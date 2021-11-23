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Бустерную дозу не введут, пока не вакцинируют 50% населения, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Бустерную дозу не введут, пока не вакцинируют 50% населения, - Минздрав

Бустерная доза в Украине будет введена согласно рекомендациям ВОЗ, но не ранее, чем против COVID-19, будет провакцинировано по меньшей мере 50% населения.

Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида 23 ноября на открытии центра вакцинации в мечети Ар-Рахма в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Пока официально только 5 стран разрешили использование бустерной дозы. Позиция ВОЗ пока не использовать бустерную дозу. Мы на постоянном контакте с ВОЗ, и когда будет такая необходимость, мы будем следовать их рекомендациям и вводить бустерную дозу. Но это будет не раньше, чем будет провакцинировано 50% населения", - отметил Комарида.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав рассмотрит вопрос третьей дозы COVID-вакцины после вакцинации более 50% населения.

А впоследствии Ляшко заявил, что необходимо иметь 70% привитого населения.

Несколько позже глава Минздрава отметил, что в Украине будут вводить бустерную (третью) дозу вакцины тогда, когда по крайней мере один раз прививки от коронавируса получат минимум 60% взрослого населения.
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Топ комментарии
+14
Ну єто же очень просто на самом деле. Счас ковидобесы будут обвинять не ширнутых в том, что из-за них они не могут очередную дозу отхватить.
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23.11.2021 16:04
+7
К тому моменту четверть из ныне вакцинированных превратятся в невакцинированых....их зеленый сертификат в дие потеряет цвет...а бумажный перестанет действовать..со всеми вытекающими из этого...
Не возможность пользоваться транспортом...ходить на работу...и так далее...
Как они бедненькие это переживут....я даже не знаю...😀
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23.11.2021 16:56
+6
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23.11.2021 16:00
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100%будет и бустерная и четвертая и так каждый год
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23.11.2021 15:40 Ответить
100% - на каждую подобную тему прибегает десяток подобных Вам Баб Ванг.
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23.11.2021 15:50 Ответить
Сергей, где-то он прав. Уже в Италии и Германии на уровне правительств обсуждают повторную вакцинацию не через год, как ранее планировались, а через 6 месяцев. Не верите, почитайте немецкую и итальянскую прессу, не выдумываю. А то что каждый год прививаться надо будет, так это слова главы корпорации Pfizer/BioNTech.
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23.11.2021 17:13 Ответить
Ну на цензоре по-моему уже было заявление от Кузина, что в 2022 году планируется ревакцинация.
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23.11.2021 18:20 Ответить
я каждый год сам покупаю в аптеке и делаю себе и всей семье вакцину от обычного гриппа.
Очень жаль что пока нет в продаже вакцины от Ковида.
Не пришлось бы ждать свору имбецилов, пока они разродятся.
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23.11.2021 17:36 Ответить
Було ж доки не вакцинують 60%. Що змінилося?
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23.11.2021 15:50 Ответить
так то когда было , новые вводные,новые рубежи.
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23.11.2021 15:57 Ответить
05.11.21 За словами чиновника, для того щоб вводити бустерну дозу, необхідно мати близько 70% вакцинованого населення. Джерело: https://censor.net/ua/n3298018
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23.11.2021 16:02 Ответить
Так то уже давно было
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23.11.2021 16:05 Ответить
Так от мені і цікаво що змінилося. Бо це дуже нагадує метод відомого італійського науковця Зістелі.
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23.11.2021 16:07 Ответить
Де ви взяли дані про 60% ? З самого початку було 50%.
"основним завданням Дорожньої карти є охоплення вакцинацією проти коронавірусної хвороби COVID-19 не менше 50% населення України (20866390 людей-2)"
Розділ "МЕТА ТА ЦІЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАКЦИНИ ВІД КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19" абзац 4 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3018282-20#Text
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23.11.2021 18:13 Ответить
Ви неуважно саму новину прочитали.

А згодом Ляшко заявив, що необхідно мати 70% щепленого населення.

Дещо пізніше голова МОЗ зазначив, що в Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення. Джерело: https://censor.net/ua/n3301138

Як бачите, цифрами манкують як кому у голову збреде.
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23.11.2021 18:16 Ответить
Маю надію що робитимуть принаймні те що офіційно на сайті верховної ради та моз опубліковано (хоч дивлячись на цей правовий нігілізм а можливо і свідомий злочин може бути по всякому).
Слухати те що говорить ляшко себе не поважати після його брехні чи тупості.
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23.11.2021 19:22 Ответить
А я б вколовся б прямо зараз.
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23.11.2021 15:50 Ответить
В наркодиспансер знаешь, сколько приходит, таких как ты?))
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23.11.2021 16:08 Ответить
Как всегда (как бы это помягче): одна часть населения страдает от решения другой части населения.
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23.11.2021 16:00 Ответить
Страдают обе части населения ) одна - из-за ломки, вторая - из-за нежелания заболеть барановирусом )))
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23.11.2021 16:10 Ответить
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23.11.2021 16:00 Ответить
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23.11.2021 18:05 Ответить
правильно пусть пропадает ,..... дибилы .лядь!!!!
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23.11.2021 16:01 Ответить
Козлы безмозглые.Третью дозу надо делать либо в рекомендованные производителем сроки,либо через год делать ревакцинацию.Причем здесь процент вакцинированых?
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23.11.2021 16:01 Ответить
Ну єто же очень просто на самом деле. Счас ковидобесы будут обвинять не ширнутых в том, что из-за них они не могут очередную дозу отхватить.
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23.11.2021 16:04 Ответить
Нова тема для сральників віртуальних!

На манеже фсьо тєже!!!
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23.11.2021 16:15 Ответить
Я считаю, что вакцинированным за каждую вакцину нужно ставить клеймо на лбу, желательно раскаленным металлом ) страна должна знать своих героев в лицо, так сказать )))
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23.11.2021 16:15 Ответить
Зачетно серанул, рашотроллик.
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23.11.2021 17:27 Ответить
Навіщо ви провокуєте?
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23.11.2021 19:26 Ответить
Все поетапно. Зараз бустерні дози лише дозволяють. Через півроку до них будуть зобов'язувати.
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23.11.2021 16:38 Ответить
К тому моменту четверть из ныне вакцинированных превратятся в невакцинированых....их зеленый сертификат в дие потеряет цвет...а бумажный перестанет действовать..со всеми вытекающими из этого...
Не возможность пользоваться транспортом...ходить на работу...и так далее...
Как они бедненькие это переживут....я даже не знаю...😀
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23.11.2021 16:56 Ответить
Бустер допоможе пережити...
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23.11.2021 17:54 Ответить
Тобто карета знову стане гарбузом.
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23.11.2021 19:27 Ответить
А если сразу 6 доз, ну или 8? Ну шоб 2 раза не ходить, а прибыль та же!
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23.11.2021 17:44 Ответить
тебе можно 10 доз сразу, но лучше героином. я бы даже доплатил.
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23.11.2021 18:24 Ответить
Контрольная доза. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним
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23.11.2021 17:55 Ответить
Нидерланды:
1 доза: 75% населения.
2 дозы: 72%.

Новость сегодня:
Больницы не справляются. Нидерланды перевозят COVID-пациентов в Германию
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23.11.2021 18:01 Ответить
Ответ ваксеров: а если б не вакцинировались, то не справлялись бы ещё больше
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23.11.2021 18:33 Ответить
єто они себе справки купили
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23.11.2021 21:19 Ответить
Вчера:
В Украине будут вводить бустерную (третью) дозу вакцины тогда, когда по крайней мере один раз прививки от коронавируса получат по меньшей мере 60% взрослого населения
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23.11.2021 18:04 Ответить
Новый анализ VAERS выявил сотни серьезных побочных эффектов, связанных с вакциной от COVID, о которых умалчивают CDC и FDA.
https://stevekirsch.substack.com/p/new-vaers-analysis-reveals-hundreds
По состоянию на 1 ноября 2021 года было зарегистрировано больше неблагоприятных событий, связанных с вакциной COVID, чем со всеми 70+ вакцинами вместе взятыми с тех пор, как 30 лет назад начали отслеживать неблагоприятные события...
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23.11.2021 19:06 Ответить
дякую за посилання
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23.11.2021 19:44 Ответить
зато в Украине ни 1 зарегистрированного поб. явления ни от 1 вакцины.
Я нескольких послал оформить жалобу -их везде послали, никто и говорить не стал даже.
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23.11.2021 21:21 Ответить
 
 