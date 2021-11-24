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Вакцины от гриппа для медиков доставлены в регионы, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Вакцины от гриппа для медиков доставлены в регионы, - Ляшко

30 тыс. доз вакцин от гриппа для вакцинации медиков доставлены в регионы.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Украина бесплатно получила 30 тыс. доз вакцин для профилактики гриппа среди медицинских работников. Вакцины пришли в рамках механизма PIVI. Это вакцины корейского производства, и 17-19 ноября уже доставлены в регионы", – сказал он.

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Министр также сообщил, что за счет госбюджета закуплено более 180 тыс. доз вакцины против гриппа производства Франции и Нидерландов. Они будут использованы для вакцинации от гриппа лиц из групп риска, в том числе медработников, людей старше 60 лет, военных и педагогов.

Автор: Наталя Джума
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Так сказали що грип вже помер від коронавірусу? Чи не помер? А де статистика скільки хворих на грип? на СНІД? на туберкульоз? Скільки від раку помирає щодня?
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24.11.2021 11:36 Ответить
Вірус мабуть відпочиває в порівнянні з іншими хворобами у нашій дуже розвинутій Державі.
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24.11.2021 11:49 Ответить
На Земле 7 948 118 519 человек.Вирусом переболело 259 518 000 человек.Отнимаем кол-во переболевших от общего числа и получаем цифру 7 688 600 519.Получается,що теперь 7 688 600 519 миллиардам относительно здоровых людей,не сходить в театр,магазин спокойно,если не привит или нет сертификата о перенесённом Ковиде.Это ж сколько треба ещё переколоть людей?!Работы непочатый край
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24.11.2021 12:45 Ответить
А скільки сот мільярдів треба викинути на закупки вакцин (під мільярдні відкати, єстссно...)?
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24.11.2021 13:24 Ответить
Шо грошей медфарма корпорации попилят багато,то само самой.Гроши з вакцин пойдут на укрепление медицинского лобби в правительствах всех стран.Будемо мати партии медиков в Раде вкусившие вкус больших грошей.Це вам,не для редких болезней,лекарство розробляти на 1 000 000 хворих.Тут розмах на миллиарды.Тут другое смущает,що нема опции для здоровых людей.Що им робити?Есть только привилегии для перехворiвших та вакцинованих.Здоровим доступ всюди зачинен.
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24.11.2021 13:36 Ответить
 
 