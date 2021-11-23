Зеленський призначив опоблоківця і колишнього менеджера Ахметова - Ростислава Шурму заступником керівника Офісу Президента
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 592/2021 про призначення Ростислава Шурми заступником керівника Офісу глави держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт президента.
Як повідомляється, на цій посаді Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу Президента.
"Серед пріоритетних завдань – підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності", – розповів новопризначений заступник керівника Офісу глави держави.
Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові. Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" ("економіка та підприємництво") та Київський економічний університет ім. Гетьмана ("економічна теорія").
Протягом 15 років працював у промисловості. У 2012-2019 рр. обіймав посаду генерального директора заводу "Запоріжсталь", який входить до групи "Метінвест" РІната Ахметова. Окрім того, Шурма був головою Запорізької регіональної організації партії "Опозиційний блок". У травні 2021 року його призначили членом наглядової ради "Укроборонпрому".
Зазначимо, що батьком Ростислава Шурми є колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Ігор Шурма, що свого часу активно підтримував експрезидента Віктора Януковича. Ігор Шурма був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей. Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов'язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.
Також Шурма-старший відмовляється визнавати "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями, пояснюючи це тим, що "у кожному середовищі є погані люди". Окрім того, у Верховній Раді свого часу не голосував за визнання Росії країною-агресором, пояснивши це тим, що "країни Європи цього поки не визнали".
Будь ласка, зачекайте...
У 4 скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Ігоря Шурми, який є його батьком.
4 ч. ·
Президент Зеленский нанёс страшный удар по олигарху Ринату Ахметову!
Сегодня президент назначил заместителем главы офиса президента многолетнего менеджера компании Метинвест, бывшего депутата Партии регионов, главу Запорожской областной организации партии Оппозиционный блок Ростислава Шурму: https://www.president.gov.ua/documents/5922021-40693
Шурма является сыном бывшего депутата партии СДПУ(о) Игоря Шурмы - близкого соратника Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича.
Видимо, любящие Слуг народа блогеры объяснят нам, что усиление команды Зеленского кадрами Ахметова и Оппоблока - это ещё один шаг по борьбе с олигархами и пророссийскими партиями. А как же призывы не ходить и не смотреть каналы олигарха? Или теперь снова можно?Борьбу с Ахметовым поручили тому, кто лучше всех его знает. Ну не Антимонопольный же комитет просить?
«Доверяй делам!» - призывал на выборах Ростислав Шурма как один из лидеров Оппоблока. И президент Зеленский с ним абсолютно согласен.
Вы стали очень похожи на Виктора Андреевича, Владимир Александрович, пародии на него у вас всегда были самыми талантливыми…
Шурма принципово не встав зі свого робочого місця під час звернення до світової спільноти щодо визнання Голодомору, як геноциду українського народу, яке зачитував Андрій Парубій
https://zaxid.net/news/
Думаю, что синок мало чем отличается от папы.
Очередной антиукраинский чиновник
4 ч. ·
Ну що…чергова «перемога». Тільки не України, а «русского міра». Чергова зрада країни від Зеленського.
Ростислав Шурма, член Опоблоку, син ексдепутата від ПР, випускник московської школи «Сколково» - призачений заступником глави ОП.
Ще раз: промосковська особа призначено на посаду в ОП. Це до Єрмака, Татарова і всіх інших.
З чим всім і вітаю.
Нікого Зеленський не звільнить. Ні Демчину, ні Єрмака, ні всіх інших «діячів».
Нас повертають в русскій мір…
http://vlasti.net/news/320611
Шурма Ростислав: засланный казачок Медведчука. ЧАСТЬ 2
http://kordon.org.ua/shurma-rostislav-zaslanny-kazatchok-medvedtchuka-tchasty-2.html
21.02.2020
Что до Ростислава Шурмы, то его Ахметов долго не мог уволить из-за договоренностей с Медведчуком.
Сейчас его будут лоббировать на пост вице-премьера по экономике, лоббировать аккуратно, но настойчиво, потому что Медведчуку - именно Медведчуку, а не Ахметову - крайне желательно иметь своего человека в правительстве.
http://kordon.org.ua/shurma-rostislav-zaslanny-kazatchok-medvedtchuka-tchasty-2.html
21.04.2020 14:03
https://news.meta.ua/archive/21.04.20/cluster:69996611-Rossiia-mozhet-sniat-sanktsii-s-Vilkula-Dobkina-Shurmy-i-Kolesnikova-v-chem-prichina-i-kakova-tut-rol-Medvedchuka/
Так на должность зама главы Офиса президента Украины лоббисты российских интересов в нашей стране пытаются поставить агента влияния российских спецслужб, близкого к Виктору Медведчуку бывшего топ-менеджера компании Рината Ахметова «Метинвест»
Ростислава Шурму
Шурма-младший благодаря связам отца через Виктора Медведчука был трудоустроен на престижную должность в компании «Метинвест», принадлежащей Ринату Ахметову - генерального директора «Запорожстали». В политическом плане Ростислав Шурма был близок к «Оппозиционному блоку» Вадима Новинского и Вадима Рабиновича.
Теперь же власть готова пойти еще дальше и окружить президента Владимира Зеленского пророссийским Ростиславом Шурмой.
ЕСЛИ ЭТО НАЗНАЧЕНИЕ СОСТОИТСЯ, НА ФОНЕ ОЧЕРЕДНОГО СТЯГИВАНИЯ ВОЙСК РОССИИ К НАШИМ ГРАНИЦАМ,
В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РФ УДИВЯТСЯ, НАСКОЛЬКО ВСЕ БЫСТРО У НИХ ПОЛУЧИЛОСЬ.
https://versii.com/news/gosudarstvennaja-vlast-v-ukraine-vse-bolee-tesno-okruzhaet-sebja-agentami-vlijanija-rossijskoj-federacii/
Портнов, Татаров, Демченко, бывший рыг Разумков, Ермак и Тищенко- подельники рыга Эльбруса Тадеева и киевского бандита 90-х Савлохова, это что мало? А муж Верещучки- который командовал захватом и поджогом Альфой "дома профсоюзов" на Майдане- он сейчас замглавы всей Альфы.
А вот такой мелочи как этот тип в статье- практически каждого там ткни!