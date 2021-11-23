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Поліція пропонує Раді ввести відповідальність за публічну образу правоохоронця

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поліція пропонує Раді ввести відповідальність за публічну образу правоохоронця

В патрульній поліції пропонують Верховній Раді внести зміни до КУпАПу та ввести відповідальність за публічну образу поліцейського.

Про це в Telegram повідомляє патрульна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький закликав депутатів повернутися до розгляду законопроєкту 5050-1, який має на меті внести зміни до КУпАПу та ввести відповідальність за публічну образу поліцейського.

Зазначається, що це питання "стоїть досі критично".

Також Білошицький звернувся до нардепів щодо перегляду Закону України "Про Державний бюджет" та збільшення фінансування на грошове забезпечення поліцейських.

"Зараз ми маємо кричущу ситуацію з особовим складом і незабаром будемо бачити великий відтік кадрів, що вплине, і на реагування, і на профілактику зокрема", - наголосив він.

Також читайте: В Україні розробляється законопроєкт про запровадження штрафних балів за порушення ПДР, - Білошицький

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
Копіюємо "Рашку"? А що зробили "правоохоронці щоб їх "шанували"?
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23.11.2021 11:50
+31
А если полицейский убил невиновного как в Каховке то кричать ему - убийца, это образа или нет?

Если полицейские насилуют в участке то кричать им - насильники, это образа или нет?

Если полицейские торгуют наркотиками как Мирский с Лымаренко в Херсоне то крикнуть им - наркобарыги это образа?
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23.11.2021 11:50
+26
значится будут и дальше крышевать проституцию, торговлю оружием и наркотой, рэкет и откаты - но теперь и нахрен их послать нельзя будет, да?
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23.11.2021 11:46
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даже жестом лероса?
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23.11.2021 11:43 Відповісти
Даже поглядом Лероса.
А відповідальність за образи правоохоронцями буде ?
Не в країні, в якій у відділках часом катують людей, вводити відповідальність за образу поліцейських.
Нехай до психіатрів ходять. Ніжинки.
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23.11.2021 11:46 Відповісти
Патрульная полиция НЕ ВХОДИТ В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ Украины !! Она существует на правах коммерческого предприятия ( насколько я понимаю ) . ТОГДА любое КОММЕРЧЕСКОЕ предприятие Украины МОЖЕТ ИНИЦИИРОВАТЬ ( относительно лично себя ) аналогичный Закон !!! ЛИХО , ДА ??? !!!
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23.11.2021 15:24 Відповісти
значится будут и дальше крышевать проституцию, торговлю оружием и наркотой, рэкет и откаты - но теперь и нахрен их послать нельзя будет, да?
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23.11.2021 11:46 Відповісти
Если я считаю что он долб....б, это образа или мое мнение????!
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23.11.2021 11:46 Відповісти
это аксиома
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23.11.2021 11:55 Відповісти
И презумпцию невиновности отмените, они такие ранимые, пусть строчат постановы а все вокруг молчат и соглашаются со всем что бы им не вменяли в вину.
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23.11.2021 11:47 Відповісти
Зачем в полицию набирают обиженных придурков...
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23.11.2021 11:47 Відповісти
дык, другие туда не идут, а если кто попадает другой так не уживается..
Кто с нормальных пойдет в вертухаи?
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23.11.2021 11:50 Відповісти
Тому, що ти хотів там бачити саме таких. Це твій вибір. Ти зробив це сам.
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23.11.2021 12:08 Відповісти
чисто рашистский подход!!!!перепишите законі про Росгвардию)))
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23.11.2021 11:49 Відповісти
Давно пора!
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23.11.2021 11:49 Відповісти
В Украине такое будет не раньше чем 'полиция' станет полицией. А вы можешь на рашку переехать, в чём проблема.
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23.11.2021 12:16 Відповісти
"Глуп, как сивый мерин" - это про вас, die Sonne b2a94bf7
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23.11.2021 14:28 Відповісти
Менты - есть менты.
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23.11.2021 11:49 Відповісти
Копіюємо "Рашку"? А що зробили "правоохоронці щоб їх "шанували"?
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23.11.2021 11:50 Відповісти
****** *****. В любой цивилизованной стране за оскорбление копа при исполнении, будет уголовная ответственность. А в некоторых и зубы выбьют. Включая горячо любимые многими Штаты.
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23.11.2021 13:09 Відповісти
Это только твои влажные мечты. Мент, шо ли?
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23.11.2021 13:18 Відповісти
Синку! Так в США - ПОЛІЦІЯ" А у нас (в основному) - "колекціонери грошових знаків" що прийшли в поліцію не "захищать закон" а "натоптувать гаманець"! Я прекрасно це знаю - бо сам кручуся в цій системі (не надумай мені "на хвіст серонуть" - я їм в тій системі вільно дихать не даю!)
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23.11.2021 13:37 Відповісти
Так вони так і кажуть, що не кращі і не гірші, просто такі ось - недорозумінея одним словом
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23.11.2021 14:40 Відповісти
А если полицейский убил невиновного как в Каховке то кричать ему - убийца, это образа или нет?

Если полицейские насилуют в участке то кричать им - насильники, это образа или нет?

Если полицейские торгуют наркотиками как Мирский с Лымаренко в Херсоне то крикнуть им - наркобарыги это образа?
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23.11.2021 11:50 Відповісти
Вбив невинного? Та той гопнік куралесив там не одну годину. Згвалтували? За великим рахунком у вину там посталено статус та місце події.
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23.11.2021 12:12 Відповісти
Ви нє панімаєтє, ета другоє!
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23.11.2021 12:15 Відповісти
а як же ж бути з відомим висловом "мусара- нє люді" (с)?
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23.11.2021 11:50 Відповісти
О, как в росиюшке и белоросиюшке. Верной дорогой идете, товарищи.
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23.11.2021 11:51 Відповісти
Если мусора палками утюжат - это нормально, а если гражданин при этом удивится и спросит вежливо "Вы что, с.ки, ..уели?" - это уже статья.
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23.11.2021 11:51 Відповісти
Они просто очень ранимые.
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23.11.2021 12:08 Відповісти
Тобі мало палкою?
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23.11.2021 12:23 Відповісти
Взнав що МВФ надає транш і вимагає бабла.
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23.11.2021 11:52 Відповісти
Ну да, а процентов 30 из тех кто остались наркоманы и их руководство это знает, но не увольняет т.к. эти 30% за то что их прикрывают выполнит любой "злочиниий"приказ, вот как то так

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23.11.2021 11:53 Відповісти
Все дальше и дальше в полийцейско-фискальное государство.
Слова не скажи. Молчи и плати сборы и поборы.
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23.11.2021 11:53 Відповісти
О! А як же конституційне право на свободу слова и волевиявлення? А яка різниця? Ніяка... Палець Лероса в жопу Зе від всіх Українців!
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23.11.2021 11:55 Відповісти
А хіба дрібного *********** недостатньо, навіщо ставити поліцейського вище президента? А як ще можна, припустимо, покарати злочинця, який ображає слідчого чи конвоїрів. Його і так чекає судовий вирок. Це вже щось нагадує "лукашенство"
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23.11.2021 11:56 Відповісти
Достатньо ст.185 КоАП. Мало, що там меле і показує затримуємий.
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23.11.2021 12:19 Відповісти
Необучаемые... По всем граблям януковоща идут... Идиоты-с
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23.11.2021 11:58 Відповісти
Полиция ,депутаты,министры,президент и остальные должностные лица по определению должны обладать презумпцией виновности!Именно они должны доказывать то что они белые и пушистые!А обычные люди - презумпцией невиновности!И никак иначе!А у нас все наоборот ,я ворую ,а ты докажи! Уроды!
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23.11.2021 12:00 Відповісти
О,значит Авакову утверждавшему ,что мусора не люди на нары ? А Югигу Луценко туда-же ?
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23.11.2021 12:04 Відповісти
полиция это частная организация
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23.11.2021 12:04 Відповісти
Національна поліція України - приватна фірма
https://www.facebook.com/liana.mirvoda/videos/2054544064701866/
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23.11.2021 14:02 Відповісти
Верная примета: как только опг которая мимикрирует под Полицию (слово с большой буквы) вместо того, чтобы усиленно очищаться, эффективно работать и другим должным образом завоёвывать доверие и уважение к себе, озабачивается наказанием за публичные обрАзы (а это чаше всего и не образы вовсе, а просто констатация факта, что они не полиция а фальшивка) - жди Майдана ☝️
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23.11.2021 12:05 Відповісти
а якщо деякі є сцикливі в своїй роботі, "как би чого не вийшло", бо пам'ятають слова Вінні Пуха, "і входити і виходить"
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23.11.2021 12:06 Відповісти
А может полиция работать лучше начнет?
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23.11.2021 12:08 Відповісти
но ониже опг... ворЫ не работают ☝️
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23.11.2021 12:23 Відповісти
..правоохоронцы Найвэлычнишей, а шо там с Трухиным и прочими зелиными наркошами-гопотой?
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23.11.2021 12:13 Відповісти
на свободе-с. не уиноуатые.
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23.11.2021 12:26 Відповісти
Це майже єдиний спосіб забезпечити приїзд за викликом(((
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23.11.2021 12:14 Відповісти
"Я плохой Я хороший"
https://www.meme-arsenal.com/create/meme/3031373
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23.11.2021 12:14 Відповісти
******
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23.11.2021 12:32 Відповісти
Робити я не хочу, а красти я боюся
Поїду я у Київ в міліцію наймуся
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23.11.2021 12:44 Відповісти
А чому не відповідають мусора, коли ображають інших людей?
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23.11.2021 12:46 Відповісти
Другими словами: - Дайте нам больше денюх и не смейте на нас пасть открывать!

Уважение не появляется в приказном порядке. Его надо заслужить.
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23.11.2021 12:47 Відповісти
Давайте больше, чего останавливаться только на этом - даешь криминальную ответственность за то что не так посмотрел на полицейского.
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23.11.2021 12:48 Відповісти
За що така честь цій шоблі тунеядців ? Лікарів можна і бити і погрожувати і залякувати, з вчителями та ж історія. А ця бідлота , яка тільки паразитує на податках має бути захищена геть від поганого погляду. Начіться зпочатку працювати, Аваківські вилупкки
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23.11.2021 12:49 Відповісти
как мусора можно обозвать? он же мусор
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23.11.2021 12:54 Відповісти
Тю, какие мы нежные и обидчивые.
А авторитет себе зарабатывать не пробовали? На одних взятках и беспределе его поднять проблематично.
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23.11.2021 13:03 Відповісти
Ну пока у Нас есть КИВА и ему ничего нет!!!! То быдло будеть быдлеть еще больше!!! Я уж молчу ,что по всем каналам говорят о президенте Украины!!!!
К государству должно быть уважение из - нутри!!! Тогда тех кто не уважает можно наказывать!!! А когда каждый день все сми пытаются показать ,что вся власть только предатели и жулье!!!! Вы не сможете добиться результата наказанием- превратитесь в Лукашенко , путина , кадырова!!!!
Но это Украина!!!! Сделайте так ,что бы вас уважали!!!! А это труд!!!!
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23.11.2021 13:06 Відповісти
дармоїди марнославні, мусори і мусоркині, за ту зарплату повинні ще і вулиці замітати, сніг відкидувати, городи пенсіонерам перекопувати
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23.11.2021 13:06 Відповісти
А чем должно отличаться оскорбление полицейского от оскорбления кого бы то ни было? Если они считают, что их "оскорбляют", то почему не обращаются в суд сейчас?
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23.11.2021 13:16 Відповісти
Мент - це образа чи назва професії?
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23.11.2021 13:17 Відповісти
Уважение к полиции или власти зарабатывается. Оскорбления должны наказываться. Однозначно!
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23.11.2021 13:17 Відповісти
Чесні поліцейські завжди користувалися повагою. Навіть у злочинців. Тому для поліцейського, щоб його не ображали, достатньо бути чесним копом, а не мусором.
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23.11.2021 13:20 Відповісти
Які ж ви нежні, мусора.
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23.11.2021 13:27 Відповісти
То есть, отток кадров происходит из-за оскорблений?))) А может, зарплату надо нормальную платить?
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23.11.2021 13:30 Відповісти
Зося! Тікають не від "маленької зарплати"! Тікають бо начальнику не хочуть "заносить" і тому що їх змушують "бєспрєдєльнічать" там де начальнику не заплатили! Адже звільняються не "начальники" Тікають рядові працівники!
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23.11.2021 14:19 Відповісти
Поддерживаю, последнее время народ обнаглел и матерится открыто и нагло.
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23.11.2021 13:30 Відповісти
раша тудей 2???
Да там и так понабирали по смс баранов, они ни законов ни прав не знают, если еще при вызове сог кто то вменяемый приезжает, то в большенстве патрулей которые бродят/приезжают на вызов , баранов %80. Ибо это рабы по приказу, им сказали- они пошли.Вертикаль рабовладельцев и рабов.
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23.11.2021 13:34 Відповісти
щоб визначити чи то була образа треба зробити єкспертизу .. достатньо карманного єксперта для МВС мати і все
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23.11.2021 13:40 Відповісти
Их уже не обзывают, их ****** и убивают, и правильно делают!
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23.11.2021 13:40 Відповісти
Главное заметь те, эта идея появилась, когда освистали ЗЕ, болезный теперь подпишет любые идеи, лишь бы свое получить.
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23.11.2021 13:42 Відповісти
Нужно стараться быть цивилизованными. Понимаю что лень, но надо!
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23.11.2021 13:48 Відповісти
А чем менты лучше людей?
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23.11.2021 13:58 Відповісти
А что только полицаям это будет? В обратную сторону это не работает?
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23.11.2021 14:10 Відповісти
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23.11.2021 14:27 Відповісти
Это идёт уже слияние в Таёжный совок, так и ЗеленХОЗ ведёт к этому, запомните мои слова и "идите пО'лностью в Таёжный совок", дальше вам от ***** деваться некуда, или война до разгрома Мордора. Смерть Мордору! Слава Украине!!!
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23.11.2021 14:36 Відповісти
Дивний він, з якої планети чи може він зрадник, пропонує захистити собі подібних? Тобто якщо мені кажуть неси хабара, я їх не можу послати? Чи кажуть віддай майно та виїзжайидо Росії? Суди їх уморишів і так захищають надмірно. Я не довіряю Національній поліції України. - аргументовано злочинна організація
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23.11.2021 14:38 Відповісти
Перехресний "допит" слідчого поліції
https://youtu.be/9vAK_vLrgyU?t=19
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23.11.2021 14:56 Відповісти
Значит не публично можно?
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23.11.2021 16:01 Відповісти
пусть эти мусора научатся с людьми культурно разговаривать
а потом выставляют претензии,быдло полицейское
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23.11.2021 16:03 Відповісти
правильно.
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23.11.2021 17:39 Відповісти
Мудацкие нациАнальные поЛлЮцаи случайно не охренели? А кострубатый тилипок скаженого гамадрила им в выхлопуху не присунуть? Чай, поди не сахарные, не растают.
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23.11.2021 17:47 Відповісти
Ідея відповідальності громадян перед правоохоронцями нісенітна. Це те ж саме що й призначення комунальними посадовцями боргів мешканцям. У української юриспруденції очевидні проблеми, пов'язані з особистостями політичних лідерів.
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24.11.2021 14:48 Відповісти
 
 