РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5438 посетителей онлайн
Новости Общество
4 295 15
адвокат (1402) покушение (968) Лещенко Роман (68)

Подозреваемых в покушении на министра Лещенко защищают бесплатные адвокаты

Новости Цензор.НЕТ Общество

Подозреваемых в покушении на министра Лещенко защищают бесплатные адвокаты

Гражданина США Курта Гросанса и гражданку Украины Елену Богач, которых Печерский суд 19 ноября арестовал на 60 суток, защищают бесплатные адвокаты, предоставленные государством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Адвокатом по назначению для американского бизнесмена стала Алла Угрина. Во время суда она выражала позицию его защиты – согласно ей, во всем виновата только Елена Богач. Мы связались с Аллой для того, чтобы она рассказала о ситуации подробнее, однако она отказалась рассказывать другие подробности, сославшись на тайну следствия. Кроме того, участие в этом процессе, по мнению Аллы Угриной, для нее завершено. "У господина Курта будет платный защитник", – заверила она. Впрочем, найти адвоката американец еще не смог: "Не так легко найти адвоката, безупречно владеющего юридической терминологией на английском языке, в такой короткий промежуток времени".

Адвокат второй подозреваемой Игорь Шаповалов также является бесплатным адвокатом по назначению, и на сегодняшний день он также все еще остается ее единственным защитником. Как отметил Игорь Шаповалов в разговоре с Цензор.НЕТ, конечно, до защиты в суде еще очень далеко, на данный момент идет следствие. По информации защитника, арестованные подозреваемые еще даже не допрошены.

Напомним, американский бизнесмен и его знакомая подозреваются в том, что они были заказчиками покушения на убийство министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

Также читайте: Суд арестовал гражданина США Гросанса, подозреваемого в заказе покушения на министра аграрной политики Лещенко

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
шо там с убийцами шифера?якыйсь дебил сказав бубе шо замахы на слуг дико рейтинг поднимут...само безмозглое и окружает себя такими же...
показать весь комментарий
24.11.2021 00:45
+7
Так писали ж що ті гроші пішли на виборчу кампанію "Блазня"! От "булавоносний нарік" і розплатився з ним за підтримку посадою міністра!
показать весь комментарий
24.11.2021 07:41
+5
Бабло Лєщенко вкрав і вклав в Зеленського. Американець подав позов до суду і мав той суд виграти. От бригада Зеленського і зіграла на випередження.
показать весь комментарий
24.11.2021 08:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на походке злапалы...бред бредовый.
показать весь комментарий
24.11.2021 00:35 Ответить
шо там с убийцами шифера?якыйсь дебил сказав бубе шо замахы на слуг дико рейтинг поднимут...само безмозглое и окружает себя такими же...
показать весь комментарий
24.11.2021 00:45 Ответить
История с покушением на министра Романа Лещенко не имеет отношения к нынешнему этапу в его карьере. Лишить жизни чиновника хотели не за борьбу с олигархами и коррупционерами, а за старые дела, которые он ввез с собой на должность в правительстве.

История началась в 2017 году, когда в Украину приехал Курт Джейкоб Гроссанс, американец из Северной Дакоты, решивший заняться в Украине агробизнесом. Он открыл ООО "Гроссанс", директором которого в 2018 году стал Роман Лещенко. Сначала между заокеанским предпринимателем и предприимчивым украинцем все было хорошо, пока американец не обвинил нынешнего министра в исчезновении с предприятия значительных объемов зерна.

О конфликте с иностранным инвестором было известно (по крайней мере, должно было быть известно), когда кандидатура Лещенко рассматривалась на должность министра. Почему информацию не приняли во внимание - вопрос. Главной задачей этого члена правительства является эффективное внедрение рынка земли, поэтому следовало ставить на этот очень ответственный участок человека без скелетов в шкафу. Чтобы его проблемы из прошлой жизни, до того как стать министром, не бросали тень на саму реформу. Создается впечатление, что тогда на его скандал с американским партнером по каким-то причинам решили закрыть глаза.

https://bin.ua/top/270943-posledstviya-dlya-leshhenko-iniciiruyut-li.html
показать весь комментарий
24.11.2021 02:35 Ответить
Так писали ж що ті гроші пішли на виборчу кампанію "Блазня"! От "булавоносний нарік" і розплатився з ним за підтримку посадою міністра!
показать весь комментарий
24.11.2021 07:41 Ответить
Бабло Лєщенко вкрав і вклав в Зеленського. Американець подав позов до суду і мав той суд виграти. От бригада Зеленського і зіграла на випередження.
показать весь комментарий
24.11.2021 08:28 Ответить
Якщо США знімуть звинувачення з Коломойського, тоді Зеля зніме звинувачення з цього американця.
показать весь комментарий
24.11.2021 08:58 Ответить
В кожній нормальній країні кожного кандидата на державний пост не просто ретельно перевіряють а просвічують до молочних зубів. Навіть якщо особа жила по сусідству з кримінальниками і віталася з ними, була свідком або притягалася до суду (вина була не доведена), має знайомих з поганою репутацією, неполіткоректно висловлювалась з різних питань (популізм) то така особа навіть мріяти про посаду не може. Не кажучи вже про грабунок іноземних інвесторів або використання посади для особистого збагачення і підозру в корупції. Таке враження що у нас взагалі нікого не перевіряють і посади займають якісь шахраї та покручі по дзвінку з ОП.
показать весь комментарий
24.11.2021 04:16 Ответить
Навіщо перевіряти, призначають на посади своїх, вже "перевірених", в основному тих, які пройшли школу "ригів" ще за часів Януковича.
показать весь комментарий
24.11.2021 07:23 Ответить
Как можно ставить в Министры человека, у которого на лбу написано - МОШЕННИК?
показать весь комментарий
24.11.2021 08:01 Ответить
дЕрмак заказал Леща....типичный фейк 95 квартала... в стиле стрельбы по кошельку Зели... Шиферу...а потом шукали киллера 500 полицаев по лесу с фонариками...
показать весь комментарий
24.11.2021 08:25 Ответить
Чечетов сказал бы... развели как котят...
показать весь комментарий
24.11.2021 08:30 Ответить
В бандюків хай 150 000 доларів ,що дав за найм, забере,20 000 з завдатку вбивці і найме собі адвоката.А якщо той не сподобається то і на нього бандюків та вбивць найме,чи на слідчих,чи на суддю.
показать весь комментарий
24.11.2021 08:45 Ответить
очередной зашквар Зе!банды
показать весь комментарий
24.11.2021 09:58 Ответить
Очень жаль , что не грохнули это чмо.....Лещенко!! Семейка бандитов и ворюг!! Наворовали у бедных крестьян более 20 тысяч гектаров земли и страх потеряли от вседозволенности!!Протолкнули ,используя министерское кресло, закон про продажу земли в огромных количествах и вообразили себя хозяйвами -феодалами!! Очень надеюсь , что такие ЧМО , как Лещенко и такие придурки , как третьесортный посудомойщик и клоун , в красивой обертке, как зеленский, больше во власти не будут!!
показать весь комментарий
24.11.2021 12:04 Ответить
 
 