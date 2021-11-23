Полиция предлагает Раде ввести ответственность за публичное оскорбление правоохранителя
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В патрульной полиции предлагают Верховной Раде внести изменения в КУоАП и ввести ответственность за публичное оскорбление полицейского.
Об этом в Telegram сообщает патрульная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий призвал депутатов вернуться к рассмотрению законопроекта 5050-1, который имеет целью внести изменения в КУоАП и ввести ответственность за публичное оскорбление полицейского.
Отмечается, что этот вопрос "стоит до сих пор критично".
Также Белошицкий обратился к нардепам о пересмотре Закона Украины "О Государственном бюджете" и увеличении финансирования на денежное довольствие полицейских.
"Сейчас мы имеем вопиющую ситуацию с личным составом и вскоре будем видеть большой отток кадров, что повлияет и на реагирование, и на профилактику в частности", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
А відповідальність за образи правоохоронцями буде ?
Не в країні, в якій у відділках часом катують людей, вводити відповідальність за образу поліцейських.
Нехай до психіатрів ходять. Ніжинки.
Кто с нормальных пойдет в вертухаи?
Если полицейские насилуют в участке то кричать им - насильники, это образа или нет?
Если полицейские торгуют наркотиками как Мирский с Лымаренко в Херсоне то крикнуть им - наркобарыги это образа?
Слова не скажи. Молчи и плати сборы и поборы.
https://www.facebook.com/liana.mirvoda/videos/2054544064701866/
https://www.meme-arsenal.com/create/meme/3031373
Поїду я у Київ в міліцію наймуся
Уважение не появляется в приказном порядке. Его надо заслужить.
А авторитет себе зарабатывать не пробовали? На одних взятках и беспределе его поднять проблематично.
К государству должно быть уважение из - нутри!!! Тогда тех кто не уважает можно наказывать!!! А когда каждый день все сми пытаются показать ,что вся власть только предатели и жулье!!!! Вы не сможете добиться результата наказанием- превратитесь в Лукашенко , путина , кадырова!!!!
Но это Украина!!!! Сделайте так ,что бы вас уважали!!!! А это труд!!!!
Да там и так понабирали по смс баранов, они ни законов ни прав не знают, если еще при вызове сог кто то вменяемый приезжает, то в большенстве патрулей которые бродят/приезжают на вызов , баранов %80. Ибо это рабы по приказу, им сказали- они пошли.Вертикаль рабовладельцев и рабов.
https://youtu.be/9vAK_vLrgyU?t=19
а потом выставляют претензии,быдло полицейское