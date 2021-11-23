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Путин (29865) Россия (91304) Bellingcat (140) Христо Грозев (55)

Путин - глава государства убийц, - главный расследователь Bellingcat Грозев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Путин - глава государства убийц, - главный расследователь Bellingcat Грозев

Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев считает, что президент РФ Владимир Путин "давно перешел уровень своей компетентности".

Такое мнение он высказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Грозев рассказал, что впервые увидел Путина вживую в середине в 1990-х. Тогда Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга, а Грозев жил в этом городе и руководил радиостанцией.

"Я первый раз столкнулся с ним, когда жил и работал в Петербурге, это было в 1995 году. Оказалось, что он подписал нашу первую лицензию для радиостанции "Эльдорадио". Потому что он тогда отвечал за совместные предприятия, а наше было американско-российское. Потом он оказался на каком-то нашем празднике – где-то в углу сидел (мы нашли фотографию). Он был приглашен от мэрии и (сидел. - Ред.) в углу, абсолютно ни с кем не общался. Видимо, человек с комплексами все-таки", – сказал Грозев.

"Он вас документировал, вы этого не поняли", – пошутил Гордон.

"Вполне возможно, кстати. Человек, который окончил американский университет, молодой, вдруг над СМИ контроль имеет... Возможно, так и было", – ответил Грозев.

Он назвал Путина "главой государства убийц" и "главой государства, который постоянно врет".

"Не нужно больше продолжать... Понятно мое мнение о нем", – отметил расследователь.

Гордон спросил, почему Путин, который развязал войну в Украине, до сих пор является рукопожатным в мире.

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"Это риторический вопрос. Я сам несколько раз задавал его публично, особенно после нашего расследования о "бригаде смерти" (Bellingcat выпустила несколько расследований о том, что в РФ существует система политических убийств оппонентов власти, в преступлениях участвуют сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом и специальное подразделение Института криминалистики ФСБ. – Ред.). Я считал, что он должен перейти как минимум в категорию [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко. То есть сумасшедшего диктатора, которого если даже люди признают формально правителем, избегают любого общения с ним. Считал, что должно быть такое количество морального возмущения, которое перевешивает прагматику. Но я этого не вижу. Ближе к этому поведение (президента США Джо. - Ред.) Байдена, который назвал его убийцей и потом в глаза сказал ему что-то похожее, а вот среди европейских лидеров не видим этого. Для меня это непонятно", – сказал Грозев.

Великобритания после выхода из ЕС, по наблюдениям расследователя, "стала более агрессивно себя вести".

Он считает, что "каждая страна должна получить негатив от Кремля", чтобы в итоге она поменяла свое мнение о России.

"Многие из западных обществ не следят за новостями, не интересуются войной между Украиной и Россией, что это все по вине России, что в Чехии взрывались склады, а в Болгарии убивали кого-то... Но когда это приходит к тебе, то меняется склад мышления", – убежден расследователь.

Он отметил, что сейчас спрогнозировать, когда в РФ изменится власть, невозможно.

"Все, о чем мы думаем, что оно навсегда, через год просто пропадает. И через год мы думаем: как мы этого не видели? Мы не знаем, как этот режим уйдет. Но я уверен, что для нас будет неожиданностью, как он уйдет", – сказал Грозев.

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Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+25
рашизм, крокує по планеті !
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23.11.2021 15:26
+22
россияне - народ-********.
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23.11.2021 15:23
+18
Так и народа нет , так , сброд .
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23.11.2021 15:27
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Правила форума Совет форумчан
россияне - народ-********.
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23.11.2021 15:23 Ответить
Так и народа нет , так , сброд .
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23.11.2021 15:27 Ответить
Россия - жопа мира и россияне - аскариды ее.
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23.11.2021 16:21 Ответить
Бункерне лайно само є вбивцею,як і його оточення...
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23.11.2021 15:23 Ответить
бункерный фюрер рассказывает восьмой год своим путлерюгендам, что не они захватили Крым и убивают жителей Украины, а украинцы - приехали убивать в Воронеж и захватили его,
поэтому война идёт не против Украины , а «против России» ...

всё , как гитлер прописал в майнкампфе,
всё , как геббельс завещал...
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23.11.2021 15:56 Ответить
рашизм, крокує по планеті !
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23.11.2021 15:26 Ответить
Кома зайва
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24.11.2021 06:12 Ответить
"Імперія зла" (с) Рональд Рейган.
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23.11.2021 15:56 Ответить
К Болгарии же «пришло» , но нынешний президент является поклонником путина
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23.11.2021 16:08 Ответить
Почему Америка помогла путину убить президента Чечни!!!! Так бы мне хотелось знать ответ на этот вопрос!!!!
Если бы путин не сожрал Чечню- россияне стали бы более мирными и не верили бы уже с такой тупой верой кремлевским палачам!!!! Почему не помогли Джохару Дудаеву?????
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23.11.2021 16:19 Ответить
А Вы молодец. Бред высшей категории вырабатываете. Из Ольгино или из психбольницы пишете?
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23.11.2021 16:38 Ответить
Из Ольгино!! Угадали!!!!
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23.11.2021 16:53 Ответить
Сколько платят?
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23.11.2021 17:02 Ответить
200 баксов в неделю!!!
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23.11.2021 17:08 Ответить
Не трать все на себя, самочку свою не забудь покормить.
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23.11.2021 17:11 Ответить
Только с АТБ ! Затарился!!!
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23.11.2021 17:14 Ответить
Молодчинка. Поужинай вкусно и не пиши больше хрень всякую.
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23.11.2021 17:16 Ответить
Например?
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23.11.2021 17:18 Ответить
Да ты, батенька, еще и туповат? После АТБ память отшибло? Сочувствую...
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23.11.2021 17:21 Ответить
Спасибо за сочуствие!!!! Хорошо , что ты островат!!!! А я как то так!!!!
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23.11.2021 17:23 Ответить
Та не за что.
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23.11.2021 17:24 Ответить
путін, він же Ху@ло (з великох букви, бо лідер чмошників) - є терорист № 1, фінансист інших гнізд тероризму і вбивця-маніяк № 1 в світі.
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23.11.2021 16:20 Ответить
В Госдуме предложили вновь изменить Проституцию России

В Конституции должно быть всего 3 слова. На первой странице - Россия; на второй - Путин; на третьей - Президент. И все. И все ясно и понятно - и что Россия суверенное государство, и что власть в нем принадлежит народу, и что у нас самое правовое государство, и все равны перед законом и ...т.д и т.п Эти три слова в Основном законе выражают всю суть страны и на их основе должны приниматься все остальные Законы и иные пОЛовые акты.(С)

"На свете нет ужаснее напасти,чем идиот,дорвавшийся до власти!"(Л.Филатов)
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23.11.2021 16:21 Ответить
Грозєв єдиний і чи не перший вказав, що не тільки путін вбивця, а очолює державу вбивць,.Тобто всі мешканці тої держави -вбивці. Якщо не вже,то готові ними стати за вказівкою царя, чи за ментальною схильністю. То саме і про брехню - всі вони-брехуни. І ще всі вони крадії - територій, хлібап, досягнень, історії.
Хібна гіллка еволюції.
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23.11.2021 16:29 Ответить
гілка
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24.11.2021 06:15 Ответить
Кремлевский убийца давн русскийо заслужил, как системный уголовник глобального масштаба, посадки на кол.
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23.11.2021 16:43 Ответить
Путин рукопожатный, потому что мировые медиа в руках гандонов.
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23.11.2021 16:59 Ответить
Путин имеет около 5 млн охраны( росгвардия , ОМОН, прочие менты) которые уже пробовали кровь на вкус. Путин и его подельники отдадут последнее , чтобы у них были достойные ЗП , всегда дадут возможность грабить и ,,отжимать,,вплоть до ,,убивать,,Европа очень медленно понимает , что у бешеных зверей( России) нужно безжалостно забрать жрачку. Забрать недвижимость, счета убийц, выгнать на хер детей и родственников из уютных, богатых стран , навсегда лишить виз чиновников и всех россиян- так как виноваты все , весь народ. Мир должен забыть о существовании раши - полная изоляция, на границе по периметру ядерное оружие......Где то так. У Человечества один выход - думать над тем , что бы они в е сдохл
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23.11.2021 17:03 Ответить
"держава вбивць" називається банда Чекістан
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23.11.2021 17:05 Ответить
Сами виноваты, десятилетия закрывали глаза на его преступления, вдруг прозрели)
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23.11.2021 17:27 Ответить
когда очень много людей чего-то очень сильно желают, это обязательно случится.
Я не только о Путине, но и о распаде России.
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23.11.2021 18:00 Ответить
А сколько презерватив платит за упоминание?
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24.11.2021 16:13 Ответить
 
 