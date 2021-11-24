Операция по задержанию "вагнеровцев" провалилась именно из-за решения ее отложить, - Грозев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Автор расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер" Христо Грозев считает, что решение украинской власти отложить финальную часть операции на несколько дней стало главной причиной ее провала.
Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.
"Такая операция должна действовать как часовой механизм, – сказал Грозев. – Каждый шаг должен быть прописан, и возможное отклонение от сценария должно быть заранее известно".
По его мнению, решение на пять дней сдвинуть финал операции существенно повысило риски, что она завершится провалом, поскольку в это время наемники должны были жить на территории Беларуси, в которой проходила очень нервная предвыборная кампания. Грозев отметил, что в то время Беларусь была "очень-очень параноидальна" не только по отношению к Западу, но и по отношению к России.
Расследователь считает, что до момента переноса последней фазы операции риск ее срыва составлял "20%, максимум – 30%".
"Потому что даже за эти семь часов, которые нужны были, чтобы 33 боевика транзитом проехали через Беларусь, возможно, "Альфа" КГБ приняла бы их. По крайней мере, чтобы использовать как разменную монету", – сказал Грозев.
После решения перенести финал операции риск ее срыва увеличился до 95%, убежден он.
"Они должны зарегистрироваться в отеле, причем два раза – в двух разных отелях. Вся эта информация передается в реальном времени в КГБ. Мы, кстати, сами получили эту информацию благодаря белорусским киберпартизанам, которые взломали базу КГБ. Мы увидели, как передавалась информация об их заселении в реальном времени... Конечно, это создало очень много дополнительных рисков. Особенно в том месяце, когда [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко начал говорить, что он подозревает русских, Кремль в попытке вмешиваться в его кампанию перед выборами. То есть риск увеличился с 20% до 95%", – сказал Грозев.
Он отметил, что расследователи так и не смогли четко установить, почему украинские власти решили перенести финальную фазу операции – пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленском по этому поводу Bellingcat не удалось.
"Единственный мотив, который мы смогли найти как возможный, – это грядущая договоренность о перемирии [на Донбассе]... Легитимным политическим объяснением было бы, что очень большие надежды возлагались на это перемирие и именно это отнимало внимание и время в тот момент. Если это так, они должны это сказать и объяснить свои мотивы", – считает Грозев.
По его мнению, украинские власти совершают моральное преступление, когда скрывают данные об этой спецоперации.
"Считаю это, скорее, моральным преступлением, не политическим. Чтобы это было политическим преступлением, оно должно быть без каких-то других плюсов", – сказал расследователь.
При этом Грозев отметил, что есть доказательства совершения преступлений вагнеровцами в отношении "сотен, а может быть, тысяч людей", и отрицать эти данные или скрывать их – "моральное преступление".
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Який же президент у нас тупий..
зеленский устраивает "захват" автобуса ...
зеленский и патрушев - оманская шобла
Досить текти дахом, чи намагатися зірвати його іншим.
«Крым наш? Не наш» Рэпер Фейс - о своем становлении и и о том, как отказался работать на Путина "
Слава Богу , нашлись настоящие мужики, которые смогли защитить Украину.
На Зюзиных, которым "какая разница" надежды никакой и тогда было и сейчас
Я на этот концерт не пошел бы. Но если сын считает, что какой-то рокер (я его не знаю) выступает против оккупации Крыма, против власти Путина* и поддерживает российскую оппозицию...
Рэпер заступился за Мишу Порошенко, отметив, что про русских тот ничего не кричал.
- Я крикнул "Русские в Лондоне" - этот человек ничего не кричал, кроме моей песни.
https://kp.ua/politics/661412-syn-poroshenko-na-kontserte-feisa-versyy-eks-prezydenta-y-repera
Польский президент, Собственная страна под полным контролем!!! В Украине кол- во людей работающих на этих извергов - не знает никто!! Крым - 90 % офицеров предатели, Донбас!!!
Суть - это нелюди , и мы должны их побеждать , а не проигрывать!!!!
Даже ваша вера что ОП Украины враги - это их работа!!!!
Это их работа!!!!!!
Ну не тупи!! Если бы Порох сказал в слух -что 73 % Украинце тупые , это был бы не Порох!!!!
А вот сделать так ,чтобы проиграв выборы выиграть - это класика!!!!
Не думай - что все так просто!!!!! Хорошь!!!! Получай Удовольстввие!!!
Их работа не дразнить Путенга. А цель- заглянуть ему в глаз.
Все в ОПе было продумано, чтоб сорвать операцию и найвеличниший потом был как бы невиноват.
За кого они считают нормальных людей, которым не "какая разница".
Отвечать за это придется, не сейчас, так попозже.
И стать в истории бесславными ублюдками
Мы уже наслышаны о том , что во всем на свете виноват Порошенко.
Об этом с завидной настойчивостью стучат зеленые дятлы.
Это у них отговорка от всех их просеров
Похоже кто-то ,чего то мутит!!!
Бутусов- подає факти, та ні Бутусов, ні сявік, ні, тим більше, гандон, які допомогли бені прилаштувати на посаду Президента, свого клоуна, для мене НЕ авторитети.
Савик, Гордон и прочие - это шоу для внутреннего пользования!!!
Неоткуда Зеленский стал президентом, его сделали - а люди проголосовали!!!! А почему- ? Потому , что пан порошенко очень мудрый ДЯДЬКА!!!!!
Америка підтримиує Україну, як гарант і партнер. Це- зовнішня політики.
ФСБ-шні Вава з дерьмаком- це внутрішні справи України.
ВАЗеленський "взявся" з відвертої брехні, маніпуляцій, лайносеріалу "слуга урода" і мокшанських політтехнологій.
А Порошенко- РОЗУМНИЙ дядько, не заперечую, якого поважають в усьму світі, звісно, окрім кацапів та одиниці упоротого меснОго насЕленія.
Моя логика намного логичнее вашей!!! Я голосовал за пороха но в Днепре из моих соседей я был один!!!! Поэтому - повторю - ПОРОХ БОЛЬШОЙ ВЫДУМЩИК и ОЧЕНЬ МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК!!!!!
Не суетитесь все под контролем!!!
заПороха в 2019.
І коли намагаєтесь когось нажухати, то не паліться, хочаб, на дрібницях. Чи обидва призвіща з великої літери, чи малої.
Скористаюсь порадою Марка Твена, і на цьому закінчу нашу дискусію.
А вот Зюзя мутил-мутил и в результате "прославился" уже на весь мир
Пусть продолжает в том же духе.
Уже почти мало отличается от Янека
зато в плане выявления предателей и путинских агентов влияния
операция прошла на "Ура !"
Резонанс в мире уже не заглушить.
«Архив Пандоры»
Владимира Зеленского проверят на преступную связь с олигархом Коломойским и укрывательство от налого
Есть дела поважнее - готовиться к январю! Нужно приводить бомбоубежища в порядок, провести пару тренировок по всем городам с системой оповещения, чтобы не ыло паники у народа.
Минировать дороги и важные объекты, включая АЭС в зоне военных действий предполагаемых ударов. Готовить очень серьезные санкции и наших партнеров, чтобы в случае чего, эти санкции мгновенно были бы активированы! Ну и военную помощь просить в виде оружия обороны: джавелины и стингеры нам бы очень пригодились!
Завести вооружение со складов уже сейчас в местные военкоматы, чтобы тероборона знала, где ей вооружиться и получить краткосрочные задачи...
Пусть готовят общественое мнение.