Бустерную дозу не введут, пока не вакцинируют 50% населения, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Бустерная доза в Украине будет введена согласно рекомендациям ВОЗ, но не ранее, чем против COVID-19, будет провакцинировано по меньшей мере 50% населения.
Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида 23 ноября на открытии центра вакцинации в мечети Ар-Рахма в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Пока официально только 5 стран разрешили использование бустерной дозы. Позиция ВОЗ пока не использовать бустерную дозу. Мы на постоянном контакте с ВОЗ, и когда будет такая необходимость, мы будем следовать их рекомендациям и вводить бустерную дозу. Но это будет не раньше, чем будет провакцинировано 50% населения", - отметил Комарида.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав рассмотрит вопрос третьей дозы COVID-вакцины после вакцинации более 50% населения.
А впоследствии Ляшко заявил, что необходимо иметь 70% привитого населения.
Несколько позже глава Минздрава отметил, что в Украине будут вводить бустерную (третью) дозу вакцины тогда, когда по крайней мере один раз прививки от коронавируса получат минимум 60% взрослого населения.
Пожалуйста, подождите...
Очень жаль что пока нет в продаже вакцины от Ковида.
Не пришлось бы ждать свору имбецилов, пока они разродятся.
"основним завданням Дорожньої карти є охоплення вакцинацією проти коронавірусної хвороби COVID-19 не менше 50% населення України (20866390 людей-2)"
Розділ "МЕТА ТА ЦІЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАКЦИНИ ВІД КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19" абзац 4 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3018282-20#Text
А згодом Ляшко заявив, що необхідно мати 70% щепленого населення.
Дещо пізніше голова МОЗ зазначив, що в Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення. Джерело: https://censor.net/ua/n3301138
Як бачите, цифрами манкують як кому у голову збреде.
Слухати те що говорить ляшко себе не поважати після його брехні чи тупості.
На манеже фсьо тєже!!!
Не возможность пользоваться транспортом...ходить на работу...и так далее...
Как они бедненькие это переживут....я даже не знаю...😀
1 доза: 75% населения.
2 дозы: 72%.
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Больницы не справляются. Нидерланды перевозят COVID-пациентов в Германию
В Украине будут вводить бустерную (третью) дозу вакцины тогда, когда по крайней мере один раз прививки от коронавируса получат по меньшей мере 60% взрослого населения
https://stevekirsch.substack.com/p/new-vaers-analysis-reveals-hundreds
По состоянию на 1 ноября 2021 года было зарегистрировано больше неблагоприятных событий, связанных с вакциной COVID, чем со всеми 70+ вакцинами вместе взятыми с тех пор, как 30 лет назад начали отслеживать неблагоприятные события...
Я нескольких послал оформить жалобу -их везде послали, никто и говорить не стал даже.