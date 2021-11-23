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Новости За рубежом
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Беларусь (7527) Германия (6021) Лукашенко (3502) мигранты (951) Зайберт (41)

Германия официально отказалась принимать мигрантов из Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Германия официально отказалась принимать мигрантов из Беларуси
Фото: новинарня

Правительство Германии назвало неприемлемым предложение белорусского диктатора Александра Лукашенко о создании гуманитарного коридора в Германию для двух тысяч мигрантов и искателей убежища.

Об этом со ссылкой на DW сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт подчеркнул, что подобное решение проблемы неприемлемо не только для Германии, но и для ЕС в целом.

Заявление белорусского диктатора, якобы "международные организации уже активно сотрудничают с белорусской стороной" и что якобы "во время разговора с Меркель договорились о дальнейших переговорах по решению вопроса с мигрантами между Минском и Брюсселем", министр внутренних дел Германии Горст Зеегофер (Hor) назвал ложной информацией.

Он категорически настаивал, что ни о каких согласованиях с белорусскими властями речь не идет, а ситуация используется оппонентом с целью распространения дезинформации.

Ранее захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель озвучивал свою просьбу забрать мигрантов с белорусской границы, мотивировав ее тем, что большинство из этих людей стремится соединиться с семьями, проживающими на территории ЕС.

Также читайте: Молдова отказывается принимать мигрантов из Беларуси

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+22
Кацапи в афігє! Як так? Як так? Раніше ж брали, а зараз не хочуть, а шо трапилось?

Німеччина показала раськє фак, це виглядає обнадійливо.
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23.11.2021 00:17
+17
Тепер фріци будуть їх проштовхувати куди-небудь, в Україну, чи у Молдову. Ні, шановні партнери *****, розхльобуйте самі і самим великим ополоником.
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23.11.2021 00:16
+16
Удивительно.
А чего это они?
Лукашенко ж привёз им арабов прям под границу, а они ещё носом воротят, отказываются - странные какие-то.
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23.11.2021 00:08
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Удивительно.
А чего это они?
Лукашенко ж привёз им арабов прям под границу, а они ещё носом воротят, отказываются - странные какие-то.
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23.11.2021 00:08 Ответить
очень странно... а чего ж они раньше их радостно принимали? или эти арабы какие-то неправильные? Мюнхен недавно аж и трусов выпрыгивал, чтоб их принять..
Умом германию не понять
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23.11.2021 00:11 Ответить
А теперь к вам на раисю, кроме чеченов и арабы на бутылку будут вас насаживать
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23.11.2021 07:57 Ответить
Курди. Вони вже давно в Росісі отаборились. Ще з часів Совка.
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23.11.2021 08:32 Ответить
Фюрерам предложили неотемлемую часть Сев. потока 2 бонусом Сев. поток 3 так они рубят дурачка! Фюреры захотели клубничку съесть но на шишку не сесть.
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23.11.2021 00:13 Ответить
Тепер фріци будуть їх проштовхувати куди-небудь, в Україну, чи у Молдову. Ні, шановні партнери *****, розхльобуйте самі і самим великим ополоником.
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23.11.2021 00:16 Ответить
теперь фрицам они до лампочки... то туристы с туристическими визами, то даже не мигранты и не беженцы, насладились белорусской гостинностью, пора и честь знать, паковать чемоданы назад в ирак, сирию... не забыть в дорогу картошкой затариться, для поддержания эономики бульбостана и "бацьке" средний палец показать.
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23.11.2021 09:57 Ответить
Кацапи в афігє! Як так? Як так? Раніше ж брали, а зараз не хочуть, а шо трапилось?

Німеччина показала раськє фак, це виглядає обнадійливо.
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23.11.2021 00:17 Ответить
irenka ko
Та сильно и не обнадеживает. Грубо с 10.12. возможно(!) уже будет новое правительство. А там в коалиции партия «зеленых», которые во всю верещат о «бедных беженцах»……. Так что посмотрим…….
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23.11.2021 07:57 Ответить
Може ще передумають ...
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23.11.2021 00:25 Ответить
Хто цих німців буде питати? В мережі пишуть що тільки за місяць в Німеччину нелегально потрапили декілька тисяч мігрантів. Уже потрапили, а ще ж не вечір. Европі песта
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23.11.2021 00:47 Ответить
возьмут на учёт и в концлагерь, язык изучать
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23.11.2021 08:40 Ответить
А нічого було бабусі дзвонити до вусатого таргана.
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23.11.2021 00:59 Ответить
...в сочи и адлер их!..там чай и мак растет!..ляпотааа..
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23.11.2021 01:00 Ответить
Сами отказались,зато предлагали их разместить в Украине.Житрожопые.
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23.11.2021 02:43 Ответить
Дело в том, что мигрантов в Украину калачом не заманишь. Да им даже та Польша нафиг не нужна. Они стремятся в Германию, где благополучно можно жить на пособия А немцы сперва прикормили этих мигрантов, а теперь умывают руки. И руководство ЕС тоже лицемеры те ещё : совсем недавно они лили горючие слёзы о судьбах несчастных беженцев и навязывали странам Евросоюза квоты по их размещению, а теперь они плюют на них с высокой колокольни.
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23.11.2021 08:23 Ответить
это просто "неправильные беженцы") от лукашенко. Зашли не с той стороны) "правильные" заходят через испанию, италию. Всех с распростёртыми принимают.
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23.11.2021 09:26 Ответить
когда бабка будет испускать дух, ее врач скажет ей обнадеживающе - вир шафен - мы справимся
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23.11.2021 04:18 Ответить
на Кавказ их везите,пускай академик Кадыров принимает братьев муслимов в родную говень.
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23.11.2021 06:46 Ответить
Та хоч би в Харків не поперли, там Каклєта і леді вже готують зал для молитви мусульман.
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23.11.2021 07:07 Ответить
Там люди заплатили по несколько тысяч долларов чтобы в Германию попасть, какой Харьков, они этих денег там за всю жизнь не заработают, они что, дураки?)))
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23.11.2021 09:02 Ответить
А таки одурачені, Німеччина відмовилася приймати.
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23.11.2021 09:46 Ответить
Этим беженцам Кавказ в одно место не упёрся, им бы подошла гавань в виде братских Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара или Кувейта.
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23.11.2021 08:31 Ответить
Не, туда этих бомжей не принимают, наоборот - гонят ссаными тряпками!
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23.11.2021 12:24 Ответить
А хтось в Мінську так ждав, надіявся і вірив.
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23.11.2021 07:09 Ответить
.. в мацкві також ,
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23.11.2021 07:36 Ответить
Там і так вже засилля мусульман.
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23.11.2021 09:49 Ответить
Надежда на таракана-Можэ всё таки пропихнёт арабов в Германию
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23.11.2021 08:14 Ответить
Там половина из ГРУ. Те ещё арабы ...
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23.11.2021 08:21 Ответить
Нехай їдуть в Челябу там шаурма дешева
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23.11.2021 08:16 Ответить
Не, там сейчас сезон других ценностей. типо, дер винтер ист да, ес ист кальт, эс шнайт. Вир лиебен шлитшуглайфен унд... дас мэдхен...
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23.11.2021 08:30 Ответить
ты посмотри, никакой тебе озабоченности и обеспокоенности.
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23.11.2021 08:21 Ответить
Фрицы отэлылыся, когда мигранты уже отказались идти на Германию. ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ выразили желание остаться в Беларуси... Ожидаем тяперича мультиков от бацьки с пыней... ВАНГУЮ : использованный материал(уцелевший), пинком под дупу, отправят восвояси.
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23.11.2021 08:28 Ответить
У нас чернобыльская зона пустует,да и есть две щасливые социалистические наридные рыспублики,там хорошо,там халява и калбасападвадвацать.
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23.11.2021 08:39 Ответить
и правда, почему ябатька не связался с пушилиным и захарченко,
может им нужны помошники ?
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23.11.2021 08:43 Ответить
Не, в Чернобыль низзя, ещё мутируют и появится орда трехголовых пятируких чурок
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23.11.2021 12:28 Ответить
Мама Меркель прикинула размер своей квартиры и поняла что лично у себя она их принять не сможет.
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23.11.2021 08:44 Ответить
Не удивлюсь , если **** презентует ей домик на старость за хорошую службу 😀😀😀
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23.11.2021 09:06 Ответить
Нельзя верить словам старой комсомолки.
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23.11.2021 08:53 Ответить
А чем плох для емигрантов белорусский колхоз. Белорусов вон все устраивает, чем курдьІ лучше. Пустьб идут работать на фермьІ бацкиньІ.
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23.11.2021 10:07 Ответить
Поляки, за бажанням, із залученням німецьких фахівців, могли б, на якийсь час, розмістити їх у себе, на обладнаній усім необхідним території, підготовленої передбачливими німцями під час другої світової війни. Після цього у багатьох так званих туристів, відпаде бажання подорожувати до Європи подібним чином.
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23.11.2021 12:47 Ответить
 
 