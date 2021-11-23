США запроваджують нові санкції проти "Північного потоку-2"
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Уряд США додав до переліку підсанкційних суб'єктів, пов’язаних із Nord Stream 2, одну організацію та судно, причетні до проєкту російського газопроводу.
Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Держдепартамент подав Конгресу звіт відповідно до Закону про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA - 2019) з внесеними до нього поправками. У звіті зазначені два судна, а також пов’язане з Росією підприємство Transadria Ltd., причетні до газопроводу Nord Stream 2", - вказується в повідомленні.
При цьому уточнюється, що санкції США вводяться проти підприємства Transadria Ltd., а також його судна Marlin.
У Держдепі підкреслили, що разом із сьогоднішніми обмеженнями, загалом адміністрація США ввела санкції проти восьми осіб та 17 суден відповідно до закону PEESA у контексті Nord Stream 2.
"Попри те, що адміністрація зберігає позицію проти газопроводу Nord Stream 2, у тому числі шляхом запровадження санкцій, ми продовжуємо співпрацювати з Німеччиною та іншими союзниками й партнерами, аби зменшити ризики, пов’язані з газопроводом для України та прикордонних країн НАТО і ЄС, а також протидіяти шкідливій активності Росії, в тому числі в енергетичній сфері",- підкреслюється в заяві.
Як повідомлялось, адміністрація Байдена продовжує зберігати виняток із санкцій для компанії-оператора газопроводу - Nord Stream 2 AG. Водночас у Конгресі США готується законопроєкт із поправками, які зобов’язуватимуть Білий дім ввести обов’язкові обмеження проти всіх без винятку суб’єктів, пов’язаних із газопроводом.
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Украинский народ приветствует братьев-американцев и англосаксов.
Без вашей поддержки была бы жопа с агентами у власти.
фиговый листок
Это многомиллиардная потемкинская деревенька
Я полагаю, что и СП 2 тоже заработает.
Русские может и бухают постоянно и ничего не делают, а меж тем в отличие от Зели и Ко, инфраструктуру они строят.
Потому что им насрать на всех вокруг кроме них самих.
Тогда как украинской власти почему -то интересны интересы "дорогих партнеров", которые пока что ничем кроме как горлопанством в своих парламентах не отличились.
А все их санкции РФ до лампочки - она как делала то, что делает, так и продолжает.
Может там у них в сёлах сортиров нет из-за этих санкций, но нам-то какое дело? Главное - что их внешняя политика меняется только в худшую для нас сторону.
Стало быть меры, предпринимаемые нашими "типа союзниками" просто не работают.
А то, что могло бы работать, например, полный запрет на торговлю с РФ - они не вводят.
Почему? потому что это на самомо деле не в их интересах.
И потому вот так и вводят санкции против капитана судна-трубоукладчика или против сельхозиндустрии РФ, да такие санкции, что РФ теперь нам огурцы поставляет и сало.
Ппц.
Украина продолжает торговать с РФ, наращивая обороты, а ЕС должна вводить какие-то супер-санкции?
Вам самому не смешно ?
Какой смысл вводить эти санкции против фирмы, что уже построила трубопровод?
Они уже получили деньги, расформируются и создадут новую фирму, спокойно уйдя от ваших санкций. Это имитация борьбы.
В чём смысл американских санкций против какого-то предприятия Transadria Ltd. и судна Marlin не знает никто. В том числе американцы.
Это вам не какие-то жалкие высадки в Нормандии ради Союзников и не штурм Иводзимы.
Это реально суперсанкции, экономика в клочья и всё такое!
Поэтому, чтобы их озабоченность стала носить реальный характер и даже реальные действия, чтобы не допустить нападения, желательно заминировать атомные объекты на пути возможного наступления!
Неужто путен в бункере?