118 мигрантов вылетели из Беларуси на родину
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118 мигрантов вылетели из Минска в страны, откуда прибыли. 23 ноября планируется отправка еще одной группы людей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
"118 мигрантов вылетели в понедельник в индивидуальном порядке, органы внутренних дел и пограничники способствовали им во время оформления документов и пропуска через государственную границу", – сказал во вторник, 23 ноября, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.
В то же время он добавил, что речь не идет о людях, находящихся на границе с Евросоюзом.
По его словам, в минском аэропорту в настоящее время находится еще одна группа иностранцев, которые находятся в Беларуси нелегально. Они уже прошли все таможенные и пограничные процедуры и в течение дня улетят из страны.
"Лица, находящиеся на белорусско-польской границе, настойчиво желают все же уехать в страны Европейского Союза. Поэтому от всех предложений вернуться на родину они отказываются", - уточнил Бегун.
По словам чиновника, эти люди не обращались к белорусским властям с просьбой предоставить им статус беженца или дополнительную защиту.
Бегун также сообщил, что белорусская сторона сотрудничает с представителями Международной организации по миграции и Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ныне находящихся в Беларуси.
По словам белорусского чиновника, планируются "общие меры по возвращению лиц, просящих о возвращении на родину, а также по урегулированию их правового статуса и возможному допуску в третью страну, которая захочет их принять.
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