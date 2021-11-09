Высший совет правосудия с начала года уволил 185 судей
Высший совет правосудия (ВСП) в течение 10 месяцев текущего года уволил 185 судей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ВСП.
"В течение января – октября 2021 года ВСП принял решение об увольнении 185 судей", - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что по общим обстоятельствам уволено 178 судей, а именно: 175 - в связи с подачей заявления об отставке и 3 - в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию.
Кроме того, по особым обстоятельствам за указанный период уволено 7 судей, в том числе 6 – за совершение существенного дисциплинарного проступка и 1 - по результатам квалификационного оценивания судья признан таким, который не соответствует занимаемой должности.
В ВСП напоминают, что за аналогичный период 2020 года уволен 231 судья.
По информации Высшего совета правосудия, по состоянию на 8 ноября 2021 года, фактическое количество судей в судах Украины составляет 5210 судей при определенном количестве 7304. Полномочия осуществлять правосудие имеют 4659 судей. Вакантными остаются 2094 судейские должности.
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