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адвокат (888) замах (471) Лещенко Роман (69)

Підозрюваних у замаху на міністра Лещенка захищають безкоштовні адвокати

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Підозрюваних у замаху на міністра Лещенка захищають безкоштовні адвокати

Громадянина США Курта Гросанса та громадянку України Олену Богач, яких Печерський суд 19 листопада заарештував на 60 діб, захищають безкоштовні адвокати, надані державою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Адвокатом за призначенням для американського бізнесмена стала Алла Угріна. Під час суду вона висловлювала позицію його захисту - згідно з нею, у всьому винна лише Олена Богач. Ми зв’язалися з пані Аллою для того, щоб вона розповіла про ситуацію докладніше, однак вона відмовилася розповідати інші подробиці, пославшись на таємницю слідства. Крім того, участь у цьому процесі, на думку Алли Угріної, для неї завершена. "У пана Курта буде платний захисник", - запевнила вона. Утім, знайти адвоката американець ще не зміг: "Не так легко знайти адвоката, який бездоганно володіє юридичною термінологією англійською, у такий короткий проміжок часу".

Адвокат другої підозрюваної, Ігор Шаповалов, також є безкоштовним адвокатом за призначенням, і на сьогоднішній день він також все ще залишається її єдиним захисником. Як відзначив Ігор Шаповалов у розмові з Цензор.НЕТ, певна річ, до захисту у суді ще дуже далеко, на даний момент триває слідство. За інформацією захисника, заарештованих підозрюваних ще навіть не допитали.

Читайте: Суд заарештував громадянина США Гросанса, якого підозрюють у замовленні замаху на міністра аграрної політики Лещенка

Нагадаємо, американського бізнесмена та його знайому підозрюють у тому, що вони були замовниками замаху на вбивство міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
шо там с убийцами шифера?якыйсь дебил сказав бубе шо замахы на слуг дико рейтинг поднимут...само безмозглое и окружает себя такими же...
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24.11.2021 00:45
+7
Так писали ж що ті гроші пішли на виборчу кампанію "Блазня"! От "булавоносний нарік" і розплатився з ним за підтримку посадою міністра!
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24.11.2021 07:41
+5
Бабло Лєщенко вкрав і вклав в Зеленського. Американець подав позов до суду і мав той суд виграти. От бригада Зеленського і зіграла на випередження.
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24.11.2021 08:28
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на походке злапалы...бред бредовый.
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24.11.2021 00:35 Відповісти
шо там с убийцами шифера?якыйсь дебил сказав бубе шо замахы на слуг дико рейтинг поднимут...само безмозглое и окружает себя такими же...
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24.11.2021 00:45 Відповісти
История с покушением на министра Романа Лещенко не имеет отношения к нынешнему этапу в его карьере. Лишить жизни чиновника хотели не за борьбу с олигархами и коррупционерами, а за старые дела, которые он ввез с собой на должность в правительстве.

История началась в 2017 году, когда в Украину приехал Курт Джейкоб Гроссанс, американец из Северной Дакоты, решивший заняться в Украине агробизнесом. Он открыл ООО "Гроссанс", директором которого в 2018 году стал Роман Лещенко. Сначала между заокеанским предпринимателем и предприимчивым украинцем все было хорошо, пока американец не обвинил нынешнего министра в исчезновении с предприятия значительных объемов зерна.

О конфликте с иностранным инвестором было известно (по крайней мере, должно было быть известно), когда кандидатура Лещенко рассматривалась на должность министра. Почему информацию не приняли во внимание - вопрос. Главной задачей этого члена правительства является эффективное внедрение рынка земли, поэтому следовало ставить на этот очень ответственный участок человека без скелетов в шкафу. Чтобы его проблемы из прошлой жизни, до того как стать министром, не бросали тень на саму реформу. Создается впечатление, что тогда на его скандал с американским партнером по каким-то причинам решили закрыть глаза.

https://bin.ua/top/270943-posledstviya-dlya-leshhenko-iniciiruyut-li.html
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24.11.2021 02:35 Відповісти
Так писали ж що ті гроші пішли на виборчу кампанію "Блазня"! От "булавоносний нарік" і розплатився з ним за підтримку посадою міністра!
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24.11.2021 07:41 Відповісти
Бабло Лєщенко вкрав і вклав в Зеленського. Американець подав позов до суду і мав той суд виграти. От бригада Зеленського і зіграла на випередження.
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24.11.2021 08:28 Відповісти
Якщо США знімуть звинувачення з Коломойського, тоді Зеля зніме звинувачення з цього американця.
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24.11.2021 08:58 Відповісти
В кожній нормальній країні кожного кандидата на державний пост не просто ретельно перевіряють а просвічують до молочних зубів. Навіть якщо особа жила по сусідству з кримінальниками і віталася з ними, була свідком або притягалася до суду (вина була не доведена), має знайомих з поганою репутацією, неполіткоректно висловлювалась з різних питань (популізм) то така особа навіть мріяти про посаду не може. Не кажучи вже про грабунок іноземних інвесторів або використання посади для особистого збагачення і підозру в корупції. Таке враження що у нас взагалі нікого не перевіряють і посади займають якісь шахраї та покручі по дзвінку з ОП.
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24.11.2021 04:16 Відповісти
Навіщо перевіряти, призначають на посади своїх, вже "перевірених", в основному тих, які пройшли школу "ригів" ще за часів Януковича.
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24.11.2021 07:23 Відповісти
Как можно ставить в Министры человека, у которого на лбу написано - МОШЕННИК?
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24.11.2021 08:01 Відповісти
дЕрмак заказал Леща....типичный фейк 95 квартала... в стиле стрельбы по кошельку Зели... Шиферу...а потом шукали киллера 500 полицаев по лесу с фонариками...
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24.11.2021 08:25 Відповісти
Чечетов сказал бы... развели как котят...
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24.11.2021 08:30 Відповісти
В бандюків хай 150 000 доларів ,що дав за найм, забере,20 000 з завдатку вбивці і найме собі адвоката.А якщо той не сподобається то і на нього бандюків та вбивць найме,чи на слідчих,чи на суддю.
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24.11.2021 08:45 Відповісти
очередной зашквар Зе!банды
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24.11.2021 09:58 Відповісти
Очень жаль , что не грохнули это чмо.....Лещенко!! Семейка бандитов и ворюг!! Наворовали у бедных крестьян более 20 тысяч гектаров земли и страх потеряли от вседозволенности!!Протолкнули ,используя министерское кресло, закон про продажу земли в огромных количествах и вообразили себя хозяйвами -феодалами!! Очень надеюсь , что такие ЧМО , как Лещенко и такие придурки , как третьесортный посудомойщик и клоун , в красивой обертке, как зеленский, больше во власти не будут!!
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24.11.2021 12:04 Відповісти
 
 