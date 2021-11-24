Операція із затримання "вагнерівців" провалилася саме через рішення її відкласти, - Грозєв
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Автор розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" Христо Грозєв вважає, що рішення української влади відкласти фінальну частину операції на кілька днів стало головною причиною її провалу.
Про це він сказав в інтерв’ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Така операція має діяти як годинниковий механізм, – сказав Грозєв. – Кожен крок має бути прописаним, і можливе відхилення від сценарію має бути наперед відомим".
На його думку, рішення на п'ять днів зсунути фінал операції суттєво підвищило ризики, що вона завершиться провалом, оскільки в цей час найманці мали жити на території Білорусі, де тривала дуже нервова передвиборча кампанія. Грозєв зазначив, що на той час Білорусь була "дуже-дуже параноїдальною" не лише щодо Заходу, а й стосовно Росії.
Розслідувач вважає, що на момент перенесення останньої фази операції ризик її зриву становив "20%, максимум – 30%".
"Бо навіть за ці сім годин, які потрібні були, щоб 33 бойовики транзитом проїхали через Білорусь, можливо, "Альфа" КДБ "прийняла" б їх. Принаймні, щоб використати як розмінну монету", – сказав Грозєв.
Після рішення перенести фінал операції ризик її зриву зріс до 95%, переконаний він.
"Вони мають зареєструватися в готелі, причому двічі – у двох різних готелях. Усю цю інформацію передають у реальному часі до КДБ. Ми, до речі, отримали цю інформацію завдяки білоруським кіберпартизанам, які зламали базу КДБ. Ми побачили, як передавали інформацію про їхнє заселення у реальному часі... Звичайно, це створило дуже багато додаткових ризиків. Особливо в тому місяці, коли Олександр Лукашенко почав говорити, що він підозрює росіян, Кремль у спробі втручатися в його кампанію перед виборами. Тобто ризик зріс із 20% до 95%", – сказав Грозєв.
Він зазначив, що розслідувачі так і не змогли чітко встановити, чому українська влада вирішила перенести фінальну фазу операції, поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським щодо цього Bellingcat не вдалося.
"Єдиний мотив, який ми змогли знайти як можливий, – це була майбутня домовленість про перемир'я [на Донбасі]... Легітимним політичним поясненням було б, що дуже великі сподівання покладали на це перемир'я і саме це забирало увагу та час у той момент. Якщо це так, вони мають це сказати та пояснити свої мотиви", – вважає Грозєв.
На його думку, українська влада вчиняє моральний злочин, коли приховує дані про цю спецоперацію.
"Вважаю це радше моральним злочином, не політичним. Щоб він був політичним злочином, він має бути без якихось інших плюсів", – сказав розслідувач.
Водночас Грозєв зазначив, що є докази скоєння злочинів вагнерівцями щодо "сотень, а може, тисяч людей", і заперечувати ці дані або приховувати їх – "моральний злочин".
Будь ласка, зачекайте...
Який же президент у нас тупий..
зеленский устраивает "захват" автобуса ...
зеленский и патрушев - оманская шобла
Досить текти дахом, чи намагатися зірвати його іншим.
«Крым наш? Не наш» Рэпер Фейс - о своем становлении и и о том, как отказался работать на Путина "
Слава Богу , нашлись настоящие мужики, которые смогли защитить Украину.
На Зюзиных, которым "какая разница" надежды никакой и тогда было и сейчас
Я на этот концерт не пошел бы. Но если сын считает, что какой-то рокер (я его не знаю) выступает против оккупации Крыма, против власти Путина* и поддерживает российскую оппозицию...
Рэпер заступился за Мишу Порошенко, отметив, что про русских тот ничего не кричал.
- Я крикнул "Русские в Лондоне" - этот человек ничего не кричал, кроме моей песни.
https://kp.ua/politics/661412-syn-poroshenko-na-kontserte-feisa-versyy-eks-prezydenta-y-repera
Польский президент, Собственная страна под полным контролем!!! В Украине кол- во людей работающих на этих извергов - не знает никто!! Крым - 90 % офицеров предатели, Донбас!!!
Суть - это нелюди , и мы должны их побеждать , а не проигрывать!!!!
Даже ваша вера что ОП Украины враги - это их работа!!!!
Это их работа!!!!!!
Ну не тупи!! Если бы Порох сказал в слух -что 73 % Украинце тупые , это был бы не Порох!!!!
А вот сделать так ,чтобы проиграв выборы выиграть - это класика!!!!
Не думай - что все так просто!!!!! Хорошь!!!! Получай Удовольстввие!!!
Их работа не дразнить Путенга. А цель- заглянуть ему в глаз.
Все в ОПе было продумано, чтоб сорвать операцию и найвеличниший потом был как бы невиноват.
За кого они считают нормальных людей, которым не "какая разница".
Отвечать за это придется, не сейчас, так попозже.
И стать в истории бесславными ублюдками
Мы уже наслышаны о том , что во всем на свете виноват Порошенко.
Об этом с завидной настойчивостью стучат зеленые дятлы.
Это у них отговорка от всех их просеров
Похоже кто-то ,чего то мутит!!!
Бутусов- подає факти, та ні Бутусов, ні сявік, ні, тим більше, гандон, які допомогли бені прилаштувати на посаду Президента, свого клоуна, для мене НЕ авторитети.
Савик, Гордон и прочие - это шоу для внутреннего пользования!!!
Неоткуда Зеленский стал президентом, его сделали - а люди проголосовали!!!! А почему- ? Потому , что пан порошенко очень мудрый ДЯДЬКА!!!!!
Америка підтримиує Україну, як гарант і партнер. Це- зовнішня політики.
ФСБ-шні Вава з дерьмаком- це внутрішні справи України.
ВАЗеленський "взявся" з відвертої брехні, маніпуляцій, лайносеріалу "слуга урода" і мокшанських політтехнологій.
А Порошенко- РОЗУМНИЙ дядько, не заперечую, якого поважають в усьму світі, звісно, окрім кацапів та одиниці упоротого меснОго насЕленія.
Моя логика намного логичнее вашей!!! Я голосовал за пороха но в Днепре из моих соседей я был один!!!! Поэтому - повторю - ПОРОХ БОЛЬШОЙ ВЫДУМЩИК и ОЧЕНЬ МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК!!!!!
Не суетитесь все под контролем!!!
заПороха в 2019.
І коли намагаєтесь когось нажухати, то не паліться, хочаб, на дрібницях. Чи обидва призвіща з великої літери, чи малої.
Скористаюсь порадою Марка Твена, і на цьому закінчу нашу дискусію.
А вот Зюзя мутил-мутил и в результате "прославился" уже на весь мир
Пусть продолжает в том же духе.
Уже почти мало отличается от Янека
зато в плане выявления предателей и путинских агентов влияния
операция прошла на "Ура !"
Резонанс в мире уже не заглушить.
«Архив Пандоры»
Владимира Зеленского проверят на преступную связь с олигархом Коломойским и укрывательство от налого
Есть дела поважнее - готовиться к январю! Нужно приводить бомбоубежища в порядок, провести пару тренировок по всем городам с системой оповещения, чтобы не ыло паники у народа.
Минировать дороги и важные объекты, включая АЭС в зоне военных действий предполагаемых ударов. Готовить очень серьезные санкции и наших партнеров, чтобы в случае чего, эти санкции мгновенно были бы активированы! Ну и военную помощь просить в виде оружия обороны: джавелины и стингеры нам бы очень пригодились!
Завести вооружение со складов уже сейчас в местные военкоматы, чтобы тероборона знала, где ей вооружиться и получить краткосрочные задачи...
Пусть готовят общественое мнение.