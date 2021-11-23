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Німеччина офіційно відмовилася приймати мігрантів з Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німеччина офіційно відмовилася приймати мігрантів з Білорусі
Фото: новинарня

Уряд Німеччини назвав неприйнятною пропозицію білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо створення гуманітарного коридору до Німеччини для двох тисяч мігрантів та шукачів притулку.

Про це з посиланням на DW повідомляє Цензор.НЕТ.

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт наголосив, що подібне розв’язання проблеми є неприйнятним не лише для Німеччини, а й для ЄС в цілому.

Також читайте: Німеччина має їх забрати, - Лукашенко про мігрантів на кордоні з ЄС. ВIДЕО

Заяву білоруського диктатора, буцімто "міжнародні організації вже активно співпрацюють з білоруською стороною" і що нібито "під час розмови з Меркель домовились про подальші перемовини для розв'язання питання з мігрантами між Мінськом та Брюсселем", міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) назвав неправдивою інформацією.

Він категорично наполягав, що про жодні узгодження з білоруською владою не йдеться, а ситуація використовується опонентом з метою поширення дезінформації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Молдова відмовляється приймати мігрантів з Білорусі

Раніше Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, у розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель озвучував своє прохання забрати мігрантів з білоруського кордону, мотивувавши його тим, що більшість з цих людей прагне з'єднатися з родинами, що мешкають на території ЄС.
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Топ коментарі
+22
Кацапи в афігє! Як так? Як так? Раніше ж брали, а зараз не хочуть, а шо трапилось?

Німеччина показала раськє фак, це виглядає обнадійливо.
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23.11.2021 00:17
+17
Тепер фріци будуть їх проштовхувати куди-небудь, в Україну, чи у Молдову. Ні, шановні партнери *****, розхльобуйте самі і самим великим ополоником.
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23.11.2021 00:16
+16
Удивительно.
А чего это они?
Лукашенко ж привёз им арабов прям под границу, а они ещё носом воротят, отказываются - странные какие-то.
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23.11.2021 00:08
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Удивительно.
А чего это они?
Лукашенко ж привёз им арабов прям под границу, а они ещё носом воротят, отказываются - странные какие-то.
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23.11.2021 00:08 Відповісти
очень странно... а чего ж они раньше их радостно принимали? или эти арабы какие-то неправильные? Мюнхен недавно аж и трусов выпрыгивал, чтоб их принять..
Умом германию не понять
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23.11.2021 00:11 Відповісти
А теперь к вам на раисю, кроме чеченов и арабы на бутылку будут вас насаживать
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23.11.2021 07:57 Відповісти
Курди. Вони вже давно в Росісі отаборились. Ще з часів Совка.
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23.11.2021 08:32 Відповісти
Фюрерам предложили неотемлемую часть Сев. потока 2 бонусом Сев. поток 3 так они рубят дурачка! Фюреры захотели клубничку съесть но на шишку не сесть.
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23.11.2021 00:13 Відповісти
Тепер фріци будуть їх проштовхувати куди-небудь, в Україну, чи у Молдову. Ні, шановні партнери *****, розхльобуйте самі і самим великим ополоником.
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23.11.2021 00:16 Відповісти
теперь фрицам они до лампочки... то туристы с туристическими визами, то даже не мигранты и не беженцы, насладились белорусской гостинностью, пора и честь знать, паковать чемоданы назад в ирак, сирию... не забыть в дорогу картошкой затариться, для поддержания эономики бульбостана и "бацьке" средний палец показать.
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23.11.2021 09:57 Відповісти
Кацапи в афігє! Як так? Як так? Раніше ж брали, а зараз не хочуть, а шо трапилось?

Німеччина показала раськє фак, це виглядає обнадійливо.
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23.11.2021 00:17 Відповісти
irenka ko
Та сильно и не обнадеживает. Грубо с 10.12. возможно(!) уже будет новое правительство. А там в коалиции партия «зеленых», которые во всю верещат о «бедных беженцах»……. Так что посмотрим…….
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23.11.2021 07:57 Відповісти
Може ще передумають ...
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23.11.2021 00:25 Відповісти
Хто цих німців буде питати? В мережі пишуть що тільки за місяць в Німеччину нелегально потрапили декілька тисяч мігрантів. Уже потрапили, а ще ж не вечір. Европі песта
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23.11.2021 00:47 Відповісти
возьмут на учёт и в концлагерь, язык изучать
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23.11.2021 08:40 Відповісти
А нічого було бабусі дзвонити до вусатого таргана.
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23.11.2021 00:59 Відповісти
...в сочи и адлер их!..там чай и мак растет!..ляпотааа..
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23.11.2021 01:00 Відповісти
Сами отказались,зато предлагали их разместить в Украине.Житрожопые.
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23.11.2021 02:43 Відповісти
Дело в том, что мигрантов в Украину калачом не заманишь. Да им даже та Польша нафиг не нужна. Они стремятся в Германию, где благополучно можно жить на пособия А немцы сперва прикормили этих мигрантов, а теперь умывают руки. И руководство ЕС тоже лицемеры те ещё : совсем недавно они лили горючие слёзы о судьбах несчастных беженцев и навязывали странам Евросоюза квоты по их размещению, а теперь они плюют на них с высокой колокольни.
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23.11.2021 08:23 Відповісти
это просто "неправильные беженцы") от лукашенко. Зашли не с той стороны) "правильные" заходят через испанию, италию. Всех с распростёртыми принимают.
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23.11.2021 09:26 Відповісти
когда бабка будет испускать дух, ее врач скажет ей обнадеживающе - вир шафен - мы справимся
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23.11.2021 04:18 Відповісти
на Кавказ их везите,пускай академик Кадыров принимает братьев муслимов в родную говень.
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23.11.2021 06:46 Відповісти
Та хоч би в Харків не поперли, там Каклєта і леді вже готують зал для молитви мусульман.
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23.11.2021 07:07 Відповісти
Там люди заплатили по несколько тысяч долларов чтобы в Германию попасть, какой Харьков, они этих денег там за всю жизнь не заработают, они что, дураки?)))
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23.11.2021 09:02 Відповісти
А таки одурачені, Німеччина відмовилася приймати.
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23.11.2021 09:46 Відповісти
Этим беженцам Кавказ в одно место не упёрся, им бы подошла гавань в виде братских Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара или Кувейта.
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23.11.2021 08:31 Відповісти
Не, туда этих бомжей не принимают, наоборот - гонят ссаными тряпками!
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23.11.2021 12:24 Відповісти
А хтось в Мінську так ждав, надіявся і вірив.
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23.11.2021 07:09 Відповісти
.. в мацкві також ,
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23.11.2021 07:36 Відповісти
Там і так вже засилля мусульман.
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23.11.2021 09:49 Відповісти
Надежда на таракана-Можэ всё таки пропихнёт арабов в Германию
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23.11.2021 08:14 Відповісти
Там половина из ГРУ. Те ещё арабы ...
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23.11.2021 08:21 Відповісти
Нехай їдуть в Челябу там шаурма дешева
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23.11.2021 08:16 Відповісти
Не, там сейчас сезон других ценностей. типо, дер винтер ист да, ес ист кальт, эс шнайт. Вир лиебен шлитшуглайфен унд... дас мэдхен...
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23.11.2021 08:30 Відповісти
ты посмотри, никакой тебе озабоченности и обеспокоенности.
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23.11.2021 08:21 Відповісти
Фрицы отэлылыся, когда мигранты уже отказались идти на Германию. ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ выразили желание остаться в Беларуси... Ожидаем тяперича мультиков от бацьки с пыней... ВАНГУЮ : использованный материал(уцелевший), пинком под дупу, отправят восвояси.
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23.11.2021 08:28 Відповісти
У нас чернобыльская зона пустует,да и есть две щасливые социалистические наридные рыспублики,там хорошо,там халява и калбасападвадвацать.
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23.11.2021 08:39 Відповісти
и правда, почему ябатька не связался с пушилиным и захарченко,
может им нужны помошники ?
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23.11.2021 08:43 Відповісти
Не, в Чернобыль низзя, ещё мутируют и появится орда трехголовых пятируких чурок
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23.11.2021 12:28 Відповісти
Мама Меркель прикинула размер своей квартиры и поняла что лично у себя она их принять не сможет.
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23.11.2021 08:44 Відповісти
Не удивлюсь , если **** презентует ей домик на старость за хорошую службу 😀😀😀
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23.11.2021 09:06 Відповісти
Нельзя верить словам старой комсомолки.
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23.11.2021 08:53 Відповісти
А чем плох для емигрантов белорусский колхоз. Белорусов вон все устраивает, чем курдьІ лучше. Пустьб идут работать на фермьІ бацкиньІ.
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23.11.2021 10:07 Відповісти
Поляки, за бажанням, із залученням німецьких фахівців, могли б, на якийсь час, розмістити їх у себе, на обладнаній усім необхідним території, підготовленої передбачливими німцями під час другої світової війни. Після цього у багатьох так званих туристів, відпаде бажання подорожувати до Європи подібним чином.
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23.11.2021 12:47 Відповісти
 
 