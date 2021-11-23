Одним из осложнений COVID-19 является тромбоз, - Минздрав
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Среди осложнений коронавирусной болезни COVID-19 исследования все чаще называют тромбоз.
Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время все чаще появляются научные подтверждения о нарушении функции свертывания крови, что приводит к образованию тромбов, у больных COVID-19. Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии имеется у более половины умерших вследствие COVID-19. Еще одно исследование, которое провели во Франции и Нидерландах, свидетельствует, что около 20-30% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную болезнь, имеют тромботические осложнения", - говорится в сообщении.
Тромбоз – это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, то есть тромбы. В зависимости от места их образования тромбоз может быть – венозный или артериальный.
Чаще тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии - ТЭЛА). Тромбоз глубоких вен и ТЭЛА могут привести к смерти.
В министерстве отметили, что среди рисков образования тромбов есть курение, употребление противозачаточных таблеток, варикозное расширение вен, малоподвижный образ жизни, ожирение, беременность, употребление алкоголя.
Кроме того, факторы образования тромбов относятся длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания, случаи тромбозов в семье.
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https://tsn.ua/ru/svit/shveciya-daniya-i-norvegiya-ogranichili-privivanie-covid-vakcinoy-ot-moderna-iz-za-pobochnogo-effekta-1882822.html
Почему никто не заболел ковидом из тех кто неделями тусовался на белоруско-польской границе?Прочему никто не болеет в азиатских странах а только там где перенаселенность?
Кто в состоянии ответить ОДНОЗНАЧНО на эти вопросы а не блеять что-то расплывчатое.
http://igor-grek.ucoz.ru/news/nikotin_i_kovid_19/2020-09-20-895
Думаю что теперь есть возможность поднять архивы этого журнала и убедится в том что я пишу.
Контролируя медиа, можно внушить хоть эпидемию холеры.
«Мы возім пацыентаў у Гародню. Асноўныя клінікі - гэта лякарня хуткай медыцынскай дапамогі і ўніверсітэцкая клініка. Дзяцей адпраўляем у дзіцячую клінічную лякарню, цяжарных - у перынатальны цэнтр. На сёння павезлі амаль 100 чалавек», - паведаміла Кеда дэлегацыі САЗ, якая прыехала ў цэнтр.
Сярод асноўных прычын шпіталізацыі Кеда выдзеліла пнеўманію, захворванні лёгкіх, страўнікава-кішачнага тракту.
«Частку людзей павезлі з пераахаладжэннем і ўзніклымі прастуднымі захворваннямі, у тым ліку і пнеўманіяй. Ёсць адзін пацыент у цяжкім стане з пнеўманіяй, выкліканай каранавірусам», - дадала лекарка.
Минздрав Словакии - наглядно о пользе вакцинации. И конечно надо иметь в виду, что цифры по России традиционно фальсифицируются и поэтому занижены, по мнению Алексея Ракши, в 2.5 раза.
У лікарнях у Нідерландах спостерігається нестача місць для пацієнтів із коронавірусом, і хворих на COVID-19 почали відправляти на лікування до Німеччини, повідомляють європейські ЗМІ.
Перших таких пацієнтів відправили у вівторок із Роттердама в німецьке місто Бохум.
Зазначається, що показник заповненості лікарень у Нідерландах сягнув найвищого рівня з травня цього року.
Згідно з даними європейських ЗМІ, багато медичних закладів у Нідерландах зменшують кількість місць для пацієнтів з онкологією і серцево-судинними захворюваннями, перекваліфіковуючись для лікування коронавірусу.
У Нідерландах, як і в низці інших країн Європи, останніми тижнями зростає захворюваність коронавірусом.
Напередодні в Нідерландах, де протягом вихідних відбулися протести проти впровадження COVID-перепусток, за добу було виявлено понад 23 тис. випадків зараження вірусом, що майже на 1,5 тис. перевищило середню кількість виявлених випадків за останні 7 днів.
Журнал Американской кардиологической ассоциации (AHA Journals) утверждает, что вакцины с мРНК резко усиливают воспаление сердечных мышц, тромбоз, кардиомиопатию и другие сосудистые события после вакцинации, вдвое увеличивает риск сердечных приступов.
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
"Мы пришли к выводу, что мРНК вакцины резко усиливают воспаление эндотелия и инфильтрацию Т-лимфоцитов сердечной мышцы и могут быть причиной увеличения тромбоза, кардиомиопатии и других сосудистых осложнений после вакцинации.
Если пациент в настоящее время не находится под наблюдением кардиолога, рекомендуется направление к кардиологу".
А если по-научному - ослабленные "ковидом" медленно бегают.
И их всех съедают львы.
Імунодефіцит людини це вже підказка на запитання. Який імунітет у африканця який ість горстку вареного рису раз у два дні чи постіне п є воду якою у нас люди і автівку свою мити не будуть ?
во вторых совершенно не придают внимания дозе сыворотки для разжижения крови.,дают меньше чем надо.
И что потом докажут родственники ?
Тромбоз,каматоз,невроз, гіпноз, мороз, психоз, туберкульоз.Хто більше знає слів які зхакінчуються на ОЗ