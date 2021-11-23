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26 граждан Украины не пустили в Литву из-за изменения правил въезда

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

26 граждан Украины не пустили в Литву из-за изменения правил въезда

Группа граждан Украины, прилетевших в Вильнюс, не смогла попасть в Литву из-за отсутствия необходимых документов. Поскольку ЕС исключил Украину из так называемой "зеленой зоны", правила въезда для украинцев в страны ЕС изменились, в том числе и в Литву.

Об этом сообщил Украинский центр защиты трудовых прав, передает Цензор.НЕТ.

"17 ноября 2021 26 украинцам было отказано во въезде на территорию Литовской Республики при попытке пересечения границы в Аэропорту Вильнюса. Отсутствие необходимых документов стало причиной того, что украинцы попали в сложную ситуацию - 2 ночевки в аэропорту и возвращение в Украину за собственные средства", – говорится в сообщении.

Граждан Украины призывают внимательно проверять правила въезда в Литовскую Республику. "Неосмотрительность работников аэропорта в Украине, пропустивших украинских граждан без должной проверки, стала результатом дополнительных потерь времени и денег тех путешественников, которых не пустили", - подчеркнули в Центре.

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А за якими правилами впустили цей ТЕВТОНСЬКИЙ МОРДЕН ?

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23.11.2021 18:50 Ответить
Я о Гройсмане была лучшего мнения
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23.11.2021 19:49 Ответить
А какие у вас были основания так думать? Гройсман тоже самое мурло, что и все
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23.11.2021 19:53 Ответить
Образно говоря, к сожалению, витрина - одно, а что там в подсобке - хлама полно.
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23.11.2021 19:55 Ответить
І чого боїться країна зі штрикнутими майже 70%?
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23.11.2021 19:51 Ответить
Где была авиакомпания при посадке?! Они обязаны контролировать наличие оснований для прохождения границ!
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23.11.2021 19:52 Ответить
не мели чушь, этим занимается компания предоставляющая услуги аэрохендлинга
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23.11.2021 20:53 Ответить
Тебе необязательно хрюкать, и так ясно, что ты идиот. Причём, наглый идиот. Допуск авиакомпанией пассажиров на международные рейсы осуществляется в соответствии с ограничениями страны назначения. А кто будет проводить проверку и как - другой вопрос.
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24.11.2021 00:01 Ответить
ты тупица, но проблема не в этом, а в том, что ты гордишься этим фактом
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24.11.2021 15:36 Ответить
Ты глупое тупое Быдло, но твоя проблема в том, что ты думаешь, что ты человек.
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25.11.2021 01:09 Ответить
новость ни о чем! никакой конкретики!
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23.11.2021 20:54 Ответить
Любая профессия -заговор для дилетанта, ну или «новость ни о чем»
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24.11.2021 00:03 Ответить
 
 