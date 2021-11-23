США запроваджують нові санкції проти "Північного потоку-2"

Уряд США додав до переліку підсанкційних суб'єктів, пов’язаних із Nord Stream 2, одну організацію та судно, причетні до проєкту російського газопроводу.

Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держдепартамент подав Конгресу звіт відповідно до Закону про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA - 2019) з внесеними до нього поправками. У звіті зазначені два судна, а також пов’язане з Росією підприємство Transadria Ltd., причетні до газопроводу Nord Stream 2", - вказується в повідомленні.

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При цьому уточнюється, що санкції США вводяться проти підприємства Transadria Ltd., а також його судна Marlin.

У Держдепі підкреслили, що разом із сьогоднішніми обмеженнями, загалом адміністрація США ввела санкції проти восьми осіб та 17 суден відповідно до закону PEESA у контексті Nord Stream 2.

"Попри те, що адміністрація зберігає позицію проти газопроводу Nord Stream 2, у тому числі шляхом запровадження санкцій, ми продовжуємо співпрацювати з Німеччиною та іншими союзниками й партнерами, аби зменшити ризики, пов’язані з газопроводом для України та прикордонних країн НАТО і ЄС, а також протидіяти шкідливій активності Росії, в тому числі в енергетичній сфері",- підкреслюється в заяві.

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Як повідомлялось, адміністрація Байдена продовжує зберігати виняток із санкцій для компанії-оператора газопроводу - Nord Stream 2 AG. Водночас у Конгресі США готується законопроєкт із поправками, які зобов’язуватимуть Білий дім ввести обов’язкові обмеження проти всіх без винятку суб’єктів, пов’язаних із газопроводом.