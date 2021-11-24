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Україна пройшла пік смертності від COVID-19, - НАН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна пройшла пік смертності від COVID-19, - НАН

НАН України опублікували прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 24 листопада – 7 грудня 2021 року ("Прогноз РГ-56").

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАН у фейсбуці.

Зазначається, що прогноз підготувала Робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (базова установа – Інститут проблем математичних машин і систем НАН України): https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx...

"В останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками. Порівняно з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%, нових виявлень поменшало на 30%, зайнятих ліжок у лікарнях – на 19%, добові госпіталізації зменшилися на 30%, смертність – на 9%. Найпізніше було пройдено пік смертності: 8–12 листопада 2021 року. Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей", - йдеться у повідомленні.

За даними НАНУ, попередній аналіз надлишкової смертності показав, що загальна смертність від причин, пов’язаних із COVID-19, протягом усього періоду епідемії в Україні у 2,15 раза перевищує зареєстровану смертність від COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року офіційна кількість жертв COVID-19 в Україні може сягнути 100 тис., - НАН

Також науковці зазначають, що було отримано оцінку ефективності вакцинації для запобігання госпіталізації для окремих вікових категорій, що склала від 84 до 92% для повної вакцинації.

Україна пройшла пік смертності від COVID-19, - НАН 01
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Не варто заспокоюватися, попереду можливі ще не одні "еверести".
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24.11.2021 07:15 Відповісти
Піар їхнє всьо.
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24.11.2021 07:20 Відповісти
Ось дітей та молодь випустили на навчання, то незабаром ще буде..
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24.11.2021 12:28 Відповісти
Чемпіон переміг ковід? Пабєда. Урра!
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24.11.2021 07:19 Відповісти
У меня кружиться голова, эта НАН каждый день выдает разные протиречивые друг другу сообщения, видимо у них там много "кива" еще.
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24.11.2021 07:46 Відповісти
В мутной воде легче рыбку ловить.
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24.11.2021 07:48 Відповісти
один день они слушают Киву,
второй - Патона,
на третий совещаются чьё мнение опубликовать
......
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24.11.2021 10:03 Відповісти
От нищеты в мире больше умирает. Но это почему то не рекламируют как ковид.
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24.11.2021 07:47 Відповісти
А что, уже придумали вакцину от нищеты? Я бы такой завакцинировался, на всякий случай.
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24.11.2021 08:05 Відповісти
Отличнинько. Все на Буковель. Можна без масок.
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24.11.2021 07:57 Відповісти
Хватит пока и учебных заведений... Буковель оставим на рождественские праздники!
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24.11.2021 08:08 Відповісти
Все смерти украинских граждан - на гундосой шлюхе и его команде, радуцкой и степашке с богатыревой
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24.11.2021 08:14 Відповісти
Конечно прошли, черная пятница,рождество,новый год,рождество и буковель сами себя не оплатят
Можно делать ставки с какого числа января будет новая вспышка, никто не вкурсе какие пиковые дни в январе на буковеле?
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24.11.2021 08:20 Відповісти
МИ вийшли на плато. А це довгий пік.
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24.11.2021 08:34 Відповісти
У нас много людей переболело ( примерно 10 млн. в 3 раза больше офиц.цифр) и привилось, но все равно вирусу есть где развернуться. Если лентяи и глупцы все таки решат вакцинировпться, возможно следующий пик в конце зимы , начале весны пройдет не так жестко как этот. Власть любой страны втайне, очень втайне радуется тому что пенсионеры массово умирают! Для любого бюджета это есть хорошо, но об этом никто вслух не скажет, поэтому пенсионерам лучше привиться, а не слушать бредятину ФСБ о чипах.
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24.11.2021 10:08 Відповісти
Хотя мне лично лучше, чтобы чипо-верцы НЕ вакцинировплись, тогда вирус не перейдет на детей а продолжит вас косить. Наши родители провакцинированы и частично переболели, а вот за детей страшно. А если чипо верцы прдолжут дохнуть, то их проблемы казалось бы, но блин жалко людей, ведь чипо верцы просто несчастные обманутые жертвы информационно войны с РФ. Вакцинируйтесь и живите!
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24.11.2021 10:13 Відповісти
 
 