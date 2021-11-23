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Путін - очільник держави вбивць, - головний розслідувач Bellingcat Грозєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Путін - очільник держави вбивць, - головний розслідувач Bellingcat Грозєв

Болгарський журналіст, медіаменеджер, головний розслідувач міжнародної дослідницької організації Bellingcat Христо Грозєв вважає, що президент РФ Володимир Путін "давно перейшов рівень своєї компетентності".

Таку думку він висловив у інтерв'ю Дмитрові Гордону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

Грозєв розповів, що вперше побачив Путіна наживо в середині 1990-х. Тоді Путін працював у мерії Санкт-Петербурга, а Грозєв жив у цьому місті та керував радіостанцією.

"Я вперше зіткнувся з ним, коли жив і працював у Петербурзі, це було 1995 року. Виявилося, що він підписав нашу першу ліцензію для радіостанції "Ельдорадіо". Тому що він тоді відповідав за спільні підприємства, а наше було американсько-російським. Потім він опинився на якомусь нашому святі – десь у кутку сидів (ми знайшли фотографію). Його запросили від мерії, і він (сидів,- Ред.) у кутку, абсолютно ні з ким не спілкувався. Мабуть, людина з комплексами все-таки", – сказав Грозєв.

"Він вас документував, ви цього не зрозуміли", – пожартував Гордон.

"Цілком можливо, до речі. Людина, яка закінчила американський університет, молода, раптом над ЗМІ контроль має... Можливо, так і було", – відповів Грозєв.

Він назвав Путіна "очільником держави вбивць" і "очільником держави, яка постійно бреше".

"Не треба більше продовжувати... Зрозуміла моя думка про нього", – наголосив розслідувач.

Гордон запитав, чому Путін, який розв'язав війну в Україні, досі є рукопотискним у світі.

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"Це риторичне запитання. Я сам кілька разів ставив його публічно, особливо після нашого розслідування про "бригаду смерті" (Bellingcat випустила кілька розслідувань про те, що у РФ є система політичних убивств опонентів влади, у злочинах беруть участь співробітники Служби захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом та спеціальний підрозділ Інституту криміналістики ФСБ. – Ред.). Я вважав, що він має перейти як щонайменше в категорію Лукашенка. Тобто божевільного диктатора, якого навіть якщо люди визнають формально правителем, уникають будь-якого спілкування з ним. Вважав, що має бути така кількість морального обурення, яка переважує прагматику. Але цього не бачу. Ближчою до цього є поведінка (президента США Джо. - Ред.) Байдена, який назвав його вбивцею і потім у вічі сказав йому щось схоже, а ось серед європейських лідерів не бачимо цього. Для мене це незрозуміло", – сказав Грозєв.

Великобританія після виходу із ЄС, за спостереженнями розслідувача, "стала агресивніше поводитися".

Він вважає, що "кожна країна має отримати негатив від Кремля", щоб у підсумку вона змінила свою думку щодо Росії.

"Багато хто із західних громад не стежить за новинами, не цікавиться війною між Україною та Росією, що це все з вини Росії, що в Чехії вибухали склади, а в Болгарії вбивали когось... Але коли це приходить до тебе, то змінюється спосіб мислення", – переконаний розслідувач.

Він зазначив, що зараз спрогнозувати, коли у РФ зміниться влада, неможливо.

"Усе, про що ми думаємо, що воно назавжди, за рік просто зникає. І за рік ми думаємо: як ми цього не бачили? Ми не знаємо, як цей режим піде. Але я впевнений, що для нас буде несподіванкою, як він піде", – сказав Грозєв.

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Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". У свою чергу Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
рашизм, крокує по планеті !
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23.11.2021 15:26
+22
россияне - народ-********.
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23.11.2021 15:23
+18
Так и народа нет , так , сброд .
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23.11.2021 15:27
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россияне - народ-********.
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23.11.2021 15:23 Відповісти
Так и народа нет , так , сброд .
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23.11.2021 15:27 Відповісти
Россия - жопа мира и россияне - аскариды ее.
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23.11.2021 16:21 Відповісти
Бункерне лайно само є вбивцею,як і його оточення...
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23.11.2021 15:23 Відповісти
бункерный фюрер рассказывает восьмой год своим путлерюгендам, что не они захватили Крым и убивают жителей Украины, а украинцы - приехали убивать в Воронеж и захватили его,
поэтому война идёт не против Украины , а «против России» ...

всё , как гитлер прописал в майнкампфе,
всё , как геббельс завещал...
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23.11.2021 15:56 Відповісти
рашизм, крокує по планеті !
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23.11.2021 15:26 Відповісти
Кома зайва
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24.11.2021 06:12 Відповісти
"Імперія зла" (с) Рональд Рейган.
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23.11.2021 15:56 Відповісти
К Болгарии же «пришло» , но нынешний президент является поклонником путина
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23.11.2021 16:08 Відповісти
Почему Америка помогла путину убить президента Чечни!!!! Так бы мне хотелось знать ответ на этот вопрос!!!!
Если бы путин не сожрал Чечню- россияне стали бы более мирными и не верили бы уже с такой тупой верой кремлевским палачам!!!! Почему не помогли Джохару Дудаеву?????
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23.11.2021 16:19 Відповісти
А Вы молодец. Бред высшей категории вырабатываете. Из Ольгино или из психбольницы пишете?
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23.11.2021 16:38 Відповісти
Из Ольгино!! Угадали!!!!
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23.11.2021 16:53 Відповісти
Сколько платят?
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23.11.2021 17:02 Відповісти
200 баксов в неделю!!!
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23.11.2021 17:08 Відповісти
Не трать все на себя, самочку свою не забудь покормить.
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23.11.2021 17:11 Відповісти
Только с АТБ ! Затарился!!!
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23.11.2021 17:14 Відповісти
Молодчинка. Поужинай вкусно и не пиши больше хрень всякую.
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23.11.2021 17:16 Відповісти
Например?
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23.11.2021 17:18 Відповісти
Да ты, батенька, еще и туповат? После АТБ память отшибло? Сочувствую...
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23.11.2021 17:21 Відповісти
Спасибо за сочуствие!!!! Хорошо , что ты островат!!!! А я как то так!!!!
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23.11.2021 17:23 Відповісти
Та не за что.
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23.11.2021 17:24 Відповісти
путін, він же Ху@ло (з великох букви, бо лідер чмошників) - є терорист № 1, фінансист інших гнізд тероризму і вбивця-маніяк № 1 в світі.
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23.11.2021 16:20 Відповісти
В Госдуме предложили вновь изменить Проституцию России

В Конституции должно быть всего 3 слова. На первой странице - Россия; на второй - Путин; на третьей - Президент. И все. И все ясно и понятно - и что Россия суверенное государство, и что власть в нем принадлежит народу, и что у нас самое правовое государство, и все равны перед законом и ...т.д и т.п Эти три слова в Основном законе выражают всю суть страны и на их основе должны приниматься все остальные Законы и иные пОЛовые акты.(С)

"На свете нет ужаснее напасти,чем идиот,дорвавшийся до власти!"(Л.Филатов)
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23.11.2021 16:21 Відповісти
Грозєв єдиний і чи не перший вказав, що не тільки путін вбивця, а очолює державу вбивць,.Тобто всі мешканці тої держави -вбивці. Якщо не вже,то готові ними стати за вказівкою царя, чи за ментальною схильністю. То саме і про брехню - всі вони-брехуни. І ще всі вони крадії - територій, хлібап, досягнень, історії.
Хібна гіллка еволюції.
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23.11.2021 16:29 Відповісти
гілка
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24.11.2021 06:15 Відповісти
Кремлевский убийца давн русскийо заслужил, как системный уголовник глобального масштаба, посадки на кол.
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23.11.2021 16:43 Відповісти
Путин рукопожатный, потому что мировые медиа в руках гандонов.
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23.11.2021 16:59 Відповісти
Путин имеет около 5 млн охраны( росгвардия , ОМОН, прочие менты) которые уже пробовали кровь на вкус. Путин и его подельники отдадут последнее , чтобы у них были достойные ЗП , всегда дадут возможность грабить и ,,отжимать,,вплоть до ,,убивать,,Европа очень медленно понимает , что у бешеных зверей( России) нужно безжалостно забрать жрачку. Забрать недвижимость, счета убийц, выгнать на хер детей и родственников из уютных, богатых стран , навсегда лишить виз чиновников и всех россиян- так как виноваты все , весь народ. Мир должен забыть о существовании раши - полная изоляция, на границе по периметру ядерное оружие......Где то так. У Человечества один выход - думать над тем , что бы они в е сдохл
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23.11.2021 17:03 Відповісти
"держава вбивць" називається банда Чекістан
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23.11.2021 17:05 Відповісти
Сами виноваты, десятилетия закрывали глаза на его преступления, вдруг прозрели)
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23.11.2021 17:27 Відповісти
когда очень много людей чего-то очень сильно желают, это обязательно случится.
Я не только о Путине, но и о распаде России.
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23.11.2021 18:00 Відповісти
А сколько презерватив платит за упоминание?
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24.11.2021 16:13 Відповісти
 
 