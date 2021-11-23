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Зеленський 1 грудня виступить із посланням до Ради (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський планує 1 грудня виступити із посланням до Верховної ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Про це повідомив в Telegram голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до статті 106 Конституції України пропоную заслухати на пленарному засіданні Верховної ради України 1 грудня 2021 року послання президента України до Верховної ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України", - йдеться в повідомленні.
Прессекретар глави держави Сергій Никифоров підтвердив цю інформацію "Інтерфакс-Україна".
"Традиційне послання президента відбудеться 1 грудня", - сказав він.
Топ коментарі
+32 MausMike
показати весь коментар23.11.2021 14:45
+21 Antton Pappayev 2b91d7e0
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+19 Владимир Иванец
показати весь коментар23.11.2021 14:45
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алаверды
без кавычек
чого тягнути до 1 грудня?
Почему не ВАЗеленский?
Канцелярия Гундосика не уважает?!
- должно быть смешно до слез..
Трибуну подготовили?
И ЭТО РАДУЕТ!!!!!!! Главное не стесняйтесь просить помощи а США!!!! Не стесняйтесь!!!!
НАДО ВЫЖИТЬ!!! Сколько могут эти твари кремлевские убивать УКРАИНЦЕВ!!!
И ЭТО РАДУЕТ!!!!!!!
На арене цирка четырежды уклонист, вор и предатель Зелупа криворожская!