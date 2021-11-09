УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6933 відвідувача онлайн
Новини Судова реформа
857 2

Вища рада правосуддя з початку року звільнила 185 суддів

Вища рада правосуддя з початку року звільнила 185 суддів

Вища рада правосуддя (ВРП) упродовж 10 місяців поточного року звільнила 185 суддів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ВРП.

"Протягом січня – жовтня 2021 року ВРП прийняла рішення про звільнення 185 суддів", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що за загальними обставинами звільнено 178 суддів, а саме: 175 - у зв’язку з поданням заяви про відставку та 3 - у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Судова реформа: ВРП звинуватила міжнародних членів комісії з обрання до ВККС у затягуванні процесу

Окрім того, за особливими обставинами упродовж вказаного періоду звільнено 7 суддів, зокрема 6 – за вчинення істотного дисциплінарного поступку та 1 - за результатами кваліфікаційного оцінювання суддю визнано таким, що не відповідає займаній посаді

У ВРП нагадують, що упродовж аналогічного періоду 2020 року звільнено 231 суддю.

За інформацією Вищої ради правосуддя, станом на 8 листопада 2021 року фактична кількість суддів у судах України становить 5210 суддів при визначеній кількості 7304. Повноваження здійснювати правосуддя мають 4659 суддів. Вакантними залишаються 2094 суддівські посади.

Автор: 

судова реформа (1459) суддя (1580) Вища рада правосуддя (582) звільнення суддів (66)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А когда остальніх сук поувальняют????
показати весь коментар
09.11.2021 10:23 Відповісти
ОНИ??? Никогда. Эти скоты, совместно с ВККС сук не увольняют, а их патроны - президенты - это покрывают. Такую безответственность последним дают жуткие сроки каденции, основная мошенническая уловка построенного в Украине уголовником кучмой антиконституционного классового общества с элитой и быдлом.
Выборы - очередные - раз в год, могли бы довольно быстро поменять суть этих вещей, но "элите" проще развалить Украину, а быдлу - какая разница, а Украине - все хуже, времени все меньше...
показати весь коментар
09.11.2021 11:44 Відповісти
 
 