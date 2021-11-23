До кінця року буде вакциновано 40% дорослих українців, - Ляшко

За словами очільника МОЗ України, ми поступово наближаємося до мети, поставленої Всесвітньою організацією охорони здоров’я у боротьбі проти COVID-19: вакцинація 40 % дорослого населення країни до кінця 2021 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, під час брифінгу у вівторок Віктор Ляшко заявив, що в нашій країні майже досягнуто сорокавідсоткового показника щеплення проти коронавірусу серед дорослого населення.

Від початку вакцинації, розпочатої наприкінці лютого 2021 року, в Україні щонайменше одне щеплення зробили 12 914 333 особи.

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На думку міністра охорони здоров’я, до кінця року сорокавідсоткову межу буде подолано, оскільки середньостатистичний показник добового щеплення сягає майже 250 тисяч. Натепер імунізовано понад 10 025 360 мільйонів українців.

МОЗ закликає українців вакцинуватися, попередньо записуючись через сімейних лікарів, сервіс Helsi, номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19. Для людей з низькою мобільністю існує можливість викликати бригаду з вакцинації додому. Це можна зробити через дзвінок до контакт-центру або звернувшись до сімейного лікаря, з яким було укладено декларацію.

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