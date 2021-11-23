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Новости Война в Украине
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Секретарь Совета безопасности России Патрушев: В Украине может вспыхнуть

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Секретарь Совета безопасности России Патрушев: В Украине может вспыхнуть

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявляет о высокой вероятности в Украине масштабного кризиса и появлении миллионов беженцев.

Об этом он заявил в интервью российской газете "Аргументы и факты", сообщает Цензор.НЕТ.

Речь во время интервью шла о мигрантах, пытающихся попасть в Польшу из Беларуси.

"В любой момент в Украине может вспыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать убежище в других местах", – заявил Патрушев.

Он утверждает, что к такой ситуации якобы привели действия Запада, который, по его мнению, "установил свой протекторат в Украине" и "довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до бедности".

Читайте также: Цели "Крымской платформы" обречены на провал, - секретарь Совбеза РФ Патрушев
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Топ комментарии
+57
без вас країни-терориста в нас нічого не спалахне
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23.11.2021 22:44
+42
Мдя, наскільки вони далекі від реальності.
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23.11.2021 22:43
+42
Вы мрази до пятого поколения все прокляты
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23.11.2021 22:44
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давно с Ольгина приехал чи ни ? )) Не моя параша , а твоя )) Ваш Климкин сам говорил , что 3 млн заробитчан трудятся на рузке , так что закрой свой брехливый рот и не смеши и народ .
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24.11.2021 12:06 Ответить
согласен, Литва привлекает даже афрыканцев и арабов
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24.11.2021 12:16 Ответить
Гарно кацапам нікуди бігти не треба , правда як можна бігти маючи пляшку в дупі і вакуум в голові
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23.11.2021 23:02 Ответить
Кто-кто, а в Кремле умеют организовывать Революции и Майданы в соседских странах. Но народ тоже постепенно мудреет.
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23.11.2021 23:03 Ответить
ндя, пердун, оманский кореш Зизезе, решил напомнить о себе ...
это та инвестиция о которой он в Омане с Зеленским договорилися ?
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23.11.2021 23:04 Ответить
Кацап. Що з нього візьмеш ?
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23.11.2021 23:04 Ответить
Як тільки спробують прибрати агентів *****,одразу почнеться вторгнення москалів,що не зрозуміло?
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23.11.2021 23:05 Ответить
зелю обставляют рыгами
мертвечук пока не высовывается
паРаша готовит нас к контролируемому хаосу
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23.11.2021 23:52 Ответить
...руснявый, пользуйся профессиональными решениями
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23.11.2021 23:06 Ответить
Я не садист, але так хочеться пальнути в його голову 9-тим калібром.
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23.11.2021 23:07 Ответить
Епт.
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23.11.2021 23:08 Ответить
Если они хотят войны с Украиной, то надо им устроить спартанский прием.
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23.11.2021 23:12 Ответить
Значит к чему-то в Москве готовятся, как всегда кого-то "спасать", "освобождать", "восстанавливать" до разрухи , пустыни и одичания "населения".
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23.11.2021 23:16 Ответить
Розраховують на брак газу в наших ПСГ і мороз у січні, під час якого вони зупинять транзит. І якщо наші ідіоти щось найближчим часом не винайдуть для запобігання такому сценарію, він може стати цілком реальним.
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23.11.2021 23:16 Ответить
допоки кацапів тут не було, то в Україні і не воняло
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23.11.2021 23:19 Ответить
высеры кремлёвских давно пора друкуваты в рубрике - "в мире упоротых животных"...
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23.11.2021 23:20 Ответить
На мардовии тожа магет впалахнут, так шо ссарю мардовскаму ашко парвет.
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23.11.2021 23:24 Ответить
Самое мерзностное создание среди всего окружения Путина.
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23.11.2021 23:29 Ответить
у тебя,патрушев, в очеле только может вспыхнуть и видать уже полыхает при упоминании Украины)сдохни,****
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23.11.2021 23:31 Ответить
кто хотел уже уехал.
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23.11.2021 23:32 Ответить
Так уже под два миллиона беженцев. Благодаря рф. Внутренних. Донбас и крым. Справились. Люди адекватные приехали. Работают. Живут. Налоги платят.
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23.11.2021 23:32 Ответить
Все комментарии правильные. Только проблема в том, что эта мразь всё это говорит вовсе не для того чтобы кого-то убедить что в Украине таки может вспыхнуть. Он прекрасно понимает что это чепуха. Это говорится для того, чтобы формально оправдать агрессию. Типа что Финляндия первая их обстреляла, или грузины в Цхинвали вдруг стали стрелять. Формальный повод, не более того. Поэтому и оспаривать его особо смысла нету. Минировать границу надо...
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23.11.2021 23:36 Ответить
....и все дороги и даже тропинки, соединяющие УКРАЇНУ с масковией, взорвать(или установить минные поля), чтобы ни один подлый шакал и шагу не мог бы сделать. Пограничникам надо, в срочном порядке обратить внимание, на сколько увеличилось количество въезжающих москалей-туристов, на территорию Украины.
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24.11.2021 17:55 Ответить
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23.11.2021 23:39 Ответить
это удмуртское понимание мира.
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24.11.2021 00:48 Ответить
Кремль постарается
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23.11.2021 23:44 Ответить
Редкостный *******. Хотя надо признать не один
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23.11.2021 23:47 Ответить
Самый раз будет нанести массированный ядерный ракетно-бомбовый удар, и успокоить рашку на всегда.
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23.11.2021 23:48 Ответить
....не было бы войн, смертей, слез, беженцев, человеческого горя.
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24.11.2021 17:57 Ответить
москва палає... щастя більшого нема
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23.11.2021 23:59 Ответить
Значит будут грабить (с)
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24.11.2021 00:07 Ответить
славно полыхал был бы костер из опэзэжопных упырей и служителей масквабадского сатаната, но к сожалению инквизиции не предвидится
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24.11.2021 00:09 Ответить
Полезут-запылает. Будет повод их заколбасить
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24.11.2021 09:08 Ответить
Параша в агонии, кремлевские комуно-фашисты знают, приближается распад и уничтожение террористической банды варваров, остаток адекватных выживет, при условии добровольной сдачи свободному демократическому миру.
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24.11.2021 00:09 Ответить
Бла-бла-бла, "Рашка все, Рашка скоро все, Рашка вот-вот развалится". Вот уже 30 лет. А приезжает в Россию все равно намного больше, чем из нее уезжает. И в экономике дела у них лучше, чем у нас. Даже те любимые нами западные санкции краха экономики в России не вызвали.
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24.11.2021 10:36 Ответить
Ця гнида мріє про те що українці масово побіжать на Захід а в Україні залишаться самі кацапи (10% населення) та прокацаплені "любітєлі *****" (3%) які хочуть спершу пограбувати сусідів а потім одягти ярмо і вірно служити холопами *****. А їм залишиться лише заселити в україські хати та квартири мокшу, езря і бурят. Ну хіба ж не кумедний чортило?
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24.11.2021 00:10 Ответить
а отдельные слои населения до бедности". Источник: https://censor.net/ru/n3301225


-Как дела?
- Как всегда.
-???
-Плохо, но, для меня как всегда.
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24.11.2021 00:18 Ответить
Кегебістський глист патрушев, як терорст-профі, лякає захід... ну ну.
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24.11.2021 00:19 Ответить
Патрушитель, умри, тварь!
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24.11.2021 00:45 Ответить
В переводе с гебистского Патрушев сказал, что через Вову Оманского
под надзором Ермака, при участии Демченка и Медведчука с Новинским пытается дестабилизировать ситуацию как только может.
Хочет для Украины как хуже, а выйдет как всегда.
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24.11.2021 00:51 Ответить
передайте лисому дауну, що в Україні вже горить сім років завдяки москалям!
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24.11.2021 01:49 Ответить
Приезжай лично , погреться если в Украине вспыхнет .Мы тебя гнида чаёчком угостим с сахарком ,тем самым ,рязанским
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24.11.2021 02:58 Ответить
Ти вже вилизав і зіліному, і ярмарку сраку до блиску, відпочинок.
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24.11.2021 05:17 Ответить
Журналісти не володіють держтаємницею, а тільки реагують на дії і вислови влади, факти та події в країні Тільки тупий це не розуміє.
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24.11.2021 07:28 Ответить
Сказочник и лжец как его фюрер.
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24.11.2021 04:58 Ответить
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24.11.2021 05:57 Ответить
Бога нет. такую дичь как росиянский шовинизм и империализм бог бы не стерпел. а если такие люди как путин и патрушев существую - то бога нет.
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24.11.2021 06:33 Ответить
Оно намекает что если кацапня полезет в Украину в полномасштабном размере то мы типа побежим на запад, ну думаю часть побежит, а вторая часть наоборот победит на восток чтобы мочить кацапню, так что мы ещё посмотрим, рано радуетесь кацапчики
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24.11.2021 06:46 Ответить
Крысы мавзолейные напали на Грузию в год Олимпиады в Китае 08 08 2008 г.,в Украину Мавзолейные приперлись в год Сочинской олимпиады в 2014 году...,на Таджикистан РАБссия напала в 1992 году, в год Олимпиады в Испании...,в следующем 2022 году, 02 марта будет Парад планет...,очень опасный день для планеты Земля...
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24.11.2021 06:53 Ответить
Подумаєш пророк! З України і так вже "збігло" на заробітки кілька мільйонів, економіка ще підтримується завдяки їх "інвестиціям".
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24.11.2021 07:06 Ответить
Типичная свино- собачья блехливая рожа. В Украине два года минималка больше , чем в параше. Согласно данным Росстата по многим федеральным округам ЗП меньше средней по Украине( более20 округов и областей). В Москве ЗП соизмерима с Киевом. Собаки упрекают нас заробитчанами, но это от зависти - получают люди 1 ,5-2,5 тыс евро , их уважают за умение и ценят- в отличие от рукоропых свиней,которые умеют только жрать боярышник , вряд ли они даже знают, что есть туалетная бумага. Да живем мы не важно, да Зе дебилы грабят и приносят много вреда , целуясь с зверо- убийцами, Но уже не гавкали бы человекоподобные ....
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24.11.2021 07:08 Ответить
Кацапские ублюдки всегда пытались самоутверждаться за счёт Украины. А тут им болтом по губам водят восьмой год. Ну как так?
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24.11.2021 07:20 Ответить
неважно
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24.11.2021 07:32 Ответить
И нацизма в этом комментарии, конечно же, нет.
Даже не может отличить федеральные округа (которых всего восемь), от областей и автономных республик (которые входят в состав этих федеральных округов).
Минималка чуть выше, но! Основная часть жителей России не работают на минималку в 12 тысяч рублей. Даже зарплаты в провинции там в районе 15 тысяч рублей и выше.

И самое интересное, заробитчанами Вас не попрекают. Попрекают ситуацией, когда люди не могут найти работу ЗДЕСЬ, а уезжают массово на работу в другие страны.
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24.11.2021 10:32 Ответить
краще б воно сахарку рязанськогл поїло.
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24.11.2021 07:16 Ответить
Сдохни патрушев. Гнида.
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24.11.2021 07:17 Ответить
ФСБ взрывает РАБссию,книга такая вышла...,фишка в том что кремлевская камарилья не мочила в сортире детей Беслана,и не взрывала дома на Мацковии,они сами рассыпались от древности...,а подлодка Курск утонула от столкновения с американской подлодкой....,так вчера заявил баран командовавший флотом РАБссии в 2000 году...,кажись Попов фамилия...,но даже я не спец в делах подводных видел фото поднятой подлодки...дырка в корпусе показыввает что взрыв был внутри...,если бы было столкновение... то вмятина была бы во внутрь корпуса...,а фишка в другом...подлодка имела двойной корпус...у ничтожить ее было практический невозможно...
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24.11.2021 07:18 Ответить
Вчера был в Ютьюбе Стрим Марк Фейгин-Юрий Фельштинский...,очень крутой анализ о мавзолейных тараканах КГБистах и почему на самом деле сдох Ссср в авгсте 1991 года...
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24.11.2021 07:35 Ответить
https://youtu.be/XacBTnAHT1c...вчерашний стрим Фейгина...
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24.11.2021 07:42 Ответить
Если в Украине вспыхнет то на маскве так шибанёт что окна повылетают.
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24.11.2021 08:20 Ответить
Многие понимают что Московией и её колониями управляет коллегия (клуб бывших КГБистов и настоящих ФСБщников), у них абсолютная власть в Расеи, потому в Украине нужно реформировать немедленно СБУ, и самое главное нужно раскрыть все списки всех бывших сотрудников КГБ и СБУ вместе с их стукачами, а то государство Украину поглотит коллегия ФСБ Расеи полностью и промедление смерти подобно.
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24.11.2021 08:29 Ответить
Мацква не раз горела, можем повторить))
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24.11.2021 09:12 Ответить
Украинцы побегут жить и работать в Европу?
Не может такого быть!!
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24.11.2021 09:41 Ответить
Як не гірко, але це кацапське падло має рацію. При продовженні в Україні політики продажних злодюжних бездарів - Революція (Третій Майдан) незбіжний. І кацапня неодмінно цим спробує скористатися... Все залежить від Армії і ветеранів-резервістів.
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24.11.2021 10:13 Ответить
У Патрушеві кацапського тільки прізвище.
Не забувайте хто окупував кремль - слов'ян там нема.
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24.11.2021 10:32 Ответить
Я наживу в России, поэтому допустил неточность в административно- территориальном устройстве. 15 тыс рублей - это меньше минималки в Украине( шесть с копейками гривен). В России процентов 70 получают около 15-20 тыс. - ниже нашей бедности. Во всем мире едут туда , где больше зарабатывают, хотя работу найти в Украине не проблема. Дословное определение нацизма- ,, немецкий фашизм,, о каком нацизме речь? Россия страна фашизма, потому, что фашизм-,,абсолютная диктатура, направленная на уничтожение прав и свобод, доступа к информации , террор к оппозиции, пропаганда, подавление демократии- направленные на завоевания других стран,, Почему адекватные люди и страны должны относиться к стране- террористу и народу - рабам и генетическим убийцам не как к бешеным собакам? Нельзя обижаться на правду.
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24.11.2021 14:58 Ответить
Спитайте цього виб*ядка при нагоді, а чи готові вони наразити кацапів на те, що КОЖЕН з них знайде страшну, жорстоку ганебну смерть в Україні...
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24.11.2021 19:03 Ответить
надеюсь 73% наконец то включат мозги на след выборах что за клоунов и популистов голосовать нельзя
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24.11.2021 20:19 Ответить
Я не знаю чому, але більша частина з упоротих 73% все одно кричать, що зараз набагато краще, ніж було за Пороха, що Порох все розікрав та постійно каже неправду. Чи їм йоду в організмі не вистачає, чи фосфору. Важко сказати.
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24.05.2022 13:14 Ответить
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