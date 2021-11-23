118 мігрантів вилетіли з Білорусі на батьківщину

118 мігрантів вилетіли з Мінська у країни, звідки прибули. 23 листопада планується відправлення ще однієї групи людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Deutsche Welle.

"118 мігрантів вилетіли у понеділок в індивідуальному порядку, органи внутрішніх справ і прикордонники сприяли їм під час оформлення документів і пропуску через державний кордон", - сказав у вівторок, 23 листопада, начальник департаменту з громадянства і міграції МВС Білорусі Олексій Бегун.

У той же час він додав, що мова не йде про людей, які перебувають на кордоні з Євросоюзом.

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За його словами, у мінському аеропорту нині ще перебуває одна група іноземців, які знаходяться у Білорусі нелегально. Вони вже пройшли всі митні і прикордонні процедури і впродовж дня вилетять з країни.

"Особи, які перебувають на білорусько-польському кордоні, наполегливо бажають все ж виїхати в країни Європейського Союзу. Тому від всіх пропозицій повернутися на батьківщину вони відмовляються", - уточнив Бегун.

За словами посадовця, ці люди не зверталися до білоруської влади з проханням надати їм статус біженця чи додатковий захист.

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Бегун також повідомив, що білоруська сторона співпрацює із представниками Міжнародної організації з міграції і Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які нині перебувають у Білорусі.

За словами білоруського чиновника, плануються "спільні заходи з повернення осіб, які просять про повернення на батьківщину, а також щодо врегулювання їхнього правового статусу і можливого допуску у третю країну, яка захоче їх прийняти.