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Новости Киевские новости
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Киев (24550) Метрополитен (967) футбол (3544)

Сегодня возможны ограничения в работе трех станций "Киевского метрополитена"

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Сегодня возможны ограничения в работе трех станций

Сегодня, 23 ноября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Бавария" (Мюнхен) возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Так, перед началом игры, которая начнется в 19.45, возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А по завершении возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. "Киевский метрополитен" приносит извинения за возможные неудобства и призывает соблюдать масочный режим.

Напомним, что запрещена перевозка пассажиров в столичном метро (кроме лиц до 18 лет) без отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа об излечении лица от указанной болезни.

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Автор: Анастасія Потіха
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Выгребут сегодня от фошиздов, с крупным счетом Динамовцы
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23.11.2021 16:29 Ответить
Страну уничтожают, а кому-то футбол в голове.
Снега побольше на такую голову.
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23.11.2021 17:08 Ответить
Футбол (прогулки по полю), бокс (танцы на ринге) и остальные пародии на т.н. спорт - фальши и купли-продажи, как и вся выстроенная на лжи потреблядская мировая система хлеба и зрелищ
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23.11.2021 20:05 Ответить
 
 