Німеччина офіційно відмовилася приймати мігрантів з Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Німеччини назвав неприйнятною пропозицію білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо створення гуманітарного коридору до Німеччини для двох тисяч мігрантів та шукачів притулку.
Про це з посиланням на DW повідомляє Цензор.НЕТ.
Речник німецького уряду Штеффен Зайберт наголосив, що подібне розв’язання проблеми є неприйнятним не лише для Німеччини, а й для ЄС в цілому.
Заяву білоруського диктатора, буцімто "міжнародні організації вже активно співпрацюють з білоруською стороною" і що нібито "під час розмови з Меркель домовились про подальші перемовини для розв'язання питання з мігрантами між Мінськом та Брюсселем", міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) назвав неправдивою інформацією.
Він категорично наполягав, що про жодні узгодження з білоруською владою не йдеться, а ситуація використовується опонентом з метою поширення дезінформації.
Раніше Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, у розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель озвучував своє прохання забрати мігрантів з білоруського кордону, мотивувавши його тим, що більшість з цих людей прагне з'єднатися з родинами, що мешкають на території ЄС.
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А чего это они?
Лукашенко ж привёз им арабов прям под границу, а они ещё носом воротят, отказываются - странные какие-то.
Умом германию не понять
Німеччина показала раськє фак, це виглядає обнадійливо.
Та сильно и не обнадеживает. Грубо с 10.12. возможно(!) уже будет новое правительство. А там в коалиции партия «зеленых», которые во всю верещат о «бедных беженцах»……. Так что посмотрим…….
может им нужны помошники ?