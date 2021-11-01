РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8121 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
11 063 37

Вся Литва оказалась в "черной" зоне из-за COVID-19

Вся Литва оказалась в "черной" зоне из-за COVID-19

По итогам прошлой недели вся территория Литвы оказалась в так называемой "черной" зоне из-за быстрого распространения коронавируса. Это произошло после того, как в Игналинском муниципалитете, который до этого был в красной зоне коронавируса, также поднялись показатели заболеваемости COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

Такая ситуация наблюдается с 31 октября.

Лучше всего дела по-прежнему обстоят в Игналинском районе, где на 100 000 жителей за 14 дней приходится 509,8 случаев.

Хуже всего дела обстоят в Клайпеде - 2173,7 случая на 100 000 жителей.

Карта, фиксирующая динамику пандемии, показывает, что в большинстве муниципалитетов количество новых случаев сокращается.

Во всей Литве за последние 14 дней на 100 000 жителей приходится 1449,8 случаев болезни, доля положительных тестов составляет 15,1%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень госпитализаций с COVID-19 6-й день находится на плато, - Ляшко

За минувшие сутки в Литве от коронавируса скончались 33 человека, 23 из них не были привиты или были привиты не до конца.

15 скончавшихся входили в возрастную группу старше 80 лет. 9 из них не были привиты, 9 были старше 70 лет, из них не были привиты 5; 3 были старше 90 лет - ни один из них не был привит.

Трое скончавшихся были старше 50 лет, двое - были старше 60 лет и один старше 40 лет - все они не были привиты.

карантин (16729) Литва (2607) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
В Литве от COVID-19 привито 70% взрослого населения.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:18 Ответить
+9
За минувшие сутки в Литве от коронавируса скончались 33 человека, 23 из них не были привиты или были привиты не до конца. Источник:

То бишь 10 человек из 33 были полностью привиты...или 30 процентов от числа умерших...
показать весь комментарий
01.11.2021 13:27 Ответить
+7
показать весь комментарий
01.11.2021 14:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хуже всего дела обстоят в Клайпеде - 2173,7 случая на 100 000 жителей.... ничего необычного - там где русский дух - там опа....
показать весь комментарий
01.11.2021 13:17 Ответить
В Литве от COVID-19 привито 70% взрослого населения.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:18 Ответить
По другим источникам 85%закантаченых.болеют хуже чем у нас.привет ваксерам!
показать весь комментарий
01.11.2021 13:33 Ответить
61%
показать весь комментарий
01.11.2021 13:35 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 13:34 Ответить
61%, но даже 70% это мало. Нужно, чтобы были вакцинированы все, кроме тех, у кого противопоказания. 98%
показать весь комментарий
01.11.2021 13:35 Ответить
70% взрослого населения.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:37 Ответить
Кому нужно? И для чего?
показать весь комментарий
01.11.2021 13:41 Ответить
производителям вакцин ради бабла. они ВОЗу откаты торчат, бо из-за Трампа те денег недополучили.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:09 Ответить
включая собак, кошек и мелких грызунов! стоит подумать о блохах и лобковых вшах и это ещё не окончательный список!
показать весь комментарий
01.11.2021 13:47 Ответить
ну поклонники ШМУНДЯКА ВАКЦИН от Диявола ваш выход начинайте пардонес ваш "пеRдеж" про пользу вакцинирования..... ЧЕРНАЯ ЗОНА СКОРО ВЕСЬ МИР ПОВЕСИТ ЧЕРНЫЙ ФЛАГ... чума планетная....
показать весь комментарий
01.11.2021 13:25 Ответить
На тебя еще акушер в роддоме повесил бирку)
показать весь комментарий
01.11.2021 13:46 Ответить
да уж лучше с биркой на шее чем с шмундяком в голове....
показать весь комментарий
01.11.2021 13:49 Ответить
На счет "в голове":сомневаюсь,что хоть что-то сможет навредить твоей голове.Пустому месту не навредишь.А,если и навредишь,то не страшно-она для тебя не жизненноважный орган
показать весь комментарий
01.11.2021 13:56 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 14:07 Ответить
Ты там осторожней:если вакцинорованный чувак на тебя дыхнет,то наночипы переместятся и в тебя!И прикинь:потом Сорос будет знать о каждом твоем шаге!
показать весь комментарий
01.11.2021 14:11 Ответить
а если укусит? от них всего теперь можно ожидать.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:17 Ответить
Укусит?Та хз.Они пока что действуют очень скрытно,чтоб приспать бдительность Невакцинированных.Что потом будет-загадка.Есть много версий развития событий.Возможно,что будут вакцинировать даже половым методом...
показать весь комментарий
01.11.2021 14:27 Ответить
так с этого и надо было начинать. в бесплатные бордели очереди были бы намнооого длиннее.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:33 Ответить
Потом они начнут гавкать и есть какашки,будьте осторожны!
показать весь комментарий
01.11.2021 14:41 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 14:08 Ответить
За минувшие сутки в Литве от коронавируса скончались 33 человека, 23 из них не были привиты или были привиты не до конца. Источник:

То бишь 10 человек из 33 были полностью привиты...или 30 процентов от числа умерших...
показать весь комментарий
01.11.2021 13:27 Ответить
а теперь еще про возраст скончавшихся прочитай.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:35 Ответить
здрасьте-приехали. так нафига тогда пужалки про ужжжастную ковидлу, когда люди мрут от старости, но всё равно их включают в статистику?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:16 Ответить
ну так а как иначе заставить вакцинироваться? Только страхом
показать весь комментарий
01.11.2021 15:15 Ответить
примерно так же, как весной (не этой уже) при 10 случаях заболевания закрывали скверы. Тогда же наш министр здравоохранения, если не ошибаюсь сказал - нужно было создать атмосферу тревоги.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:17 Ответить
Не, не может быть, вы фсё врете...
показать весь комментарий
01.11.2021 13:36 Ответить
59% вакцинированных (это 75% от взрослого населения ) дали 10 (это 30% от всех умерших) умерших и 25% от взрослого населения невакцинированных дали 33 (это 70% от всех умерших). У вакцинированных вероятность умереть в два с лишним раза ниже, чем у невакцинированных
показать весь комментарий
01.11.2021 14:55 Ответить
Дивно, а мені ваксери тут на Цензорі зуб давали, що після вакцинації люди легко хворіють і не вмирають.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:03 Ответить
Давай посилання де таке було.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:04 Ответить
А в чорні зоні бігають зомбаки,як в культовій відео грі Residen Evil?
показать весь комментарий
01.11.2021 13:32 Ответить
Тільки нелегали із Білорусі, втім не особливо відрізняющі від зомбаків.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:45 Ответить
Литва

Введенные дозы

Полная вакцинация

Полная вакцинация (%)

3,39 млн

3 390 000



1,64 млн

1 640 000



58,6 %

58,6 %

показать весь комментарий
01.11.2021 14:21 Ответить
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/lithuania/
показать весь комментарий
01.11.2021 15:03 Ответить
а если еще посчитать, что если б не кололи 1 дозу, то могли бы вообще остаться в живых....
показать весь комментарий
01.11.2021 21:44 Ответить
 
 