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Новини Політика України
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Зеленський призначив опоблоківця і колишнього менеджера Ахметова - Ростислава Шурму заступником керівника Офісу Президента

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив опоблоківця і колишнього менеджера Ахметова - Ростислава Шурму заступником керівника Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 592/2021 про призначення Ростислава Шурми заступником керівника Офісу глави держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт президента.

Як повідомляється, на цій посаді Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу Президента.

"Серед пріоритетних завдань – підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності", – розповів новопризначений заступник керівника Офісу глави держави.

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Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові. Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" ("економіка та підприємництво") та Київський економічний університет ім. Гетьмана ("економічна теорія").

Протягом 15 років працював у промисловості. У 2012-2019 рр. обіймав посаду генерального директора заводу "Запоріжсталь", який входить до групи "Метінвест" РІната Ахметова. Окрім того, Шурма був головою Запорізької регіональної організації партії "Опозиційний блок". У травні 2021 року його призначили членом наглядової ради "Укроборонпрому".

Також читайте: Нардеп від "Опоблоку" Шурма задекларував 6 квартир, годинник, шубу і грошові подарунки від сина - гендиректора ахметовської "Запоріжсталі"

Зазначимо, що батьком Ростислава Шурми є колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Ігор Шурма, що свого часу активно підтримував експрезидента Віктора Януковича. Ігор Шурма був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей. Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов'язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Також Шурма-старший відмовляється визнавати "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями, пояснюючи це тим, що "у кожному середовищі є погані люди". Окрім того, у Верховній Раді свого часу не голосував за визнання Росії країною-агресором, пояснивши це тим, що "країни Європи цього поки не визнали".
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Топ коментарі
+39
Рыги на марше, это конечно же нифига не реванш. Ждём легитимного.
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23.11.2021 17:32
+27
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23.11.2021 17:51
+25
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23.11.2021 17:33
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Офис Президента- 95 квартал - Ахметовские прихвостни. Вот и вся власть в стране, а за одно и борьба с олигархатом. Осталось восстановить Буславец на должности Министра энергетики...
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23.11.2021 22:01 Відповісти
Осталось дождаться возвращения Януковича и Азирова в правительство.
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23.11.2021 22:07 Відповісти
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23.11.2021 22:11 Відповісти
У 2010 році був обраний депутатом Донецької обласної ради 6 скликання від "Партії регіонів" 76 номером у списку як член партії.

У 4 скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Ігоря Шурми, який є його батьком.
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23.11.2021 22:19 Відповісти
Юрій Бутусов

4 ч. ·



Президент Зеленский нанёс страшный удар по олигарху Ринату Ахметову!

Сегодня президент назначил заместителем главы офиса президента многолетнего менеджера компании Метинвест, бывшего депутата Партии регионов, главу Запорожской областной организации партии Оппозиционный блок Ростислава Шурму: https://www.president.gov.ua/documents/5922021-40693

Шурма является сыном бывшего депутата партии СДПУ(о) Игоря Шурмы - близкого соратника Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича.

Видимо, любящие Слуг народа блогеры объяснят нам, что усиление команды Зеленского кадрами Ахметова и Оппоблока - это ещё один шаг по борьбе с олигархами и пророссийскими партиями. А как же призывы не ходить и не смотреть каналы олигарха? Или теперь снова можно?Борьбу с Ахметовым поручили тому, кто лучше всех его знает. Ну не Антимонопольный же комитет просить?

«Доверяй делам!» - призывал на выборах Ростислав Шурма как один из лидеров Оппоблока. И президент Зеленский с ним абсолютно согласен.

Вы стали очень похожи на Виктора Андреевича, Владимир Александрович, пародии на него у вас всегда были самыми талантливыми…
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23.11.2021 22:27 Відповісти
попытка Зеленского "уладить" с Ахметовым ?
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23.11.2021 22:34 Відповісти
Нардеп від «Опозиційного блоку» не встав в Раді під час вшанування жертв Голодомору

Шурма принципово не встав зі свого робочого місця під час звернення до світової спільноти щодо визнання Голодомору, як геноциду українського народу, яке зачитував Андрій Парубій
https://zaxid.net/news/

Думаю, что синок мало чем отличается от папы.
Очередной антиукраинский чиновник
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23.11.2021 22:34 Відповісти
Андрій Смолій

4 ч. ·



Ну що…чергова «перемога». Тільки не України, а «русского міра». Чергова зрада країни від Зеленського.

Ростислав Шурма, член Опоблоку, син ексдепутата від ПР, випускник московської школи «Сколково» - призачений заступником глави ОП.

Ще раз: промосковська особа призначено на посаду в ОП. Це до Єрмака, Татарова і всіх інших.

З чим всім і вітаю.
Нікого Зеленський не звільнить. Ні Демчину, ні Єрмака, ні всіх інших «діячів».

Нас повертають в русскій мір…
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23.11.2021 22:35 Відповісти
Ростислав Шурма: засланный казачок Медведчука. ЧАСТЬ 1

http://vlasti.net/news/320611
Шурма Ростислав: засланный казачок Медведчука. ЧАСТЬ 2

http://kordon.org.ua/shurma-rostislav-zaslanny-kazatchok-medvedtchuka-tchasty-2.html
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23.11.2021 22:45 Відповісти
Шурма Ростислав: засланный козачок Медведчука часть 2

21.02.2020

Что до Ростислава Шурмы, то его Ахметов долго не мог уволить из-за договоренностей с Медведчуком.

Сейчас его будут лоббировать на пост вице-премьера по экономике, лоббировать аккуратно, но настойчиво, потому что Медведчуку - именно Медведчуку, а не Ахметову - крайне желательно иметь своего человека в правительстве.

http://kordon.org.ua/shurma-rostislav-zaslanny-kazatchok-medvedtchuka-tchasty-2.html
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23.11.2021 22:52 Відповісти
Россия может снять санкции с Вилкула, Добкина, Шурмы и Колесникова: в чем причина и какова тут роль Медведчука

21.04.2020 14:03

https://news.meta.ua/archive/21.04.20/cluster:69996611-Rossiia-mozhet-sniat-sanktsii-s-Vilkula-Dobkina-Shurmy-i-Kolesnikova-v-chem-prichina-i-kakova-tut-rol-Medvedchuka/
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23.11.2021 22:55 Відповісти
Вот и договорились с Рэнатом
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23.11.2021 22:57 Відповісти
шваль спливла, як гівно в морі
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23.11.2021 23:01 Відповісти
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ ВСЕ БОЛЕЕ ТЕСНО ОКРУЖАЕТ СЕБЯ АГЕНТАМИ ВЛИЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Так на должность зама главы Офиса президента Украины лоббисты российских интересов в нашей стране пытаются поставить агента влияния российских спецслужб, близкого к Виктору Медведчуку бывшего топ-менеджера компании Рината Ахметова «Метинвест»

Ростислава Шурму

Шурма-младший благодаря связам отца через Виктора Медведчука был трудоустроен на престижную должность в компании «Метинвест», принадлежащей Ринату Ахметову - генерального директора «Запорожстали». В политическом плане Ростислав Шурма был близок к «Оппозиционному блоку» Вадима Новинского и Вадима Рабиновича.
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23.11.2021 23:03 Відповісти
Требование поставить Шурму на высокую должность в украинской властной вертикали уже несколько раз выдвигала российская сторона, которой эту фамилию лично продиктовал Виктор Медведчук.

Теперь же власть готова пойти еще дальше и окружить президента Владимира Зеленского пророссийским Ростиславом Шурмой.

ЕСЛИ ЭТО НАЗНАЧЕНИЕ СОСТОИТСЯ, НА ФОНЕ ОЧЕРЕДНОГО СТЯГИВАНИЯ ВОЙСК РОССИИ К НАШИМ ГРАНИЦАМ,

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РФ УДИВЯТСЯ, НАСКОЛЬКО ВСЕ БЫСТРО У НИХ ПОЛУЧИЛОСЬ.

https://versii.com/news/gosudarstvennaja-vlast-v-ukraine-vse-bolee-tesno-okruzhaet-sebja-agentami-vlijanija-rossijskoj-federacii/
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23.11.2021 23:04 Відповісти
Ермак уже "не шифруется" и собирает своих единомышленников,которые очень тесно сотрудничали с РФ ?
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23.11.2021 23:05 Відповісти
Главное не Порошенко😁
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23.11.2021 23:11 Відповісти
Цікава в зюзі війна з ахметовим.
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23.11.2021 23:43 Відповісти
Вот и закончилась "война" с очередным олигархом, так до конца срока и остальных 'победим'
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23.11.2021 23:51 Відповісти
Ахахаха ЗЕленс сопелс совсем сума сошел!
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23.11.2021 23:59 Відповісти
Каждый раз удивляюсь: по каким критериям Зеленский назначает новых чиновников. Почему постоянно в фаворе всякая шваль и потенциальные предатели??
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24.11.2021 06:07 Відповісти
Він збирає команду, казав, що вже має її. Мабуть знає, кого йому треба. Це повний проросійський реванш, чого і боявся Порошенко.
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24.11.2021 10:32 Відповісти
"какая прелесть" очередная
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24.11.2021 07:32 Відповісти
Таваріщ Путєн прєказал
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24.11.2021 09:15 Відповісти
*****, зебуин не унимается и напихивает в свою шайку откровенных рыгов! Пора ставить на место это недоразумение!
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24.11.2021 09:18 Відповісти
Про шаурму уже шутили?
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24.11.2021 09:53 Відповісти
Ну, его любовь к ШаУРМЕ все известна!
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24.11.2021 10:20 Відповісти
Уй, каков рожа суперкорупшн!!!
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24.11.2021 11:43 Відповісти
Рыговско-бандитский реванш под ЗЕленой крышей:
Портнов, Татаров, Демченко, бывший рыг Разумков, Ермак и Тищенко- подельники рыга Эльбруса Тадеева и киевского бандита 90-х Савлохова, это что мало? А муж Верещучки- который командовал захватом и поджогом Альфой "дома профсоюзов" на Майдане- он сейчас замглавы всей Альфы.

А вот такой мелочи как этот тип в статье- практически каждого там ткни!
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25.11.2021 13:36 Відповісти
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