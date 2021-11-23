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ЕС намерен запретить компаниям передавать самолеты в аренду "Белавиа", - Мишель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС намерен запретить компаниям передавать самолеты в аренду

В ЕС намерены запретить европейским компаниям передавать в аренду самолеты для авиакомпании "Белавиа".

Об этом сообщил во вторник глава Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наибольшая часть самолетов компании "Белавиа" - это лайнеры, арендованные у компаний из ЕС. Только соответствующее решение будет принято, а это неизбежно, аренда самолетов будет остановлена", - сказал он, выступая в Европарламенте.

Мишель объяснил, что это пример тех мер, которые в настоящее время в ЕС готовят против Беларуси. Других примеров во время выступления он не привел.

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Гарний намір-але тільки цього дуже замало...
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23.11.2021 17:40 Ответить
Предполагаю, что усатый бульбафюрер после этого может просто не вернуть самолеты лизингодателю. Тогда паровозиком из Европы и Америки побегут другие санкции.
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23.11.2021 17:43 Ответить
Які ж всеж таки ці білорасєяни потворні)) виробляють багато різного непотребу від машин до неякісної їжі але усе собі намагаються придбати західного виробництва а своє пагосту впарівать українцям. Навіть у колгоспах комбайни Класи, Ларси, Крони, трактори бачив Джон Дір не кажучи про зерновози Ман з величезними напівпричипами Крон або Шміц а ось їхнє палєсся і білорусі та славнозвісні мази втрачають з кожним роком позиції на рідному ринку. Навіть літаки расєйського виробництва не захотіли брати у лізінг для бєлавіа, хотять усім указати яка вялікая дяржава білорасєя...
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23.11.2021 17:54 Ответить
Щось пригадуються слова Анки із анекдота про Чапаєва: "Василь Іванович, ви тільки погрожуєте".
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23.11.2021 17:55 Ответить
А як стосовно забороні передавати росії літаки в оренду за польоти в окупованний Крим????!!!!!!
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23.11.2021 18:11 Ответить
ну все, капец Луке...Придется ему у пацаков аеропланы покупать...
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23.11.2021 19:37 Ответить
Ну тепер біларуси на ТУ-154 політають. Чи на сухому суперджеті.
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23.11.2021 19:54 Ответить
 
 