Бустерну дозу не запровадять, доки не вакцинують 50% населення, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Бустерна доза в Україні буде запроваджена згідно з рекомендаціями ВООЗ, але не раніше, ніж проти COVID-19 буде провакциновано щонайменше 50% населення.
Про це сказав перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда 23 листопада на відкритті центру вакцинації в мечеті Ар-Рахма в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
"Наразі офіційно тільки 5 країн дозволили використання бустерної дози. Позиція ВООЗ поки що не використовувати бустерну дозу. Ми на постійному контакті з ВООЗ, і коли буде така необхідність, ми будемо слідувати їх рекомендаціям і вводити бустерну дозу. Але це буде не раніше, ніж буде провакциновано 50% населення", - зазначив Комаріда.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ розгляне питання третьої дози COVID-вакцини після вакцинації понад 50% населення.
А згодом Ляшко заявив, що необхідно мати 70% щепленого населення.
Дещо пізніше голова МОЗ зазначив, що в Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення.
Будь ласка, зачекайте...
Очень жаль что пока нет в продаже вакцины от Ковида.
Не пришлось бы ждать свору имбецилов, пока они разродятся.
"основним завданням Дорожньої карти є охоплення вакцинацією проти коронавірусної хвороби COVID-19 не менше 50% населення України (20866390 людей-2)"
Розділ "МЕТА ТА ЦІЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАКЦИНИ ВІД КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19" абзац 4 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3018282-20#Text
А згодом Ляшко заявив, що необхідно мати 70% щепленого населення.
Дещо пізніше голова МОЗ зазначив, що в Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення. Джерело: https://censor.net/ua/n3301138
Як бачите, цифрами манкують як кому у голову збреде.
Слухати те що говорить ляшко себе не поважати після його брехні чи тупості.
На манеже фсьо тєже!!!
Не возможность пользоваться транспортом...ходить на работу...и так далее...
Как они бедненькие это переживут....я даже не знаю...😀
1 доза: 75% населения.
2 дозы: 72%.
Новость сегодня:
Больницы не справляются. Нидерланды перевозят COVID-пациентов в Германию
В Украине будут вводить бустерную (третью) дозу вакцины тогда, когда по крайней мере один раз прививки от коронавируса получат по меньшей мере 60% взрослого населения
https://stevekirsch.substack.com/p/new-vaers-analysis-reveals-hundreds
По состоянию на 1 ноября 2021 года было зарегистрировано больше неблагоприятных событий, связанных с вакциной COVID, чем со всеми 70+ вакцинами вместе взятыми с тех пор, как 30 лет назад начали отслеживать неблагоприятные события...
Я нескольких послал оформить жалобу -их везде послали, никто и говорить не стал даже.