Зеленский назначил оппоблоковца и бывшего менеджера Ахметова - Ростислава Шурму заместителем руководителя Офиса Президента
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №592/2021 о назначении Ростислава Шурмы заместителем руководителя Офиса главы государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Как сообщается, в этой должности Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса Президента.
"Среди приоритетных задач - подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", - рассказал заместитель руководителя Офиса главы государства.
Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Национальный университет Киево-Могилянская академия (экономика и предпринимательство) и Киевский экономический университет им. Гетмана ("экономическая теория").
В течение 15 лет работал в промышленности. В 2012-2019 гг. занимал должность генерального директора завода "Запорожсталь". Является членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".
Отметим, что отцом Ростислава Шурмы является бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Игорь Шурма, в свое время активно поддерживавший экс-президента Виктора Януковича. Игорь Шурма был одним из 59 депутатов, подписавших представление, на основании которого Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которая обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходах членов их семей. Уголовная ответственность за незаконное обогащение в Украине была введена в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по выполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
Кроме того, Шурма-старший отказывается признавать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями, объясняя это тем, что "в каждой среде есть плохие люди". Кроме того, в Верховной Раде в свое время не голосовал за признание России страной-агрессором, объяснив это тем, что "страны Европы этого пока не признали".
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У 4 скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Ігоря Шурми, який є його батьком.
4 ч. ·
Президент Зеленский нанёс страшный удар по олигарху Ринату Ахметову!
Сегодня президент назначил заместителем главы офиса президента многолетнего менеджера компании Метинвест, бывшего депутата Партии регионов, главу Запорожской областной организации партии Оппозиционный блок Ростислава Шурму: https://www.president.gov.ua/documents/5922021-40693
Шурма является сыном бывшего депутата партии СДПУ(о) Игоря Шурмы - близкого соратника Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича.
Видимо, любящие Слуг народа блогеры объяснят нам, что усиление команды Зеленского кадрами Ахметова и Оппоблока - это ещё один шаг по борьбе с олигархами и пророссийскими партиями. А как же призывы не ходить и не смотреть каналы олигарха? Или теперь снова можно?Борьбу с Ахметовым поручили тому, кто лучше всех его знает. Ну не Антимонопольный же комитет просить?
«Доверяй делам!» - призывал на выборах Ростислав Шурма как один из лидеров Оппоблока. И президент Зеленский с ним абсолютно согласен.
Вы стали очень похожи на Виктора Андреевича, Владимир Александрович, пародии на него у вас всегда были самыми талантливыми…
Шурма принципово не встав зі свого робочого місця під час звернення до світової спільноти щодо визнання Голодомору, як геноциду українського народу, яке зачитував Андрій Парубій
https://zaxid.net/news/
Думаю, что синок мало чем отличается от папы.
Очередной антиукраинский чиновник
4 ч. ·
Ну що…чергова «перемога». Тільки не України, а «русского міра». Чергова зрада країни від Зеленського.
Ростислав Шурма, член Опоблоку, син ексдепутата від ПР, випускник московської школи «Сколково» - призачений заступником глави ОП.
Ще раз: промосковська особа призначено на посаду в ОП. Це до Єрмака, Татарова і всіх інших.
З чим всім і вітаю.
Нікого Зеленський не звільнить. Ні Демчину, ні Єрмака, ні всіх інших «діячів».
Нас повертають в русскій мір…
http://vlasti.net/news/320611
Шурма Ростислав: засланный казачок Медведчука. ЧАСТЬ 2
http://kordon.org.ua/shurma-rostislav-zaslanny-kazatchok-medvedtchuka-tchasty-2.html
21.02.2020
Что до Ростислава Шурмы, то его Ахметов долго не мог уволить из-за договоренностей с Медведчуком.
Сейчас его будут лоббировать на пост вице-премьера по экономике, лоббировать аккуратно, но настойчиво, потому что Медведчуку - именно Медведчуку, а не Ахметову - крайне желательно иметь своего человека в правительстве.
http://kordon.org.ua/shurma-rostislav-zaslanny-kazatchok-medvedtchuka-tchasty-2.html
21.04.2020 14:03
https://news.meta.ua/archive/21.04.20/cluster:69996611-Rossiia-mozhet-sniat-sanktsii-s-Vilkula-Dobkina-Shurmy-i-Kolesnikova-v-chem-prichina-i-kakova-tut-rol-Medvedchuka/
Так на должность зама главы Офиса президента Украины лоббисты российских интересов в нашей стране пытаются поставить агента влияния российских спецслужб, близкого к Виктору Медведчуку бывшего топ-менеджера компании Рината Ахметова «Метинвест»
Ростислава Шурму
Шурма-младший благодаря связам отца через Виктора Медведчука был трудоустроен на престижную должность в компании «Метинвест», принадлежащей Ринату Ахметову - генерального директора «Запорожстали». В политическом плане Ростислав Шурма был близок к «Оппозиционному блоку» Вадима Новинского и Вадима Рабиновича.
Теперь же власть готова пойти еще дальше и окружить президента Владимира Зеленского пророссийским Ростиславом Шурмой.
ЕСЛИ ЭТО НАЗНАЧЕНИЕ СОСТОИТСЯ, НА ФОНЕ ОЧЕРЕДНОГО СТЯГИВАНИЯ ВОЙСК РОССИИ К НАШИМ ГРАНИЦАМ,
В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РФ УДИВЯТСЯ, НАСКОЛЬКО ВСЕ БЫСТРО У НИХ ПОЛУЧИЛОСЬ.
https://versii.com/news/gosudarstvennaja-vlast-v-ukraine-vse-bolee-tesno-okruzhaet-sebja-agentami-vlijanija-rossijskoj-federacii/
Портнов, Татаров, Демченко, бывший рыг Разумков, Ермак и Тищенко- подельники рыга Эльбруса Тадеева и киевского бандита 90-х Савлохова, это что мало? А муж Верещучки- который командовал захватом и поджогом Альфой "дома профсоюзов" на Майдане- он сейчас замглавы всей Альфы.
А вот такой мелочи как этот тип в статье- практически каждого там ткни!