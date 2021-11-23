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Білорусь (5971) мігранти (674)

118 мігрантів вилетіли з Білорусі на батьківщину

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

118 мігрантів вилетіли з Білорусі на батьківщину

118 мігрантів вилетіли з Мінська у країни, звідки прибули. 23 листопада планується відправлення ще однієї групи людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Deutsche Welle.

"118 мігрантів вилетіли у понеділок в індивідуальному порядку, органи внутрішніх справ і прикордонники сприяли їм під час оформлення документів і пропуску через державний кордон", - сказав у вівторок, 23 листопада, начальник департаменту з громадянства і міграції МВС Білорусі Олексій Бегун.

У той же час він додав, що мова не йде про людей, які перебувають на кордоні з Євросоюзом.

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За його словами, у мінському аеропорту нині ще перебуває одна група іноземців, які знаходяться у Білорусі нелегально. Вони вже пройшли всі митні і прикордонні процедури і впродовж дня вилетять з країни.

"Особи, які перебувають на білорусько-польському кордоні, наполегливо бажають все ж виїхати в країни Європейського Союзу. Тому від всіх пропозицій повернутися на батьківщину вони відмовляються", - уточнив Бегун.

За словами посадовця, ці люди не зверталися до білоруської влади з проханням надати їм статус біженця чи додатковий захист.

Також читайте: Німеччина офіційно відмовилася приймати мігрантів з Білорусі

Бегун також повідомив, що білоруська сторона співпрацює із представниками Міжнародної організації з міграції і Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які нині перебувають у Білорусі.

За словами білоруського чиновника, плануються "спільні заходи з повернення осіб, які просять про повернення на батьківщину, а також щодо врегулювання їхнього правового статусу і можливого допуску у третю країну, яка захоче їх прийняти.
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Топ коментарі
+14
зато в настоящем в лесу в палатках около костра пожили... за 10 000 у.е.

Лука еще тот туроператор - сосновый лес по цене пятизвездочного отеля
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23.11.2021 17:08
+8
а что, снег увидели, в снежки поиграли..
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23.11.2021 16:57
+7
Надоело мерзнуть? Ну щасливоъ дорогы, хлопцы, прилітайте наступного року може пощастить)))
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23.11.2021 16:53
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Надоело мерзнуть? Ну щасливоъ дорогы, хлопцы, прилітайте наступного року може пощастить)))
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23.11.2021 16:53 Відповісти
ну!!!! здравствуй родной талибан!
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23.11.2021 19:26 Відповісти
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23.11.2021 16:55 Відповісти
Уявляю яким реготом їх зустрінуть ті хто знав куди вони летіли! (Хоча може буть що їм заплатили "газпромівськими" грошима за цю поїздку?)
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23.11.2021 16:55 Відповісти
Там ще невідомо хто має реготати. Я дав посилання для того щоб зрозуміти хто має реготати
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23.11.2021 17:06 Відповісти
Так в том-то и прикол что они свои же сбережения отдавали за перелет. У бункерфюрера все посчитано. Бесплатно эта моль только бульбанфюрера иметь.
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23.11.2021 17:33 Відповісти
міграційний туризм по-лукашенківськи.
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23.11.2021 16:56 Відповісти
Такий стиль...Приїзджають,облаштовуються,потім їдуть назад і привозять вже всю родину...
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23.11.2021 16:56 Відповісти
Так работает если бы они добрались в ЕС. Они семейство привезут в Белоруссию?
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23.11.2021 23:04 Відповісти
а что, снег увидели, в снежки поиграли..
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23.11.2021 16:57 Відповісти
якось в кєдах некомільфо в мороз на колючий дріт дертися Померзли макаки і назад в теплі краї полетіли.
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23.11.2021 17:00 Відповісти
та и там у них зима далеко не тропики. И по ночам у них минус бывает. плюс ветры которые продувают все насквозь.
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23.11.2021 17:51 Відповісти
12:53 14.11.2021

Мігранти закидали камінням польських поліцейських на кордоні з Білоруссю(с)
якщо каміння вважати сніжками,то да,награлись
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23.11.2021 17:06 Відповісти
Дорогувата получилась екскурсія.
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23.11.2021 17:00 Відповісти
Как лягушки-путешественницы
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23.11.2021 17:03 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4419671-v-frh-yz-belarusy-v-2021-hodu-vekhaly-bolee-10-tysiach-nelehalov
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23.11.2021 17:04 Відповісти
зато в настоящем в лесу в палатках около костра пожили... за 10 000 у.е.

Лука еще тот туроператор - сосновый лес по цене пятизвездочного отеля
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23.11.2021 17:08 Відповісти
...і радіоактивний до того ж.
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23.11.2021 17:11 Відповісти
бардовские песни опять-же
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23.11.2021 19:00 Відповісти
жалко людей развели на бабки
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23.11.2021 17:12 Відповісти
Жалко у пчёлки,

а эти сами у себя пусть жизнь строят, а не бегут в швайне Дойчланд
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23.11.2021 20:41 Відповісти
Как так? А что Беларусь уже не Родина?
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23.11.2021 17:19 Відповісти
Видаь в Беларуси жить не захотели,а что ж такое.
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23.11.2021 17:48 Відповісти
чернявые между войной на их родине и болотным микромордорам разумно выбрали воюющую родину.
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23.11.2021 17:49 Відповісти
Нєха(у)й щ(ш)асти(а)ть !!!
Як гадаєте, панство, який з двох варіантів побажання більше підходить для даного випадку ???
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23.11.2021 17:54 Відповісти
просто менцкие болота и местные хороняки и тихушники наводят на банабаков уныние.
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23.11.2021 17:56 Відповісти
ЛОЛ, куди повертатись, вони ж хати продавали, щоб доїхати до кордону, бо Тарган обіцяв їх перекинути в Німеччину.
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23.11.2021 19:37 Відповісти
Вот это поворот
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23.11.2021 22:55 Відповісти
Этот дебильный агрономишко и террорист, Лукашенко сумел на нелегалах и мигрантах, заработать себе приличное состояние!! Коли на выборы хватит!!
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23.11.2021 23:04 Відповісти
 
 