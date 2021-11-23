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Секретарь Совета безопасности России Патрушев: В Украине может вспыхнуть
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявляет о высокой вероятности в Украине масштабного кризиса и появлении миллионов беженцев.
Об этом он заявил в интервью российской газете "Аргументы и факты", сообщает Цензор.НЕТ.
Речь во время интервью шла о мигрантах, пытающихся попасть в Польшу из Беларуси.
"В любой момент в Украине может вспыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать убежище в других местах", – заявил Патрушев.
Он утверждает, что к такой ситуации якобы привели действия Запада, который, по его мнению, "установил свой протекторат в Украине" и "довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до бедности".
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+57 Ziu Zou
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показать весь комментарий23.11.2021 22:44
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это та инвестиция о которой он в Омане с Зеленским договорилися ?
мертвечук пока не высовывается
паРаша готовит нас к контролируемому хаосу
-Как дела?
- Как всегда.
-???
-Плохо, но, для меня как всегда.
под надзором Ермака, при участии Демченка и Медведчука с Новинским пытается дестабилизировать ситуацию как только может.
Хочет для Украины как хуже, а выйдет как всегда.
Даже не может отличить федеральные округа (которых всего восемь), от областей и автономных республик (которые входят в состав этих федеральных округов).
Минималка чуть выше, но! Основная часть жителей России не работают на минималку в 12 тысяч рублей. Даже зарплаты в провинции там в районе 15 тысяч рублей и выше.
И самое интересное, заробитчанами Вас не попрекают. Попрекают ситуацией, когда люди не могут найти работу ЗДЕСЬ, а уезжают массово на работу в другие страны.
Не может такого быть!!
Не забувайте хто окупував кремль - слов'ян там нема.