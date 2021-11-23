Німеччина офіційно відмовилася приймати мігрантів з Білорусі

Фото: новинарня

Уряд Німеччини назвав неприйнятною пропозицію білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо створення гуманітарного коридору до Німеччини для двох тисяч мігрантів та шукачів притулку.

Про це з посиланням на DW повідомляє Цензор.НЕТ.

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт наголосив, що подібне розв’язання проблеми є неприйнятним не лише для Німеччини, а й для ЄС в цілому.

Також читайте: Німеччина має їх забрати, - Лукашенко про мігрантів на кордоні з ЄС. ВIДЕО

Заяву білоруського диктатора, буцімто "міжнародні організації вже активно співпрацюють з білоруською стороною" і що нібито "під час розмови з Меркель домовились про подальші перемовини для розв'язання питання з мігрантами між Мінськом та Брюсселем", міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) назвав неправдивою інформацією.

Він категорично наполягав, що про жодні узгодження з білоруською владою не йдеться, а ситуація використовується опонентом з метою поширення дезінформації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Молдова відмовляється приймати мігрантів з Білорусі

Раніше Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, у розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель озвучував своє прохання забрати мігрантів з білоруського кордону, мотивувавши його тим, що більшість з цих людей прагне з'єднатися з родинами, що мешкають на території ЄС.