Вища рада правосуддя з початку року звільнила 185 суддів

Вища рада правосуддя (ВРП) упродовж 10 місяців поточного року звільнила 185 суддів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ВРП.

"Протягом січня – жовтня 2021 року ВРП прийняла рішення про звільнення 185 суддів", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що за загальними обставинами звільнено 178 суддів, а саме: 175 - у зв’язку з поданням заяви про відставку та 3 - у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням.

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Окрім того, за особливими обставинами упродовж вказаного періоду звільнено 7 суддів, зокрема 6 – за вчинення істотного дисциплінарного поступку та 1 - за результатами кваліфікаційного оцінювання суддю визнано таким, що не відповідає займаній посаді

У ВРП нагадують, що упродовж аналогічного періоду 2020 року звільнено 231 суддю.

За інформацією Вищої ради правосуддя, станом на 8 листопада 2021 року фактична кількість суддів у судах України становить 5210 суддів при визначеній кількості 7304. Повноваження здійснювати правосуддя мають 4659 суддів. Вакантними залишаються 2094 суддівські посади.