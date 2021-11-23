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26 громадян України не пустили в Литву через зміну правил в’їзду

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

26 громадян України не пустили в Литву через зміну правил в’їзду

Група громадян України, які прилетіли у Вільнюс, не змогла потрапити в Литву через відсутність необхідних документів. Оскільки ЄС виключило Україну з так званої "зеленої зони", правила в’їзду для українців у країни ЄС змінилися, зокрема і до Литви.

Про це повідомив Український центр захисту трудових прав, інформує Цензор.НЕТ.

"17 листопада 2021 року 26 українцям було відмовлено у в’їзді на територію Литовської Республіки при спробі перетину кордону в Аеропорту Вільнюса. Відсутність необхідних документів послугувала тому, що українці попали у складну ситуацію - 2 ночівлі у аеропорту та повернення в Україну за власні кошти", - йдеться у повідомленні.

Громадян України закликають уважно перевіряти правила в’їзду в Литовську Республіку. "Необачність працівників аеропорту в Україні, які пропустили українських громадян без належної перевірки, мала результатом додаткових втрат часу та грошей тих подорожуючих, яких не пустили", - підкреслили в Центрі.

Також читайте: Трьох українців затримали у Литві за підозрою в переправленні мігрантів

Автор: Володимир Янченко
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А за якими правилами впустили цей ТЕВТОНСЬКИЙ МОРДЕН ?

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23.11.2021 18:50 Відповісти
Я о Гройсмане была лучшего мнения
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23.11.2021 19:49 Відповісти
А какие у вас были основания так думать? Гройсман тоже самое мурло, что и все
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23.11.2021 19:53 Відповісти
Образно говоря, к сожалению, витрина - одно, а что там в подсобке - хлама полно.
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23.11.2021 19:55 Відповісти
І чого боїться країна зі штрикнутими майже 70%?
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23.11.2021 19:51 Відповісти
Где была авиакомпания при посадке?! Они обязаны контролировать наличие оснований для прохождения границ!
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23.11.2021 19:52 Відповісти
не мели чушь, этим занимается компания предоставляющая услуги аэрохендлинга
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23.11.2021 20:53 Відповісти
Тебе необязательно хрюкать, и так ясно, что ты идиот. Причём, наглый идиот. Допуск авиакомпанией пассажиров на международные рейсы осуществляется в соответствии с ограничениями страны назначения. А кто будет проводить проверку и как - другой вопрос.
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24.11.2021 00:01 Відповісти
ты тупица, но проблема не в этом, а в том, что ты гордишься этим фактом
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24.11.2021 15:36 Відповісти
Ты глупое тупое Быдло, но твоя проблема в том, что ты думаешь, что ты человек.
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25.11.2021 01:09 Відповісти
новость ни о чем! никакой конкретики!
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23.11.2021 20:54 Відповісти
Любая профессия -заговор для дилетанта, ну или «новость ни о чем»
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24.11.2021 00:03 Відповісти
 
 