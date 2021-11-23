26 граждан Украины не пустили в Литву из-за изменения правил въезда

Группа граждан Украины, прилетевших в Вильнюс, не смогла попасть в Литву из-за отсутствия необходимых документов. Поскольку ЕС исключил Украину из так называемой "зеленой зоны", правила въезда для украинцев в страны ЕС изменились, в том числе и в Литву.

Об этом сообщил Украинский центр защиты трудовых прав, передает Цензор.НЕТ.

"17 ноября 2021 26 украинцам было отказано во въезде на территорию Литовской Республики при попытке пересечения границы в Аэропорту Вильнюса. Отсутствие необходимых документов стало причиной того, что украинцы попали в сложную ситуацию - 2 ночевки в аэропорту и возвращение в Украину за собственные средства", – говорится в сообщении.

Граждан Украины призывают внимательно проверять правила въезда в Литовскую Республику. "Неосмотрительность работников аэропорта в Украине, пропустивших украинских граждан без должной проверки, стала результатом дополнительных потерь времени и денег тех путешественников, которых не пустили", - подчеркнули в Центре.

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