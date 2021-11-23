Поліція пропонує Раді ввести відповідальність за публічну образу правоохоронця
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В патрульній поліції пропонують Верховній Раді внести зміни до КУпАПу та ввести відповідальність за публічну образу поліцейського.
Про це в Telegram повідомляє патрульна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький закликав депутатів повернутися до розгляду законопроєкту 5050-1, який має на меті внести зміни до КУпАПу та ввести відповідальність за публічну образу поліцейського.
Зазначається, що це питання "стоїть досі критично".
Також Білошицький звернувся до нардепів щодо перегляду Закону України "Про Державний бюджет" та збільшення фінансування на грошове забезпечення поліцейських.
"Зараз ми маємо кричущу ситуацію з особовим складом і незабаром будемо бачити великий відтік кадрів, що вплине, і на реагування, і на профілактику зокрема", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
А відповідальність за образи правоохоронцями буде ?
Не в країні, в якій у відділках часом катують людей, вводити відповідальність за образу поліцейських.
Нехай до психіатрів ходять. Ніжинки.
Кто с нормальных пойдет в вертухаи?
Если полицейские насилуют в участке то кричать им - насильники, это образа или нет?
Если полицейские торгуют наркотиками как Мирский с Лымаренко в Херсоне то крикнуть им - наркобарыги это образа?
Слова не скажи. Молчи и плати сборы и поборы.
https://www.facebook.com/liana.mirvoda/videos/2054544064701866/
https://www.meme-arsenal.com/create/meme/3031373
Поїду я у Київ в міліцію наймуся
Уважение не появляется в приказном порядке. Его надо заслужить.
А авторитет себе зарабатывать не пробовали? На одних взятках и беспределе его поднять проблематично.
К государству должно быть уважение из - нутри!!! Тогда тех кто не уважает можно наказывать!!! А когда каждый день все сми пытаются показать ,что вся власть только предатели и жулье!!!! Вы не сможете добиться результата наказанием- превратитесь в Лукашенко , путина , кадырова!!!!
Но это Украина!!!! Сделайте так ,что бы вас уважали!!!! А это труд!!!!
Да там и так понабирали по смс баранов, они ни законов ни прав не знают, если еще при вызове сог кто то вменяемый приезжает, то в большенстве патрулей которые бродят/приезжают на вызов , баранов %80. Ибо это рабы по приказу, им сказали- они пошли.Вертикаль рабовладельцев и рабов.
https://youtu.be/9vAK_vLrgyU?t=19
а потом выставляют претензии,быдло полицейское