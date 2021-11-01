Вся Литва оказалась в "черной" зоне из-за COVID-19

По итогам прошлой недели вся территория Литвы оказалась в так называемой "черной" зоне из-за быстрого распространения коронавируса. Это произошло после того, как в Игналинском муниципалитете, который до этого был в красной зоне коронавируса, также поднялись показатели заболеваемости COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

Такая ситуация наблюдается с 31 октября.

Лучше всего дела по-прежнему обстоят в Игналинском районе, где на 100 000 жителей за 14 дней приходится 509,8 случаев.

Хуже всего дела обстоят в Клайпеде - 2173,7 случая на 100 000 жителей.

Карта, фиксирующая динамику пандемии, показывает, что в большинстве муниципалитетов количество новых случаев сокращается.

Во всей Литве за последние 14 дней на 100 000 жителей приходится 1449,8 случаев болезни, доля положительных тестов составляет 15,1%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень госпитализаций с COVID-19 6-й день находится на плато, - Ляшко

За минувшие сутки в Литве от коронавируса скончались 33 человека, 23 из них не были привиты или были привиты не до конца.

15 скончавшихся входили в возрастную группу старше 80 лет. 9 из них не были привиты, 9 были старше 70 лет, из них не были привиты 5; 3 были старше 90 лет - ни один из них не был привит.

Трое скончавшихся были старше 50 лет, двое - были старше 60 лет и один старше 40 лет - все они не были привиты.