Одним из осложнений COVID-19 является тромбоз, - Минздрав

Среди осложнений коронавирусной болезни COVID-19 исследования все чаще называют тромбоз.

Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время все чаще появляются научные подтверждения о нарушении функции свертывания крови, что приводит к образованию тромбов, у больных COVID-19. Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии имеется у более половины умерших вследствие COVID-19. Еще одно исследование, которое провели во Франции и Нидерландах, свидетельствует, что около 20-30% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную болезнь, имеют тромботические осложнения", - говорится в сообщении.

Тромбоз – это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, то есть тромбы. В зависимости от места их образования тромбоз может быть – венозный или артериальный.

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Чаще тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии - ТЭЛА). Тромбоз глубоких вен и ТЭЛА могут привести к смерти.

В министерстве отметили, что среди рисков образования тромбов есть курение, употребление противозачаточных таблеток, варикозное расширение вен, малоподвижный образ жизни, ожирение, беременность, употребление алкоголя.

Кроме того, факторы образования тромбов относятся длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания, случаи тромбозов в семье.