Зеленский 1 декабря выступит с посланием к Раде (обновлено)

Президент Владимир Зеленский планирует 1 декабря выступить с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Об этом сообщил в Telegram глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии со статьей 106 Конституции Украины предлагаю заслушать на пленарном заседании Верховной Рады Украины 1 декабря 2021 года послание президента Украины Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров подтвердил эту информацию "Интерфакс-Украина".

"Традиционное послание президента состоится 1 декабря", – сказал он.

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