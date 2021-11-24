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Новости Политика Украины
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Зеленский назначил оппоблоковца и бывшего менеджера Ахметова - Ростислава Шурму заместителем руководителя Офиса Президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил оппоблоковца и бывшего менеджера Ахметова - Ростислава Шурму заместителем руководителя Офиса Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №592/2021 о назначении Ростислава Шурмы заместителем руководителя Офиса главы государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Как сообщается, в этой должности Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса Президента.

"Среди приоритетных задач - подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", - рассказал заместитель руководителя Офиса главы государства.

Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Национальный университет Киево-Могилянская академия (экономика и предпринимательство) и Киевский экономический университет им. Гетмана ("экономическая теория").

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В течение 15 лет работал в промышленности. В 2012-2019 гг. занимал должность генерального директора завода "Запорожсталь". Является членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Отметим, что отцом Ростислава Шурмы является бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Игорь Шурма, в свое время активно поддерживавший экс-президента Виктора Януковича. Игорь Шурма был одним из 59 депутатов, подписавших представление, на основании которого Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которая обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходах членов их семей. Уголовная ответственность за незаконное обогащение в Украине была введена в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по выполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

Кроме того, Шурма-старший отказывается признавать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями, объясняя это тем, что "в каждой среде есть плохие люди". Кроме того, в Верховной Раде в свое время не голосовал за признание России страной-агрессором, объяснив это тем, что "страны Европы этого пока не признали".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+39
Рыги на марше, это конечно же нифига не реванш. Ждём легитимного.
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23.11.2021 17:32
+27
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23.11.2021 17:51
+25
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23.11.2021 17:33
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Офис Президента- 95 квартал - Ахметовские прихвостни. Вот и вся власть в стране, а за одно и борьба с олигархатом. Осталось восстановить Буславец на должности Министра энергетики...
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23.11.2021 22:01 Ответить
Осталось дождаться возвращения Януковича и Азирова в правительство.
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23.11.2021 22:07 Ответить
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23.11.2021 22:11 Ответить
У 2010 році був обраний депутатом Донецької обласної ради 6 скликання від "Партії регіонів" 76 номером у списку як член партії.

У 4 скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Ігоря Шурми, який є його батьком.
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23.11.2021 22:19 Ответить
Юрій Бутусов

4 ч. ·



Президент Зеленский нанёс страшный удар по олигарху Ринату Ахметову!

Сегодня президент назначил заместителем главы офиса президента многолетнего менеджера компании Метинвест, бывшего депутата Партии регионов, главу Запорожской областной организации партии Оппозиционный блок Ростислава Шурму: https://www.president.gov.ua/documents/5922021-40693

Шурма является сыном бывшего депутата партии СДПУ(о) Игоря Шурмы - близкого соратника Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича.

Видимо, любящие Слуг народа блогеры объяснят нам, что усиление команды Зеленского кадрами Ахметова и Оппоблока - это ещё один шаг по борьбе с олигархами и пророссийскими партиями. А как же призывы не ходить и не смотреть каналы олигарха? Или теперь снова можно?Борьбу с Ахметовым поручили тому, кто лучше всех его знает. Ну не Антимонопольный же комитет просить?

«Доверяй делам!» - призывал на выборах Ростислав Шурма как один из лидеров Оппоблока. И президент Зеленский с ним абсолютно согласен.

Вы стали очень похожи на Виктора Андреевича, Владимир Александрович, пародии на него у вас всегда были самыми талантливыми…
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23.11.2021 22:27 Ответить
попытка Зеленского "уладить" с Ахметовым ?
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23.11.2021 22:34 Ответить
Нардеп від «Опозиційного блоку» не встав в Раді під час вшанування жертв Голодомору

Шурма принципово не встав зі свого робочого місця під час звернення до світової спільноти щодо визнання Голодомору, як геноциду українського народу, яке зачитував Андрій Парубій
https://zaxid.net/news/

Думаю, что синок мало чем отличается от папы.
Очередной антиукраинский чиновник
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23.11.2021 22:34 Ответить
Андрій Смолій

4 ч. ·



Ну що…чергова «перемога». Тільки не України, а «русского міра». Чергова зрада країни від Зеленського.

Ростислав Шурма, член Опоблоку, син ексдепутата від ПР, випускник московської школи «Сколково» - призачений заступником глави ОП.

Ще раз: промосковська особа призначено на посаду в ОП. Це до Єрмака, Татарова і всіх інших.

З чим всім і вітаю.
Нікого Зеленський не звільнить. Ні Демчину, ні Єрмака, ні всіх інших «діячів».

Нас повертають в русскій мір…
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23.11.2021 22:35 Ответить
Ростислав Шурма: засланный казачок Медведчука. ЧАСТЬ 1

http://vlasti.net/news/320611
Шурма Ростислав: засланный казачок Медведчука. ЧАСТЬ 2

http://kordon.org.ua/shurma-rostislav-zaslanny-kazatchok-medvedtchuka-tchasty-2.html
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23.11.2021 22:45 Ответить
Шурма Ростислав: засланный козачок Медведчука часть 2

21.02.2020

Что до Ростислава Шурмы, то его Ахметов долго не мог уволить из-за договоренностей с Медведчуком.

Сейчас его будут лоббировать на пост вице-премьера по экономике, лоббировать аккуратно, но настойчиво, потому что Медведчуку - именно Медведчуку, а не Ахметову - крайне желательно иметь своего человека в правительстве.

http://kordon.org.ua/shurma-rostislav-zaslanny-kazatchok-medvedtchuka-tchasty-2.html
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23.11.2021 22:52 Ответить
Россия может снять санкции с Вилкула, Добкина, Шурмы и Колесникова: в чем причина и какова тут роль Медведчука

21.04.2020 14:03

https://news.meta.ua/archive/21.04.20/cluster:69996611-Rossiia-mozhet-sniat-sanktsii-s-Vilkula-Dobkina-Shurmy-i-Kolesnikova-v-chem-prichina-i-kakova-tut-rol-Medvedchuka/
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23.11.2021 22:55 Ответить
Вот и договорились с Рэнатом
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23.11.2021 22:57 Ответить
шваль спливла, як гівно в морі
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23.11.2021 23:01 Ответить
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ ВСЕ БОЛЕЕ ТЕСНО ОКРУЖАЕТ СЕБЯ АГЕНТАМИ ВЛИЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Так на должность зама главы Офиса президента Украины лоббисты российских интересов в нашей стране пытаются поставить агента влияния российских спецслужб, близкого к Виктору Медведчуку бывшего топ-менеджера компании Рината Ахметова «Метинвест»

Ростислава Шурму

Шурма-младший благодаря связам отца через Виктора Медведчука был трудоустроен на престижную должность в компании «Метинвест», принадлежащей Ринату Ахметову - генерального директора «Запорожстали». В политическом плане Ростислав Шурма был близок к «Оппозиционному блоку» Вадима Новинского и Вадима Рабиновича.
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23.11.2021 23:03 Ответить
Требование поставить Шурму на высокую должность в украинской властной вертикали уже несколько раз выдвигала российская сторона, которой эту фамилию лично продиктовал Виктор Медведчук.

Теперь же власть готова пойти еще дальше и окружить президента Владимира Зеленского пророссийским Ростиславом Шурмой.

ЕСЛИ ЭТО НАЗНАЧЕНИЕ СОСТОИТСЯ, НА ФОНЕ ОЧЕРЕДНОГО СТЯГИВАНИЯ ВОЙСК РОССИИ К НАШИМ ГРАНИЦАМ,

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РФ УДИВЯТСЯ, НАСКОЛЬКО ВСЕ БЫСТРО У НИХ ПОЛУЧИЛОСЬ.

https://versii.com/news/gosudarstvennaja-vlast-v-ukraine-vse-bolee-tesno-okruzhaet-sebja-agentami-vlijanija-rossijskoj-federacii/
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23.11.2021 23:04 Ответить
Ермак уже "не шифруется" и собирает своих единомышленников,которые очень тесно сотрудничали с РФ ?
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23.11.2021 23:05 Ответить
Главное не Порошенко😁
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23.11.2021 23:11 Ответить
Цікава в зюзі війна з ахметовим.
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23.11.2021 23:43 Ответить
Вот и закончилась "война" с очередным олигархом, так до конца срока и остальных 'победим'
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23.11.2021 23:51 Ответить
Ахахаха ЗЕленс сопелс совсем сума сошел!
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23.11.2021 23:59 Ответить
Каждый раз удивляюсь: по каким критериям Зеленский назначает новых чиновников. Почему постоянно в фаворе всякая шваль и потенциальные предатели??
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24.11.2021 06:07 Ответить
Він збирає команду, казав, що вже має її. Мабуть знає, кого йому треба. Це повний проросійський реванш, чого і боявся Порошенко.
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24.11.2021 10:32 Ответить
"какая прелесть" очередная
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24.11.2021 07:32 Ответить
Таваріщ Путєн прєказал
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24.11.2021 09:15 Ответить
*****, зебуин не унимается и напихивает в свою шайку откровенных рыгов! Пора ставить на место это недоразумение!
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24.11.2021 09:18 Ответить
Про шаурму уже шутили?
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24.11.2021 09:53 Ответить
Ну, его любовь к ШаУРМЕ все известна!
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24.11.2021 10:20 Ответить
Уй, каков рожа суперкорупшн!!!
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24.11.2021 11:43 Ответить
Рыговско-бандитский реванш под ЗЕленой крышей:
Портнов, Татаров, Демченко, бывший рыг Разумков, Ермак и Тищенко- подельники рыга Эльбруса Тадеева и киевского бандита 90-х Савлохова, это что мало? А муж Верещучки- который командовал захватом и поджогом Альфой "дома профсоюзов" на Майдане- он сейчас замглавы всей Альфы.

А вот такой мелочи как этот тип в статье- практически каждого там ткни!
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25.11.2021 13:36 Ответить
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