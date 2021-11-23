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До кінця року буде вакциновано 40% дорослих українців, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

До кінця року буде вакциновано 40% дорослих українців, - Ляшко

За словами очільника МОЗ України, ми поступово наближаємося до мети, поставленої Всесвітньою організацією охорони здоров’я у боротьбі проти COVID-19: вакцинація 40 % дорослого населення країни до кінця 2021 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, під час брифінгу у вівторок Віктор Ляшко заявив, що в нашій країні майже досягнуто сорокавідсоткового показника щеплення проти коронавірусу серед дорослого населення.

Від початку вакцинації, розпочатої наприкінці лютого 2021 року, в Україні щонайменше одне щеплення зробили 12 914 333 особи.

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На думку міністра охорони здоров’я, до кінця року сорокавідсоткову межу буде подолано, оскільки середньостатистичний показник добового щеплення сягає майже 250 тисяч. Натепер імунізовано понад 10 025 360 мільйонів українців.

МОЗ закликає українців вакцинуватися, попередньо записуючись через сімейних лікарів, сервіс Helsi, номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19. Для людей з низькою мобільністю існує можливість викликати бригаду з вакцинації додому. Це можна зробити через дзвінок до контакт-центру або звернувшись до сімейного лікаря, з яким було укладено декларацію.

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Звучит как угроза)))
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23.11.2021 16:58 Відповісти
Чем это тебе угрожает?
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23.11.2021 17:18 Відповісти
Режим шатается. Что им ещё осталось ?
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23.11.2021 22:34 Відповісти
Оказуецца цели нам ВОЗ ставит, а я то думал с чего вдруг такая забота о здоровье организовалась.
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23.11.2021 17:13 Відповісти
Чисто риторичне запитання, як пан міністр може давати статистику щеплення, якщо достеменно не відома кількість населення??? Нагадаю, останній перепис населення проводився майже 20 років назад.
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23.11.2021 17:32 Відповісти
Вот не надо. А как же перепейсь "паприколу", проведённая пару лет назад Дубилетом? Неужели этот позорняк уже забылся?
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23.11.2021 22:32 Відповісти
тю...
23.11.21
До конца года мы можем выйти на 60% вакцинированных от коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

как-то уж даговаривайтесь....шоли...
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23.11.2021 22:33 Відповісти
Смешные ))) Это особенно на том фоне что 600 тысяч доз было уничтожено потому что люди не пришли на повторную вакцинацию испугавшись побочек от первой дозы
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23.11.2021 22:35 Відповісти
Твой высер смешон на фоне 70 тыс подохших антиваксеров.
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24.11.2021 08:34 Відповісти
Готовы даже к старикам домой ездить, все ради разгрузки Пенсионного Фонда.
https://vimeo.com/647278280
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23.11.2021 22:38 Відповісти
предурок неуколотый
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24.11.2021 07:24 Відповісти
Конечно-конечно!
Особенно с учетом, что накрывают целые типографии штампующие справки.
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24.11.2021 09:43 Відповісти
 
 