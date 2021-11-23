"Динамо" вдома мінімально програло "Баварії" у Лізі чемпіонів
Новини Цензор.НЕТ Спорт
"Динамо" (Київ) програло 1:2 "Баварії" (Німеччина) у п'ятому матчі групового етапу Ліги чемпіонів 2021/2022 на НСК "Олімпійський".
Рахунок у матчі на 14-й хвилині відкрив Роберт Левандовські, пробивши після відскоку м'яча "ножицями" через себе. Другий гол за "Баварію" на 42-й хвилині забив з кута воротарської Кінгслі Коман. "Динамо" відіграло один м'яч на 70-й хвилині: Денис Гармаш у центрі штрафного майданчика замкнув передачу Віктора Циганкова.
Таким чином, "Баварія" набрала максимальних 15 очок, а "Динамо" замикає групу з одним очком. У другому матчі у вівторок "Барселона" (Іспанія) прийме вдома "Бенфіку" (Португалія).
В останньому турі 8 грудня "Динамо" вирушить до Лісабона, а "Барселона" – до Мюнхена.
Топ коментарі
+9 Игорь Даценко 92b61f2c
показати весь коментар23.11.2021 22:18
+6 Игорь Даценко 92b61f2c
показати весь коментар23.11.2021 22:25
+4 ий
показати весь коментар23.11.2021 22:32
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Мінімально, це ж - не погано?
Выкупи Динамо за 2-3 лярда зелени и тренируй их как правильно, чтобы выиграть все-превсе кубки.
Это ведь так легко - взял да выиграл.
Надо только напрячь мышцы сфинктера.
динамо сб.украины..пока так.
а судэйко хоть и турок,но топит за северный поток..
Одне "очко" на всіх?
имхо, есть куда плыть. Куча молодежи растет. Молодые Забарный и Сирота уже в сборной даже. Не сыпал бы голову пеплом. этот сезон будет худший за последние лет 15 наверное у наших клубов. но свет в конце тунеля виден, остались лишь чтото сделать с нашим УПЛ-болотом, что б побольше Было игр типа Динамо-Ворскла и поменьше Шахтер-Мариуполь или Динамо-Черноморец.