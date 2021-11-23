Германия официально отказалась принимать мигрантов из Беларуси
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Правительство Германии назвало неприемлемым предложение белорусского диктатора Александра Лукашенко о создании гуманитарного коридора в Германию для двух тысяч мигрантов и искателей убежища.
Об этом со ссылкой на DW сообщает Цензор.НЕТ.
Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт подчеркнул, что подобное решение проблемы неприемлемо не только для Германии, но и для ЕС в целом.
Заявление белорусского диктатора, якобы "международные организации уже активно сотрудничают с белорусской стороной" и что якобы "во время разговора с Меркель договорились о дальнейших переговорах по решению вопроса с мигрантами между Минском и Брюсселем", министр внутренних дел Германии Горст Зеегофер (Hor) назвал ложной информацией.
Он категорически настаивал, что ни о каких согласованиях с белорусскими властями речь не идет, а ситуация используется оппонентом с целью распространения дезинформации.
Ранее захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель озвучивал свою просьбу забрать мигрантов с белорусской границы, мотивировав ее тем, что большинство из этих людей стремится соединиться с семьями, проживающими на территории ЕС.
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А чего это они?
Лукашенко ж привёз им арабов прям под границу, а они ещё носом воротят, отказываются - странные какие-то.
Умом германию не понять
Німеччина показала раськє фак, це виглядає обнадійливо.
Та сильно и не обнадеживает. Грубо с 10.12. возможно(!) уже будет новое правительство. А там в коалиции партия «зеленых», которые во всю верещат о «бедных беженцах»……. Так что посмотрим…….
может им нужны помошники ?