Путин - глава государства убийц, - главный расследователь Bellingcat Грозев
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Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев считает, что президент РФ Владимир Путин "давно перешел уровень своей компетентности".
Такое мнение он высказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
Грозев рассказал, что впервые увидел Путина вживую в середине в 1990-х. Тогда Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга, а Грозев жил в этом городе и руководил радиостанцией.
"Я первый раз столкнулся с ним, когда жил и работал в Петербурге, это было в 1995 году. Оказалось, что он подписал нашу первую лицензию для радиостанции "Эльдорадио". Потому что он тогда отвечал за совместные предприятия, а наше было американско-российское. Потом он оказался на каком-то нашем празднике – где-то в углу сидел (мы нашли фотографию). Он был приглашен от мэрии и (сидел. - Ред.) в углу, абсолютно ни с кем не общался. Видимо, человек с комплексами все-таки", – сказал Грозев.
"Он вас документировал, вы этого не поняли", – пошутил Гордон.
"Вполне возможно, кстати. Человек, который окончил американский университет, молодой, вдруг над СМИ контроль имеет... Возможно, так и было", – ответил Грозев.
Он назвал Путина "главой государства убийц" и "главой государства, который постоянно врет".
"Не нужно больше продолжать... Понятно мое мнение о нем", – отметил расследователь.
Гордон спросил, почему Путин, который развязал войну в Украине, до сих пор является рукопожатным в мире.
"Это риторический вопрос. Я сам несколько раз задавал его публично, особенно после нашего расследования о "бригаде смерти" (Bellingcat выпустила несколько расследований о том, что в РФ существует система политических убийств оппонентов власти, в преступлениях участвуют сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом и специальное подразделение Института криминалистики ФСБ. – Ред.). Я считал, что он должен перейти как минимум в категорию [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко. То есть сумасшедшего диктатора, которого если даже люди признают формально правителем, избегают любого общения с ним. Считал, что должно быть такое количество морального возмущения, которое перевешивает прагматику. Но я этого не вижу. Ближе к этому поведение (президента США Джо. - Ред.) Байдена, который назвал его убийцей и потом в глаза сказал ему что-то похожее, а вот среди европейских лидеров не видим этого. Для меня это непонятно", – сказал Грозев.
Великобритания после выхода из ЕС, по наблюдениям расследователя, "стала более агрессивно себя вести".
Он считает, что "каждая страна должна получить негатив от Кремля", чтобы в итоге она поменяла свое мнение о России.
"Многие из западных обществ не следят за новостями, не интересуются войной между Украиной и Россией, что это все по вине России, что в Чехии взрывались склады, а в Болгарии убивали кого-то... Но когда это приходит к тебе, то меняется склад мышления", – убежден расследователь.
Он отметил, что сейчас спрогнозировать, когда в РФ изменится власть, невозможно.
"Все, о чем мы думаем, что оно навсегда, через год просто пропадает. И через год мы думаем: как мы этого не видели? Мы не знаем, как этот режим уйдет. Но я уверен, что для нас будет неожиданностью, как он уйдет", – сказал Грозев.
Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".
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поэтому война идёт не против Украины , а «против России» ...
всё , как гитлер прописал в майнкампфе,
всё , как геббельс завещал...
Если бы путин не сожрал Чечню- россияне стали бы более мирными и не верили бы уже с такой тупой верой кремлевским палачам!!!! Почему не помогли Джохару Дудаеву?????
В Конституции должно быть всего 3 слова. На первой странице - Россия; на второй - Путин; на третьей - Президент. И все. И все ясно и понятно - и что Россия суверенное государство, и что власть в нем принадлежит народу, и что у нас самое правовое государство, и все равны перед законом и ...т.д и т.п Эти три слова в Основном законе выражают всю суть страны и на их основе должны приниматься все остальные Законы и иные пОЛовые акты.(С)
"На свете нет ужаснее напасти,чем идиот,дорвавшийся до власти!"(Л.Филатов)
Хібна гіллка еволюції.
Я не только о Путине, но и о распаде России.