Одним із ускладнень COVID-19 є тромбоз, - МОЗ
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Серед ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19 дослідження все частіше називають тромбоз.
Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі все частіше з’являються наукові підтвердження про порушення функції згортання крові, що призводить до утворення тромбів, у хворих на COVID-19. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії наявна у більше половини померлих унаслідок COVID-19. Ще одне дослідження, яке провели у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення", - йдеться в повідомленні.
Тромбоз - це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Залежно від місця їх утворення, тромбоз може бути - венозний чи артеріальний.
Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись по кровоносним судинам й потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії - ТЕЛА). Тромбоз глибоких вен та ТЕЛА потенційно можуть призвести до смерті.
В міністерстві зазначили, що серед ризиків утворення тромбів є куріння, вживання протизаплідних пігулок, варикозне розширення вен, малорухливий спосіб життя, ожиріння, вагітність, вживання алкоголю тощо.
Крім того, до факторів утворення тромбів відноситься тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у родині.
Будь ласка, зачекайте...
https://tsn.ua/ru/svit/shveciya-daniya-i-norvegiya-ogranichili-privivanie-covid-vakcinoy-ot-moderna-iz-za-pobochnogo-effekta-1882822.html
Почему никто не заболел ковидом из тех кто неделями тусовался на белоруско-польской границе?Прочему никто не болеет в азиатских странах а только там где перенаселенность?
Кто в состоянии ответить ОДНОЗНАЧНО на эти вопросы а не блеять что-то расплывчатое.
http://igor-grek.ucoz.ru/news/nikotin_i_kovid_19/2020-09-20-895
Думаю что теперь есть возможность поднять архивы этого журнала и убедится в том что я пишу.
Контролируя медиа, можно внушить хоть эпидемию холеры.
«Мы возім пацыентаў у Гародню. Асноўныя клінікі - гэта лякарня хуткай медыцынскай дапамогі і ўніверсітэцкая клініка. Дзяцей адпраўляем у дзіцячую клінічную лякарню, цяжарных - у перынатальны цэнтр. На сёння павезлі амаль 100 чалавек», - паведаміла Кеда дэлегацыі САЗ, якая прыехала ў цэнтр.
Сярод асноўных прычын шпіталізацыі Кеда выдзеліла пнеўманію, захворванні лёгкіх, страўнікава-кішачнага тракту.
«Частку людзей павезлі з пераахаладжэннем і ўзніклымі прастуднымі захворваннямі, у тым ліку і пнеўманіяй. Ёсць адзін пацыент у цяжкім стане з пнеўманіяй, выкліканай каранавірусам», - дадала лекарка.
Минздрав Словакии - наглядно о пользе вакцинации. И конечно надо иметь в виду, что цифры по России традиционно фальсифицируются и поэтому занижены, по мнению Алексея Ракши, в 2.5 раза.
У лікарнях у Нідерландах спостерігається нестача місць для пацієнтів із коронавірусом, і хворих на COVID-19 почали відправляти на лікування до Німеччини, повідомляють європейські ЗМІ.
Перших таких пацієнтів відправили у вівторок із Роттердама в німецьке місто Бохум.
Зазначається, що показник заповненості лікарень у Нідерландах сягнув найвищого рівня з травня цього року.
Згідно з даними європейських ЗМІ, багато медичних закладів у Нідерландах зменшують кількість місць для пацієнтів з онкологією і серцево-судинними захворюваннями, перекваліфіковуючись для лікування коронавірусу.
У Нідерландах, як і в низці інших країн Європи, останніми тижнями зростає захворюваність коронавірусом.
Напередодні в Нідерландах, де протягом вихідних відбулися протести проти впровадження COVID-перепусток, за добу було виявлено понад 23 тис. випадків зараження вірусом, що майже на 1,5 тис. перевищило середню кількість виявлених випадків за останні 7 днів.
Журнал Американской кардиологической ассоциации (AHA Journals) утверждает, что вакцины с мРНК резко усиливают воспаление сердечных мышц, тромбоз, кардиомиопатию и другие сосудистые события после вакцинации, вдвое увеличивает риск сердечных приступов.
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
"Мы пришли к выводу, что мРНК вакцины резко усиливают воспаление эндотелия и инфильтрацию Т-лимфоцитов сердечной мышцы и могут быть причиной увеличения тромбоза, кардиомиопатии и других сосудистых осложнений после вакцинации.
Если пациент в настоящее время не находится под наблюдением кардиолога, рекомендуется направление к кардиологу".
А если по-научному - ослабленные "ковидом" медленно бегают.
И их всех съедают львы.
Імунодефіцит людини це вже підказка на запитання. Який імунітет у африканця який ість горстку вареного рису раз у два дні чи постіне п є воду якою у нас люди і автівку свою мити не будуть ?
во вторых совершенно не придают внимания дозе сыворотки для разжижения крови.,дают меньше чем надо.
И что потом докажут родственники ?
Тромбоз,каматоз,невроз, гіпноз, мороз, психоз, туберкульоз.Хто більше знає слів які зхакінчуються на ОЗ