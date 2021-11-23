УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15267 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Газова війна
17 782 47
Держдепартамент США (1306) Конгрес США (848) США (14482) Північний потік (1369)

США запроваджують нові санкції проти "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США запроваджують нові санкції проти

Уряд США додав до переліку підсанкційних суб'єктів, пов’язаних із Nord Stream 2, одну організацію та судно, причетні до проєкту російського газопроводу.

Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держдепартамент подав Конгресу звіт відповідно до Закону про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA - 2019) з внесеними до нього поправками. У звіті зазначені два судна, а також пов’язане з Росією підприємство Transadria Ltd., причетні до газопроводу Nord Stream 2", - вказується в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Північний потік - 2" не має на меті збільшення поставок газу до Європи: "Газпром" не використовує понад 100 млрд куб. м потужностей української системи, - Оператор ГТС

При цьому уточнюється, що санкції США вводяться проти підприємства Transadria Ltd., а також його судна Marlin.

У Держдепі підкреслили, що разом із сьогоднішніми обмеженнями, загалом адміністрація США ввела санкції проти восьми осіб та 17 суден відповідно до закону PEESA у контексті Nord Stream 2.

"Попри те, що адміністрація зберігає позицію проти газопроводу Nord Stream 2, у тому числі шляхом запровадження санкцій, ми продовжуємо співпрацювати з Німеччиною та іншими союзниками й партнерами, аби зменшити ризики, пов’язані з газопроводом для України та прикордонних країн НАТО і ЄС, а також протидіяти шкідливій активності Росії, в тому числі в енергетичній сфері",- підкреслюється в заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Працюємо над тим, щоб Росії не вдалося перетворити "Північний потік-2" на північну зброю, - Кулеба

Як повідомлялось, адміністрація Байдена продовжує зберігати виняток із санкцій для компанії-оператора газопроводу - Nord Stream 2 AG. Водночас у Конгресі США готується законопроєкт із поправками, які зобов’язуватимуть Білий дім ввести обов’язкові обмеження проти всіх без винятку суб’єктів, пов’язаних із газопроводом.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Кажется США и Великобритания приняли решения не идти с соплежуями европейцами ,а опустить рашку своими силами.
Украинский народ приветствует братьев-американцев и англосаксов.
Без вашей поддержки была бы жопа с агентами у власти.
показати весь коментар
23.11.2021 09:27
+20
Труба уже уложена, а они только теперь ввели санкции против суден укладчиков... смысл таких санкций?
показати весь коментар
23.11.2021 09:49
+15
Готовый пакет санкций, утвержденный Сенатом, пролежал под сукном Байдена с января 2021 года 6 месяцев, пока не достроили СП2.
Какой смысл вводить эти санкции против фирмы, что уже построила трубопровод?
Они уже получили деньги, расформируются и создадут новую фирму, спокойно уйдя от ваших санкций. Это имитация борьбы.
показати весь коментар
23.11.2021 10:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот ведь невезучий этот СП-2. СП-1, Турецкий поток, Сила сибири и прочие родственники над ним ржут наверное
показати весь коментар
23.11.2021 09:25 Відповісти
Кажется США и Великобритания приняли решения не идти с соплежуями европейцами ,а опустить рашку своими силами.
Украинский народ приветствует братьев-американцев и англосаксов.
Без вашей поддержки была бы жопа с агентами у власти.
показати весь коментар
23.11.2021 09:27 Відповісти
Братьев - вряд ли, а вот надежные партнеры - это да!
показати весь коментар
23.11.2021 09:29 Відповісти
Это высказывание на зло парашникам, которые почему-то называют украинцев своими братьями
показати весь коментар
23.11.2021 10:48 Відповісти
Что тут приветствовать. Эти санкции для галочки. От них СП2 ни холодно ни жарко. Если бы хотели остановить его, то ввели бы их против оператора СП2, дочернего предприятия Газпрома, зарегестрированного в Швейцарии.
показати весь коментар
23.11.2021 16:25 Відповісти
Надеятся на французов которые сдадутся первыми и лягут под того кто больше заплатит,на итальянцев которые любят деньги российских богачей и российский газ,на немцев-которые с рашкой в хороших отношениях еще со времен Пакта Млолтова-это полная глупость
показати весь коментар
23.11.2021 18:33 Відповісти
Воно то так, але ж все-таки є спроби запустити той "потік".
показати весь коментар
23.11.2021 09:30 Відповісти
северный поток-
фиговый листок
показати весь коментар
23.11.2021 09:32 Відповісти
Труба уже уложена, а они только теперь ввели санкции против суден укладчиков... смысл таких санкций?
показати весь коментар
23.11.2021 09:49 Відповісти
все правильно сделано - ********* вложилась в проект по самые гланды, теперь трубопровод сгниет
показати весь коментар
23.11.2021 13:19 Відповісти
Он развалится если по нему запустят полноценное движение

Это многомиллиардная потемкинская деревенька
показати весь коментар
23.11.2021 15:11 Відповісти
Макс, ровно то же самое на этом же сайте говорили и про мост и про СП1 и про Турецкий поток и про Силу Сибири.
Я полагаю, что и СП 2 тоже заработает.
Русские может и бухают постоянно и ничего не делают, а меж тем в отличие от Зели и Ко, инфраструктуру они строят.
Потому что им насрать на всех вокруг кроме них самих.
Тогда как украинской власти почему -то интересны интересы "дорогих партнеров", которые пока что ничем кроме как горлопанством в своих парламентах не отличились.
А все их санкции РФ до лампочки - она как делала то, что делает, так и продолжает.
Может там у них в сёлах сортиров нет из-за этих санкций, но нам-то какое дело? Главное - что их внешняя политика меняется только в худшую для нас сторону.
Стало быть меры, предпринимаемые нашими "типа союзниками" просто не работают.
А то, что могло бы работать, например, полный запрет на торговлю с РФ - они не вводят.
Почему? потому что это на самомо деле не в их интересах.

И потому вот так и вводят санкции против капитана судна-трубоукладчика или против сельхозиндустрии РФ, да такие санкции, что РФ теперь нам огурцы поставляет и сало.
Ппц.
показати весь коментар
23.11.2021 17:32 Відповісти
Вы забываете самое интересное. Мост не развалился не потому, что кацапы такие охеренные строители. А потому, что им его строили нидерландцы.
показати весь коментар
23.11.2021 22:53 Відповісти
Согласен. Среди строителей были и нидерландцы и русские и таджики и украинцы. Международный проект так сказать
показати весь коментар
25.11.2021 21:05 Відповісти
создают видимость помощи нам...конечно смысла "санкций" против пары суден и одного юр лица - ноль целых. Юр лица открываются через час новые, судна перекрашиваются и перерегистрируются на новом владельце на другие названия. Да и вообще это смешно-разве только 1 фирма строила ту трубу?
показати весь коментар
23.11.2021 17:11 Відповісти
Вообще, по хорошему, США должны ввести санкции против самого Газпрома и компаний из Германии, Дании и Франции, которые вложили 5 миллиардов в СП2. Но.... это же может сработать. Потому лучше ввести санкции против судна-трубоукладчика, который завтра продадут другой компании и он будет чист аки слеза младенца
показати весь коментар
23.11.2021 17:34 Відповісти
Нужно вводить прогрессивный налог на импорт газа и нефтепродуктов из России и Белоруссии в ЕС, 1% на каждый год оккупации Крыма и налог должен постоянно повышаться, пока странам ЕС станет экономически не выгодно покупать газ и нефть из России, все остальный действия ЕС пустой фуфел, который не прекратит финансирование агрессивной политики России.
показати весь коментар
23.11.2021 09:50 Відповісти
ага в европе дураки , изза того что кацапы крым отжали, европа у тех же кацапав каждый год будет газ покупать дороже и дороже, и для кого это наказание? да и нам это аукнется цены будут расти на газ для всех
показати весь коментар
23.11.2021 12:33 Відповісти
Ну вы даете...
Украина продолжает торговать с РФ, наращивая обороты, а ЕС должна вводить какие-то супер-санкции?
Вам самому не смешно ?
показати весь коментар
23.11.2021 17:35 Відповісти
показати весь коментар
23.11.2021 10:07 Відповісти
Ага. Строительство закончилось - и тут же санкции на строительное судно?
показати весь коментар
23.11.2021 10:07 Відповісти
Должно время своё быть всему! Иначе навредить и правда можно!
показати весь коментар
23.11.2021 17:38 Відповісти
Япония отозвалась на призыв Байдена продать стратегические запасы нефти...,бедная РАБссия...
показати весь коментар
23.11.2021 10:09 Відповісти
показати весь коментар
23.11.2021 10:12 Відповісти
Готовый пакет санкций, утвержденный Сенатом, пролежал под сукном Байдена с января 2021 года 6 месяцев, пока не достроили СП2.
Какой смысл вводить эти санкции против фирмы, что уже построила трубопровод?
Они уже получили деньги, расформируются и создадут новую фирму, спокойно уйдя от ваших санкций. Это имитация борьбы.
показати весь коментар
23.11.2021 10:21 Відповісти
А смысл если эти суда уже все сделали, они даже не российские а приписаны к Кипру.
показати весь коментар
23.11.2021 10:23 Відповісти
надо было прошлые не отменять...
показати весь коментар
23.11.2021 10:29 Відповісти
Этого мало . Не мешало бы ещё наказать уборщицу в газпроме .
показати весь коментар
23.11.2021 10:33 Відповісти
Хрена ль цифры показывать?! Скажите: это достаточно, чтоб его остановить ? Если нет - то всё это до дупы.
показати весь коментар
23.11.2021 10:35 Відповісти
Когда смеяться? Не санкции а глубокие озабоченности.
показати весь коментар
23.11.2021 10:49 Відповісти
СП-2 достроен, происходит процесс сертификации и скоро будет введён в действие.
В чём смысл американских санкций против какого-то предприятия Transadria Ltd. и судна Marlin не знает никто. В том числе американцы.
показати весь коментар
23.11.2021 10:52 Відповісти
показываю имитацию бурной деятельности.
показати весь коментар
23.11.2021 12:35 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
23.11.2021 11:26 Відповісти
ці санкції нагадують ІБД (імітацію бурхливої діяльності)
показати весь коментар
23.11.2021 11:32 Відповісти
После Машки кулаками не дрочат.
показати весь коментар
23.11.2021 11:39 Відповісти
Спасибо, конечно, но смысл?
показати весь коментар
23.11.2021 12:28 Відповісти
Байден продолжает имитацию борьбы с Россией. То санкции против госдолга Раши, которые касаются только американских резидентов и только первичного рынка (на вторичном покупай сколько влезет), то после завершения строительства трубы санкции против строителей. Смысл всех этих с позволения сказать санкций, показать в первую очередь в США, что он противостоит режиму Путина (спойлер: на самом деле нет).
показати весь коментар
23.11.2021 16:54 Відповісти
вы не понимаете! Зато Байден может отчитаться о пяти тысячах двухстах семидесятитрёх пакетах санкций! Это же реально Великое Противостояние кровавому мордору!
Это вам не какие-то жалкие высадки в Нормандии ради Союзников и не штурм Иводзимы.
Это реально суперсанкции, экономика в клочья и всё такое!
показати весь коментар
23.11.2021 17:42 Відповісти
Трамп был прав, когда говорил, что он самый жесткий по отношению к России президент.
показати весь коментар
23.11.2021 19:22 Відповісти
Лучше позже чем никогда сказала старая дева и села на ржавый гвоздь.
показати весь коментар
23.11.2021 17:06 Відповісти
Эти беззубые санкции меня как раз убеждают, что далее ну очень глубокой озабоченности через полгода после широкомасштабной войны в январе мы не получим от Запада.
Поэтому, чтобы их озабоченность стала носить реальный характер и даже реальные действия, чтобы не допустить нападения, желательно заминировать атомные объекты на пути возможного наступления!
показати весь коментар
23.11.2021 17:10 Відповісти
Простите, а если вы их заминируете и даже взорвёте, то кто в первую очередь пострадает?
Неужто путен в бункере?
показати весь коментар
23.11.2021 17:39 Відповісти
Санкции из серии : " Напугали ежа голой жопой"
показати весь коментар
23.11.2021 18:30 Відповісти
Это не санкции, а пшык! Злонамеренный обман имитацией!
показати весь коментар
23.11.2021 20:33 Відповісти
Ох ты и ******, бабайден! Путлеровская **********!
показати весь коментар
23.11.2021 20:41 Відповісти
 
 