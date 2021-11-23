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Суд разрешил заочное следствие против экс-командующего ВМС Березовского, перешедшего на службу к россиянам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Суд разрешил заочное следствие против экс-командующего ВМС Березовского, перешедшего на службу к россиянам

Шевченковский районный суд Киева разрешил заочное следствие против бывшего Командующего Военно-Морскими Силами Украины Дениса Березовского. Он перешел на службу к россиянам и сейчас занимает должность замкомандующего Тихоокеанским флотом РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Указано, что 18 ноября суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в рамках уголовного производства против Березовского. Он подозревается в госизмене и создании преступной организации.

Более того, правоохранители опубликовали повестку на допрос экс-командующему ВМС. Он должен явиться 24 ноября в Херсон для того, чтобы ознакомится с материалами дела, получить обвинительный акт и сообщение о подозрении.

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Напомним, Березовский был назначен командующим ВМС 1 марта 2014 года во время захвата Крыма Россией, но уже на следующий день предал присягу Украине и переметнулся к противнику.

В РФ его назначили заместителем Командующего Тихоокеанского флота и повысили до вице-адмирала.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Предатель.
И детям с внуками его жить с осознанием того, что их папаша и дед предатель.
Впрочем яблоко от яблони далеко не падает.
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23.11.2021 13:33
+8
не прошло и десяти лет как они начали следствие)))) это просто позор
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23.11.2021 13:57
+4
Не получится до конца дней в раше прятаться, пуйло не вечен, придется отвечать...
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23.11.2021 13:57
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Предатель.
И детям с внуками его жить с осознанием того, что их папаша и дед предатель.
Впрочем яблоко от яблони далеко не падает.
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23.11.2021 13:33 Ответить
А собственность в Украине у него есть?
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23.11.2021 13:35 Ответить
На Кримі 90% зрадили присязі. Як було захищати Крим?
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23.11.2021 13:37 Ответить
то было давно. а это сегодня. и ШО?
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23.11.2021 14:10 Ответить
А надо было Вофку туда направит. Выловить в Москве, где он концерты в то время давал и бабло косил без уплаты налогов и отправит. Вофка сам говорил, что он бы защитил Крым. Так, что Порошенко виноват.
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23.11.2021 14:12 Ответить
Так він ще живий і здоровий?!
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23.11.2021 13:50 Ответить
В Мурманске где то, красота, радом Мончегорск, Кандалакша, ...а народишко, каждый третий враг...
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23.11.2021 13:59 Ответить
представляю, как эта мелкая душонка, понимая, что осознанно совершила страшное предательство всякий шорох теперь - воспринимает как начало возмездия
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23.11.2021 13:56 Ответить
Не получится до конца дней в раше прятаться, пуйло не вечен, придется отвечать...
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23.11.2021 13:57 Ответить
не прошло и десяти лет как они начали следствие)))) это просто позор
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23.11.2021 13:57 Ответить
А какое там следствие нужно? Чтобы замылить его предательство,так оно на лицо. 8 лет суд идет и ещё необходимо следствие? Да вы сами предатели ,в таком случае.
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23.11.2021 14:02 Ответить
Когда будет так?
Суд разрешил заочное следствие против экс-президента Зеленского, перешедшего на службу к россиянам
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23.11.2021 14:10 Ответить
дивно, що тільки зараз..(
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23.11.2021 14:37 Ответить
Пройшло 8 років від зради а вони тільки-но додумались розпочати слідство!!!! При такій владі все що здобули патріоти про'*руть і продадуть. Сумно тільки за жертви героїв захисників
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23.11.2021 14:40 Ответить
А захоплення наших військових катерів в Азовському морі - у власних територіальних водах, військовими кораблями противника без єдиного пострілу! Віддали зброю і катери, обісралися і здалися. Та ще й "героями" повернулися...
Їх судити треба трибуналом і розстріляти за зраду.
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24.11.2021 13:50 Ответить
 
 