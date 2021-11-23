118 мигрантов вылетели из Беларуси на родину

118 мигрантов вылетели из Минска в страны, откуда прибыли. 23 ноября планируется отправка еще одной группы людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

"118 мигрантов вылетели в понедельник в индивидуальном порядке, органы внутренних дел и пограничники способствовали им во время оформления документов и пропуска через государственную границу", – сказал во вторник, 23 ноября, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

В то же время он добавил, что речь не идет о людях, находящихся на границе с Евросоюзом.

По его словам, в минском аэропорту в настоящее время находится еще одна группа иностранцев, которые находятся в Беларуси нелегально. Они уже прошли все таможенные и пограничные процедуры и в течение дня улетят из страны.

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"Лица, находящиеся на белорусско-польской границе, настойчиво желают все же уехать в страны Европейского Союза. Поэтому от всех предложений вернуться на родину они отказываются", - уточнил Бегун.

По словам чиновника, эти люди не обращались к белорусским властям с просьбой предоставить им статус беженца или дополнительную защиту.

Бегун также сообщил, что белорусская сторона сотрудничает с представителями Международной организации по миграции и Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ныне находящихся в Беларуси.

По словам белорусского чиновника, планируются "общие меры по возвращению лиц, просящих о возвращении на родину, а также по урегулированию их правового статуса и возможному допуску в третью страну, которая захочет их принять.