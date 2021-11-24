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НАН Украины (194) смертность (266) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

Украина прошла пик смертности от COVID-19, - НАН

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина прошла пик смертности от COVID-19, - НАН

НАН Украины опубликовала прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине на 24 ноября - 7 декабря 2021 года ("Прогноз РГ-56").

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАН в фейсбуке.

Отмечается, что прогноз подготовила Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине (базовое учреждение – Институт проблем математических машин и систем НАН Украины): https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx...

"В последние две недели эпидемия спадала по всем показателям. По сравнению с пиковыми значениями количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, новых обнаружений уменьшилось на 30%, занятых коек в больницах - на 19%, суточные госпитализации уменьшились на 30%, смертность – на 9%. Позднее всего был пройден пик смертности: 8–12 ноября 2021 года. Убывание заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей", - говорится в сообщении.

По данным НАНУ, предварительный анализ избыточной смертности показал, что общая смертность от причин, связанных с COVID-19, в течение всего периода эпидемии в Украине в 2,15 раза превышает зарегистрированную смертность от COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года официальное количество жертв COVID-19 в Украине может достичь 100 тыс., - НАН

Также ученые отмечают, что была получена оценка эффективности вакцинации для предотвращения госпитализации для отдельных возрастных категорий, которая составила от 84 до 92% для полной вакцинации.

Украина прошла пик смертности от COVID-19, - НАН 01

Автор: Наталя Джума
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Не варто заспокоюватися, попереду можливі ще не одні "еверести".
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24.11.2021 07:15 Ответить
Піар їхнє всьо.
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24.11.2021 07:20 Ответить
Ось дітей та молодь випустили на навчання, то незабаром ще буде..
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24.11.2021 12:28 Ответить
Чемпіон переміг ковід? Пабєда. Урра!
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24.11.2021 07:19 Ответить
У меня кружиться голова, эта НАН каждый день выдает разные протиречивые друг другу сообщения, видимо у них там много "кива" еще.
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24.11.2021 07:46 Ответить
В мутной воде легче рыбку ловить.
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24.11.2021 07:48 Ответить
один день они слушают Киву,
второй - Патона,
на третий совещаются чьё мнение опубликовать
......
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24.11.2021 10:03 Ответить
От нищеты в мире больше умирает. Но это почему то не рекламируют как ковид.
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24.11.2021 07:47 Ответить
А что, уже придумали вакцину от нищеты? Я бы такой завакцинировался, на всякий случай.
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24.11.2021 08:05 Ответить
Отличнинько. Все на Буковель. Можна без масок.
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24.11.2021 07:57 Ответить
Хватит пока и учебных заведений... Буковель оставим на рождественские праздники!
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24.11.2021 08:08 Ответить
Все смерти украинских граждан - на гундосой шлюхе и его команде, радуцкой и степашке с богатыревой
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24.11.2021 08:14 Ответить
Конечно прошли, черная пятница,рождество,новый год,рождество и буковель сами себя не оплатят
Можно делать ставки с какого числа января будет новая вспышка, никто не вкурсе какие пиковые дни в январе на буковеле?
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24.11.2021 08:20 Ответить
МИ вийшли на плато. А це довгий пік.
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24.11.2021 08:34 Ответить
У нас много людей переболело ( примерно 10 млн. в 3 раза больше офиц.цифр) и привилось, но все равно вирусу есть где развернуться. Если лентяи и глупцы все таки решат вакцинировпться, возможно следующий пик в конце зимы , начале весны пройдет не так жестко как этот. Власть любой страны втайне, очень втайне радуется тому что пенсионеры массово умирают! Для любого бюджета это есть хорошо, но об этом никто вслух не скажет, поэтому пенсионерам лучше привиться, а не слушать бредятину ФСБ о чипах.
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24.11.2021 10:08 Ответить
Хотя мне лично лучше, чтобы чипо-верцы НЕ вакцинировплись, тогда вирус не перейдет на детей а продолжит вас косить. Наши родители провакцинированы и частично переболели, а вот за детей страшно. А если чипо верцы прдолжут дохнуть, то их проблемы казалось бы, но блин жалко людей, ведь чипо верцы просто несчастные обманутые жертвы информационно войны с РФ. Вакцинируйтесь и живите!
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24.11.2021 10:13 Ответить
 
 