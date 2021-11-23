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Секретар Ради безпеки Росії Патрушев: В Україні може спалахнути
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявляє про високу ймовірність в Україні масштабної кризи та появи мільйонів біженців.
Про це він заявив в інтерв’ю російській газеті "Аргументы и факты", повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час інтерв’ю йшлося про мігрантів, які намагаються потрапита до Польщі з Білорусі.
"В будь-який момент в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших місцях", - заявив Патрушев.
Він твердить, що до такої ситуації нібито призвели дії Заходу, який, на його думку, "встановив свій протекторат в Україні" та "довів суспільство до безправʼя, а окремі верстви населення до злиднів".
Топ коментарі
+57 Ziu Zou
показати весь коментар23.11.2021 22:44
+42 буков
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+42 Арен Гаспарян f57f273e
показати весь коментар23.11.2021 22:44
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Будь ласка, зачекайте...
это та инвестиция о которой он в Омане с Зеленским договорилися ?
мертвечук пока не высовывается
паРаша готовит нас к контролируемому хаосу
-Как дела?
- Как всегда.
-???
-Плохо, но, для меня как всегда.
под надзором Ермака, при участии Демченка и Медведчука с Новинским пытается дестабилизировать ситуацию как только может.
Хочет для Украины как хуже, а выйдет как всегда.
Даже не может отличить федеральные округа (которых всего восемь), от областей и автономных республик (которые входят в состав этих федеральных округов).
Минималка чуть выше, но! Основная часть жителей России не работают на минималку в 12 тысяч рублей. Даже зарплаты в провинции там в районе 15 тысяч рублей и выше.
И самое интересное, заробитчанами Вас не попрекают. Попрекают ситуацией, когда люди не могут найти работу ЗДЕСЬ, а уезжают массово на работу в другие страны.
Не может такого быть!!
Не забувайте хто окупував кремль - слов'ян там нема.