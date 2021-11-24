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Вакцины от гриппа для медиков доставлены в регионы, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
30 тыс. доз вакцин от гриппа для вакцинации медиков доставлены в регионы.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Украина бесплатно получила 30 тыс. доз вакцин для профилактики гриппа среди медицинских работников. Вакцины пришли в рамках механизма PIVI. Это вакцины корейского производства, и 17-19 ноября уже доставлены в регионы", – сказал он.
Министр также сообщил, что за счет госбюджета закуплено более 180 тыс. доз вакцины против гриппа производства Франции и Нидерландов. Они будут использованы для вакцинации от гриппа лиц из групп риска, в том числе медработников, людей старше 60 лет, военных и педагогов.
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