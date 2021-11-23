Конкурсная комиссия по отбору кандидатов в ВККС начала подготовительную работу

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины приступила к подготовительной работе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайті Судової влади України.

Во время подготовительной рабочей встречи члены Конкурсной комиссии заявили о своих четких намерениях "сделать все от них зависящее, чтобы с соблюдением требований украинского законодательства провести прозрачный и объективный конкурс со справедливым и беспристрастным отношением ко всем кандидатам, и в результате только лучшие кандидаты будут рекомендованы для назначения членами ВККС во благо народа Украины".

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Предполагается, что Конкурсная комиссия отберет 32 кандидата, у которых есть не менее 15 лет профессионального опыта в сфере права и которые отвечают критериям добропорядочности и профессиональной компетентности, по результатам открытого и публичного конкурса. Из 32 кандидатов Высший совет правосудия назначит 16 членов ВККС.

Отмечается, что возобновление работы ВККС чрезвычайно важно для обеспечения доступа украинцев к правосудию. На данный момент по всей стране около двух тысяч судейских должностей вакантны. Назначение членов ВККС позволит продолжить работу по отбору судей на пополнение судейского корпуса и проведение квалификационного оценивания действующих судей.

Конкурсная комиссия состоит из трех судей, предложенных Советом судей Украины, и трех международных экспертов, предложенных международными и иностранными организациями. Членами Конкурсной комиссии выступают Сергей Верланов – судья Киевского апелляционного суда, Евгений Мизенцев – судья Шестого апелляционного административного суда, Иван Мищенко – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, Роберт Брукхейсен – бывший специальный прокурор отдела борьбы с мошенничеством в особо крупных размерах Прокуратуры Нидерландов, Тэд Зажечни – судья в отставке федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван Канады и Стивен Маркмен – глава Верховного Суда штата Мичиган США, в отставке.

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Согласно сообщению, до назначения первого официального заседания члены Конкурсной комиссии будут трудиться над разработкой необходимых регуляторных документов для работы, а именно: над регламентом Комиссии, Положением о проведении конкурса и Методологией оценивания соответствия кандидатов критериям добропорядочности и профессиональной компетентности.