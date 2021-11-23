"Динамо" дома минимально проиграло "Баварии" в Лиге чемпионов
Новости Цензор.НЕТ Спорт
"Динамо" (Киев) проиграло 1:2 "Баварии" (Германия) в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов 2021/2022 на НСК "Олимпийский".
Счет в матче на 14-й минуте открыл Роберт Левандовски, пробив после отскока мяч "ножницами" через себя. Второй гол за "Баварию" на 42-й минуте забил из угла вратарской Кингсли Коман. "Динамо" отыграло один мяч на 70-й минуте: Денис Гармаш в центре штрафной замкнул передачу Виктора Цыганкова.
Таким образом, "Бавария" набрала максимальные 15 очков, а "Динамо" замыкает группу с одним очком. Во втором матче во вторник "Барселона" (Испания) примет дома "Бенфику" (Португалия).
В последнем туре 8 декабря "Динамо" отправится в Лиссабон, а "Барселона" – в Мюнхен.
Топ комментарии
+9 Игорь Даценко 92b61f2c
показать весь комментарий23.11.2021 22:18
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+4 ий
показать весь комментарий23.11.2021 22:32
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Мінімально, це ж - не погано?
Выкупи Динамо за 2-3 лярда зелени и тренируй их как правильно, чтобы выиграть все-превсе кубки.
Это ведь так легко - взял да выиграл.
Надо только напрячь мышцы сфинктера.
динамо сб.украины..пока так.
а судэйко хоть и турок,но топит за северный поток..
Одне "очко" на всіх?
имхо, есть куда плыть. Куча молодежи растет. Молодые Забарный и Сирота уже в сборной даже. Не сыпал бы голову пеплом. этот сезон будет худший за последние лет 15 наверное у наших клубов. но свет в конце тунеля виден, остались лишь чтото сделать с нашим УПЛ-болотом, что б побольше Было игр типа Динамо-Ворскла и поменьше Шахтер-Мариуполь или Динамо-Черноморец.