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Новости Судебная реформа
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Высший совет правосудия с начала года уволил 185 судей

Высший совет правосудия с начала года уволил 185 судей

Высший совет правосудия (ВСП) в течение 10 месяцев текущего года уволил 185 судей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ВСП.

"В течение января – октября 2021 года ВСП принял решение об увольнении 185 судей", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что по общим обстоятельствам уволено 178 судей, а именно: 175 - в связи с подачей заявления об отставке и 3 - в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию.

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Кроме того, по особым обстоятельствам за указанный период уволено 7 судей, в том числе 6 – за совершение существенного дисциплинарного проступка и 1 - по результатам квалификационного оценивания судья признан таким, который не соответствует занимаемой должности.

В ВСП напоминают, что за аналогичный период 2020 года уволен 231 судья.

По информации Высшего совета правосудия, по состоянию на 8 ноября 2021 года, фактическое количество судей в судах Украины составляет 5210 судей при определенном количестве 7304. Полномочия осуществлять правосудие имеют 4659 судей. Вакантными остаются 2094 судейские должности.

Автор: 

судебная реформа (1802) судья (2644) Высший совет правосудия (568) увольнение судей (67)


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А когда остальніх сук поувальняют????
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09.11.2021 10:23 Ответить
ОНИ??? Никогда. Эти скоты, совместно с ВККС сук не увольняют, а их патроны - президенты - это покрывают. Такую безответственность последним дают жуткие сроки каденции, основная мошенническая уловка построенного в Украине уголовником кучмой антиконституционного классового общества с элитой и быдлом.
Выборы - очередные - раз в год, могли бы довольно быстро поменять суть этих вещей, но "элите" проще развалить Украину, а быдлу - какая разница, а Украине - все хуже, времени все меньше...
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09.11.2021 11:44 Ответить
 
 