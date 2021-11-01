Вся Литва оказалась в "черной" зоне из-за COVID-19
По итогам прошлой недели вся территория Литвы оказалась в так называемой "черной" зоне из-за быстрого распространения коронавируса. Это произошло после того, как в Игналинском муниципалитете, который до этого был в красной зоне коронавируса, также поднялись показатели заболеваемости COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.
Такая ситуация наблюдается с 31 октября.
Лучше всего дела по-прежнему обстоят в Игналинском районе, где на 100 000 жителей за 14 дней приходится 509,8 случаев.
Хуже всего дела обстоят в Клайпеде - 2173,7 случая на 100 000 жителей.
Карта, фиксирующая динамику пандемии, показывает, что в большинстве муниципалитетов количество новых случаев сокращается.
Во всей Литве за последние 14 дней на 100 000 жителей приходится 1449,8 случаев болезни, доля положительных тестов составляет 15,1%.
За минувшие сутки в Литве от коронавируса скончались 33 человека, 23 из них не были привиты или были привиты не до конца.
15 скончавшихся входили в возрастную группу старше 80 лет. 9 из них не были привиты, 9 были старше 70 лет, из них не были привиты 5; 3 были старше 90 лет - ни один из них не был привит.
Трое скончавшихся были старше 50 лет, двое - были старше 60 лет и один старше 40 лет - все они не были привиты.
То бишь 10 человек из 33 были полностью привиты...или 30 процентов от числа умерших...
Введенные дозы
Полная вакцинация
Полная вакцинация (%)
3,39 млн
3 390 000
1,64 млн
1 640 000
58,6 %
58,6 %