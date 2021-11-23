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Зеленский 1 декабря выступит с посланием к Раде (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский планирует 1 декабря выступить с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
Об этом сообщил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"В соответствии со статьей 106 Конституции Украины предлагаю заслушать на пленарном заседании Верховной Рады Украины 1 декабря 2021 года послание президента Украины Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров подтвердил эту информацию "Интерфакс-Украина".
"Традиционное послание президента состоится 1 декабря", – сказал он.
Топ комментарии
+32 MausMike
показать весь комментарий23.11.2021 14:45
+21 Antton Pappayev 2b91d7e0
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+19 Владимир Иванец
показать весь комментарий23.11.2021 14:45
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алаверды
без кавычек
чого тягнути до 1 грудня?
Почему не ВАЗеленский?
Канцелярия Гундосика не уважает?!
- должно быть смешно до слез..
Трибуну подготовили?
И ЭТО РАДУЕТ!!!!!!! Главное не стесняйтесь просить помощи а США!!!! Не стесняйтесь!!!!
НАДО ВЫЖИТЬ!!! Сколько могут эти твари кремлевские убивать УКРАИНЦЕВ!!!
И ЭТО РАДУЕТ!!!!!!!
На арене цирка четырежды уклонист, вор и предатель Зелупа криворожская!