Ответить
Согласен. Среди строителей были и нидерландцы и русские и таджики и украинцы. Международный проект так сказать
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25.11.2021 21:05 Ответить
создают видимость помощи нам...конечно смысла "санкций" против пары суден и одного юр лица - ноль целых. Юр лица открываются через час новые, судна перекрашиваются и перерегистрируются на новом владельце на другие названия. Да и вообще это смешно-разве только 1 фирма строила ту трубу?
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23.11.2021 17:11 Ответить
Вообще, по хорошему, США должны ввести санкции против самого Газпрома и компаний из Германии, Дании и Франции, которые вложили 5 миллиардов в СП2. Но.... это же может сработать. Потому лучше ввести санкции против судна-трубоукладчика, который завтра продадут другой компании и он будет чист аки слеза младенца
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23.11.2021 17:34 Ответить
Нужно вводить прогрессивный налог на импорт газа и нефтепродуктов из России и Белоруссии в ЕС, 1% на каждый год оккупации Крыма и налог должен постоянно повышаться, пока странам ЕС станет экономически не выгодно покупать газ и нефть из России, все остальный действия ЕС пустой фуфел, который не прекратит финансирование агрессивной политики России.
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23.11.2021 09:50 Ответить
ага в европе дураки , изза того что кацапы крым отжали, европа у тех же кацапав каждый год будет газ покупать дороже и дороже, и для кого это наказание? да и нам это аукнется цены будут расти на газ для всех
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23.11.2021 12:33 Ответить
Ну вы даете...
Украина продолжает торговать с РФ, наращивая обороты, а ЕС должна вводить какие-то супер-санкции?
Вам самому не смешно ?
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23.11.2021 17:35 Ответить
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23.11.2021 10:07 Ответить
Ага. Строительство закончилось - и тут же санкции на строительное судно?
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23.11.2021 10:07 Ответить
Должно время своё быть всему! Иначе навредить и правда можно!
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23.11.2021 17:38 Ответить
Япония отозвалась на призыв Байдена продать стратегические запасы нефти...,бедная РАБссия...
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23.11.2021 10:09 Ответить
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23.11.2021 10:12 Ответить
Готовый пакет санкций, утвержденный Сенатом, пролежал под сукном Байдена с января 2021 года 6 месяцев, пока не достроили СП2.
Какой смысл вводить эти санкции против фирмы, что уже построила трубопровод?
Они уже получили деньги, расформируются и создадут новую фирму, спокойно уйдя от ваших санкций. Это имитация борьбы.
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23.11.2021 10:21 Ответить
А смысл если эти суда уже все сделали, они даже не российские а приписаны к Кипру.
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23.11.2021 10:23 Ответить
надо было прошлые не отменять...
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23.11.2021 10:29 Ответить
Этого мало . Не мешало бы ещё наказать уборщицу в газпроме .
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23.11.2021 10:33 Ответить
Хрена ль цифры показывать?! Скажите: это достаточно, чтоб его остановить ? Если нет - то всё это до дупы.
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23.11.2021 10:35 Ответить
Когда смеяться? Не санкции а глубокие озабоченности.
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23.11.2021 10:49 Ответить
СП-2 достроен, происходит процесс сертификации и скоро будет введён в действие.
В чём смысл американских санкций против какого-то предприятия Transadria Ltd. и судна Marlin не знает никто. В том числе американцы.
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23.11.2021 10:52 Ответить
показываю имитацию бурной деятельности.
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23.11.2021 12:35 Ответить
Дякуємо!
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23.11.2021 11:26 Ответить
ці санкції нагадують ІБД (імітацію бурхливої діяльності)
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23.11.2021 11:32 Ответить
После Машки кулаками не дрочат.
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23.11.2021 11:39 Ответить
Спасибо, конечно, но смысл?
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23.11.2021 12:28 Ответить
Байден продолжает имитацию борьбы с Россией. То санкции против госдолга Раши, которые касаются только американских резидентов и только первичного рынка (на вторичном покупай сколько влезет), то после завершения строительства трубы санкции против строителей. Смысл всех этих с позволения сказать санкций, показать в первую очередь в США, что он противостоит режиму Путина (спойлер: на самом деле нет).
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23.11.2021 16:54 Ответить
вы не понимаете! Зато Байден может отчитаться о пяти тысячах двухстах семидесятитрёх пакетах санкций! Это же реально Великое Противостояние кровавому мордору!
Это вам не какие-то жалкие высадки в Нормандии ради Союзников и не штурм Иводзимы.
Это реально суперсанкции, экономика в клочья и всё такое!
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23.11.2021 17:42 Ответить
Трамп был прав, когда говорил, что он самый жесткий по отношению к России президент.
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23.11.2021 19:22 Ответить
Лучше позже чем никогда сказала старая дева и села на ржавый гвоздь.
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23.11.2021 17:06 Ответить
Эти беззубые санкции меня как раз убеждают, что далее ну очень глубокой озабоченности через полгода после широкомасштабной войны в январе мы не получим от Запада.
Поэтому, чтобы их озабоченность стала носить реальный характер и даже реальные действия, чтобы не допустить нападения, желательно заминировать атомные объекты на пути возможного наступления!
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23.11.2021 17:10 Ответить
Простите, а если вы их заминируете и даже взорвёте, то кто в первую очередь пострадает?
Неужто путен в бункере?
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23.11.2021 17:39 Ответить
Санкции из серии : " Напугали ежа голой жопой"
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23.11.2021 18:30 Ответить
Это не санкции, а пшык! Злонамеренный обман имитацией!
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23.11.2021 20:33 Ответить
Ох ты и ******, бабайден! Путлеровская **********!
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23.11.2021 20:41 Ответить
 
 