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Новости За рубежом
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118 мигрантов вылетели из Беларуси на родину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

118 мигрантов вылетели из Беларуси на родину

118 мигрантов вылетели из Минска в страны, откуда прибыли. 23 ноября планируется отправка еще одной группы людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

"118 мигрантов вылетели в понедельник в индивидуальном порядке, органы внутренних дел и пограничники способствовали им во время оформления документов и пропуска через государственную границу", – сказал во вторник, 23 ноября, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

В то же время он добавил, что речь не идет о людях, находящихся на границе с Евросоюзом.

По его словам, в минском аэропорту в настоящее время находится еще одна группа иностранцев, которые находятся в Беларуси нелегально. Они уже прошли все таможенные и пограничные процедуры и в течение дня улетят из страны.

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"Лица, находящиеся на белорусско-польской границе, настойчиво желают все же уехать в страны Европейского Союза. Поэтому от всех предложений вернуться на родину они отказываются", - уточнил Бегун.

По словам чиновника, эти люди не обращались к белорусским властям с просьбой предоставить им статус беженца или дополнительную защиту.

Бегун также сообщил, что белорусская сторона сотрудничает с представителями Международной организации по миграции и Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ныне находящихся в Беларуси.

По словам белорусского чиновника, планируются "общие меры по возвращению лиц, просящих о возвращении на родину, а также по урегулированию их правового статуса и возможному допуску в третью страну, которая захочет их принять.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
зато в настоящем в лесу в палатках около костра пожили... за 10 000 у.е.

Лука еще тот туроператор - сосновый лес по цене пятизвездочного отеля
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23.11.2021 17:08
+8
а что, снег увидели, в снежки поиграли..
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23.11.2021 16:57
+7
Надоело мерзнуть? Ну щасливоъ дорогы, хлопцы, прилітайте наступного року може пощастить)))
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23.11.2021 16:53
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Надоело мерзнуть? Ну щасливоъ дорогы, хлопцы, прилітайте наступного року може пощастить)))
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23.11.2021 16:53 Ответить
ну!!!! здравствуй родной талибан!
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23.11.2021 19:26 Ответить
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23.11.2021 16:55 Ответить
Уявляю яким реготом їх зустрінуть ті хто знав куди вони летіли! (Хоча може буть що їм заплатили "газпромівськими" грошима за цю поїздку?)
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23.11.2021 16:55 Ответить
Там ще невідомо хто має реготати. Я дав посилання для того щоб зрозуміти хто має реготати
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23.11.2021 17:06 Ответить
Так в том-то и прикол что они свои же сбережения отдавали за перелет. У бункерфюрера все посчитано. Бесплатно эта моль только бульбанфюрера иметь.
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23.11.2021 17:33 Ответить
міграційний туризм по-лукашенківськи.
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23.11.2021 16:56 Ответить
Такий стиль...Приїзджають,облаштовуються,потім їдуть назад і привозять вже всю родину...
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23.11.2021 16:56 Ответить
Так работает если бы они добрались в ЕС. Они семейство привезут в Белоруссию?
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23.11.2021 23:04 Ответить
а что, снег увидели, в снежки поиграли..
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23.11.2021 16:57 Ответить
якось в кєдах некомільфо в мороз на колючий дріт дертися Померзли макаки і назад в теплі краї полетіли.
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23.11.2021 17:00 Ответить
та и там у них зима далеко не тропики. И по ночам у них минус бывает. плюс ветры которые продувают все насквозь.
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23.11.2021 17:51 Ответить
12:53 14.11.2021

Мігранти закидали камінням польських поліцейських на кордоні з Білоруссю(с)
якщо каміння вважати сніжками,то да,награлись
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23.11.2021 17:06 Ответить
Дорогувата получилась екскурсія.
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23.11.2021 17:00 Ответить
Как лягушки-путешественницы
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23.11.2021 17:03 Ответить
https://korrespondent.net/world/4419671-v-frh-yz-belarusy-v-2021-hodu-vekhaly-bolee-10-tysiach-nelehalov
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23.11.2021 17:04 Ответить
зато в настоящем в лесу в палатках около костра пожили... за 10 000 у.е.

Лука еще тот туроператор - сосновый лес по цене пятизвездочного отеля
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23.11.2021 17:08 Ответить
...і радіоактивний до того ж.
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23.11.2021 17:11 Ответить
бардовские песни опять-же
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23.11.2021 19:00 Ответить
жалко людей развели на бабки
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23.11.2021 17:12 Ответить
Жалко у пчёлки,

а эти сами у себя пусть жизнь строят, а не бегут в швайне Дойчланд
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23.11.2021 20:41 Ответить
Как так? А что Беларусь уже не Родина?
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23.11.2021 17:19 Ответить
Видаь в Беларуси жить не захотели,а что ж такое.
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23.11.2021 17:48 Ответить
чернявые между войной на их родине и болотным микромордорам разумно выбрали воюющую родину.
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23.11.2021 17:49 Ответить
Нєха(у)й щ(ш)асти(а)ть !!!
Як гадаєте, панство, який з двох варіантів побажання більше підходить для даного випадку ???
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23.11.2021 17:54 Ответить
просто менцкие болота и местные хороняки и тихушники наводят на банабаков уныние.
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23.11.2021 17:56 Ответить
ЛОЛ, куди повертатись, вони ж хати продавали, щоб доїхати до кордону, бо Тарган обіцяв їх перекинути в Німеччину.
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23.11.2021 19:37 Ответить
Вот это поворот
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23.11.2021 22:55 Ответить
Этот дебильный агрономишко и террорист, Лукашенко сумел на нелегалах и мигрантах, заработать себе приличное состояние!! Коли на выборы хватит!!
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23.11.2021 23:04 Ответить
 
 