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До конца года будут вакцинированы 40% взрослых украинцев, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

До конца года будут вакцинированы 40% взрослых украинцев, - Ляшко

По словам главы Минздрава Украины, мы постепенно приближаемся к целям, поставленным Всемирной организацией здравоохранения в борьбе против COVID-19: вакцинация 40% взрослого населения страны к концу 2021 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, во время брифинга во вторник Виктор Ляшко заявил, что в нашей стране почти достигнут сорокапроцентный показатель прививки против коронавируса среди взрослого населения.

С начала вакцинации, начатой ​​в конце февраля 2021 года, в Украине по меньшей мере одну прививку сделали 12 914 333 человека.

По мнению министра здравоохранения, до конца года сорокапроцентная граница будет преодолена, поскольку среднестатистический показатель суточной прививки достигает почти 250 тысяч. В настоящее время иммунизировано более 10 025 360 украинцев.

Минздрав призывает украинцев вакцинироваться, предварительно записываясь у семейных врачей, в сервисе Helsi, по номеру контакт-центра Минздрава 0800602019. Для людей с низкой мобильностью существует возможность вызвать бригаду по вакцинации домой. Это можно сделать звонком в контакт-центр или обратившись к семейному врачу, с которым была заключена декларация.

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Звучит как угроза)))
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23.11.2021 16:58 Ответить
Чем это тебе угрожает?
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23.11.2021 17:18 Ответить
Режим шатается. Что им ещё осталось ?
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23.11.2021 22:34 Ответить
Оказуецца цели нам ВОЗ ставит, а я то думал с чего вдруг такая забота о здоровье организовалась.
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23.11.2021 17:13 Ответить
Чисто риторичне запитання, як пан міністр може давати статистику щеплення, якщо достеменно не відома кількість населення??? Нагадаю, останній перепис населення проводився майже 20 років назад.
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23.11.2021 17:32 Ответить
Вот не надо. А как же перепейсь "паприколу", проведённая пару лет назад Дубилетом? Неужели этот позорняк уже забылся?
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23.11.2021 22:32 Ответить
тю...
23.11.21
До конца года мы можем выйти на 60% вакцинированных от коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

как-то уж даговаривайтесь....шоли...
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23.11.2021 22:33 Ответить
Смешные ))) Это особенно на том фоне что 600 тысяч доз было уничтожено потому что люди не пришли на повторную вакцинацию испугавшись побочек от первой дозы
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23.11.2021 22:35 Ответить
Твой высер смешон на фоне 70 тыс подохших антиваксеров.
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24.11.2021 08:34 Ответить
Готовы даже к старикам домой ездить, все ради разгрузки Пенсионного Фонда.
https://vimeo.com/647278280
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23.11.2021 22:38 Ответить
предурок неуколотый
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24.11.2021 07:24 Ответить
Конечно-конечно!
Особенно с учетом, что накрывают целые типографии штампующие справки.
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24.11.2021 09:43 Ответить
 
 