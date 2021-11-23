Поліція пропонує Раді ввести відповідальність за публічну образу правоохоронця

В патрульній поліції пропонують Верховній Раді внести зміни до КУпАПу та ввести відповідальність за публічну образу поліцейського.

Про це в Telegram повідомляє патрульна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький закликав депутатів повернутися до розгляду законопроєкту 5050-1, який має на меті внести зміни до КУпАПу та ввести відповідальність за публічну образу поліцейського.

Зазначається, що це питання "стоїть досі критично".

Також Білошицький звернувся до нардепів щодо перегляду Закону України "Про Державний бюджет" та збільшення фінансування на грошове забезпечення поліцейських.

"Зараз ми маємо кричущу ситуацію з особовим складом і незабаром будемо бачити великий відтік кадрів, що вплине, і на реагування, і на профілактику зокрема", - наголосив він.

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