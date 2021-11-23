Германия официально отказалась принимать мигрантов из Беларуси

Фото: новинарня

Правительство Германии назвало неприемлемым предложение белорусского диктатора Александра Лукашенко о создании гуманитарного коридора в Германию для двух тысяч мигрантов и искателей убежища.

Об этом со ссылкой на DW сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт подчеркнул, что подобное решение проблемы неприемлемо не только для Германии, но и для ЕС в целом.

Заявление белорусского диктатора, якобы "международные организации уже активно сотрудничают с белорусской стороной" и что якобы "во время разговора с Меркель договорились о дальнейших переговорах по решению вопроса с мигрантами между Минском и Брюсселем", министр внутренних дел Германии Горст Зеегофер (Hor) назвал ложной информацией.

Он категорически настаивал, что ни о каких согласованиях с белорусскими властями речь не идет, а ситуация используется оппонентом с целью распространения дезинформации.

Ранее захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель озвучивал свою просьбу забрать мигрантов с белорусской границы, мотивировав ее тем, что большинство из этих людей стремится соединиться с семьями, проживающими на территории ЕС.

Также читайте: Молдова отказывается принимать мигрантов из Беларуси