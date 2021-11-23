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Зеленский 1 декабря выступит с посланием к Раде (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский 1 декабря выступит с посланием к Раде (обновлено)

Президент Владимир Зеленский планирует 1 декабря выступить с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Об этом сообщил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии со статьей 106 Конституции Украины предлагаю заслушать на пленарном заседании Верховной Рады Украины 1 декабря 2021 года послание президента Украины Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров подтвердил эту информацию "Интерфакс-Украина".

"Традиционное послание президента состоится 1 декабря", – сказал он.

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Зеленский 1 декабря выступит с посланием к Раде 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+32
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23.11.2021 14:45
+21
Президент Володимир Зеленський планує 1 грудня виступити із посланням до Верховної ради.

Трибуну подготовили?

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23.11.2021 14:59
+19
Пусть лучше последнее слово на суде репетирует. Привлечет авторский цех квартала-95, чтобы прикольненько. Чтобы пожизненное с конфискацией ему судья со смехом всандалил.
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23.11.2021 14:45
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так їм і треба)))
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23.11.2021 14:42 Ответить
А наступного пальця він не боїться?
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23.11.2021 15:32 Ответить
я вже пішов мити середні пальці !
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23.11.2021 15:43 Ответить
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23.11.2021 16:18 Ответить
Будет по гейтам отбиваться.
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23.11.2021 14:45 Ответить
Интересно а где Ермак будет сидеть рядом или подальше?
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23.11.2021 17:04 Ответить
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23.11.2021 14:45 Ответить
Держать его будут семеро. Или закроют в туалете?
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23.11.2021 14:54 Ответить
А що інших коміков вже нема ?
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23.11.2021 14:56 Ответить
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23.11.2021 15:02 Ответить
Є звісно
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23.11.2021 15:12 Ответить
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23.11.2021 15:38 Ответить
ответное послание народом преЗЕдента

алаверды
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23.11.2021 15:47 Ответить
средним пальцем лабает

без кавычек
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23.11.2021 15:46 Ответить
А Буданов говорит, что будет война....а они без штанов.
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23.11.2021 17:02 Ответить
Что будем исполнять ? - Вагнера 🙂
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23.11.2021 17:23 Ответить
Пусть лучше последнее слово на суде репетирует. Привлечет авторский цех квартала-95, чтобы прикольненько. Чтобы пожизненное с конфискацией ему судья со смехом всандалил.
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23.11.2021 14:45 Ответить
мобілізуй мудрих 73 % вже зараз...
чого тягнути до 1 грудня?
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23.11.2021 14:46 Ответить
а кормить кто армия будет? святой дух? люди которые работают на економику тоже нужны.
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23.11.2021 14:48 Ответить
А почему Р.О.Стефанчуку и В.Зеленский?
Почему не ВАЗеленский?
Канцелярия Гундосика не уважает?!
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23.11.2021 14:48 Ответить
нужно будет не пропустить выступление этого известного комика
- должно быть смешно до слез..
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23.11.2021 14:49 Ответить
Оце так зашкварчало! Але піздно вже.))
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23.11.2021 14:52 Ответить
Нαχ оно треба зі своїм виступом !
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23.11.2021 14:54 Ответить
Президент Володимир Зеленський планує 1 грудня виступити із посланням до Верховної ради.

Трибуну подготовили?

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23.11.2021 14:59 Ответить
До своїх шакалів з СН та іншої нечисті.
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23.11.2021 15:04 Ответить
Вангую: смысловка зе-пука будет заключаться в следующем, мол, в связи с тем, шо я проморгал все шо можно, начиная с экономики, Отвода войск из занятых позиций, опофигизма насчет подзавезти уголь для электростанций, да и ваапше, из-за полного падения моего имиджа и заканчивая предательством Украины на пользу врага(вагнергейт) , прошу меня запомнить... ЗЫ... думается , шо его сквозь металлодетекторную рамку пропускать не будут, поверят на слово...
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23.11.2021 15:05 Ответить
А партія на роялі буде?
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23.11.2021 15:17 Ответить
зЄлєпукін ось і настала нагода щоб ти ЧМО подало у ВІДСТАВКУ!!!!!!!!!!
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23.11.2021 15:17 Ответить
А "Блазню" д"Єрмак дозволить виступать до початку "безстрокової акції протесту" "МАЙДАНУ") чи після того як почнеться "МАЙДАН"?!!!
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23.11.2021 15:26 Ответить
Почему Майдан в кавычках?
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23.11.2021 15:38 Ответить
Патаму чта "Майдан" ************* как "имя нарицательное"!!! Не колупайся у мене у сраці!
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23.11.2021 15:42 Ответить
Не надо истерик психованное. Ни кто тебя трахать не собирается.. Просто запомни. Имена нарицательные пишутся без кавычек. Смысл кавычек совсем другой, что на русском, что в украинской речи
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23.11.2021 15:57 Ответить
"Непсіхований"! Спочатку сам вивчи українську мову а потім учи мене українському правопису! " До речі - "Никто" у даному випадку (навіть твоїм "кацапським нарєчієм" пишеться разом (тобто - "слитно") "Грамотій пуканий"!
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23.11.2021 16:11 Ответить
а еще у меня корейский смартфон, немецкое авто и чешское пиво. Только это не имеет никакого отношения, к тому что ты идиот. И не важно на каком наречии ты бредишь. Идиот, он что в Одессе, что Могадишо идиот
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23.11.2021 16:27 Ответить
Интересно под каким погонялом в вашей картотеке чел себя имеет? Пусть жгет иСЧо...
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23.11.2021 16:28 Ответить
К слову, несчастьице намекивает , шо имеет пересекать кордон...
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23.11.2021 16:31 Ответить
Та начебто до сьогодні у "нормальних" числився Може "птичку "перепила" проковтнув?
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23.11.2021 16:32 Ответить
Tо-та я прочел ник , мол, НемироFF...
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23.11.2021 16:35 Ответить
Наш Яр - ба-альшой любитель кавычек. И ставит их по всякому поводу и без повода. Стилёк-с такеой.
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23.11.2021 17:07 Ответить
Зебилы! Вы лапшу приготовили ?

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23.11.2021 15:35 Ответить
не, таки надо, шобы это рада выступила с посланием...
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23.11.2021 15:37 Ответить
Посланник блин -посланный..
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23.11.2021 15:37 Ответить
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23.11.2021 15:39 Ответить
Молодой , Умный , Талантливый президент Украины!!! И команда молодые и грамотные!!!!
И ЭТО РАДУЕТ!!!!!!! Главное не стесняйтесь просить помощи а США!!!! Не стесняйтесь!!!!
НАДО ВЫЖИТЬ!!! Сколько могут эти твари кремлевские убивать УКРАИНЦЕВ!!!
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23.11.2021 15:40 Ответить
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23.11.2021 17:20 Ответить
тож шоу маст гоу ван
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23.11.2021 15:43 Ответить
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23.11.2021 15:46 Ответить
Молодой , Умный , Талантливый президент Украины!!! И команда молодые и грамотные!!!!
И ЭТО РАДУЕТ!!!!!!!
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23.11.2021 17:15 Ответить
Прихильник гравця на фортепіано ?
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24.11.2021 10:43 Ответить
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23.11.2021 15:48 Ответить
Внимание, внимание!

На арене цирка четырежды уклонист, вор и предатель Зелупа криворожская!
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23.11.2021 15:48 Ответить
Надо закончить мысль - исполнит соло на рояле
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23.11.2021 15:50 Ответить
это на бис и за деньги малые в банях на корпоративах))
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23.11.2021 19:17 Ответить
а вже другого відбудеться послання президента
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23.11.2021 15:49 Ответить
Буратино бабушки Бени отсюда и выросло
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23.11.2021 15:51 Ответить
А текст ему шефир, лысый и ленка напишут?
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23.11.2021 15:52 Ответить
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23.11.2021 15:53 Ответить
о чем может мне сказать этот зеленый смерд.
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23.11.2021 15:59 Ответить
Виб.ядку потрібно зіпсувати настрій. Нехай воно хотить задьоргане, зай.обане та нещасне. Довести до самогубства - саме то.
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23.11.2021 16:00 Ответить
та ні, пане, най би краще воно відповіло перед законом. відсиділо би, якщо не стратять, майно би конфіскували. без кайфа і піаніни воно ще більше сумуватиме. а про його настрій нехай мамарима переймається
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23.11.2021 16:12 Ответить
Первого бубочка збреше про вагнергейт, мол его никто не проинформировал насчет начала операции. Тобто , перекинет стрелку на пана БУРБУ, шо тот все делал на свiй розсуд... Какие же зебилы предсказуемы... со своими заявлениями , мол операции не было, а если была , то не наша, а если наша, то выбрали лучшее худшее... Наша песня хороша, начинай сначала ...
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23.11.2021 16:01 Ответить
Не дай бог так запоет, пусть тогда забудет, шо у него есть такая опора, как особисты
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23.11.2021 16:26 Ответить
Опять будет гнусопердеть через рот?
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23.11.2021 16:02 Ответить
а вам не нагадує його підпис сумну крису (щура) з вудкою ??? ))))

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23.11.2021 16:16 Ответить
Я устал, я ухожу...? Тоді потрібно кайданки одночасно вдівати.
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23.11.2021 19:57 Ответить
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24.11.2021 01:01 Ответить
 
 