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Одним из осложнений COVID-19 является тромбоз, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Одним из осложнений COVID-19 является тромбоз, - Минздрав

Среди осложнений коронавирусной болезни COVID-19 исследования все чаще называют тромбоз.

Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время все чаще появляются научные подтверждения о нарушении функции свертывания крови, что приводит к образованию тромбов, у больных COVID-19. Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии имеется у более половины умерших вследствие COVID-19. Еще одно исследование, которое провели во Франции и Нидерландах, свидетельствует, что около 20-30% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную болезнь, имеют тромботические осложнения", - говорится в сообщении.

Тромбоз – это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, то есть тромбы. В зависимости от места их образования тромбоз может быть – венозный или артериальный.

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Чаще тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии - ТЭЛА). Тромбоз глубоких вен и ТЭЛА могут привести к смерти.

В министерстве отметили, что среди рисков образования тромбов есть курение, употребление противозачаточных таблеток, варикозное расширение вен, малоподвижный образ жизни, ожирение, беременность, употребление алкоголя.

Кроме того, факторы образования тромбов относятся длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания, случаи тромбозов в семье.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Только на некоторое время. А потом сгущает. Потому у алкашни так много инсультов. Особенно с бодуна.
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23.11.2021 17:23
+9
Ну вообще-то алкоголь провоцирует обезвоживание организма, что ведет к сгущению крови. Именно потому с похмелья такой сушняк.
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23.11.2021 17:26
+8
Тромбоз - це реально небеспечно. Але зловживати ліками, а особливо аспірином дуже небеспечно. Є доволі дієва спеція, яка добре робить свою справу та дуже корисна для здоров'я - це куркума. Я беру половину чайної ложки порошку куркуми, заливаю теплою водою та додаю скибочку лайму, а ще трохи на кінчику ножа порошок імбиру. Дуже смачно та корисно.
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23.11.2021 17:29
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Чего нет таких новостей?

https://tsn.ua/ru/svit/shveciya-daniya-i-norvegiya-ogranichili-privivanie-covid-vakcinoy-ot-moderna-iz-za-pobochnogo-effekta-1882822.html
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23.11.2021 17:06 Ответить
бо й так не вакцинуються а тут ще й такі новини
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23.11.2021 17:15 Ответить
Алкоголь наоборот разжижает кровь.
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23.11.2021 17:16 Ответить
Только на некоторое время. А потом сгущает. Потому у алкашни так много инсультов. Особенно с бодуна.
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23.11.2021 17:23 Ответить
Ну вообще-то алкоголь провоцирует обезвоживание организма, что ведет к сгущению крови. Именно потому с похмелья такой сушняк.
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23.11.2021 17:26 Ответить
Примерно так же влияет и курение, и питьё кофе.
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23.11.2021 17:49 Ответить
Ну на счет курения не могу ничего сказать ибо у себя подобного не наблюдал, а вот кофе у многих людей в том числе у меня само во себе мочегонное. Кстати я если в дороге избегаю его пить.
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23.11.2021 17:57 Ответить
Думаю что их долголетие заключается именно в культуре потребления этих ,,общественно вредных,,продуктов.Ведь даже употребление в количестве 3-х литров кристально-чистой воды является смердельной дозой для человека а кому-то и укус кобры нипочем.
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23.11.2021 19:09 Ответить
С чего бы это . Каждый день выпиваю не меньше 3 литров, обычно больше ,считай дистилат только в виде чая .
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23.11.2021 22:07 Ответить
ты не лопнешь кракодил от 3 л воды в день? при научной норме в 1,5 л?
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24.11.2021 01:24 Ответить
Пью чай практически каждые 30-40 минут , раньше ради интереса засекал чайник 2,5 литра , уходит около двух на попить одному а так 10 л. В сутки на трёх . У меня легко это контролировать - вода покупная ,каждый день с канистрой в магазин 3 литра на поесть остальное пропиваем
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24.11.2021 12:05 Ответить
Извините а сколько алкоголиков умерло от КОВИДа?Сколько курящих?Где хоть какая нибуть статистика про социальный статус заболевших и умерших?
Почему никто не заболел ковидом из тех кто неделями тусовался на белоруско-польской границе?Прочему никто не болеет в азиатских странах а только там где перенаселенность?
Кто в состоянии ответить ОДНОЗНАЧНО на эти вопросы а не блеять что-то расплывчатое.
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23.11.2021 17:30 Ответить
Никотин и КОВИД-19
http://igor-grek.ucoz.ru/news/nikotin_i_kovid_19/2020-09-20-895
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23.11.2021 17:47 Ответить
Мы живем в мире стереотипов.
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23.11.2021 17:59 Ответить
Во времена совка мне как-то попался журнал ,,Вокруг света,,где на главной обложке красовалась 130-ть летняя старуха вроде грузинка или армянка из длинной люлькой.Так в интервью журналисту из ней прозвучали ответы что она пила всю жизнь не воду а вино а курит из шести лет.
Думаю что теперь есть возможность поднять архивы этого журнала и убедится в том что я пишу.
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23.11.2021 18:25 Ответить
Тысячи читателей журнала "Вокруг света" кинулись пить и курить и померли, не дожив до 70...
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23.11.2021 18:28 Ответить
Это не шутка а реальная публикация.
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23.11.2021 18:54 Ответить
Я понимаю. Но повторение этих факторов - вино и курение - врядли даст эффект городскому жителю. Там скорее, больше повлияли употребление талой воды, горный воздух и не очень тяжелая, но почти постоянная работа на свежем воздухе.
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23.11.2021 19:00 Ответить
Почему то все упускают одну очень значимую причину , раньше такого уровня жизни и медицины не было , был естественный отбор когда из трёх- пяти выживал один ребенок, потом ему ещё надо было дорасти до взрослого . Поэтому про дедов и бабок и про раньше не очень вписывается в современные реалии вне зависимости что , пили , курили и ели
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23.11.2021 22:17 Ответить
В азиатских странах медиа принадлежат азиатам, а не как у нас и в Европе.
Контролируя медиа, можно внушить хоть эпидемию холеры.
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23.11.2021 17:50 Ответить
Не знаю как в Европе, а у нас медиа принадлежат власти и олигархам.
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23.11.2021 17:59 Ответить
Это где у нас,в США?Ведь Вы же под этим флагом здесь тусуетесь,так что пишите конкретнее.
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23.11.2021 18:56 Ответить
В 21-м веке на флажок можно не обращать внимания. Я вообще-то живу, можно сказать, практически в центре Украины. Просто рабочая сетка у меня не в Украине. А как уже определяет ее сайт цензора для меня не суть важно.
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23.11.2021 20:40 Ответить
Все олигархи одной национальности.
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23.11.2021 19:37 Ответить
Холерой пугать не получится,одна вакцина защищает от нее на всю жизнь не то что всякая дрянь в которую не верят даже медики.
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23.11.2021 18:07 Ответить
Учите матчасть. Вакцина от холеры защищает примерно на год с постоянно снижающейся эффективностью (вначале чуть меньше 90%, в конце нода около 40%). Мне ее в армии кололи.
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23.11.2021 18:23 Ответить
Блізу ста мігрантаў было шпіталізавана з лагістычнага цэнтра «Брузгі» на беларуска-польскай мяжы, у тым ліку з цяжкай формай каранавіруса, паведаміла начальніца Галоўнай управы аховы здароўя Гарадзенскага аблвыканкама Людміла Кеда, паведамляе ria.ru.

«Мы возім пацыентаў у Гародню. Асноўныя клінікі - гэта лякарня хуткай медыцынскай дапамогі і ўніверсітэцкая клініка. Дзяцей адпраўляем у дзіцячую клінічную лякарню, цяжарных - у перынатальны цэнтр. На сёння павезлі амаль 100 чалавек», - паведаміла Кеда дэлегацыі САЗ, якая прыехала ў цэнтр.

Сярод асноўных прычын шпіталізацыі Кеда выдзеліла пнеўманію, захворванні лёгкіх, страўнікава-кішачнага тракту.

«Частку людзей павезлі з пераахаладжэннем і ўзніклымі прастуднымі захворваннямі, у тым ліку і пнеўманіяй. Ёсць адзін пацыент у цяжкім стане з пнеўманіяй, выкліканай каранавірусам», - дадала лекарка.
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23.11.2021 18:44 Ответить
А чому ваші СМІ так тупо про це мовчать?
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23.11.2021 18:49 Ответить
А чем смерть от тромбоза лучше от КОВИДа?
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23.11.2021 17:23 Ответить
Как по мне ответ очевиден.
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23.11.2021 17:27 Ответить
Жить вообще вредно
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23.11.2021 17:48 Ответить
Смерть от тромбоза наступит позднее лет на 20-30.
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23.11.2021 17:52 Ответить
Не знаю не знаю.Но по крайней мере от тромбоза умерло уже двое моих знакомых после выписки лечения от КОВИДа.А это уже не случайность.
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23.11.2021 18:04 Ответить
Тромбоз - це реально небеспечно. Але зловживати ліками, а особливо аспірином дуже небеспечно. Є доволі дієва спеція, яка добре робить свою справу та дуже корисна для здоров'я - це куркума. Я беру половину чайної ложки порошку куркуми, заливаю теплою водою та додаю скибочку лайму, а ще трохи на кінчику ножа порошок імбиру. Дуже смачно та корисно.
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23.11.2021 17:29 Ответить
чем докажешь?
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23.11.2021 18:00 Ответить
Мамай кланусь!
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23.11.2021 18:09 Ответить
Що смачно і корисно -це вірно, але щоб зробити кров більш рідкою, потрібно пити літрами.
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23.11.2021 18:26 Ответить
когда ковид привёл к тромбозу,куркума только до задницы.
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23.11.2021 18:43 Ответить
А антиваксерам ще й до пєрєдніци.
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23.11.2021 18:50 Ответить
Лучше всяких разговоров и увещеваний

Минздрав Словакии - наглядно о пользе вакцинации. И конечно надо иметь в виду, что цифры по России традиционно фальсифицируются и поэтому занижены, по мнению Алексея Ракши, в 2.5 раза.
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23.11.2021 17:35 Ответить
не дуже наглядно - в Литві процент вакцинованих втричі вищий ніж в Україні, а смертність більша
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23.11.2021 18:22 Ответить
іще трохи демонстрейшенів за свабоду умєрєть па-русскі...

У лікарнях у Нідерландах спостерігається нестача місць для пацієнтів із коронавірусом, і хворих на COVID-19 почали відправляти на лікування до Німеччини, повідомляють європейські ЗМІ.

Перших таких пацієнтів відправили у вівторок із Роттердама в німецьке місто Бохум.

Зазначається, що показник заповненості лікарень у Нідерландах сягнув найвищого рівня з травня цього року.

Згідно з даними європейських ЗМІ, багато медичних закладів у Нідерландах зменшують кількість місць для пацієнтів з онкологією і серцево-судинними захворюваннями, перекваліфіковуючись для лікування коронавірусу.

У Нідерландах, як і в низці інших країн Європи, останніми тижнями зростає захворюваність коронавірусом.

Напередодні в Нідерландах, де протягом вихідних відбулися протести проти впровадження COVID-перепусток, за добу було виявлено понад 23 тис. випадків зараження вірусом, що майже на 1,5 тис. перевищило середню кількість виявлених випадків за останні 7 днів.
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23.11.2021 19:32 Ответить
В Нідерландах вакциновані більше сімдесяти відсотків - повний провал Експерементальних щеплень
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24.11.2021 08:59 Ответить
Наглядно в і Італії де переглянули смертність від ковід з 130 тисяч до чотирьох
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24.11.2021 08:58 Ответить
AHA предупреждает о серьезных последствиях вакцинации
Журнал Американской кардиологической ассоциации (AHA Journals) утверждает, что вакцины с мРНК резко усиливают воспаление сердечных мышц, тромбоз, кардиомиопатию и другие сосудистые события после вакцинации, вдвое увеличивает риск сердечных приступов.
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712

"Мы пришли к выводу, что мРНК вакцины резко усиливают воспаление эндотелия и инфильтрацию Т-лимфоцитов сердечной мышцы и могут быть причиной увеличения тромбоза, кардиомиопатии и других сосудистых осложнений после вакцинации.
Если пациент в настоящее время не находится под наблюдением кардиолога, рекомендуется направление к кардиологу".
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23.11.2021 17:42 Ответить
Раздуплились!
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23.11.2021 17:58 Ответить
Напёрсточники
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23.11.2021 18:04 Ответить
почему в Африке нет ковида?
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23.11.2021 18:18 Ответить
Не верят в него
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23.11.2021 18:24 Ответить
Потому что Африка не хочет в НАТО.
А если по-научному - ослабленные "ковидом" медленно бегают.
И их всех съедают львы.
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23.11.2021 19:35 Ответить
Просто нет смісла заморачиваться на ковид при 50-70% Вич-инфецированных...+ своих болячек хватает начиная с малярии
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23.11.2021 20:52 Ответить
Віра людей в СНІД як самостійне захворювання добре доводитьи всесильність світових ЗМІ.
Імунодефіцит людини це вже підказка на запитання. Який імунітет у африканця який ість горстку вареного рису раз у два дні чи постіне п є воду якою у нас люди і автівку свою мити не будуть ?
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23.11.2021 21:01 Ответить
опомнились дебилы...я это на себе перенёс полгода назад...
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23.11.2021 18:39 Ответить
протокол лечения ковида,абсолютно идиотский! во первых убивают иммунную систему в ноль антибиотиками.
во вторых совершенно не придают внимания дозе сыворотки для разжижения крови.,дают меньше чем надо.
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23.11.2021 18:42 Ответить
Скажіть, в якому протоколі ви знайшли антибіотики і де можна купити сиворотку для разжиженія крові?
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23.11.2021 23:08 Ответить
на себе испытал. сначала семейник по телефону две недели выписывал антибиотики в таблетках,потом в больнице уколы цефтриаксон 2 раза в день, плюс уколы в живот для разжижения крови,фленокс называется. нужно было 6000 ед колоть за один раз,а они его на два делили...в итоге тромбоэмболия,и реанимация...
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24.11.2021 10:15 Ответить
Фленокс це не сыворотка, а антибіотики в протоколі пошукайте уважніше.
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28.11.2021 13:38 Ответить
Я сомневаюсь что сармачные люди вакцинируются . Зная последствия потерять все. и получить однокомнатную квартиру на кладбище с антенной. Зато серогорбых меньше будет. план таков...
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23.11.2021 18:50 Ответить
Кровь становится гуще с возрастом у всех. Кто-то это знает, и меняет образ жизни. А большинство живут как в молодые годы и получают с вакциной мину замедленного действия.
И что потом докажут родственники ?
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23.11.2021 19:31 Ответить
Одним із ускладнень COVID-19 є тромбоз, - МОЗ Джерело: https://censor.net/ua/n3301166

Тромбоз,каматоз,невроз, гіпноз, мороз, психоз, туберкульоз.Хто більше знає слів які зхакінчуються на ОЗ
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23.11.2021 20:56 Ответить
Дифиллоботриоз, сперматотоксикоз , гранулез, папулез, нефроз, склероз, амилоидоз, токсикоз (беременных) и т.д.
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23.11.2021 22:17 Ответить
Берлиоз.
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24.11.2021 01:07 Ответить
Ага! А еще бериллиоз - профзаболевание! В общем, такой вот схематоз!
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24.11.2021 05:32 Ответить
саме тому вакцини від ковіду вже вбили більше людей, ніж всі інші вакцини за всю історію разом взяті, але по новинах ніхто про це не скаже і не напише!
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23.11.2021 22:09 Ответить
Звичайно,бо це військова таємниця, про яку знають лише рептилоїди та нульовий бот під гамериканським проксі - Capital Moving.
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23.11.2021 22:19 Ответить
 
 