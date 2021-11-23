РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11976 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 268 84
ВР (28731) оскорбление (98) Нацполиция (15742) правоохранительные органы (2944) патрульная полиция (1791) Билошицкий (112)

Полиция предлагает Раде ввести ответственность за публичное оскорбление правоохранителя

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Полиция предлагает Раде ввести ответственность за публичное оскорбление правоохранителя

В патрульной полиции предлагают Верховной Раде внести изменения в КУоАП и ввести ответственность за публичное оскорбление полицейского.

Об этом в Telegram сообщает патрульная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий призвал депутатов вернуться к рассмотрению законопроекта 5050-1, который имеет целью внести изменения в КУоАП и ввести ответственность за публичное оскорбление полицейского.

Отмечается, что этот вопрос "стоит до сих пор критично".

Также Белошицкий обратился к нардепам о пересмотре Закона Украины "О Государственном бюджете" и увеличении финансирования на денежное довольствие полицейских.

Читайте также: У меня нет людей. За последние 10 месяцев уволилось в полтора раза больше работников, чем за прошлый год, - глава патрульной полиции Харькова

"Сейчас мы имеем вопиющую ситуацию с личным составом и вскоре будем видеть большой отток кадров, что повлияет и на реагирование, и на профилактику в частности", - подчеркнул он.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
Копіюємо "Рашку"? А що зробили "правоохоронці щоб їх "шанували"?
показать весь комментарий
23.11.2021 11:50
+31
А если полицейский убил невиновного как в Каховке то кричать ему - убийца, это образа или нет?

Если полицейские насилуют в участке то кричать им - насильники, это образа или нет?

Если полицейские торгуют наркотиками как Мирский с Лымаренко в Херсоне то крикнуть им - наркобарыги это образа?
показать весь комментарий
23.11.2021 11:50
+26
значится будут и дальше крышевать проституцию, торговлю оружием и наркотой, рэкет и откаты - но теперь и нахрен их послать нельзя будет, да?
показать весь комментарий
23.11.2021 11:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
даже жестом лероса?
показать весь комментарий
23.11.2021 11:43 Ответить
Даже поглядом Лероса.
А відповідальність за образи правоохоронцями буде ?
Не в країні, в якій у відділках часом катують людей, вводити відповідальність за образу поліцейських.
Нехай до психіатрів ходять. Ніжинки.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:46 Ответить
Патрульная полиция НЕ ВХОДИТ В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ Украины !! Она существует на правах коммерческого предприятия ( насколько я понимаю ) . ТОГДА любое КОММЕРЧЕСКОЕ предприятие Украины МОЖЕТ ИНИЦИИРОВАТЬ ( относительно лично себя ) аналогичный Закон !!! ЛИХО , ДА ??? !!!
показать весь комментарий
23.11.2021 15:24 Ответить
значится будут и дальше крышевать проституцию, торговлю оружием и наркотой, рэкет и откаты - но теперь и нахрен их послать нельзя будет, да?
показать весь комментарий
23.11.2021 11:46 Ответить
Если я считаю что он долб....б, это образа или мое мнение????!
показать весь комментарий
23.11.2021 11:46 Ответить
это аксиома
показать весь комментарий
23.11.2021 11:55 Ответить
И презумпцию невиновности отмените, они такие ранимые, пусть строчат постановы а все вокруг молчат и соглашаются со всем что бы им не вменяли в вину.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:47 Ответить
Зачем в полицию набирают обиженных придурков...
показать весь комментарий
23.11.2021 11:47 Ответить
дык, другие туда не идут, а если кто попадает другой так не уживается..
Кто с нормальных пойдет в вертухаи?
показать весь комментарий
23.11.2021 11:50 Ответить
Тому, що ти хотів там бачити саме таких. Це твій вибір. Ти зробив це сам.
показать весь комментарий
23.11.2021 12:08 Ответить
чисто рашистский подход!!!!перепишите законі про Росгвардию)))
показать весь комментарий
23.11.2021 11:49 Ответить
Давно пора!
показать весь комментарий
23.11.2021 11:49 Ответить
В Украине такое будет не раньше чем 'полиция' станет полицией. А вы можешь на рашку переехать, в чём проблема.
показать весь комментарий
23.11.2021 12:16 Ответить
"Глуп, как сивый мерин" - это про вас, die Sonne b2a94bf7
показать весь комментарий
23.11.2021 14:28 Ответить
Менты - есть менты.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:49 Ответить
Копіюємо "Рашку"? А що зробили "правоохоронці щоб їх "шанували"?
показать весь комментарий
23.11.2021 11:50 Ответить
****** *****. В любой цивилизованной стране за оскорбление копа при исполнении, будет уголовная ответственность. А в некоторых и зубы выбьют. Включая горячо любимые многими Штаты.
показать весь комментарий
23.11.2021 13:09 Ответить
Это только твои влажные мечты. Мент, шо ли?
показать весь комментарий
23.11.2021 13:18 Ответить
Синку! Так в США - ПОЛІЦІЯ" А у нас (в основному) - "колекціонери грошових знаків" що прийшли в поліцію не "захищать закон" а "натоптувать гаманець"! Я прекрасно це знаю - бо сам кручуся в цій системі (не надумай мені "на хвіст серонуть" - я їм в тій системі вільно дихать не даю!)
показать весь комментарий
23.11.2021 13:37 Ответить
Так вони так і кажуть, що не кращі і не гірші, просто такі ось - недорозумінея одним словом
показать весь комментарий
23.11.2021 14:40 Ответить
А если полицейский убил невиновного как в Каховке то кричать ему - убийца, это образа или нет?

Если полицейские насилуют в участке то кричать им - насильники, это образа или нет?

Если полицейские торгуют наркотиками как Мирский с Лымаренко в Херсоне то крикнуть им - наркобарыги это образа?
показать весь комментарий
23.11.2021 11:50 Ответить
Вбив невинного? Та той гопнік куралесив там не одну годину. Згвалтували? За великим рахунком у вину там посталено статус та місце події.
показать весь комментарий
23.11.2021 12:12 Ответить
Ви нє панімаєтє, ета другоє!
показать весь комментарий
23.11.2021 12:15 Ответить
а як же ж бути з відомим висловом "мусара- нє люді" (с)?
показать весь комментарий
23.11.2021 11:50 Ответить
О, как в росиюшке и белоросиюшке. Верной дорогой идете, товарищи.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:51 Ответить
Если мусора палками утюжат - это нормально, а если гражданин при этом удивится и спросит вежливо "Вы что, с.ки, ..уели?" - это уже статья.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:51 Ответить
Они просто очень ранимые.
показать весь комментарий
23.11.2021 12:08 Ответить
Тобі мало палкою?
показать весь комментарий
23.11.2021 12:23 Ответить
Взнав що МВФ надає транш і вимагає бабла.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:52 Ответить
Ну да, а процентов 30 из тех кто остались наркоманы и их руководство это знает, но не увольняет т.к. эти 30% за то что их прикрывают выполнит любой "злочиниий"приказ, вот как то так

показать весь комментарий
23.11.2021 11:53 Ответить
Все дальше и дальше в полийцейско-фискальное государство.
Слова не скажи. Молчи и плати сборы и поборы.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:53 Ответить
О! А як же конституційне право на свободу слова и волевиявлення? А яка різниця? Ніяка... Палець Лероса в жопу Зе від всіх Українців!
показать весь комментарий
23.11.2021 11:55 Ответить
А хіба дрібного *********** недостатньо, навіщо ставити поліцейського вище президента? А як ще можна, припустимо, покарати злочинця, який ображає слідчого чи конвоїрів. Його і так чекає судовий вирок. Це вже щось нагадує "лукашенство"
показать весь комментарий
23.11.2021 11:56 Ответить
Достатньо ст.185 КоАП. Мало, що там меле і показує затримуємий.
показать весь комментарий
23.11.2021 12:19 Ответить
Необучаемые... По всем граблям януковоща идут... Идиоты-с
показать весь комментарий
23.11.2021 11:58 Ответить
Полиция ,депутаты,министры,президент и остальные должностные лица по определению должны обладать презумпцией виновности!Именно они должны доказывать то что они белые и пушистые!А обычные люди - презумпцией невиновности!И никак иначе!А у нас все наоборот ,я ворую ,а ты докажи! Уроды!
показать весь комментарий
23.11.2021 12:00 Ответить
О,значит Авакову утверждавшему ,что мусора не люди на нары ? А Югигу Луценко туда-же ?
показать весь комментарий
23.11.2021 12:04 Ответить
полиция это частная организация
показать весь комментарий
23.11.2021 12:04 Ответить
Національна поліція України - приватна фірма
https://www.facebook.com/liana.mirvoda/videos/2054544064701866/
показать весь комментарий
23.11.2021 14:02 Ответить
Верная примета: как только опг которая мимикрирует под Полицию (слово с большой буквы) вместо того, чтобы усиленно очищаться, эффективно работать и другим должным образом завоёвывать доверие и уважение к себе, озабачивается наказанием за публичные обрАзы (а это чаше всего и не образы вовсе, а просто констатация факта, что они не полиция а фальшивка) - жди Майдана ☝️
показать весь комментарий
23.11.2021 12:05 Ответить
а якщо деякі є сцикливі в своїй роботі, "как би чого не вийшло", бо пам'ятають слова Вінні Пуха, "і входити і виходить"
показать весь комментарий
23.11.2021 12:06 Ответить
А может полиция работать лучше начнет?
показать весь комментарий
23.11.2021 12:08 Ответить
но ониже опг... ворЫ не работают ☝️
показать весь комментарий
23.11.2021 12:23 Ответить
..правоохоронцы Найвэлычнишей, а шо там с Трухиным и прочими зелиными наркошами-гопотой?
показать весь комментарий
23.11.2021 12:13 Ответить
на свободе-с. не уиноуатые.
показать весь комментарий
23.11.2021 12:26 Ответить
Це майже єдиний спосіб забезпечити приїзд за викликом(((
показать весь комментарий
23.11.2021 12:14 Ответить
"Я плохой Я хороший"
https://www.meme-arsenal.com/create/meme/3031373
показать весь комментарий
23.11.2021 12:14 Ответить
******
показать весь комментарий
23.11.2021 12:32 Ответить
Робити я не хочу, а красти я боюся
Поїду я у Київ в міліцію наймуся
показать весь комментарий
23.11.2021 12:44 Ответить
А чому не відповідають мусора, коли ображають інших людей?
показать весь комментарий
23.11.2021 12:46 Ответить
Другими словами: - Дайте нам больше денюх и не смейте на нас пасть открывать!

Уважение не появляется в приказном порядке. Его надо заслужить.
показать весь комментарий
23.11.2021 12:47 Ответить
Давайте больше, чего останавливаться только на этом - даешь криминальную ответственность за то что не так посмотрел на полицейского.
показать весь комментарий
23.11.2021 12:48 Ответить
За що така честь цій шоблі тунеядців ? Лікарів можна і бити і погрожувати і залякувати, з вчителями та ж історія. А ця бідлота , яка тільки паразитує на податках має бути захищена геть від поганого погляду. Начіться зпочатку працювати, Аваківські вилупкки
показать весь комментарий
23.11.2021 12:49 Ответить
как мусора можно обозвать? он же мусор
показать весь комментарий
23.11.2021 12:54 Ответить
Тю, какие мы нежные и обидчивые.
А авторитет себе зарабатывать не пробовали? На одних взятках и беспределе его поднять проблематично.
показать весь комментарий
23.11.2021 13:03 Ответить
Ну пока у Нас есть КИВА и ему ничего нет!!!! То быдло будеть быдлеть еще больше!!! Я уж молчу ,что по всем каналам говорят о президенте Украины!!!!
К государству должно быть уважение из - нутри!!! Тогда тех кто не уважает можно наказывать!!! А когда каждый день все сми пытаются показать ,что вся власть только предатели и жулье!!!! Вы не сможете добиться результата наказанием- превратитесь в Лукашенко , путина , кадырова!!!!
Но это Украина!!!! Сделайте так ,что бы вас уважали!!!! А это труд!!!!
показать весь комментарий
23.11.2021 13:06 Ответить
дармоїди марнославні, мусори і мусоркині, за ту зарплату повинні ще і вулиці замітати, сніг відкидувати, городи пенсіонерам перекопувати
показать весь комментарий
23.11.2021 13:06 Ответить
А чем должно отличаться оскорбление полицейского от оскорбления кого бы то ни было? Если они считают, что их "оскорбляют", то почему не обращаются в суд сейчас?
показать весь комментарий
23.11.2021 13:16 Ответить
Мент - це образа чи назва професії?
показать весь комментарий
23.11.2021 13:17 Ответить
Уважение к полиции или власти зарабатывается. Оскорбления должны наказываться. Однозначно!
показать весь комментарий
23.11.2021 13:17 Ответить
Чесні поліцейські завжди користувалися повагою. Навіть у злочинців. Тому для поліцейського, щоб його не ображали, достатньо бути чесним копом, а не мусором.
показать весь комментарий
23.11.2021 13:20 Ответить
Які ж ви нежні, мусора.
показать весь комментарий
23.11.2021 13:27 Ответить
То есть, отток кадров происходит из-за оскорблений?))) А может, зарплату надо нормальную платить?
показать весь комментарий
23.11.2021 13:30 Ответить
Зося! Тікають не від "маленької зарплати"! Тікають бо начальнику не хочуть "заносить" і тому що їх змушують "бєспрєдєльнічать" там де начальнику не заплатили! Адже звільняються не "начальники" Тікають рядові працівники!
показать весь комментарий
23.11.2021 14:19 Ответить
Поддерживаю, последнее время народ обнаглел и матерится открыто и нагло.
показать весь комментарий
23.11.2021 13:30 Ответить
раша тудей 2???
Да там и так понабирали по смс баранов, они ни законов ни прав не знают, если еще при вызове сог кто то вменяемый приезжает, то в большенстве патрулей которые бродят/приезжают на вызов , баранов %80. Ибо это рабы по приказу, им сказали- они пошли.Вертикаль рабовладельцев и рабов.
показать весь комментарий
23.11.2021 13:34 Ответить
щоб визначити чи то була образа треба зробити єкспертизу .. достатньо карманного єксперта для МВС мати і все
показать весь комментарий
23.11.2021 13:40 Ответить
Их уже не обзывают, их ****** и убивают, и правильно делают!
показать весь комментарий
23.11.2021 13:40 Ответить
Главное заметь те, эта идея появилась, когда освистали ЗЕ, болезный теперь подпишет любые идеи, лишь бы свое получить.
показать весь комментарий
23.11.2021 13:42 Ответить
Нужно стараться быть цивилизованными. Понимаю что лень, но надо!
показать весь комментарий
23.11.2021 13:48 Ответить
А чем менты лучше людей?
показать весь комментарий
23.11.2021 13:58 Ответить
А что только полицаям это будет? В обратную сторону это не работает?
показать весь комментарий
23.11.2021 14:10 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2021 14:27 Ответить
Это идёт уже слияние в Таёжный совок, так и ЗеленХОЗ ведёт к этому, запомните мои слова и "идите пО'лностью в Таёжный совок", дальше вам от ***** деваться некуда, или война до разгрома Мордора. Смерть Мордору! Слава Украине!!!
показать весь комментарий
23.11.2021 14:36 Ответить
Дивний він, з якої планети чи може він зрадник, пропонує захистити собі подібних? Тобто якщо мені кажуть неси хабара, я їх не можу послати? Чи кажуть віддай майно та виїзжайидо Росії? Суди їх уморишів і так захищають надмірно. Я не довіряю Національній поліції України. - аргументовано злочинна організація
показать весь комментарий
23.11.2021 14:38 Ответить
Перехресний "допит" слідчого поліції
https://youtu.be/9vAK_vLrgyU?t=19
показать весь комментарий
23.11.2021 14:56 Ответить
Значит не публично можно?
показать весь комментарий
23.11.2021 16:01 Ответить
пусть эти мусора научатся с людьми культурно разговаривать
а потом выставляют претензии,быдло полицейское
показать весь комментарий
23.11.2021 16:03 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
23.11.2021 17:39 Ответить
Мудацкие нациАнальные поЛлЮцаи случайно не охренели? А кострубатый тилипок скаженого гамадрила им в выхлопуху не присунуть? Чай, поди не сахарные, не растают.
показать весь комментарий
23.11.2021 17:47 Ответить
Ідея відповідальності громадян перед правоохоронцями нісенітна. Це те ж саме що й призначення комунальними посадовцями боргів мешканцям. У української юриспруденції очевидні проблеми, пов'язані з особистостями політичних лідерів.
показать весь комментарий
24.11.2021 14:48 Ответить
 
 