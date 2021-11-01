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Новини Коронавірус і карантин
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Уся Литва опинилася в "чорній" зоні через COVID-19

Уся Литва опинилася в

За підсумками минулого тижня вся територія Литви опинилася в так званій "чорній" зоні через швидке поширення коронавірусу. Це сталося після того, як в Ігналінському муніципалітеті, який раніше був у червоній зоні коронавірусу, також піднялися показники захворюваності на COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

Така ситуація спостерігається із 31 жовтня.

Найкращі справи, як і раніше, в Ігналінському районі, де на 100 000 жителів за 14 днів припадає 509,8 випадків.

Найгірші справи у Клайпеді - 2173,7 випадки на 100 000 жителів.

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Карта, що фіксує динаміку пандемії, показує, що у більшості муніципалітетів кількість нових випадків скорочується.

У всій Литві за останні 14 днів на 100 000 жителів припадає 1449,8 випадків хвороби, частка позитивних випробувань становить 15,1%.

Минулої доби в Литві від коронавірусу померли 33 особи, 23 з них не були щеплені або були щеплені не до кінця.

15 померлих входили до вікової групи старше 80 років. 9 з них не були щеплені, 9 були старші 70 років, з них не були щеплені 5; 3 були старші 90 років - жоден з них не був щеплений.

Троє померлих були старше 50 років, двоє - були старші 60 років і один старше 40 років - всі вони не були щеплені.

Автор: 

карантин (18172) Литва (2467) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
В Литве от COVID-19 привито 70% взрослого населения.
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01.11.2021 13:18 Відповісти
+9
За минувшие сутки в Литве от коронавируса скончались 33 человека, 23 из них не были привиты или были привиты не до конца. Источник:

То бишь 10 человек из 33 были полностью привиты...или 30 процентов от числа умерших...
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01.11.2021 13:27 Відповісти
+7
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01.11.2021 14:08 Відповісти
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Хуже всего дела обстоят в Клайпеде - 2173,7 случая на 100 000 жителей.... ничего необычного - там где русский дух - там опа....
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01.11.2021 13:17 Відповісти
В Литве от COVID-19 привито 70% взрослого населения.
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01.11.2021 13:18 Відповісти
По другим источникам 85%закантаченых.болеют хуже чем у нас.привет ваксерам!
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01.11.2021 13:33 Відповісти
61%
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01.11.2021 13:35 Відповісти
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01.11.2021 13:34 Відповісти
61%, но даже 70% это мало. Нужно, чтобы были вакцинированы все, кроме тех, у кого противопоказания. 98%
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01.11.2021 13:35 Відповісти
70% взрослого населения.
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01.11.2021 13:37 Відповісти
Кому нужно? И для чего?
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01.11.2021 13:41 Відповісти
производителям вакцин ради бабла. они ВОЗу откаты торчат, бо из-за Трампа те денег недополучили.
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01.11.2021 14:09 Відповісти
включая собак, кошек и мелких грызунов! стоит подумать о блохах и лобковых вшах и это ещё не окончательный список!
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01.11.2021 13:47 Відповісти
ну поклонники ШМУНДЯКА ВАКЦИН от Диявола ваш выход начинайте пардонес ваш "пеRдеж" про пользу вакцинирования..... ЧЕРНАЯ ЗОНА СКОРО ВЕСЬ МИР ПОВЕСИТ ЧЕРНЫЙ ФЛАГ... чума планетная....
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01.11.2021 13:25 Відповісти
На тебя еще акушер в роддоме повесил бирку)
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01.11.2021 13:46 Відповісти
да уж лучше с биркой на шее чем с шмундяком в голове....
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01.11.2021 13:49 Відповісти
На счет "в голове":сомневаюсь,что хоть что-то сможет навредить твоей голове.Пустому месту не навредишь.А,если и навредишь,то не страшно-она для тебя не жизненноважный орган
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01.11.2021 13:56 Відповісти
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01.11.2021 14:07 Відповісти
Ты там осторожней:если вакцинорованный чувак на тебя дыхнет,то наночипы переместятся и в тебя!И прикинь:потом Сорос будет знать о каждом твоем шаге!
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01.11.2021 14:11 Відповісти
а если укусит? от них всего теперь можно ожидать.
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01.11.2021 14:17 Відповісти
Укусит?Та хз.Они пока что действуют очень скрытно,чтоб приспать бдительность Невакцинированных.Что потом будет-загадка.Есть много версий развития событий.Возможно,что будут вакцинировать даже половым методом...
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01.11.2021 14:27 Відповісти
так с этого и надо было начинать. в бесплатные бордели очереди были бы намнооого длиннее.
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01.11.2021 14:33 Відповісти
Потом они начнут гавкать и есть какашки,будьте осторожны!
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01.11.2021 14:41 Відповісти
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01.11.2021 14:08 Відповісти
За минувшие сутки в Литве от коронавируса скончались 33 человека, 23 из них не были привиты или были привиты не до конца. Источник:

То бишь 10 человек из 33 были полностью привиты...или 30 процентов от числа умерших...
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01.11.2021 13:27 Відповісти
а теперь еще про возраст скончавшихся прочитай.
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01.11.2021 13:35 Відповісти
здрасьте-приехали. так нафига тогда пужалки про ужжжастную ковидлу, когда люди мрут от старости, но всё равно их включают в статистику?
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01.11.2021 14:16 Відповісти
ну так а как иначе заставить вакцинироваться? Только страхом
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01.11.2021 15:15 Відповісти
примерно так же, как весной (не этой уже) при 10 случаях заболевания закрывали скверы. Тогда же наш министр здравоохранения, если не ошибаюсь сказал - нужно было создать атмосферу тревоги.
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01.11.2021 15:17 Відповісти
Не, не может быть, вы фсё врете...
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01.11.2021 13:36 Відповісти
59% вакцинированных (это 75% от взрослого населения ) дали 10 (это 30% от всех умерших) умерших и 25% от взрослого населения невакцинированных дали 33 (это 70% от всех умерших). У вакцинированных вероятность умереть в два с лишним раза ниже, чем у невакцинированных
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01.11.2021 14:55 Відповісти
Дивно, а мені ваксери тут на Цензорі зуб давали, що після вакцинації люди легко хворіють і не вмирають.
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01.11.2021 15:03 Відповісти
Давай посилання де таке було.
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01.11.2021 15:04 Відповісти
А в чорні зоні бігають зомбаки,як в культовій відео грі Residen Evil?
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01.11.2021 13:32 Відповісти
Тільки нелегали із Білорусі, втім не особливо відрізняющі від зомбаків.
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01.11.2021 13:45 Відповісти
Литва

Введенные дозы

Полная вакцинация

Полная вакцинация (%)

3,39 млн

3 390 000



1,64 млн

1 640 000



58,6 %

58,6 %

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01.11.2021 14:21 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/lithuania/
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01.11.2021 15:03 Відповісти
а если еще посчитать, что если б не кололи 1 дозу, то могли бы вообще остаться в живых....
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01.11.2021 21:44 Відповісти
 
 