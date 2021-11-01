Уся Литва опинилася в "чорній" зоні через COVID-19
За підсумками минулого тижня вся територія Литви опинилася в так званій "чорній" зоні через швидке поширення коронавірусу. Це сталося після того, як в Ігналінському муніципалітеті, який раніше був у червоній зоні коронавірусу, також піднялися показники захворюваності на COVID-19.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.
Така ситуація спостерігається із 31 жовтня.
Найкращі справи, як і раніше, в Ігналінському районі, де на 100 000 жителів за 14 днів припадає 509,8 випадків.
Найгірші справи у Клайпеді - 2173,7 випадки на 100 000 жителів.
Карта, що фіксує динаміку пандемії, показує, що у більшості муніципалітетів кількість нових випадків скорочується.
У всій Литві за останні 14 днів на 100 000 жителів припадає 1449,8 випадків хвороби, частка позитивних випробувань становить 15,1%.
Минулої доби в Литві від коронавірусу померли 33 особи, 23 з них не були щеплені або були щеплені не до кінця.
15 померлих входили до вікової групи старше 80 років. 9 з них не були щеплені, 9 були старші 70 років, з них не були щеплені 5; 3 були старші 90 років - жоден з них не був щеплений.
Троє померлих були старше 50 років, двоє - були старші 60 років і один старше 40 років - всі вони не були щеплені.
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То бишь 10 человек из 33 были полностью привиты...или 30 процентов от числа умерших...
Введенные дозы
Полная вакцинация
Полная вакцинация (%)
3,39 млн
3 390 000
1,64 млн
1 640 000
58,6 %
58,6 %