Підозрюваних у замаху на міністра Лещенка захищають безкоштовні адвокати
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Громадянина США Курта Гросанса та громадянку України Олену Богач, яких Печерський суд 19 листопада заарештував на 60 діб, захищають безкоштовні адвокати, надані державою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Адвокатом за призначенням для американського бізнесмена стала Алла Угріна. Під час суду вона висловлювала позицію його захисту - згідно з нею, у всьому винна лише Олена Богач. Ми зв’язалися з пані Аллою для того, щоб вона розповіла про ситуацію докладніше, однак вона відмовилася розповідати інші подробиці, пославшись на таємницю слідства. Крім того, участь у цьому процесі, на думку Алли Угріної, для неї завершена. "У пана Курта буде платний захисник", - запевнила вона. Утім, знайти адвоката американець ще не зміг: "Не так легко знайти адвоката, який бездоганно володіє юридичною термінологією англійською, у такий короткий проміжок часу".
Адвокат другої підозрюваної, Ігор Шаповалов, також є безкоштовним адвокатом за призначенням, і на сьогоднішній день він також все ще залишається її єдиним захисником. Як відзначив Ігор Шаповалов у розмові з Цензор.НЕТ, певна річ, до захисту у суді ще дуже далеко, на даний момент триває слідство. За інформацією захисника, заарештованих підозрюваних ще навіть не допитали.
Нагадаємо, американського бізнесмена та його знайому підозрюють у тому, що вони були замовниками замаху на вбивство міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.
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История началась в 2017 году, когда в Украину приехал Курт Джейкоб Гроссанс, американец из Северной Дакоты, решивший заняться в Украине агробизнесом. Он открыл ООО "Гроссанс", директором которого в 2018 году стал Роман Лещенко. Сначала между заокеанским предпринимателем и предприимчивым украинцем все было хорошо, пока американец не обвинил нынешнего министра в исчезновении с предприятия значительных объемов зерна.
О конфликте с иностранным инвестором было известно (по крайней мере, должно было быть известно), когда кандидатура Лещенко рассматривалась на должность министра. Почему информацию не приняли во внимание - вопрос. Главной задачей этого члена правительства является эффективное внедрение рынка земли, поэтому следовало ставить на этот очень ответственный участок человека без скелетов в шкафу. Чтобы его проблемы из прошлой жизни, до того как стать министром, не бросали тень на саму реформу. Создается впечатление, что тогда на его скандал с американским партнером по каким-то причинам решили закрыть глаза.
https://bin.ua/top/270943-posledstviya-dlya-leshhenko-iniciiruyut-li.html