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"Динамо" вдома мінімально програло "Баварії" у Лізі чемпіонів

Новини Цензор.НЕТ Спорт

"Динамо" (Київ) програло 1:2 "Баварії" (Німеччина) у п'ятому матчі групового етапу Ліги чемпіонів 2021/2022 на НСК "Олімпійський".

Рахунок у матчі на 14-й хвилині відкрив Роберт Левандовські, пробивши після відскоку м'яча "ножицями" через себе. Другий гол за "Баварію" на 42-й хвилині забив з кута воротарської Кінгслі Коман. "Динамо" відіграло один м'яч на 70-й хвилині: Денис Гармаш у центрі штрафного майданчика замкнув передачу Віктора Циганкова.

Таким чином, "Баварія" набрала максимальних 15 очок, а "Динамо" замикає групу з одним очком. У другому матчі у вівторок "Барселона" (Іспанія) прийме вдома "Бенфіку" (Португалія).

В останньому турі 8 грудня "Динамо" вирушить до Лісабона, а "Барселона" – до Мюнхена.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Слава Богу Динамо отмучалось.
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23.11.2021 22:18
+6
мiнiмаьно це майже виграли.
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23.11.2021 22:25
+4
Все-таки это был хороший футбол.
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23.11.2021 22:32
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Последнее место в группе((
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23.11.2021 22:17 Відповісти
"Динамо" замыкает группу с одним очком. У Динамо є ОЧКО!
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24.11.2021 13:20 Відповісти
Слава Богу Динамо отмучалось.
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23.11.2021 22:18 Відповісти
Ось і все, гудьбай єврокубки.
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23.11.2021 22:18 Відповісти
ти дійсно жалкуєш за єврокубком, чи задоволений, що більше нервів не будеш витрачати??? бо я не зрозумів твого (ГУДЬБАЙ)
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23.11.2021 22:23 Відповісти
Хотілось кращого результату, звісно жалкую.
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23.11.2021 22:25 Відповісти
Не знаю , як хто , а я після вболівання за них з 1973р. , після того , як суркіс привів луческу , закінчив займатися цією брудною справою . І не жалкую - все одно вони нічого не виграють . А хвилюватися за мільйонерів , які не вміють толком виконувати свою роботу - вибачте ! Може ще хвилюватися за сєпара суркіса , який пи..ить з бюджету , а значить і з нашої кишені ? При цьому сказав , що йому думка фанів по-..й .
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24.11.2021 12:18 Відповісти
Прочитав назву статті й зразу заспокоївся.
Мінімально, це ж - не погано?
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23.11.2021 22:18 Відповісти
i даже гол забили.
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23.11.2021 22:24 Відповісти
Судья чмо
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23.11.2021 22:20 Відповісти
Плохому игроку всегда ... **дьи мешают.
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23.11.2021 22:23 Відповісти
если бы ты максимко смотрел футбол не жопой, то увидел бы что пеналь в наши ворота был как никогда левоватый.
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23.11.2021 23:50 Відповісти
Если бы ты, олежко, был мужиком, то не ныл бы, как барышня.
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24.11.2021 06:13 Відповісти
головне слово ( МІНІМАЛЬНО) нече воно грає якусь роль. чи може цим рахунком гордитись требе??? тіпа, моглиб і як аргентина- ямайка, какая боль....
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23.11.2021 22:20 Відповісти
мiнiмаьно це майже виграли.
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23.11.2021 22:25 Відповісти
ти молодець. не чекав я саме такої відповіді.
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23.11.2021 22:30 Відповісти
а ця цифра, баварії 15 очок а динамо 1. нікого не турбує?
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23.11.2021 22:27 Відповісти
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23.11.2021 22:29 Відповісти
суркісня-ПНХ!!!
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23.11.2021 22:29 Відповісти
Там не тільки в Суркісах діло, ці багатомільйоні мішки ходять по полю, а не бігають. Ось у чому на самперед перша причина.
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23.11.2021 22:33 Відповісти
Суркисы за СВОИ бабки делают с Динамо что хотят.
Выкупи Динамо за 2-3 лярда зелени и тренируй их как правильно, чтобы выиграть все-превсе кубки.
Это ведь так легко - взял да выиграл.
Надо только напрячь мышцы сфинктера.
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23.11.2021 23:52 Відповісти
Жидок йди *****
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24.11.2021 00:41 Відповісти
Вдома і програвать...
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23.11.2021 22:31 Відповісти
бавария один из вариантов сборной мира...
динамо сб.украины..пока так.
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23.11.2021 22:40 Відповісти
я понял как на это смотреть...гармаш забил и не пропустил...
а судэйко хоть и турок,но топит за северный поток..
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23.11.2021 22:31 Відповісти
"Здоровый" взгляд.
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24.11.2021 06:15 Відповісти
Все-таки это был хороший футбол.
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23.11.2021 22:32 Відповісти
спасибо за первый в этой ветке дебилов и ольгинцев здоровый комментарий.
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23.11.2021 23:52 Відповісти
Вас двое - "умных".
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24.11.2021 06:17 Відповісти
Бенфіка вдома програла 0-4, Барселона 0-3, а ми 1-2....
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23.11.2021 22:34 Відповісти
наши очень неплохо играли, надо отдать должное.
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23.11.2021 23:54 Відповісти
Афігеть "знатоки" тут зібрались... краща гра (поки що) в лізі для Динамо! виграють в Бенфіки і проходять в весну
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23.11.2021 22:50 Відповісти
А якщо Бенфіка не програє Барсі?
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23.11.2021 22:57 Відповісти
тогда може тебя на работу в кремль возьмут - мечтателем...
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23.11.2021 23:09 Відповісти
хтоб сумнівався... шансів виграти було нуль.... тренінг з класною командою, але що він дасть?? хіба що суркісам....
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23.11.2021 23:08 Відповісти
Lewandowsky кросавчег какой гол забил
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23.11.2021 23:10 Відповісти
та да,с фартом у него дрюжба...шота пообещал футбольному рогатому..
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23.11.2021 23:15 Відповісти
Очень обидное поражение. Динамо играло очень даже неплохо. Еще и судья три два раз, чистый пенальти не поставил
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24.11.2021 00:00 Відповісти
Головне правильно розставити акценти.На пів шишечки - це не те,що по самі помідори.
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24.11.2021 01:29 Відповісти
"...Динамо" замикає групу з одним очком..."

Одне "очко" на всіх?
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24.11.2021 06:36 Відповісти
Схоже що команда перебуває під чиїмось "особистим контролем".
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24.11.2021 06:43 Відповісти
Кстати, помоему лучшая игра Динамо в этом евросезоне. Ныть нет смысла. Еще в августе при жеребьевке все с ухмылкой давали киевлянам 6 поражений. Что поменялось у зрадо..ов?)
имхо, есть куда плыть. Куча молодежи растет. Молодые Забарный и Сирота уже в сборной даже. Не сыпал бы голову пеплом. этот сезон будет худший за последние лет 15 наверное у наших клубов. но свет в конце тунеля виден, остались лишь чтото сделать с нашим УПЛ-болотом, что б побольше Было игр типа Динамо-Ворскла и поменьше Шахтер-Мариуполь или Динамо-Черноморец.
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24.11.2021 09:16 Відповісти
НЕ РЕАЛИЗАЦИЯ.. не реализация.. не реализация.. Беда украинского футбола Последнее место в группе с 1 очком и 1 забитым мячом. ( после 5 матчей, из них три дома) "Барса" не смогла выиграть у " Бенфики" , а это заранее гарантирует нам только 4 место. Поэтому последний матч для Д. Киев не имеет для нас никакого смысла ( но может повлиять на расклады 2 и 3 места, но то таке) Поэтому смотреть его по сути уже не интересно. Найдем матчи в которых люди будут бороться в стыках. Динамовской "весны" не будет, возвращаемся в свое болото в сражения с "Ингульцом", " Минаем" и т.д. Понятно что сегодня завтра скорее всего с тем же результатом к Динамо присоединится еще и " Шахтер" и Заря". За кого будем болеть весной - ну за "Шериф", за симпатичную команду " Буде - Глимт", за " Аталанту" ну и за тех кто будет играть против " Зенита", 3 место в группе ( Спартака и Локоматива если пролезут в весну, надеюсь что нет.)..
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24.11.2021 11:12 Відповісти
И долго ещё эти жиды Суркисы будут держать у руля ДИНАМО этого румынского пастуха-Луческу??? Есть же в составе талантливая молодежь, а не кому толково руководить!!! Что Суркисы, мало наворовали на нуждах Украинского народа . что бы нанять нормального тренера!! Не пойму я этих богатых Суркисов и Ахметовых!! Что Динамо , что Шахтёром руководят бездари и делитанты!! Поэтому и такие хреновые результаты, у обеих командах!! МЮ, Бавария, ПСЖ, сразу убрали тупых тренеров или ненужных зажравшихся футболистов!! А наши магнаты наворовали многие миллларды у Украины, и жалеют немножко потратить несколько десятков миллионов, на Зидана или Почетино, или Кумана ит. д. Чего стоит только позорный проигрыш сраному , дворовому ШЕРИФУ!!...
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24.11.2021 12:18 Відповісти
Кості Великого Лобановського торохтять у домовині...
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24.11.2021 13:36 Відповісти
 
 