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ЕС намерен запретить компаниям передавать самолеты в аренду "Белавиа", - Мишель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В ЕС намерены запретить европейским компаниям передавать в аренду самолеты для авиакомпании "Белавиа".
Об этом сообщил во вторник глава Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Наибольшая часть самолетов компании "Белавиа" - это лайнеры, арендованные у компаний из ЕС. Только соответствующее решение будет принято, а это неизбежно, аренда самолетов будет остановлена", - сказал он, выступая в Европарламенте.
Мишель объяснил, что это пример тех мер, которые в настоящее время в ЕС готовят против Беларуси. Других примеров во время выступления он не привел.
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