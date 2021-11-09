Вища рада правосуддя з початку року звільнила 185 суддів
Вища рада правосуддя (ВРП) упродовж 10 місяців поточного року звільнила 185 суддів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ВРП.
"Протягом січня – жовтня 2021 року ВРП прийняла рішення про звільнення 185 суддів", - ідеться в повідомленні.
Зокрема, зазначається, що за загальними обставинами звільнено 178 суддів, а саме: 175 - у зв’язку з поданням заяви про відставку та 3 - у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням.
Окрім того, за особливими обставинами упродовж вказаного періоду звільнено 7 суддів, зокрема 6 – за вчинення істотного дисциплінарного поступку та 1 - за результатами кваліфікаційного оцінювання суддю визнано таким, що не відповідає займаній посаді
У ВРП нагадують, що упродовж аналогічного періоду 2020 року звільнено 231 суддю.
За інформацією Вищої ради правосуддя, станом на 8 листопада 2021 року фактична кількість суддів у судах України становить 5210 суддів при визначеній кількості 7304. Повноваження здійснювати правосуддя мають 4659 суддів. Вакантними залишаються 2094 суддівські посади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Выборы - очередные - раз в год, могли бы довольно быстро поменять суть этих вещей, но "элите" проще развалить Украину, а быдлу - какая разница, а Украине - все хуже, времени все меньше...