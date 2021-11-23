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Київ (13850) Метрополітен (758) футбол (1303)

Сьогодні можливі обмеження в роботі трьох станцій "Київського метрополітену"

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Сьогодні можливі обмеження в роботі трьох станцій

Сьогодні, 23 листопада, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Баварія" (Мюнхен), можливі деякі зміни в роботі столичного метро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

Так, перед початком гри, яка розпочнеться о 19:45, можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

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Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. "Київський метрополітен" перепрошує за можливі незручності та закликає дотримуватися маскового режиму.

Нагадаємо, що наразі заборонено перевезення пасажирів у столичному метро (крім осіб до 18 років) без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби.

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Выгребут сегодня от фошиздов, с крупным счетом Динамовцы
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23.11.2021 16:29 Відповісти
Страну уничтожают, а кому-то футбол в голове.
Снега побольше на такую голову.
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23.11.2021 17:08 Відповісти
Футбол (прогулки по полю), бокс (танцы на ринге) и остальные пародии на т.н. спорт - фальши и купли-продажи, как и вся выстроенная на лжи потреблядская мировая система хлеба и зрелищ
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23.11.2021 20:05 Відповісти
 
 