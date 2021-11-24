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ПВК "Вагнер" (1476) Христо Грозєв (61)

Операція із затримання "вагнерівців" провалилася саме через рішення її відкласти, - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Операція із затримання

Автор розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" Христо Грозєв вважає, що рішення української влади відкласти фінальну частину операції на кілька днів стало головною причиною її провалу.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Така операція має діяти як годинниковий механізм, – сказав Грозєв. – Кожен крок має бути прописаним, і можливе відхилення від сценарію має бути наперед відомим".

На його думку, рішення на п'ять днів зсунути фінал операції суттєво підвищило ризики, що вона завершиться провалом, оскільки в цей час найманці мали жити на території Білорусі, де тривала дуже нервова передвиборча кампанія. Грозєв зазначив, що на той час Білорусь була "дуже-дуже параноїдальною" не лише щодо Заходу, а й стосовно Росії.

Розслідувач вважає, що на момент перенесення останньої фази операції ризик її зриву становив "20%, максимум – 30%".

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"Бо навіть за ці сім годин, які потрібні були, щоб 33 бойовики транзитом проїхали через Білорусь, можливо, "Альфа" КДБ "прийняла" б їх. Принаймні, щоб використати як розмінну монету", – сказав Грозєв.

Після рішення перенести фінал операції ризик її зриву зріс до 95%, переконаний він.

"Вони мають зареєструватися в готелі, причому двічі – у двох різних готелях. Усю цю інформацію передають у реальному часі до КДБ. Ми, до речі, отримали цю інформацію завдяки білоруським кіберпартизанам, які зламали базу КДБ. Ми побачили, як передавали інформацію про їхнє заселення у реальному часі... Звичайно, це створило дуже багато додаткових ризиків. Особливо в тому місяці, коли Олександр Лукашенко почав говорити, що він підозрює росіян, Кремль у спробі втручатися в його кампанію перед виборами. Тобто ризик зріс із 20% до 95%", – сказав Грозєв.

Він зазначив, що розслідувачі так і не змогли чітко встановити, чому українська влада вирішила перенести фінальну фазу операції, поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським щодо цього Bellingcat не вдалося.

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"Єдиний мотив, який ми змогли знайти як можливий, – це була майбутня домовленість про перемир'я [на Донбасі]... Легітимним політичним поясненням було б, що дуже великі сподівання покладали на це перемир'я і саме це забирало увагу та час у той момент. Якщо це так, вони мають це сказати та пояснити свої мотиви", – вважає Грозєв.

На його думку, українська влада вчиняє моральний злочин, коли приховує дані про цю спецоперацію.

"Вважаю це радше моральним злочином, не політичним. Щоб він був політичним злочином, він має бути без якихось інших плюсів", – сказав розслідувач.

Водночас Грозєв зазначив, що є докази скоєння злочинів вагнерівцями щодо "сотень, а може, тисяч людей", і заперечувати ці дані або приховувати їх – "моральний злочин".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
Именно для этого её и "откладывали". Гундосик вообще спрятался за Ермаком, а тот типа "завхоз", и "права не имел"... Теперь, клоуны делают вид что они "в домике", а операция "сама слилась"
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24.11.2021 00:49
+15
А что, кто-то этого еще не знает и не понимает?
Разве что слепоглухонемой
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24.11.2021 00:52
+14
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ ВСЕ БОЛЕЕ ТЕСНО ОКРУЖАЕТ СЕБЯ АГЕНТАМИ ВЛИЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Так на должность зама главы Офиса президента Украины лоббисты российских интересов в нашей стране пытаются поставить агента влияния российских спецслужб, близкого к Виктору Медведчуку бывшего топ-менеджера компании Рината Ахметова «Метинвест»

Ростислава Шурму

Шурма-младший благодаря связам отца через Виктора Медведчука был трудоустроен на престижную должность в компании «Метинвест», принадлежащей Ринату Ахметову - генерального директора «Запорожстали». В политическом плане Ростислав Шурма был близок к «Оппозиционному блоку» Вадима Новинского и Вадима Рабиновича.
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24.11.2021 00:53
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Христо, а ви досліджували причини зриву операції у взаємозв'язку з діями влади, її заявами, її вимушеної чи щирої брехні.
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24.11.2021 08:01 Відповісти
Та не буде перемир'я з парашкою.
Який же президент у нас тупий..
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24.11.2021 08:35 Відповісти
Мені здається, що навіть якщо єрмак і зеля вийдуть на телебачення і повідомлять, що то вони агенти кремля, що то вони навмисно "злили" всі операції і будуть так робити і в подальшому, то вумний нарід промовчить, або викрикне " ну і що? Аби не Порошенко".
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24.11.2021 08:36 Відповісти
А нет вероятности , что эту операцию проводили ФСБ ?? Возможно это была подстава! Откуда вам знать? Может наши клюнули на приманку!!!
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24.11.2021 09:40 Відповісти
фсб взрывает дома ...
зеленский устраивает "захват" автобуса ...
зеленский и патрушев - оманская шобла
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24.11.2021 10:02 Відповісти
А ***** сказало, "За кого угодно, только не Порошенко", для того, щоб обрали Порошенка, тому, назло *****, "мудрий" нарід обрав "кого угодно".
Досить текти дахом, чи намагатися зірвати його іншим.
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24.11.2021 10:16 Відповісти
Сын твоего Порошенки в ночном клубе с Фейсом пел песню "Я как Гоша Рубчинский" в то время как в Киеве ребят вылавливали в метро, на вокзалах, в хостелах и отправляли в военкоматы. Поэтому те самые ребята проголосовали против Порошенко и спокойно занимаются своими делами. И будут дальше голосовать против Порошенко
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24.11.2021 11:01 Відповісти
Що ще є в тупорилих ватно-пліснявих методичках, окрім передвиборчого лайна про сина Пороха, у реб'ят, які знайшли графу "ПРОТИВ" Порошенка в графі "ЗА" ВАЗеленского??
«Крым наш? Не наш» Рэпер Фейс - о своем становлении и и о том, как отказался работать на Путина "
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24.11.2021 11:19 Відповісти
Сколько лет тогда было сыну Порошеко, от силы 14? А те "ребята", которых типа отлавливали - это те, которые как их кумир Зюзя косили от повесток.
Слава Богу , нашлись настоящие мужики, которые смогли защитить Украину.
На Зюзиных, которым "какая разница" надежды никакой и тогда было и сейчас
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24.11.2021 11:20 Відповісти
В 14лет в ночные клубы в Англии не пускают. И укрполицейские по ночным клубам Англии с повестками не ходят.
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25.11.2021 07:15 Відповісти
Специально для тебя уточнил дату это всё происходило в феврале 2020 а родился он в 2000. Мог бы в феврале 2020 в окопах на Донбассе Родину защищать, но почему-то выбрал концерт Фэйса в Лондоне. Какой хороший патриот. Весь в папу.
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25.11.2021 07:47 Відповісти
Порошенко:

Я на этот концерт не пошел бы. Но если сын считает, что какой-то рокер (я его не знаю) выступает против оккупации Крыма, против власти Путина* и поддерживает российскую оппозицию...

Рэпер заступился за Мишу Порошенко, отметив, что про русских тот ничего не кричал.

- Я крикнул "Русские в Лондоне" - этот человек ничего не кричал, кроме моей песни.
https://kp.ua/politics/661412-syn-poroshenko-na-kontserte-feisa-versyy-eks-prezydenta-y-repera
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25.11.2021 22:11 Відповісти
син нашого Порошенко не керує країною, керує країною син совка і явний українофоб Косоворотка. Народ вибирав Порошенко і він своїми діями доказав, що патріот і багато чого зробив для України, що малороси три роки пнуться не можуть знищити.
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24.11.2021 11:44 Відповісти
Что построили вы с вашим Петром Испанским с 2014 по 2019 годы кроме торговых центров, магазинов Рошен, Комфорт Тауна? Россия находясь под санкциями построили мост в Крым, несколько станций метро в Москве, футбольные стадионы, провели Чемпионат Мира по футболу. И это всё находясь под санкциями. Что сделал ваш Петро Испанский за годы своего президентства?
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25.11.2021 07:20 Відповісти
Цю операцію проводили ГРУ ЗСУ. Не потрібно ФСБ підносити до якихось там висот, їх бояться тільки за безпредел і вседозволеність в їх тоталітарній країні. Якщоб вони працювали по законах демократичної країни, то були б нульові. Про те, що українські спецслужби проводити цю опеоацію говорить її успіх при отриманні від вбивць інформації про їх "відвагу" на Донбасі та інших країнах, про організацію їх відправки, а також успішність проведення до цього операцій по знищенню терористів Мотороли,Захара, Гіві та інших коливанів. Свідчення професійності, коли притягнули Цемаха, Палича та інших. "Злили" операції вороги, які знаходяться в ОП.
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24.11.2021 10:17 Відповісти
Высот нет!!!! Но смотрите Чечня - победа пусть и зверским путем - НО УБИЛИ ВСЕХ!
Польский президент, Собственная страна под полным контролем!!! В Украине кол- во людей работающих на этих извергов - не знает никто!! Крым - 90 % офицеров предатели, Донбас!!!
Суть - это нелюди , и мы должны их побеждать , а не проигрывать!!!!
Даже ваша вера что ОП Украины враги - это их работа!!!!
Это их работа!!!!!!
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24.11.2021 10:43 Відповісти
та ні. То не висоти здійснювати теракти. Чечню знищувада російська окупаційна армія, а зрадники в Криму - то не їх заслуга, а заслуга такої політики проросійських партій, як комуністичної партії, як партії регіонів, які вели таку політику на рівні держави. А вороги в ОП - це такаж сама пропаганда щирих українців Бені, Фірташа, Пінчука, Медведчука, Новінського, Боголюбського, яких Порошенко і його уряд відірвали від висмоктування державних підприємств і вони йому помстилися через Косоворотку і його відкоскників . Допомогли "щирим українцям" тупі барани і амеби 73%, які наслухалися фейків про вальцмана, про баригу, про мародера, про ротердам плюч, про свинарчуків та інше.
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24.11.2021 11:51 Відповісти
Кто бараны - Украинцы!!!
Ну не тупи!! Если бы Порох сказал в слух -что 73 % Украинце тупые , это был бы не Порох!!!!
А вот сделать так ,чтобы проиграв выборы выиграть - это класика!!!!
Не думай - что все так просто!!!!! Хорошь!!!! Получай Удовольстввие!!!
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24.11.2021 12:01 Відповісти
Андрей Станкевич b8644f14 звичайно, що не всі барани. Там серед них ще є москалі, малороси і совкодрочери.
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24.11.2021 16:44 Відповісти
Зачем так громко кричать, все и так уже поняли, что такое ОПУ.
Их работа не дразнить Путенга. А цель- заглянуть ему в глаз.
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24.11.2021 12:01 Відповісти
А наказ був письмовий, завірений і підписаний? Чи просто зі слів, бо навіть по телефону можна підробити голос.
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24.11.2021 10:25 Відповісти
Керівник розвідки прийшов не в корівник, чи свинарник. Він прийшов в офіс президента, куди його визвали і передали повідомлення президента через начальника ппрезидента, чи хтось не знає, що всім керує той, що начальник президента? Розвідка це знає в першу черну, але нічого не може зробити, бо це ж воля самого вумного наріда на землі.
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24.11.2021 10:42 Відповісти
А Зюзенька засцал подписать приказ, спрятался за спиной Ярмака, уполномочил его руководить, а сам сделал вид, что именно в тот момент был дюже занят.
Все в ОПе было продумано, чтоб сорвать операцию и найвеличниший потом был как бы невиноват.
За кого они считают нормальных людей, которым не "какая разница".
Отвечать за это придется, не сейчас, так попозже.
И стать в истории бесславными ублюдками
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24.11.2021 12:07 Відповісти
Хотели подкинуть вагнеровцев?
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24.11.2021 10:40 Відповісти
Это все политические решения! К сожалению, нынешний закон о госизмене в Украине крайне бестолковый и фактически неработающий, иначе можно было бы привлечь еще прошлого "харанта" и всех его подельников (включая руководство европейских стран). ибо сам факт измены и предательства /минский сговор и капитуляция/ не вызывает никаких сомнений, но трактуется как "ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ"!
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24.11.2021 10:04 Відповісти
Не переключайте внимание на папиредников. Не получится

Мы уже наслышаны о том , что во всем на свете виноват Порошенко.
Об этом с завидной настойчивостью стучат зеленые дятлы.
Это у них отговорка от всех их просеров
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24.11.2021 12:12 Відповісти
Операція не провалилась, її зірвали. Свідомо. Аби провалили по-дурості, то не було б інших "провалених" операцій. А вони є.
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24.11.2021 10:13 Відповісти
Это вам Гордон рассказал или Савик ?? АААА Бутусов!!! Как они дружно вас тянут и все в одну сторону!!! Защитники!!!А Я ПОСМОТРЮ !!!!
Похоже кто-то ,чего то мутит!!!
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24.11.2021 10:45 Відповісти
Це мені сказали факти і логічне мислення.
Бутусов- подає факти, та ні Бутусов, ні сявік, ні, тим більше, гандон, які допомогли бені прилаштувати на посаду Президента, свого клоуна, для мене НЕ авторитети.
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24.11.2021 11:03 Відповісти
Америка видит скопления войск на границе!!!! И не слова не говорит о предательстве Ярмака и Зеленского!!! Ну - ка ваша логика? Байден тупой или он из ФСБ?
Савик, Гордон и прочие - это шоу для внутреннего пользования!!!
Неоткуда Зеленский стал президентом, его сделали - а люди проголосовали!!!! А почему- ? Потому , что пан порошенко очень мудрый ДЯДЬКА!!!!!
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24.11.2021 11:18 Відповісти
Як же у вас все запущено, про логіку й говорити нічого.
Америка підтримиує Україну, як гарант і партнер. Це- зовнішня політики.
ФСБ-шні Вава з дерьмаком- це внутрішні справи України.
ВАЗеленський "взявся" з відвертої брехні, маніпуляцій, лайносеріалу "слуга урода" і мокшанських політтехнологій.
А Порошенко- РОЗУМНИЙ дядько, не заперечую, якого поважають в усьму світі, звісно, окрім кацапів та одиниці упоротого меснОго насЕленія.
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24.11.2021 12:57 Відповісти
Ну если бы в Украине порошенко не уважали единицы - он был бы президентом , а не Зеленский!!! А так как мы живем Пост. советской Украине, то маемо то шо маемо!!!!
Моя логика намного логичнее вашей!!! Я голосовал за пороха но в Днепре из моих соседей я был один!!!! Поэтому - повторю - ПОРОХ БОЛЬШОЙ ВЫДУМЩИК и ОЧЕНЬ МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК!!!!!
Не суетитесь все под контролем!!!
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24.11.2021 13:05 Відповісти
Ви так старанно вигороджуєте плісняву і відстоюєте його "нарідність", що стає очевидним ваше голосування за Пороха в 2019.
І коли намагаєтесь когось нажухати, то не паліться, хочаб, на дрібницях. Чи обидва призвіща з великої літери, чи малої.
Скористаюсь порадою Марка Твена, і на цьому закінчу нашу дискусію.
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24.11.2021 14:03 Відповісти
ОК!!!
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24.11.2021 14:12 Відповісти
Знову прокол. Порошенко підтримує 50% країни, це якщо дивитись по соціології на другий тур
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24.11.2021 14:58 Відповісти
А вы в какую сторону тянете?
А вот Зюзя мутил-мутил и в результате "прославился" уже на весь мир
Пусть продолжает в том же духе.
Уже почти мало отличается от Янека
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24.11.2021 12:15 Відповісти
Кто есть Зюзя? Куда я тяну? Сижу у компа! Кто не отличается от янека?Бред сивой кобылы!!!
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24.11.2021 12:18 Відповісти
Операция провалена в плане захвата вагнеровцев,
зато в плане выявления предателей и путинских агентов влияния
операция прошла на "Ура !"
Резонанс в мире уже не заглушить.
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24.11.2021 10:46 Відповісти
Резонанс пока только тут !!!!! Аж пердаки сносит!!!!
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24.11.2021 11:20 Відповісти
Резонанс уже во всем мире!

«Архив Пандоры»
Владимира Зеленского проверят на преступную связь с олигархом Коломойским и укрывательство от налого
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24.11.2021 12:17 Відповісти
Ну и хорошо!!!Пусть проверяют!!! Что в этом плохого?
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24.11.2021 12:19 Відповісти
***, чого так довго... Чешіться швидше... Хоч би дожити до фіналу історії зради...
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24.11.2021 11:40 Відповісти
В финале кто-то подавится шаурмой.
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24.11.2021 12:24 Відповісти
Вагнергейт никуда не убежит. Им можно спокойно заняться в феврале, собрав мысли и приведя в порядок доказательства. А сейчас это действительно выгодно только Уйлу.
Есть дела поважнее - готовиться к январю! Нужно приводить бомбоубежища в порядок, провести пару тренировок по всем городам с системой оповещения, чтобы не ыло паники у народа.
Минировать дороги и важные объекты, включая АЭС в зоне военных действий предполагаемых ударов. Готовить очень серьезные санкции и наших партнеров, чтобы в случае чего, эти санкции мгновенно были бы активированы! Ну и военную помощь просить в виде оружия обороны: джавелины и стингеры нам бы очень пригодились!
Завести вооружение со складов уже сейчас в местные военкоматы, чтобы тероборона знала, где ей вооружиться и получить краткосрочные задачи...
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24.11.2021 12:36 Відповісти
"Вагнергейт" можно перепоручить следователям по МН-17.
Пусть готовят общественое мнение.
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24.11.2021 13:04 Відповісти
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