Подозреваемых в покушении на министра Лещенко защищают бесплатные адвокаты
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Гражданина США Курта Гросанса и гражданку Украины Елену Богач, которых Печерский суд 19 ноября арестовал на 60 суток, защищают бесплатные адвокаты, предоставленные государством.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Адвокатом по назначению для американского бизнесмена стала Алла Угрина. Во время суда она выражала позицию его защиты – согласно ей, во всем виновата только Елена Богач. Мы связались с Аллой для того, чтобы она рассказала о ситуации подробнее, однако она отказалась рассказывать другие подробности, сославшись на тайну следствия. Кроме того, участие в этом процессе, по мнению Аллы Угриной, для нее завершено. "У господина Курта будет платный защитник", – заверила она. Впрочем, найти адвоката американец еще не смог: "Не так легко найти адвоката, безупречно владеющего юридической терминологией на английском языке, в такой короткий промежуток времени".
Адвокат второй подозреваемой Игорь Шаповалов также является бесплатным адвокатом по назначению, и на сегодняшний день он также все еще остается ее единственным защитником. Как отметил Игорь Шаповалов в разговоре с Цензор.НЕТ, конечно, до защиты в суде еще очень далеко, на данный момент идет следствие. По информации защитника, арестованные подозреваемые еще даже не допрошены.
Напомним, американский бизнесмен и его знакомая подозреваются в том, что они были заказчиками покушения на убийство министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.
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История началась в 2017 году, когда в Украину приехал Курт Джейкоб Гроссанс, американец из Северной Дакоты, решивший заняться в Украине агробизнесом. Он открыл ООО "Гроссанс", директором которого в 2018 году стал Роман Лещенко. Сначала между заокеанским предпринимателем и предприимчивым украинцем все было хорошо, пока американец не обвинил нынешнего министра в исчезновении с предприятия значительных объемов зерна.
О конфликте с иностранным инвестором было известно (по крайней мере, должно было быть известно), когда кандидатура Лещенко рассматривалась на должность министра. Почему информацию не приняли во внимание - вопрос. Главной задачей этого члена правительства является эффективное внедрение рынка земли, поэтому следовало ставить на этот очень ответственный участок человека без скелетов в шкафу. Чтобы его проблемы из прошлой жизни, до того как стать министром, не бросали тень на саму реформу. Создается впечатление, что тогда на его скандал с американским партнером по каким-то причинам решили закрыть глаза.
https://bin.ua/top/270943-posledstviya-dlya-leshhenko-iniciiruyut-li.html